Bursaspor’da çalışan teknik direktörler için sanırım Victor Fleming’in 1939 yılında yönettiği meşhur film “Rüzgar gibi geçti” iyi bir tanımlama olacaktır.
Lige Mustafa Er ile başlayan yeşil beyazlılarda akabinde Fatih Tekke direksiyonun başına geçti. Ve akabinde gerçekleşen ikinci transfer taarruzu.
İstenmeyen oyuncular, gelenler, yeni bir alışma dönemi derken Bursaspor’da istenen saha sonuçlarının gelmemesi ile gerilen bir camia.
Ve yeni bir döngünün başlangıcındayız tekrar.
*
Aslında Fatih Tekke gibi genç ve hırslı bir teknik direktör için Bursaspor büyük bir şanstı. Lakin yeşil beyazlıların başında çıktığı 4 maçta görüldü ki, Fatih Tekke bu yükün altında ezildi.
Açıkçası kariyerine bakıldığında herhangi bir başarısı olmayan birisi için beklenen bir son oldu.
Hele ki Tuzlaspor karşısında gösterdiği teknik direktörlük performansı gerçekten kötüydü, hatta kötü kelimesi dahi yetersiz kalabilirdi.
“Kaos futbolu, rakibi izledim, sistemimi değiştirmek istemedim” gibi söylemler maalesef bu camiada kolay kolay alıcı bulmaz. Zira bu camia yalnızca skora bakmaz.
O yüzden de bu evliliğin çok uzun sürmeyeceği aşikârdı. Zira temkinli olmak ile korkuyu birbirine karıştıran, cesur kararlar almakta zorlanan kişilerin planlanan hedefler doğrultusunda yürümesi çok zordur.
Bu doğrultuda, gerçekleşen ayrılık her ne kadar beklenmedik bir karar gibi görünse de, uzun vadede doğru bir hamle olduğunu düşünüyorum.
Peki bundan sonra ne olacak?
*
Açıklanan yeni isim Bursaspor’u istediği hedefe ulaştırabilir mi?
Bunu hep birlikte göreceğiz.
Özcan Bizati, futbolun akademik eğitimini üst seviyede alan bir isim. Aynı zamanda çok tecrübeli hocaların yanında sahada da deneyimleri olan bir hoca.
En büyük soru işareti tek adam olarak çıktığı takım ve maç sayısı.
Bu Özcan hocanın üstündeki en büyük baskı unsuru olacaktır. Umarım bu baskı ile en iyi şekilde mücadele etmeyi başarır ve her iki taraf için sonu mutlu biten bir birliktelik olur.
Yönetim, teknik adam ve taraftarlar adına zor bir dönem bizleri bekliyor. Yönetim bu son tercihi ile ciddi bir riski üstlenerek, adeta ateşten gömleği üzerine giymiş durumda.
Zira bundan sonra ki başarısızlıkta hedef tahtasının tam ortasında kimin olacağı çok net...
*
Evet Özcan hocam zor bir görev sizi bekliyor.
En büyük dileğimiz, akademik alanda kazandığın bilgi birikimini, sahaya yansıtman.
Bu mücadelede size sonsuz başarılar...
Rüzgar gibi geçti
Bursaspor’da çalışan teknik direktörler için sanırım Victor Fleming’in 1939 yılında yönettiği meşhur film “Rüzgar gibi geçti” iyi bir tanımlama olacaktır.
Lige Mustafa Er ile başlayan yeşil beyazlılarda akabinde Fatih Tekke direksiyonun başına geçti. Ve akabinde gerçekleşen ikinci transfer taarruzu.
İstenmeyen oyuncular, gelenler, yeni bir alışma dönemi derken Bursaspor’da istenen saha sonuçlarının gelmemesi ile gerilen bir camia.
Ve yeni bir döngünün başlangıcındayız tekrar.
*
Aslında Fatih Tekke gibi genç ve hırslı bir teknik direktör için Bursaspor büyük bir şanstı. Lakin yeşil beyazlıların başında çıktığı 4 maçta görüldü ki, Fatih Tekke bu yükün altında ezildi.
Açıkçası kariyerine bakıldığında herhangi bir başarısı olmayan birisi için beklenen bir son oldu.
Hele ki Tuzlaspor karşısında gösterdiği teknik direktörlük performansı gerçekten kötüydü, hatta kötü kelimesi dahi yetersiz kalabilirdi.
“Kaos futbolu, rakibi izledim, sistemimi değiştirmek istemedim” gibi söylemler maalesef bu camiada kolay kolay alıcı bulmaz. Zira bu camia yalnızca skora bakmaz.
O yüzden de bu evliliğin çok uzun sürmeyeceği aşikârdı. Zira temkinli olmak ile korkuyu birbirine karıştıran, cesur kararlar almakta zorlanan kişilerin planlanan hedefler doğrultusunda yürümesi çok zordur.
Bu doğrultuda, gerçekleşen ayrılık her ne kadar beklenmedik bir karar gibi görünse de, uzun vadede doğru bir hamle olduğunu düşünüyorum.
Peki bundan sonra ne olacak?
*
Açıklanan yeni isim Bursaspor’u istediği hedefe ulaştırabilir mi?
Bunu hep birlikte göreceğiz.
Özcan Bizati, futbolun akademik eğitimini üst seviyede alan bir isim. Aynı zamanda çok tecrübeli hocaların yanında sahada da deneyimleri olan bir hoca.
En büyük soru işareti tek adam olarak çıktığı takım ve maç sayısı.
Bu Özcan hocanın üstündeki en büyük baskı unsuru olacaktır. Umarım bu baskı ile en iyi şekilde mücadele etmeyi başarır ve her iki taraf için sonu mutlu biten bir birliktelik olur.
Yönetim, teknik adam ve taraftarlar adına zor bir dönem bizleri bekliyor. Yönetim bu son tercihi ile ciddi bir riski üstlenerek, adeta ateşten gömleği üzerine giymiş durumda.
Zira bundan sonra ki başarısızlıkta hedef tahtasının tam ortasında kimin olacağı çok net...
*
Evet Özcan hocam zor bir görev sizi bekliyor.
En büyük dileğimiz, akademik alanda kazandığın bilgi birikimini, sahaya yansıtman.
Bu mücadelede size sonsuz başarılar...