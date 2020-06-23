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Prof. Dr. Sinan Çavun

Prof. Dr. Sinan Çavun

scavun@gmail.com

Önce zihniyet değişmeli

23 Haziran 2020

Son yıllarda yapılan kötü tercihlerin sonucunu maalesef acı bir şekilde yaşıyor Bursaspor.

Ama ne hikmetse hiçbirinden ders almayan bir camiayız.
İbrahim Yazıcı döneminden sonra arka arkaya gelen hatalar sonucunda şampiyon apoletli bir takımın ilçe/mahalle takımları karşısında düştüğü durum üzerinde ciddi düşünülmesi gereken bir durumdur.
Şimdi aranızda “Daha umutlar bitmedi, hemen karamsarlığa kapılmayın, takıma eleştiri yapmayın” diyenler çıkacaktır.
Lakin, sezon başı, devre arası, transfer sezonun bittiğinde birçok zaman diliminde hep aynı argüman devreye girdi.
*
Çok önemli konuları halının altına süpüre süpüre dibi bulmayı başardık.
Şimdi kısaca ve yalnızca bu sezonu değerlendirelim;
Daha yolun başında beraber yola çıkalım dediği kişiyi satan bir adamın başkan olmasını bu camia içine sindirdi.
Rüzgâr ekenin, fırtına biçeceğini hesaba katmadan hareket etti.
Bence yalnızca bu olay bile camianın ne durumda olduğunun en net örneğiydi.
*
Akabinde geçtiğimiz sezon yaşanan fiyaskonun başrollerinden birisi olan Selçuk Erdoğan diye birisiyle yola devam kararı alınması...
Bu adamın zaten en başta gelmesi bile hataydı.
Ne yapmış, neyi başarmış bu adam!?
Hani hasbelkader getirdin, anahtarları teslim ettin.
İyi de demezler mi adama “Son derece başarısız olmuş bu adamla niye devam ediyorsun?”
Sormazlar mı “Aranızda çıkar ilişkin mi var?” diye...
Dedim ya önce kafalar değişecek.
Sorgulama yetisi olacak insanlarda.
*
Profesyonel bir kulüp, profesyonel esaslar üzerinden yönetilmeli.
Başarı kıstasları olmalı, maddi olarak sorgulanmalı gelenler ve gidenler.
Zira burası ne Ali Baba’nın Çiftliği, ne de Hababam Sınıfı.
Yoksa Yalçınlar, İbrahimler zurnanın son deliği.
İsimler üzerinden konuşmak her zaman söylediğim gibi boş işlerdir.
Çünkü büyük beyinler, büyük camialar kişileri, isimleri değil, fikirleri ve sistemleri konuşmalı.
Bursaspor bunları yapmadığı sürece günlük başarı ve mutlulukların ötesine geçemeyecektir.
Tam aksine, siyasetçilerin kucağında oyuncak olmuş, medya figüranlarının menajerlik denemesi yaptığı, taraftar ve derneklerin “İçeride benim adamın olsun” hesaplarını yaptığı, ne olduğu belli olmayan kaotik bir yapı oluşur...
*
Önce zihniyet değişecek...
Almaya değil, vermeye gelen yönetimler seçilecek.
Bu vermekten kasıt da para değil, fikir, proje, düşünce, sistem olacak.
Çünkü taşıma suyla hiçbir yere varılmadığını hep birlikte defalarca gördük.
Kongre üyelerinden taraftar derneklerine, medyasından yöneticilerine herkesin kendini sorgulaması gerek.
Biz bunları yapamadığımız sürece de bir arpa boyu yol alamayız...

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