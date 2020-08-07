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Prof. Dr. Sinan Çavun

Prof. Dr. Sinan Çavun

scavun@gmail.com

Kervan nasıl yürüyecek?

7 Ağustos 2020

Şu anki mevcut tabloya baktığımıza, iyi bir senaryonun beklediğini söylemek çok zor.

Büyük gelir kapısı olan Süper Lig’e çıkılamadığı,
Parasını alamadığı için tek taraflı sözleşme fesihlerinin yapıldığı,
Kadrodaki tüm oyuncuların yüklü miktarda alacağının olduğu,
Futbol piyasasına göre çok cüzi rakamlarda aylıkları olan personele dahi aylarca ödeme yapılamadığı bir durumda “Güzel günler göreceğiz” demek, hayalcilikten başka bir şey değildir.
Bursaspor Kulübü’nün ödeme yapamadığının bilindiği bir ortamda bırakın kaliteli futbolcu almayı, herhangi bir futbolcuya dahi kolay kolay imza attıramayabiliriz.

BU PARA NASIL BULUNACAK?

Tüm bu şartlar göz önüne alındığında, ekstra bir katkı koymadan veya proje üretmeden yalnızca ucuz kelimelerle devam kararı almak, gerçekten büyük bir cesaret.
Tabii bu cesaretin akıl işi mi, yoksa cahil işi mi olduğunu sevgili okurlarıma bırakıyorum.
Üstüne üstlük kulübün web sayfasından yapılan ve son derece yakışıksız, sokak ağzı ithamlarla dolu açıklamada kısa vadede 80 milyon TL ve 6 milyon Euro rakamları telaffuz edilmiş.
Lakin külhanbeyi edasında yapılan bu bildiride TL bazında yaklaşık 130 milyon TL gibi büyük bir meblağı kendilerinin nasıl bulacağını belirtmemişler.
Madem “Devam” diyorsunuz, madem “Kısa vadede ciddi nakit lazım” diyorsunuz, öyleyse bu kervanın nasıl yürüyeceğini de lütfen en kısa zamanda açıklayın Sayın Mestan ve ekibi.
Zira hem liglerin açılmasına kalan süre, hem kadroda kalan futbolcu sayısı çok az...

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