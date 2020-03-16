Kafamda 'deli' sorular

Bursaspor bir ileri, iki geri gitmeye devam ediyor.
Bir hafta taraftarlarını ümitlendiren yeşil beyazlılar, hemen ertesi hafta camiayı kahrediyor.
Ne sonuç, ne de kadro anlamında istikrarın sağlanamaması, Süper Lig hedefi bakımından da endişeleri giderek artırıyor.
Cumartesi akşamı oynadığımız Boluspor karşılaşması da yukarıda saydığımız tespitleri doğrular tarzda bir maç oldu.
Herkesin kafasında bir takım deli sorular beliriyor.
*
Bunlardan bazılarını alt alta sıralayalım;
- Balıkesir deplasmanında oldukça başarılı bir performans gösteren Ali Akman bu maçta neden ilk 11 dışında kaldı?
- Balıksirspor karşılaşmasında gerek ilk golde, gerek 2. golde direkt katkı koyan genç Ali’nin formayı alabilmesi veya sahaya sürülecek ilk hamle olması için ne yapması gerekiyor?
- Neden Ali Akman değil de, saha içi performansı ciddi dalgalanmalar gösteren Recep tercih ediliyor?
- Ali Akman için sorun altyapıdan çıkmış olması mı? Yoksa maç başı ücretinin olmaması mı sorun oluyor?
- Bu takımda skora en çok katkı yapan oyuncuların başında yer alan Burak Kapacak oynayabilecek durumda ise maça neden kulübede başlıyor?
- İç sahada ve küme düşmeme mücadelesi veren bir takım karşısında hangi akla hizmet Shehu ve Selçuk gibi çift stoper ile maça başlıyoruz?
- Formunun zirvesinde olan Shehu’yu o bölgede tek başına kullanıp, takımın hücum gücünü artıracak bir kadro tercihi yapmak çok mu zor?
- Sakat olmayan ve cezaları olduğu haftaları dinlenerek ve antrenman yaparak geçiren Özer Hurmacı sahada nasıl bu denli kötü performans gösteriyor?
- Ödemeler konusunda problemler mi var?
- Ödemeler konusunda sıkıntılar varsa bile, ligin ateş aldığı bu son dönemde oyuncular böyle bir karaktersizlik yapabilir mi?
- Geçen hafta Seleznov’un kafasına aldığı darbeye seyirci kalan hakemler, bu hafta da Hayrullah’ın, Traore’nin kafasında karate denemesini neden görmek istemiyor?
- Yönetim hakemler konusunda bizim gibi seyrediyor mu? Seyrediyorsa neden orada durup hava atıyorlar? Hava atmak için mi seçildiler, yoksa Bursaspor’a katkı vermek için mi?
*
Sanırım bu kadar soru yeterli.
Lakin en başta söylediğimiz gibi ligin son 6 haftasına girildiği bu dönemde, üstelik sosyal hayatta ciddi bir stres kaynağı varken, Bursaspor taraftarlarının endişeleri giderek artıyor...
Dileğimiz yukarıda saydığımız sorulara en kısa sürede cevap bulabilmek...
Artık telafi şansı kalmadı...
Kafamda 'deli' sorular
Bursaspor bir ileri, iki geri gitmeye devam ediyor.
Bir hafta taraftarlarını ümitlendiren yeşil beyazlılar, hemen ertesi hafta camiayı kahrediyor.
Ne sonuç, ne de kadro anlamında istikrarın sağlanamaması, Süper Lig hedefi bakımından da endişeleri giderek artırıyor.
Cumartesi akşamı oynadığımız Boluspor karşılaşması da yukarıda saydığımız tespitleri doğrular tarzda bir maç oldu.
Herkesin kafasında bir takım deli sorular beliriyor.
*
Bunlardan bazılarını alt alta sıralayalım;
- Balıkesir deplasmanında oldukça başarılı bir performans gösteren Ali Akman bu maçta neden ilk 11 dışında kaldı?
- Balıksirspor karşılaşmasında gerek ilk golde, gerek 2. golde direkt katkı koyan genç Ali’nin formayı alabilmesi veya sahaya sürülecek ilk hamle olması için ne yapması gerekiyor?
- Neden Ali Akman değil de, saha içi performansı ciddi dalgalanmalar gösteren Recep tercih ediliyor?
- Ali Akman için sorun altyapıdan çıkmış olması mı? Yoksa maç başı ücretinin olmaması mı sorun oluyor?
- Bu takımda skora en çok katkı yapan oyuncuların başında yer alan Burak Kapacak oynayabilecek durumda ise maça neden kulübede başlıyor?
- İç sahada ve küme düşmeme mücadelesi veren bir takım karşısında hangi akla hizmet Shehu ve Selçuk gibi çift stoper ile maça başlıyoruz?
- Formunun zirvesinde olan Shehu’yu o bölgede tek başına kullanıp, takımın hücum gücünü artıracak bir kadro tercihi yapmak çok mu zor?
- Sakat olmayan ve cezaları olduğu haftaları dinlenerek ve antrenman yaparak geçiren Özer Hurmacı sahada nasıl bu denli kötü performans gösteriyor?
- Ödemeler konusunda problemler mi var?
- Ödemeler konusunda sıkıntılar varsa bile, ligin ateş aldığı bu son dönemde oyuncular böyle bir karaktersizlik yapabilir mi?
- Geçen hafta Seleznov’un kafasına aldığı darbeye seyirci kalan hakemler, bu hafta da Hayrullah’ın, Traore’nin kafasında karate denemesini neden görmek istemiyor?
- Yönetim hakemler konusunda bizim gibi seyrediyor mu? Seyrediyorsa neden orada durup hava atıyorlar? Hava atmak için mi seçildiler, yoksa Bursaspor’a katkı vermek için mi?
*
Sanırım bu kadar soru yeterli.
Lakin en başta söylediğimiz gibi ligin son 6 haftasına girildiği bu dönemde, üstelik sosyal hayatta ciddi bir stres kaynağı varken, Bursaspor taraftarlarının endişeleri giderek artıyor...
Dileğimiz yukarıda saydığımız sorulara en kısa sürede cevap bulabilmek...
Artık telafi şansı kalmadı...