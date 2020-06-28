Kritik galibiyet

Bursaspor İrfan Buz yönetiminde çıktığı ilk maçta Adanaspor’u yenerek hayati bir galibiyet aldı.
Zira bu maçtaki yaşanacak puan kayıpları ilk 2 hayallerini neredeyse tamamen rafa kaldırabilirdi.
Açıkçası yaşanan bu son gelişmelerden sonra İrfan Hoca’nın takımda yaşanan çöküntüyü birden bire değiştirebileceğini beklemiyordum.
Bu bakımdan burada asıl önemli olan 3 puanı alabilmekti.
Onun da elde edilmiş olması başlangıç açısından değerliydi.
Cuma gecesi ortaya konan futbolu, hele ki rakibin gücü de göz önüne alındığında, çoğu kimseyi tatmin etmediği bir gerçek. Zaten büyük bir değişim beklemek de fazla bir iyimserlik olurdu.
Sonuçta elimizde olan ve planlama yapılırken ciddi hataların yapıldığı kadro yapısı bu.
O yüzden İrfan Hoca’dan bir anda mucizeler beklemek haksızlık.
Yine de oyun tercihi anlamında çift ön libero yerine, Selçuk’u kesip, daha fazla öne oynayan Burak Altıparmak tercihi doğru bir hamleydi. Lakin Burak Altıparmak’ın kısmen kötü performansı hocanın kafasındaki oyun planını da etkilemiş oldu.
Aynı şekilde Özer’in olması gerektiği gibi kanatta değil, merkezde, forvet arkası oynatması da herkesin sezon başından beri dile getirdiği doğru bir yoldu.
*
Ve son olarak Kubilay tercihi. Açıkçası Seleznov’un yokluğunda (mental veya fiziksel) elimizdeki mevcut kadro yapısında ve tek santraforlu oyun sisteminde o bölgede oynayabilecek başka bir oyuncu yok.
Genç Ali, çift forvetli sistemde kesinlikle katkı verecektir ama şu anki fiziksel gücü itibariyle tek santrafor oynayacak kapasitede değil. Burada İrfan Hocanın karar vermesi gereken nokta maçlarda çift santrafor mu, yoksa tek santrafor mu oynayacağının kararını vermek.
Böyle bir durumda da zaten oyun kurmakta zorlanan yeşil-beyazlıların, orta sahada bir oyuncu eksik oynatması büyük bir risk oluşturacaktır.
Bu yüzden de kanatlarda oynayan Burak Kapacak ve Serdar’ın gol yollarında çok daha üretken ve katkı koyması gerekiyor. Zira ceza sahası içinde Kubilay’ı ne kadar rahatlatırlarsa, Kubilay üzerindeki fiziksel ve psikolojik baskı da o derece azalacaktır.
Tabii Serdar ve Burak Kapacak’ın kanatlardan içeriye girebilmesi için de arkalarında oynayan Kerem Can ve Tayfur’un hücuma verecekleri etkin destek ile gerçekleşecektir.
*
Şu an için Bursaspor’un en zayıf karnı defansın göbeğindeki ikili.
Bu bölge için alınan birçok oyuncuya rağmen halen en sıkıntılı bölgenin defans göbeği olması, kadro planlaması konusunda ne büyük hatalar yapıldığının çok açık bir göstergesi.
Artık bunları tartışmak için çok geç.
Şimdi odaklanacağımız tek şey önümüzdeki kalan 4 maç ve öncelikle de Giresunspor karşılaşması.
Umut ediyorum ki İrfan Hoca’nın takım üzerindeki etkilerini bu maçta biraz daha fazla görebileceğiz. Tabii Anıl ve Kerem Can’ın eksikliği, bu maç özelinde, hocanın çözmesi gereken en önemli problem olacaktır…
Kritik galibiyet
Bursaspor İrfan Buz yönetiminde çıktığı ilk maçta Adanaspor’u yenerek hayati bir galibiyet aldı.
Zira bu maçtaki yaşanacak puan kayıpları ilk 2 hayallerini neredeyse tamamen rafa kaldırabilirdi.
Açıkçası yaşanan bu son gelişmelerden sonra İrfan Hoca’nın takımda yaşanan çöküntüyü birden bire değiştirebileceğini beklemiyordum.
Bu bakımdan burada asıl önemli olan 3 puanı alabilmekti.
Onun da elde edilmiş olması başlangıç açısından değerliydi.
Cuma gecesi ortaya konan futbolu, hele ki rakibin gücü de göz önüne alındığında, çoğu kimseyi tatmin etmediği bir gerçek. Zaten büyük bir değişim beklemek de fazla bir iyimserlik olurdu.
Sonuçta elimizde olan ve planlama yapılırken ciddi hataların yapıldığı kadro yapısı bu.
O yüzden İrfan Hoca’dan bir anda mucizeler beklemek haksızlık.
Yine de oyun tercihi anlamında çift ön libero yerine, Selçuk’u kesip, daha fazla öne oynayan Burak Altıparmak tercihi doğru bir hamleydi. Lakin Burak Altıparmak’ın kısmen kötü performansı hocanın kafasındaki oyun planını da etkilemiş oldu.
Aynı şekilde Özer’in olması gerektiği gibi kanatta değil, merkezde, forvet arkası oynatması da herkesin sezon başından beri dile getirdiği doğru bir yoldu.
*
Ve son olarak Kubilay tercihi. Açıkçası Seleznov’un yokluğunda (mental veya fiziksel) elimizdeki mevcut kadro yapısında ve tek santraforlu oyun sisteminde o bölgede oynayabilecek başka bir oyuncu yok.
Genç Ali, çift forvetli sistemde kesinlikle katkı verecektir ama şu anki fiziksel gücü itibariyle tek santrafor oynayacak kapasitede değil. Burada İrfan Hocanın karar vermesi gereken nokta maçlarda çift santrafor mu, yoksa tek santrafor mu oynayacağının kararını vermek.
Böyle bir durumda da zaten oyun kurmakta zorlanan yeşil-beyazlıların, orta sahada bir oyuncu eksik oynatması büyük bir risk oluşturacaktır.
Bu yüzden de kanatlarda oynayan Burak Kapacak ve Serdar’ın gol yollarında çok daha üretken ve katkı koyması gerekiyor. Zira ceza sahası içinde Kubilay’ı ne kadar rahatlatırlarsa, Kubilay üzerindeki fiziksel ve psikolojik baskı da o derece azalacaktır.
Tabii Serdar ve Burak Kapacak’ın kanatlardan içeriye girebilmesi için de arkalarında oynayan Kerem Can ve Tayfur’un hücuma verecekleri etkin destek ile gerçekleşecektir.
*
Şu an için Bursaspor’un en zayıf karnı defansın göbeğindeki ikili.
Bu bölge için alınan birçok oyuncuya rağmen halen en sıkıntılı bölgenin defans göbeği olması, kadro planlaması konusunda ne büyük hatalar yapıldığının çok açık bir göstergesi.
Artık bunları tartışmak için çok geç.
Şimdi odaklanacağımız tek şey önümüzdeki kalan 4 maç ve öncelikle de Giresunspor karşılaşması.
Umut ediyorum ki İrfan Hoca’nın takım üzerindeki etkilerini bu maçta biraz daha fazla görebileceğiz. Tabii Anıl ve Kerem Can’ın eksikliği, bu maç özelinde, hocanın çözmesi gereken en önemli problem olacaktır…