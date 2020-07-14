Hayaller bitti, şimdi gerçekler

Bu hafta sonu oynanan maçlardan sonra Bursaspor için ilk 2 hayali bitti.
Artık tüm gözler play-off’ta.
Aslında en son söyleyeceğimizi, şimdi yazalım;
- Sahasında Eskişehirspor’u, Boluspor’u ve yaz tatili öncesi antrenman maçları oynayan Menemenspor’u yenemeyen,
- 4 maç dışında tüm galibiyetlerini tek farkla alabilen,
- İlk 2 teknik direktörünü yanlış seçip 3. ile yola devam eden,
- Futbol anlamında ortaya istikrarlı ve güzel bir görüntü koyamayan bir takımın ilk 2 üzerinden Süper Lig’e çıkmayı hak etmiyordu.
*
Sezon başından bu yana yapılan onca yanlışa rağmen neredeyse son maça kadar bu ümidi taşımış olması, hatta -3 puan rezilliği olmasa halen bu ümitlerini yaşatacak olması bile büyük başarı.
Lakin gerçekler acıdır misali, artık tek yol kaldı geriye.
Öncelikle Hatayspor’u tebrik etmek gerekiyor.
Yıllardır Süper Lig’in kapısından dönen Hatay şehrinin güzide takımına üst ligde başarılar diliyorum.
Şimdi tüm ve tek hedef play-off maçları.
Sezon boyunca göremediğimiz istikrarı umarım oynayacağımız hayati maçlarda gösterebiliriz.
Aslında İrfan Hoca ile son 3 maçtır bir istikrar yakalar gibi olmuştuk. Kalemizi gole kapatırken, savunmada nispeten daha az hata yapıyorduk.
Fakat pazar akşamki Menemenspor karşılaşması, kaleci Çağlar olmasaydı tam bir facia olabilirdi.
*
Tayfur’un yokluğunda, Shehu’nun orta sahadan sağ beke çekilmesiyle, Bursaspor orta sahası yol geçen hanına dönüşmüştü. Özer’in de sakatlık sebebiyle kadroda olmamasıyla ileride top tutma becerisini sağlayamadı yeşil beyazlı oyuncular. Hal böyle olunca da ortaya böyle bir futbol ve sonucun çıkması kaçınılmaz oldu.
Menemenspor karşılaşmasında bir kez daha görüldü ki, ilk 11’in temel yapı taşları olan oyuncular var.
Bunlardan Özer’in forvet arkasından çekilmesi, Shehu’nun orta sahadaki yokluğu, Tayfur’un sağ kanat bindirmeleri, Burak Kapacak’ın adam eksiltmeleri.
Umarım play-off serisi boyunca bu 4’lünün hepsi ve kalede Çağlar’ın 90 dakika boyunca sahada olurlar.
Zira bu adamların hiçbirinin alternatifi yok.
Bu 5’liye belki Kerem Can’ı da ekleyebiliriz.
Diğer oyuncuların ise maalesef varlığı-yokluğu sezon boyunca çok belirleyici olmadı.
Dileğimiz sahaya çıkan ve kulübede hazır bekleyen tüm oyuncuların performanslarının maksimumunu sahaya yansıtabilirler.
Zira Bursaspor için artık başka yol yok!
Hayaller bitti, şimdi gerçekler
Bu hafta sonu oynanan maçlardan sonra Bursaspor için ilk 2 hayali bitti.
Artık tüm gözler play-off’ta.
Aslında en son söyleyeceğimizi, şimdi yazalım;
- Sahasında Eskişehirspor’u, Boluspor’u ve yaz tatili öncesi antrenman maçları oynayan Menemenspor’u yenemeyen,
- 4 maç dışında tüm galibiyetlerini tek farkla alabilen,
- İlk 2 teknik direktörünü yanlış seçip 3. ile yola devam eden,
- Futbol anlamında ortaya istikrarlı ve güzel bir görüntü koyamayan bir takımın ilk 2 üzerinden Süper Lig’e çıkmayı hak etmiyordu.
*
Sezon başından bu yana yapılan onca yanlışa rağmen neredeyse son maça kadar bu ümidi taşımış olması, hatta -3 puan rezilliği olmasa halen bu ümitlerini yaşatacak olması bile büyük başarı.
Lakin gerçekler acıdır misali, artık tek yol kaldı geriye.
Öncelikle Hatayspor’u tebrik etmek gerekiyor.
Yıllardır Süper Lig’in kapısından dönen Hatay şehrinin güzide takımına üst ligde başarılar diliyorum.
Şimdi tüm ve tek hedef play-off maçları.
Sezon boyunca göremediğimiz istikrarı umarım oynayacağımız hayati maçlarda gösterebiliriz.
Aslında İrfan Hoca ile son 3 maçtır bir istikrar yakalar gibi olmuştuk. Kalemizi gole kapatırken, savunmada nispeten daha az hata yapıyorduk.
Fakat pazar akşamki Menemenspor karşılaşması, kaleci Çağlar olmasaydı tam bir facia olabilirdi.
*
Tayfur’un yokluğunda, Shehu’nun orta sahadan sağ beke çekilmesiyle, Bursaspor orta sahası yol geçen hanına dönüşmüştü. Özer’in de sakatlık sebebiyle kadroda olmamasıyla ileride top tutma becerisini sağlayamadı yeşil beyazlı oyuncular. Hal böyle olunca da ortaya böyle bir futbol ve sonucun çıkması kaçınılmaz oldu.
Menemenspor karşılaşmasında bir kez daha görüldü ki, ilk 11’in temel yapı taşları olan oyuncular var.
Bunlardan Özer’in forvet arkasından çekilmesi, Shehu’nun orta sahadaki yokluğu, Tayfur’un sağ kanat bindirmeleri, Burak Kapacak’ın adam eksiltmeleri.
Umarım play-off serisi boyunca bu 4’lünün hepsi ve kalede Çağlar’ın 90 dakika boyunca sahada olurlar.
Zira bu adamların hiçbirinin alternatifi yok.
Bu 5’liye belki Kerem Can’ı da ekleyebiliriz.
Diğer oyuncuların ise maalesef varlığı-yokluğu sezon boyunca çok belirleyici olmadı.
Dileğimiz sahaya çıkan ve kulübede hazır bekleyen tüm oyuncuların performanslarının maksimumunu sahaya yansıtabilirler.
Zira Bursaspor için artık başka yol yok!