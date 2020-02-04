Nasıl olsa yeneriz...

Profesyonel düşüncede hangi işi yaparsan yap, yaptığın işi mutlaka ciddiye alacaksın.
Pazar akşamı bunu yapan ve yapmayan iki takım vardı sahada.
Bir tarafta “Nasıl olsa kazanırım” zihniyeti ile sahaya çıkmış amatör bir grup,
Diğer tarafta yaşlı kurt Kıvanç’ı ayırırsak, yaş ortalaması 21 olan gencecik çocuklar...
Evet, yanlış okumadınız 21.
Örneğin golü atan Metehan 17 yaşında.
Sahada 90 dakika basmadık yer bırakmayan Alperen 21, defansta yılların futbolcusu oyuncularımıza gol fırsatı vermeyen Furkan Balaban 19, yine savunmada 90 dk geçit vermeyen Cemali 20 yaşında...
Christian Andersen’in güzel bir sözü vardır; “İnsan bir şeyi ciddi olarak istemeye görsün, hiçbir şey erişilemeyecek kadar yükseklerde değildir.”
*
Eskişehirsporlu oyuncular bu sözün doğruluğunu biz kez daha gösterdiler.
Bana göre bu “fiyasko” niteliğindeki yenilginin baş mimarı sahadaki oyunculardır.
Tabii ki İbrahim Hoca’nın da hataları vardır, lakin futbolcular kamera ve mikrofonlara “Ben zirveye, şampiyonluğa oynuyorum” diyorsa, bu denli tecrübesiz ve yokları oynayan bir takıma karşı, gereğinde saha kenarında teknik kadro olmadan dahi çıkıp galip gelmesini bilecek...
Sahadaki futbolculardan Shehu dışında canla, başla mücadele eden oyuncu yoktu.
*
Yeni transfer Traore ise yoruluncaya kadar iyi işler yapmaya çalıştı. Fakat ciddi maç eksikliği olduğu fiziksel temposundan belli oluyor.
Diğer oyuncular hakkında fazla söz söylemeye gerek yok. Dün aldıkları yenilgi, onlar için bir utanç, Bursaspor için ise muhtemel bu sezonun en büyük kaybı olacak. Ve bir kez daha gördük ki, gözlerimiz sahadaki oyuncuları değil, olmayan Seleznov’u, hatta Özer’i aradı.
Bu iki oyuncunun ama özellikle Seleznov’un sezon sonuna kadar sakat ya da cezalı olmaması gerekiyor. Ukraynalının geçen hafta aldığı ucuz kırmızı kartın nelere mal olduğunu maalesef hep birlikte gördük.
*
İbrahim Hocanın hatalarına gelince;
Oyun içinde asıl problem gol vuruşları ve 3. bölgede olduğu halde, 2. yarıya Ali Akman değil de, Emirhan’ı alarak başlaması hataydı.
Keza yediğimiz golden sonra sahaya kurtarıcı diye Recep’i sokması tam bir trajikomik bir durumdu.
*
Gol bölgesinde ciddi sıkıntı olmasına rağmen Ali’yi 82 dakika yanında oturtması, hele ki geldiği günden beri çift santrafor oynatmaya çalışan İbrahim Hocaya yakışmadı.
Sonuçta Yeşil-Beyazlılar rakiplerinin puan kaybettiği haftada çok önemli bir kayıp verdi.
Artık Bursaspor’un kaybedecek ekstra puanlara hiç yeri kalmadı.
Tüm oyuncu ve teknik ekibin bundan sonra bu bilinçle hareket etmesi gerekiyor...
Nasıl olsa yeneriz...
Profesyonel düşüncede hangi işi yaparsan yap, yaptığın işi mutlaka ciddiye alacaksın.
Pazar akşamı bunu yapan ve yapmayan iki takım vardı sahada.
Bir tarafta “Nasıl olsa kazanırım” zihniyeti ile sahaya çıkmış amatör bir grup,
Diğer tarafta yaşlı kurt Kıvanç’ı ayırırsak, yaş ortalaması 21 olan gencecik çocuklar...
Evet, yanlış okumadınız 21.
Örneğin golü atan Metehan 17 yaşında.
Sahada 90 dakika basmadık yer bırakmayan Alperen 21, defansta yılların futbolcusu oyuncularımıza gol fırsatı vermeyen Furkan Balaban 19, yine savunmada 90 dk geçit vermeyen Cemali 20 yaşında...
Christian Andersen’in güzel bir sözü vardır; “İnsan bir şeyi ciddi olarak istemeye görsün, hiçbir şey erişilemeyecek kadar yükseklerde değildir.”
*
Eskişehirsporlu oyuncular bu sözün doğruluğunu biz kez daha gösterdiler.
Bana göre bu “fiyasko” niteliğindeki yenilginin baş mimarı sahadaki oyunculardır.
Tabii ki İbrahim Hoca’nın da hataları vardır, lakin futbolcular kamera ve mikrofonlara “Ben zirveye, şampiyonluğa oynuyorum” diyorsa, bu denli tecrübesiz ve yokları oynayan bir takıma karşı, gereğinde saha kenarında teknik kadro olmadan dahi çıkıp galip gelmesini bilecek...
Sahadaki futbolculardan Shehu dışında canla, başla mücadele eden oyuncu yoktu.
*
Yeni transfer Traore ise yoruluncaya kadar iyi işler yapmaya çalıştı. Fakat ciddi maç eksikliği olduğu fiziksel temposundan belli oluyor.
Diğer oyuncular hakkında fazla söz söylemeye gerek yok. Dün aldıkları yenilgi, onlar için bir utanç, Bursaspor için ise muhtemel bu sezonun en büyük kaybı olacak. Ve bir kez daha gördük ki, gözlerimiz sahadaki oyuncuları değil, olmayan Seleznov’u, hatta Özer’i aradı.
Bu iki oyuncunun ama özellikle Seleznov’un sezon sonuna kadar sakat ya da cezalı olmaması gerekiyor. Ukraynalının geçen hafta aldığı ucuz kırmızı kartın nelere mal olduğunu maalesef hep birlikte gördük.
*
İbrahim Hocanın hatalarına gelince;
Oyun içinde asıl problem gol vuruşları ve 3. bölgede olduğu halde, 2. yarıya Ali Akman değil de, Emirhan’ı alarak başlaması hataydı.
Keza yediğimiz golden sonra sahaya kurtarıcı diye Recep’i sokması tam bir trajikomik bir durumdu.
*
Gol bölgesinde ciddi sıkıntı olmasına rağmen Ali’yi 82 dakika yanında oturtması, hele ki geldiği günden beri çift santrafor oynatmaya çalışan İbrahim Hocaya yakışmadı.
Sonuçta Yeşil-Beyazlılar rakiplerinin puan kaybettiği haftada çok önemli bir kayıp verdi.
Artık Bursaspor’un kaybedecek ekstra puanlara hiç yeri kalmadı.
Tüm oyuncu ve teknik ekibin bundan sonra bu bilinçle hareket etmesi gerekiyor...