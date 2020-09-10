Lige merhaba derken

Dünyanın ve ülkemizin salgın ile mücadele ederken, hayatın rutin akışı da devam etmeye çalışıyor.
Bunların başında da spor, özellikle de futbol geliyor.
Bursaspor yıllardır devam eden başarısız sonuçlarına bir yenisini daha ilave ederek alt ligden Süper Lig’e çıkmayı başaramadı.
Üstelik mevcut borçlarını daha da artırarak.
Şu bir gerçek ki, mevcut borç yükü ve alt liglerin yayın gelirleriyle yeşil beyazlıların yaşam mücadelesi vermesi dahi imkânsız.
O bakımdan mümkün olan en kısa sürede Süper Lig’e ve oradaki gelir kaynaklarına ulaşması gerekiyor.
*
Mesut Mestan ve ekibinin son derece başarısız döneminden sonra Erkan Kamat yönetimi ile yeni bir sayfa daha açılıyor.
Seçim dönemi her daim olduğu gibi nahoş, taraftarın taraftarlığını unutup çirkin söylemlere başvurduğu, hatta şiddet içerikli görüntülerin yer aldığı bir ortamda gerçekleşti.
Ve her seçim döneminde olduğu gibi biraz daha parçalandık camia olarak.
Herkesin “En Bursasporlu” olduğu bir süreçte, Bursaspor armasına en çok zarar veren kişilerin de yine bu “En Bursasporlu” olanların verdiğini gördük.
Şahsen Bursaspor’dan öte çıkar tartışmalarının daha ön planda olduğu bu yıpratıcı dönemin gölgesinde lige yeniden merhaba demenin zamanı geldi.
*
Hedef belli lakin bu hedefe nasıl ulaşılacağı konusunda ciddi çekinceler ve soru işaretleri mevcut.
Soru işaretlerinin başında da son sezonlarda sürekli yaşadığımız konu “Transfer tahtası açılacak mı?” var.
Ciddi bir sıcak paraya ihtiyacı olan yeni yönetiminin şu andaki odak noktası bu olacaktır.
Lakin geçtiğimiz yıl olduğu gibi içi geçmiş, elde kalan oyuncuları astronomik rakamlara kadroya dâhil edeceksek, tahta hiç açılmasın daha iyi.
Bu sayede hem borç miktarı daha da artmamış olur, hem de mevcut maddi imkânları eldekilerin alacaklarını kapatmak için kullanmak mümkün olur.
Fakat eldeki futbolcularla da söz konusu hedefi gerçekleştirmek ne derece mümkün olur o da ayrı bir muamma.
*
Evet, Erkan Kamat ve Ekibi ateşten bir gömlek giydi.
Ama hiç değilse bir önceki yönetim gibi alavere, dalavere yapmadan dürüst bir şekilde giydi.
Çıktıkları bu yolculukta kendilerine sonsuz başarılar diliyoruz.
Önlerinde iki büyük problemi halledebilirlerse başarı yakalanabilir;
1. Sıcak para akışı
2. Paramparça olmuş camianın bir araya getirebilmek.
Lige merhaba derken
Dünyanın ve ülkemizin salgın ile mücadele ederken, hayatın rutin akışı da devam etmeye çalışıyor.
Bunların başında da spor, özellikle de futbol geliyor.
Bursaspor yıllardır devam eden başarısız sonuçlarına bir yenisini daha ilave ederek alt ligden Süper Lig’e çıkmayı başaramadı.
Üstelik mevcut borçlarını daha da artırarak.
Şu bir gerçek ki, mevcut borç yükü ve alt liglerin yayın gelirleriyle yeşil beyazlıların yaşam mücadelesi vermesi dahi imkânsız.
O bakımdan mümkün olan en kısa sürede Süper Lig’e ve oradaki gelir kaynaklarına ulaşması gerekiyor.
*
Mesut Mestan ve ekibinin son derece başarısız döneminden sonra Erkan Kamat yönetimi ile yeni bir sayfa daha açılıyor.
Seçim dönemi her daim olduğu gibi nahoş, taraftarın taraftarlığını unutup çirkin söylemlere başvurduğu, hatta şiddet içerikli görüntülerin yer aldığı bir ortamda gerçekleşti.
Ve her seçim döneminde olduğu gibi biraz daha parçalandık camia olarak.
Herkesin “En Bursasporlu” olduğu bir süreçte, Bursaspor armasına en çok zarar veren kişilerin de yine bu “En Bursasporlu” olanların verdiğini gördük.
Şahsen Bursaspor’dan öte çıkar tartışmalarının daha ön planda olduğu bu yıpratıcı dönemin gölgesinde lige yeniden merhaba demenin zamanı geldi.
*
Hedef belli lakin bu hedefe nasıl ulaşılacağı konusunda ciddi çekinceler ve soru işaretleri mevcut.
Soru işaretlerinin başında da son sezonlarda sürekli yaşadığımız konu “Transfer tahtası açılacak mı?” var.
Ciddi bir sıcak paraya ihtiyacı olan yeni yönetiminin şu andaki odak noktası bu olacaktır.
Lakin geçtiğimiz yıl olduğu gibi içi geçmiş, elde kalan oyuncuları astronomik rakamlara kadroya dâhil edeceksek, tahta hiç açılmasın daha iyi.
Bu sayede hem borç miktarı daha da artmamış olur, hem de mevcut maddi imkânları eldekilerin alacaklarını kapatmak için kullanmak mümkün olur.
Fakat eldeki futbolcularla da söz konusu hedefi gerçekleştirmek ne derece mümkün olur o da ayrı bir muamma.
*
Evet, Erkan Kamat ve Ekibi ateşten bir gömlek giydi.
Ama hiç değilse bir önceki yönetim gibi alavere, dalavere yapmadan dürüst bir şekilde giydi.
Çıktıkları bu yolculukta kendilerine sonsuz başarılar diliyoruz.
Önlerinde iki büyük problemi halledebilirlerse başarı yakalanabilir;
1. Sıcak para akışı
2. Paramparça olmuş camianın bir araya getirebilmek.