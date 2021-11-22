Seviye tespit sınavı

Büyük umutlar ve hayaller ile başladığımız sezonda, gerçekler bir kez daha yüzümüze tokat gibi çarptı.

7 maç sonunda 3 teknik direktör, alınan 1 galibiyet ve maç fazlasıyla(!) sondan 2. sıra...

Kimden ve nasıl hesap soracağız derdinde olan Bursaspor camiası şaşkın ve kızgın.

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O kadar çok teknik direktör değişti ki, “ilk maçın günahı olmaz” diye diye ligin dibine yerleştik.

Şimdi aynı sözleri Özcan Bizati için de mi söyleyeceğiz?

Sahaya çıkan 11’leri gördüğümüzde hemen herkesin aklına orta sahada olan ve olmayan oyuncular takıldı.

İsmail gibi ligin başından beri o bölgenin en sert ve iyi oyuncularından birisinin yokluğunda, oraya Kerem gibi fiziksel açıdan son derece yetersiz bir oyuncuyu koyup, yanına da yine Bruno gibi yumuşak bir başka oyuncu daha koyarsan, maalesef rakibin ekmeğine yağ sürmüş olursun.

