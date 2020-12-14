Gençlerden Özer’e ders

Bursaspor bu sezon ki en berbat futbolunu oynayarak kaybetti cuma gecesi.

3 puan kaybı önemli tabii ki lakin ondan daha kötüsü sahadaki görüntü idi.

Gençleri ilk defa bu kadar futboldan uzak, isteksiz görmek, beni gelecek adına endişelendirdi.

Ümraniyespor karşısında 90 dakikalık oyunun neredeyse tamamında takım olarak adeta döküldük.

Ve takımda bir iki oyuncu dışında bu duruma isyan eden kimseyi göremedik.

Ne rakibe baskı uygulayıp, adam kovaladık,

Ne organize olup, pas yapabildik,

Ne de mücadele ettik…

Şimdiye kadar izlemekten keyif aldığımız gençlerin ayakları sahadaydı belki ama kafalarını çok uzaklardaydı.