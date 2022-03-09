Evet, kötü günler geride kaldı. Şimdi daha kötü günler başlayacak...
Bolu deplasmanında yaşanan ikinci tarihi rezillik sonrası kimsenin puan tablosuna bakacak cesareti kalmadı.
Tuzlaspor maçından iki hafta sonra ikinci kez 9 kişi kalan rakibi karşısında neredeyse pozisyon dahi bulamadan bir kez daha altın tepside sunulan 3 puanı elinin tersiyle itti. Neyse ki bu sefer Canberk sayesinde 1 puanı kurtarabilmeyi başardı(!)
*
Muhtemelen yalnızca Türkiye’de değil, dünya futbol tarihinde böyle bir beceriksizlik örneği yoktur.
Sahadaki ve saha kenarındaki teknik ekibi ne kadar kutlasak az olur...
Demek Tamer Hoca ve oyuncular kaybedilen maçlar sonrasında hiçbir teknik analiz yapmadan, aynaya yalnızca saçlarını taramak için bakıyorlar.
Artık bu noktadan sonra TFF ve MHK harekete geçmeli ve Bursaspor’un rakipleri ya 8 kişi sahaya çıkmalı, ya da 2 değil 3 kırmızı kart vermeli. Aksi halde Bursaspor sezonu galibiyet alamadan kapatacak...
*
Neyse ki yeni yönetim doğru bir hamle yaparak Tamer Tuna ile yollarını ayırdı. Zira belli ki Tamer Tuna giyim-kuşam ve saçlarına Bursaspor’dan çok daha fazla önem veriyor.
Şimdi yeni bir teknik adamla bir silkelenme yaşar mıyız? Bekleyip göreceğiz.
Lakin sahadaki toplam oyuncu kalitesi son derece kısıtlı. O bakımdan Bruno, Enver Cenk Şahin, Ecolatse gibi oyuncuların bir an önce sahalara dönmesi bir nebze olsun katkı sağlayacaktır. Zira mevcut kadroda yaratıcı oyuncu eksikliğinin ne denli büyük boyutlarda olduğunu hem Tuzlaspor, hem de Boluspor maçlarında çok net bir şekilde gördük.
*
Açıkçası yeşil beyazlı camia için gerçek anlamda korku dolu haftalar bizleri bekliyor.
Teknik direktör konusunda adı geçen Mustafa Er Hoca gelir mi? Gelirse ne kadar başarılı olur? Göreceğiz.
Şu an için bildiğimiz tek gerçek Bursaspor’un önünde 11 hayati karşılaşma olduğu ve bu maçlardan en az 4-5 galibiyet çıkarması gerektiği.
Kolay mı?
Kesinlikle hiç kolay değil. Üstelik son 11 maçta yalnızca tek galibiyet alabilmiş ve moral-motivasyonu tükenmiş bir takım için.
Umut var mı?
Çıkmamış candan umut kesilmez, hele ki konu Bursaspor olursa...
Kötü günler geride kaldı
Evet, kötü günler geride kaldı. Şimdi daha kötü günler başlayacak...
Bolu deplasmanında yaşanan ikinci tarihi rezillik sonrası kimsenin puan tablosuna bakacak cesareti kalmadı.
Tuzlaspor maçından iki hafta sonra ikinci kez 9 kişi kalan rakibi karşısında neredeyse pozisyon dahi bulamadan bir kez daha altın tepside sunulan 3 puanı elinin tersiyle itti. Neyse ki bu sefer Canberk sayesinde 1 puanı kurtarabilmeyi başardı(!)
*
Muhtemelen yalnızca Türkiye’de değil, dünya futbol tarihinde böyle bir beceriksizlik örneği yoktur.
Sahadaki ve saha kenarındaki teknik ekibi ne kadar kutlasak az olur...
Demek Tamer Hoca ve oyuncular kaybedilen maçlar sonrasında hiçbir teknik analiz yapmadan, aynaya yalnızca saçlarını taramak için bakıyorlar.
Artık bu noktadan sonra TFF ve MHK harekete geçmeli ve Bursaspor’un rakipleri ya 8 kişi sahaya çıkmalı, ya da 2 değil 3 kırmızı kart vermeli. Aksi halde Bursaspor sezonu galibiyet alamadan kapatacak...
*
Neyse ki yeni yönetim doğru bir hamle yaparak Tamer Tuna ile yollarını ayırdı. Zira belli ki Tamer Tuna giyim-kuşam ve saçlarına Bursaspor’dan çok daha fazla önem veriyor.
Şimdi yeni bir teknik adamla bir silkelenme yaşar mıyız? Bekleyip göreceğiz.
Lakin sahadaki toplam oyuncu kalitesi son derece kısıtlı. O bakımdan Bruno, Enver Cenk Şahin, Ecolatse gibi oyuncuların bir an önce sahalara dönmesi bir nebze olsun katkı sağlayacaktır. Zira mevcut kadroda yaratıcı oyuncu eksikliğinin ne denli büyük boyutlarda olduğunu hem Tuzlaspor, hem de Boluspor maçlarında çok net bir şekilde gördük.
*
Açıkçası yeşil beyazlı camia için gerçek anlamda korku dolu haftalar bizleri bekliyor.
Teknik direktör konusunda adı geçen Mustafa Er Hoca gelir mi? Gelirse ne kadar başarılı olur? Göreceğiz.
Şu an için bildiğimiz tek gerçek Bursaspor’un önünde 11 hayati karşılaşma olduğu ve bu maçlardan en az 4-5 galibiyet çıkarması gerektiği.
Kolay mı?
Kesinlikle hiç kolay değil. Üstelik son 11 maçta yalnızca tek galibiyet alabilmiş ve moral-motivasyonu tükenmiş bir takım için.
Umut var mı?
Çıkmamış candan umut kesilmez, hele ki konu Bursaspor olursa...