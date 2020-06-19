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Prof. Dr. Sinan Çavun

Prof. Dr. Sinan Çavun

scavun@gmail.com

Sezonun 3. devresi açılıyor

19 Haziran 2020

TÜM dünyayı sarsan COVID-19 salgını sonrasında biraz hızlı da olsa normalleşme adımları atılmaya başlandı.

Her ne kadar halkımız bu adımları, koşarak alıp, sanki hiçbir şey yokmuş gibi hareket etse de maalesef salgın devam ediyor.
Bu gerçeği hiçbir zaman aklımızdan çıkarmadan kendimizi “yeni normale” adapte etmemiz gerekiyor.
Normalleşme süreci tüm hızıyla devam ederken, geçen hafta sonu da Süper Lig sezona kaldığı yerden başladı.
Bu hafta da Bursaspor’un içinde bulunduğu TFF 1. Lig, bir anlamda sezonun 3. devresine merhaba diyecek…
Hepimizin bildiği gibi kötü yönetimlerin ve berbat ötesi seçimlerin borç sarmalına sürüklediği Bursaspor Kulübü, belki de kalan bu 6 maçlık serüven için “Tamam mı, devam mı?” diyecek.

EL BİRLİĞİ YAPILMALI

Zira borçların azaltılmasından çok ötelendiği bir ortamda sezon sonu ait olduğumuz yer olan Süper Lig’e kavuşamazsak, yeşil beyazlı camiayı çok farklı senaryolar bekleyebilir.
Bu bakımdan yönetiminden, teknik kadrosuna, futbolcusundan, taraftarına tüm camia bu bilinçle hareket edip, mutlu sona ulaşmak için el birliği yapmalıdır.
Sezonun 3. devresi adını verdiğimiz bu dönemde kendini fiziksel ve psikolojik anlamda iyi hazırlayan takımlar hedeflerine ulaşacaktır.
Zira geçen hafta başlayan Süper Lig maçlarında gördük ki, yalnızca fiziksel olarak hazırlanan, ya da yalnızca psikolojik olarak hazır olan takımlar ilk maçlarda hüsranla ayrıldılar.
O nedenle Bursasporlu futbolcuların hem fiziksel kondisyon, hem de mental anlamında odaklanmış olmaları, ulaşılacak hedef bakımından son derece önemli.

KOZUMUZ KADRO DERİNLİĞİ

Ligler devam ederken sakatlanmış, sakatlıktan yeni dönmüş veya fizik kondisyon problemi olan oyuncuların bu pandemi arasında takıma tam kapasite katılması, kadro derinliği yönünden yeşil beyazlılara büyük bir artı güç getirecektir.
Zira çok yoğun bir maç dönemine girecek takımlar için mevcut kadro derinliği Bursaspor adına en büyük kozlardan birisi olacaktır.
Şimdi ilk hedef Keçiörengücü.
Haydi gençler, sevindirin bu camiayı...

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