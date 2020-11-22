Hak ettik ve kazandık

Yeşil-Beyazlı forma altında mücadele eden gençler hem kendileri, hem Bursaspor’un geleceği konusunda karar verecek.

Şu anda futbol hayatlarının en önemli fırsatı önlerine serilmiş durumda.

Kendileri ve kariyerlerinin gidişatı ile ilgili gösterecekleri performans onlar için belirleyici olacak.

O bakımdan bu gençlerimize verebileceğim en önemli tavsiye;

Gece yatağa yattıklarında, şu anda ayakları altına serilen bu imkânı hayatları boyunca bir daha göremeyebileceğini kendilerine hatırlatsınlar. O yüzden gerek saha içinde, gerek saha dışında buna uygun hareket etsinler.

Beyinlerinde, ayaklarında, ciğerlerinde ne varsa onu vermek için her türlü fedakârlığı yapmaları gereken zaman bu zaman.

Karar verecekler;

2. veya 3. lig hatta 1. Lig topçusu olup sıradan bir futbol hayatına mı sahip olacaklar, yoksa gösterecekleri performans ile Süper Lig veya Avrupa’da gözde bir futbolcu mu?

