Sözler değil, icraatlar konuşulmalı

Bir kişi veya kurumu değerlendirirken somut veriler ve gerçekler üzerinden hareket etmemiz gerekiyor.
Ancak böyle yapabilirsek doğruyu bulabiliriz.
Şu anda da değerlendireceğimiz kişi/kurum Mesut Mestan ve ekibidir.
Öncelikle daha yolun başında, beraber hareket etme kararı aldığın Lemi Keskin’i tabiri caizse “satarak” başkanlığa geldin.
Şahsen yalnızca bu hareket dahi camia için yeterli bir kıstas olabilir.
SELÇUK ERDOĞAN HATASI
Neyse biz değerlendirmemize devam edelim.
Akabinde lobi ve maddi kaynak açısından çok daha güçlü bir yönetimin gelmesinin önünü tıkadınız. Bu hareket tüm sezonun belki de Bursaspor geleceğinin kırılma noktası olabilir.
Geçen sezon takımın düşmesindeki baş sorumlularından olan Selçuk Erdoğan ile yola devam kararı da yaptığın yanlışların en başında geliyordu. Geçmişinde hiçbir başarısı olmayan bu adamla yola devam kararındaki amaç neydi?
Bursaspor’un özellikle maddi anlamdaki durumunu bildiğin halde, yeteri maddi kaynak bulamadığın veya yaratamadığın için transfer tahtasını açmakta çok geç kaldınız.
Bu gecikme neticesinde piyasada boşta kalmış, işe yaramayan birçok oyuncuyu herhangi bir kadro planlaması yapılmadan takıma doldurarak, borç içindeki kulübü daha da batağa sürüklediniz.
SEZON İÇİNDEKİ ÖDEME SORUNU
Aynı şekilde tek artısı PTT 1. Lig’i tanıyor olması dışında hiçbir başarısı olmayan Yalçın Koşukavak seçimi de hatalı bir tercihti. Keza arkasından getirdiğiniz İbrahim Üzülmez de.
Sezon içinde futbolcu ödemelerinde yaşanan aksaklıklara hiçbir çözüm yolu bulamadınız. Bu da takım içindeki motivasyonun kaybına ve istikrarsız sonuçları beraberinde getirdi.
Yönetimsel hatalar neticesinde yaşattığın 3 puan kaybı, Bursaspor’un tarihindeki ilklerden biri olarak yaşandı ve bu yüzden muhtemel ilk 2 sıra üzerinden Süper Lig treninin kaçırılmasına neden oldu.
Tam 10 aydır Bursaspor kulübünde çalışan insanların maaşlarını verememek ise ayrı bir rezillik olarak kayıtlarımıza geçti. Keza kulüp içinde yaşanan adam kayırma ve haksız işten çıkarmalar da olayın başka bir boyutu.
Sezon genelinde saha içinde Bursaspor aleyhine TFF ve MHK tarafından yapılan onlarca haksızlık karşısında herhangi pozitif bir eylem veya söylemde bulunamadınız.
Maddi sorunların çözümü için hemen neredeyse hiçbir proje üretilemezken, yapılan tek olumlu (!) hareket ile alacakların ötelenmesi konusunda başarınız idi.
BAŞARISIZLIK ÇOK BARİZ
Ve son olarak sportif anlamda Bursaspor Futbol Kulübü sezon sonunda başarılı olamayarak, 1 sezon daha bu bataklığın içinde kalmaya mahkûm ettiniz.
Sonuç olarak Süper Lig hedefinin tutturulamadığı, işe yaramaz transferler neticesinde borç yükünün daha da arttığı, hemen her alanda başarısız tercihlerin yapıldığı kısaca ekibiniz ile birlikte son derece başarısız bir sezonu geride bıraktınız.
Kendinize göre bunun için çeşitli mazeretler üretebilir veya söyleyebilirsiniz.
Lakin somut veriler ve gerçekler çok net bir şekilde başarısız olduğunuzu gösteriyor.
KONGRE KARARI ALIN!
Hal böyle iken yapmanız gereken hareket de bellidir.
Daha fazla zaman kaybı yaşatmadan kongre kararı alın!
Zira camianın gelecek sezon ve yıllar için, yaptığınız ya da daha doğru bir ifadeyle yapamadığınız eylemler neticesinde ileriye yönelik Mesut Mestan ve ekibinden hiçbir beklentisi ve umudu kalmamıştır.
Gelinen bu noktada ısrar etmek Bursaspor adına tahribatın daha da artmasına neden olacaktır.
Üstelik bu durumu bir nevi güven oylaması olarak düşünüp, cesaretiniz varsa, yeni bir ekiple tekrar başkanlığa adaylığınızı koyabilirsiniz.
Bursaspor kongre üyeleri yaptığınız icraat ve aldığınız kararlardan memnun ise sizleri tekrar başkanlık makamına getirecektir.
Hem üstelik bu sefer şaibesiz, hilesiz bir şekilde...
Sözler değil, icraatlar konuşulmalı
Bir kişi veya kurumu değerlendirirken somut veriler ve gerçekler üzerinden hareket etmemiz gerekiyor.
Ancak böyle yapabilirsek doğruyu bulabiliriz.
Şu anda da değerlendireceğimiz kişi/kurum Mesut Mestan ve ekibidir.
Öncelikle daha yolun başında, beraber hareket etme kararı aldığın Lemi Keskin’i tabiri caizse “satarak” başkanlığa geldin.
Şahsen yalnızca bu hareket dahi camia için yeterli bir kıstas olabilir.
SELÇUK ERDOĞAN HATASI
Neyse biz değerlendirmemize devam edelim.
Akabinde lobi ve maddi kaynak açısından çok daha güçlü bir yönetimin gelmesinin önünü tıkadınız. Bu hareket tüm sezonun belki de Bursaspor geleceğinin kırılma noktası olabilir.
Geçen sezon takımın düşmesindeki baş sorumlularından olan Selçuk Erdoğan ile yola devam kararı da yaptığın yanlışların en başında geliyordu. Geçmişinde hiçbir başarısı olmayan bu adamla yola devam kararındaki amaç neydi?
Bursaspor’un özellikle maddi anlamdaki durumunu bildiğin halde, yeteri maddi kaynak bulamadığın veya yaratamadığın için transfer tahtasını açmakta çok geç kaldınız.
Bu gecikme neticesinde piyasada boşta kalmış, işe yaramayan birçok oyuncuyu herhangi bir kadro planlaması yapılmadan takıma doldurarak, borç içindeki kulübü daha da batağa sürüklediniz.
SEZON İÇİNDEKİ ÖDEME SORUNU
Aynı şekilde tek artısı PTT 1. Lig’i tanıyor olması dışında hiçbir başarısı olmayan Yalçın Koşukavak seçimi de hatalı bir tercihti. Keza arkasından getirdiğiniz İbrahim Üzülmez de.
Sezon içinde futbolcu ödemelerinde yaşanan aksaklıklara hiçbir çözüm yolu bulamadınız. Bu da takım içindeki motivasyonun kaybına ve istikrarsız sonuçları beraberinde getirdi.
Yönetimsel hatalar neticesinde yaşattığın 3 puan kaybı, Bursaspor’un tarihindeki ilklerden biri olarak yaşandı ve bu yüzden muhtemel ilk 2 sıra üzerinden Süper Lig treninin kaçırılmasına neden oldu.
Tam 10 aydır Bursaspor kulübünde çalışan insanların maaşlarını verememek ise ayrı bir rezillik olarak kayıtlarımıza geçti. Keza kulüp içinde yaşanan adam kayırma ve haksız işten çıkarmalar da olayın başka bir boyutu.
Sezon genelinde saha içinde Bursaspor aleyhine TFF ve MHK tarafından yapılan onlarca haksızlık karşısında herhangi pozitif bir eylem veya söylemde bulunamadınız.
Maddi sorunların çözümü için hemen neredeyse hiçbir proje üretilemezken, yapılan tek olumlu (!) hareket ile alacakların ötelenmesi konusunda başarınız idi.
BAŞARISIZLIK ÇOK BARİZ
Ve son olarak sportif anlamda Bursaspor Futbol Kulübü sezon sonunda başarılı olamayarak, 1 sezon daha bu bataklığın içinde kalmaya mahkûm ettiniz.
Sonuç olarak Süper Lig hedefinin tutturulamadığı, işe yaramaz transferler neticesinde borç yükünün daha da arttığı, hemen her alanda başarısız tercihlerin yapıldığı kısaca ekibiniz ile birlikte son derece başarısız bir sezonu geride bıraktınız.
Kendinize göre bunun için çeşitli mazeretler üretebilir veya söyleyebilirsiniz.
Lakin somut veriler ve gerçekler çok net bir şekilde başarısız olduğunuzu gösteriyor.
KONGRE KARARI ALIN!
Hal böyle iken yapmanız gereken hareket de bellidir.
Daha fazla zaman kaybı yaşatmadan kongre kararı alın!
Zira camianın gelecek sezon ve yıllar için, yaptığınız ya da daha doğru bir ifadeyle yapamadığınız eylemler neticesinde ileriye yönelik Mesut Mestan ve ekibinden hiçbir beklentisi ve umudu kalmamıştır.
Gelinen bu noktada ısrar etmek Bursaspor adına tahribatın daha da artmasına neden olacaktır.
Üstelik bu durumu bir nevi güven oylaması olarak düşünüp, cesaretiniz varsa, yeni bir ekiple tekrar başkanlığa adaylığınızı koyabilirsiniz.
Bursaspor kongre üyeleri yaptığınız icraat ve aldığınız kararlardan memnun ise sizleri tekrar başkanlık makamına getirecektir.
Hem üstelik bu sefer şaibesiz, hilesiz bir şekilde...