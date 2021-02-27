Lig bitti, geçmiş olsun

2020 maalesef tüm Dünya’da, ülkemizde ve spor camiasında kötü geçti.Bursaspor için de maalesef durum aynı.

COVID-19 salgınının gölgesi altında, renklerine âşık olduğu takımlarını TV başından izlemek zorunda kaldı.

Sportif anlamda ise Yeşil-Beyazlı camia beklentilerin uzağında kaldı.

Mesut Mestan ve ekibi borçları ötelemek dışında hemen neredeyse hiçbir şey yapmayınca Süper Lig hedefi play-off aşamasında son buldu.

Üstelik bu kötü tablonun ortaya çıkmasında, sezon içerisinde tamamen yönetimsel hatalardan kaynaklanan -3 puanın etkisi de yadsınamaz.

En nihayetinde başarısız bir yönetimsel sürecin ardından Erkan Kamat ve Ekibi görevi devraldı.

Lakin kulübün uçan kuşa borcunun olduğu bir dönemde, üstelik şehir dinamiklerinden destek görmediği bir ortamda ne derece başarılı olacak hep birlikte göreceğiz.

Ekonomik sıkıntıların tavan yaptığı, transfer tahtasının açılamadığı, taraftar desteğinin sınırlı kaldığı bu süreçte tüm camia umutlarını, hedeflerini ve hayallerini Vakıfköy’ün genç yüreklerine teslim etmiş durumda.

Bu çocukların üzerindeki yükün olması gerekenin çok üzerinde olduğu aşikâr. Bu nedenle 2021 yılında transfer tahtasının açılıp, takımın işleyen düzenini bozmamak kaydıyla 2 veya en fazla 3 nokta transfer yapılması camianın sezon sonu Süper Lig ümitlerini artıracaktır.