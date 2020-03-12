Ara
MENÜ
Haberler>Yazarlar>Prof. Dr. Sinan ÇAVUN>Herkes görevini yapınca...
"Prof. Dr. Sinan Çavun" hakkında bilgiler ve tüm köşe yazıları Hürriyet Yazarlar sayfasında. "Prof. Dr. Sinan Çavun" yazısı yayınlandığında hemen haberiniz olması için Hürriyet'i takip edin.
Prof. Dr. Sinan Çavun

Prof. Dr. Sinan Çavun

scavun@gmail.com

Herkes görevini yapınca...

12 Mart 2020

Haftalardır rakiplerinin altın tepside sunduğu fırsatları tepen Bursaspor sonunda Balıkesir deplasmanından istediği sonuçla dönerek, ilk iki yarışı için “Ben de varım” dedi.

Tabii bu galibiyet sonrası kendimizi hemen dev aynasında görmeden, camianın tüm konsantrasyonunu kalan 7 maça çevirmesi gerekiyor. Zira önümüzde kazanılması gereken 21 puan duruyor.
Bu 7 maç boyunca hem sahadaki futbolcu ve teknik kadronun, hem yönetiminin, hem de taraftarın kendine düşen görevleri yerine getirmesi gerekiyor.
Tıpkı Balıkesir’de olduğu gibi...
Aslında salı akşamı Bursaspor çok mükemmel bir futbol ortaya koymadı belki ama rakibin eksikliklerini de değerlendirerek, sahadaki hemen her futbolcu kendine düşen görevi yerine getirerek istediğini sonucu almasını bildi.

*

İbrahim Hoca, Ali Akman’a ilk 11’de görev vererek haftalardır beklediğimiz hamleyi yaptı.
Genç Ali Akman da, gerek ilk golde yaptığı hücum presle, gerek ikinci golde yaptığı mükemmel orta/asist ile, gerekse de sahanın her yerinde yaptığı koşularla hocasını mahcup etmedi.
Traore geldiğinden bu yana en verimli futbolunu ortaya koydu. Top aldı, adam eksiltti, asist yaptı ve gol attı.
Seleznov hakem ve rakiple uğraşmadan 3. bölgede top tutarak ve dağıtarak etkili oldu.
Tayfur sağ kanatta hem defans, hem de ofansta adeta iki kişilik oynadı.
Haftalardır eleştirdiğimiz Selçuk pas dağıtıcı veya oyun kurucu pozisyonuna soyunmadan, asıl görevi olan kesicilik görevini layıkıyla yerine getirdi.
Ve Shehu; bu takım için olmazsa olmaz olduğunu bir kez daha gösterdi.

*

Bu takıma cezası biten Özer’in ve sakatlığını tamamen atlatan Burak Kapacak’ın da katılmasıyla çok daha iyi bir seviyeye gelecektir.
Böylece İbrahim Hoca hem saha içinde çok daha alternatifli bir kadro kurma şansını yakalarken, saha kenarında da oyuna etki edebilecek oyuncu zenginliğine sahip olacaktır.
Sonuçta saha içinde ve kenarındaki herkes görevini eksiksiz yerine getirdiği takdirde Bursaspor için hedefe ulaşmak çok zor olmayacaktır.
Yeter ki bu camia istesin...
Yeter ki bu camia tek bir hedef doğrultusunda yekvücut olup, aynı yönde hareket etsin...

X
Prof. Dr. Sinan ÇAVUN Prof. Dr. Sinan ÇAVUNTüm yazıları
DİĞER YENİ YAZILAR
Koronafobiye dikkatFulya SoybaşKoronafobiye dikkat!12.03.2020
Simon Kuperi haklı çıkaran kaybedenKoray DurkalSimon Kuper'i haklı çıkaran 'kaybeden'12.03.2020
Türk dış politikasının fabrika ayarlarına dönmekSedat ERGİNTürk dış politikasının fabrika ayarlarına dönmek12.03.2020
Milli 5G Adımlarımız 5 | ‘Bitiş çizgisi olmayan bir yarış’Şahver KAYAMilli 5G Adımlarımız 5 | ‘Bitiş çizgisi olmayan bir yarış’12.03.2020
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2020 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

Sayfa Başı

© Copyright 2020
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.