Gençler karar verecek…

Öne geçtiğin bu 6 maçın 3’ünde mağlup olup, birisinde de 3-0’dan puan kaybediyorsan,
Sezon başından beri Cüneyt ve Aykut ikilisi ile olmadığını herkes bağıra bağıra söylüyorken,
Bu mevcut sorun için halen en küçük bir hamle üretemiyorsan,
Üstelik o bölgede oynatabileceğin adam Vakıfköy’de (şahsen haklı bir sebepten ötürü) antrenman yapıyorsa
Kusura bakma Mustafa Hocam ama o takımın teknik adamında problem var demektir.
İstifa ve benzeri söylemleri asla doğru bulmuyorum lakin egoları bir kenara bırakıp, sıkıntıları ortadan kaldıracak çareler üretmek için o koltukta oturuyorsun.
Henüz yolun çok başında olan bir teknik adam için size tavsiyem, hele ki kulübün cebinde 5 kuruş yokken, oyuncu kaybetmeyi değil, kazanmayı ilke edinmek gerek.
Kazanmak istiyorsan, sahip olduğun her şeyi ortaya koyacaksın.
Üstelik hafta arası maçın olduğu bir haftanın olması bu gelişmeleri daha da önemli hale getiriyor.
İlk olarak Bursaspor, Erkan Kamat ve ekibinin, arkalarında ciddi bir destek olmamasına rağmen, yoğun gayretleri neticesinde -3 puan cezasından kurtuldu.
Böylece sahada kazanılan, masa başında eski yöneticilerin hatalarıyla kaybolmadı.
Akabinde pazar akşamı Balıkesirspor karşısında alınan 3 puan camiada moralleri yükseltti.
Rakip her ne kadar bu ligin zayıf ekiplerinden olsa da, sezona yaptığı yeni transferle giren, Süper Lig deneyimi olan bir takım.
Oyunun büyük bölümünde topa ve oyuna hâkim olan yeşil beyazlılar, karşılaşmanın özellikle ikinci yarısında adeta rakibini sahadan silmeyi başardı.
Galibiyeti getiren goller son dakikalarda gelmiş olsa da, Bursaspor sezonun en etkili futbolunu ortaya koyarak bu maçı kesinlikle hak etmişti.
Lakin 3-0 öne geçtiğin bir maçtan sonra alınan 1 puan ciddi şekilde moral bozucu ve öz güven sarsıcı bir sonuç oluyor.
Hele ki rakibin yaş ortalamasının 30,4 olduğunu hesaba katınca gerçekten hayal kırıklığı yaratıyor.
OZAN HAMLESİ DENGELERİ DEĞİŞTİRDİ
Her maçın kırılma anları vardır. Cumartesi günkü maçın birden fazla kırılma noktası oldu.
Bana göre en çok etkili olan Özer’in sakatlanıp çıkması ve yerine Ozan İsmail’in girmesi oldu.
2. ve 3. bölgede top tutabilme yeteneği olan Özer yerine, daha maça girerken amatörce bir hata yapan ve oyunda ofansif anlamda inisiyatif alamayan Ozan hamlesi dengelerin Tuzlaspor lehine değişmesine neden oldu.
Akabinde maç içinde karşılaşma 3-1 veya 3-2 iken yakalanan pozisyonların Burak Kapacak başta olmak üzere biraz bencillik, biraz sorumsuzluk sebebiyle kaçırılması maalesef bu moral bozucu sonucun alınmasına neden oldu.
MUSTAFA ER HAMLELERDE GEÇ KALDI
Bursaspor tarafında ise takımın yarısından fazla oyuncunun ayrıldığını, transfer tahtasının kapalı olduğunu, başkanını yeni seçtiğini, yeni teknik ekibin doğru düzgün hazırlık maçı dahi yapamadan neredeyse tamamen gençlerden kurulu bir oyuncu grubuyla mücadele ettiğini belirtmek gerekiyor.
Hatta sahadaki hemen tüm oyuncuların alacaklarının ödenmemiş olması bile başlı başına bir handikap.
Daha önce söylediğimiz gibi Erkan Kamat ve ekibinin işi çok zor.
Zira acilen sıcak para bulup hem mevcut oyuncu grubunun alacaklarını ödemeli, hem de takım içindeki sıkıntılı bölgelere nokta atış en az 4 transfer yapmalı.
*
Mevcut gençlerle şampiyonluk hedefi koymak maalesef çok fazla iyimserlik olur.
Evet Vakıfköy çıkışlı gençlerimiz özverili, çalışkan, istekli ve yetenekli olabilirler, ancak bir çoğunun özgüven ve tecrübeye ihtiyacı var.
Bunların başında da spor, özellikle de futbol geliyor.
Bursaspor yıllardır devam eden başarısız sonuçlarına bir yenisini daha ilave ederek alt ligden Süper Lig’e çıkmayı başaramadı.
Üstelik mevcut borçlarını daha da artırarak.
Şu bir gerçek ki, mevcut borç yükü ve alt liglerin yayın gelirleriyle yeşil beyazlıların yaşam mücadelesi vermesi dahi imkânsız.
O bakımdan mümkün olan en kısa sürede Süper Lig’e ve oradaki gelir kaynaklarına ulaşması gerekiyor.
*
Mesut Mestan ve ekibinin son derece başarısız döneminden sonra Erkan Kamat yönetimi ile yeni bir sayfa daha açılıyor.
Son derece başarısız yönetimler neticesinde milyonlarca TL borç ile bir alt lige düşen yeşil beyazlılarda yaşanan her sezon, bir önceki sezonu aratır durumda.
Son anda bir aksilik olmadığı takdirde Bursaspor’un yeni başkanı Erkan Kamat olacak.
Rahmetli ‘Şampiyon Başkan’ İbrahim Yazıcı’nın ekibinde yer alan Sayın Kamat o zamanki dönemde kazandığı deneyimleri hayata geçirmek için kollarını sıvadı.
Listesini camianın yakından tanımadığı isimlerden oluşturdu.
Belki de yıpranmamış, taze isimler ve beyinler ile yola çıkmak yeni yönetim için bir avantaj olacaktır.
*
Zira bu sayede çok daha rahat çalışma imkânı olacağı gibi, aynı zamanda yepyeni projeler üretme açısından da önemli bir fırsatı yakalama ihtimali olacaktır.
Büyük gelir kapısı olan Süper Lig’e çıkılamadığı,
Parasını alamadığı için tek taraflı sözleşme fesihlerinin yapıldığı,
Kadrodaki tüm oyuncuların yüklü miktarda alacağının olduğu,
Futbol piyasasına göre çok cüzi rakamlarda aylıkları olan personele dahi aylarca ödeme yapılamadığı bir durumda “Güzel günler göreceğiz” demek, hayalcilikten başka bir şey değildir.
Bursaspor Kulübü’nün ödeme yapamadığının bilindiği bir ortamda bırakın kaliteli futbolcu almayı, herhangi bir futbolcuya dahi kolay kolay imza attıramayabiliriz.
BU PARA NASIL BULUNACAK?
Tüm bu şartlar göz önüne alındığında, ekstra bir katkı koymadan veya proje üretmeden yalnızca ucuz kelimelerle devam kararı almak, gerçekten büyük bir cesaret.
Ancak böyle yapabilirsek doğruyu bulabiliriz.
Şu anda da değerlendireceğimiz kişi/kurum Mesut Mestan ve ekibidir.
Öncelikle daha yolun başında, beraber hareket etme kararı aldığın Lemi Keskin’i tabiri caizse “satarak” başkanlığa geldin.
Şahsen yalnızca bu hareket dahi camia için yeterli bir kıstas olabilir.
SELÇUK ERDOĞAN HATASI
Neyse biz değerlendirmemize devam edelim.
Akabinde lobi ve maddi kaynak açısından çok daha güçlü bir yönetimin gelmesinin önünü tıkadınız. Bu hareket tüm sezonun belki de Bursaspor geleceğinin kırılma noktası olabilir.
Artık yeşil-beyazlı camia için bundan sonrası çok daha zorlu geçecek.
500 milyon TL borç ile son şansı Süper Lig’e çıkıp, buradaki gelir avantajı ile bu yükü hafifletebilirdi.
Maalesef olmadı…
Aslında aklı başında olan ve menfaatsiz seven herkes bu sezonun Bursaspor tarihinin en önemli sezonlarından birisi olduğunun farkındaydı.
Lakin yine “Küçük olsun, benim olsun” zihniyeti ve hepimizin bildiği malum eller daha ilk adımda olaya müdahale edip, Mesut Mestan’ı koltuğa oturttu.
Daha yola başlarken, birlikte hareket ettiği insanları satan bir kişinin başarılı olması beklendi.
Arkasından kariyeri başarısızlıklarla dolu, bir önceki sezon takımın küme düşmesinde pay sahibi olan fakat hangi akla hizmet (!) ettiği belirsiz Selçuk Erdoğan diye birisiyle yola devam edildi.
Yanlış hoca tercihine, yanlış hoca tercihleri eklendi.
Lakin iç sahada kazanamadığın takdirde alınabilecek en iyi skor da 0-0’lık beraberliktir.
O bakımdan karalar bağlamadan pazar günü oynanacak “Tamam mı, devam mı?” maçına odaklanmamız gerekiyor.
Ve bir önceki maç yazımda da belirttiğim gibi, “Tamam” ifadesinin sonuçlarının ne olacağı tüm futbolculara çok iyi anlatılmalı.
Çarşamba gecesi her iki takım da gol yemekten çekindiği için, öncelikli hedef olarak gol yememeyi tercih ettiler.
Bursaspor ileri uçtaki tecrübeli oyuncuları Özer, Seleznov, Traore ile skor bulmaya çalışırken, rakip A. Demirspor tüm oyun planını kontra atak üzerine kurduğu çok net görünüyordu.
Kaleci Çağlar ve defans dörtlüsünün hemen hemen hatasız oyununa, önlerinde oynayan Shehu ve Burak Altıparmak’ın da katkılarıyla rakibe yalnızca tek bir kontra atak kaynaklı pozisyon izni veren yeşil-beyazlılar, ofansif anlamda Traore, Diara ve Kubilay ile bulduğu çok net 3 pozisyonu gole çevirememesi, rövanş öncesi çok önemli bir avantajı kaçırmamıza neden oldu.
Oyun genelinde özellikle Burak Kapacak ve Shehu’nun (ofansif anlamda) sezon performanslarının gerisinde kalması göze çarpan en büyük sıkıntıydı.
Önünde ilk olarak A. Demirspor, akabinde umarım oynayacağı final maçındaki alacağı sonuç tam anlamıyla kaderimize belirleyecek.
Yani kısaca olmak ya da olmamak için mücadele edecek.
Evet, sırtımızdaki 500 milyar TL borcu ötelemek ve üzerine koymak dışında hiçbir yapılmamasının getirdiği son noktaya gelmiş durumdayız.
O yüzden bu hafta içi belki de son bir kez sorumlulardan konuşmadan, olumsuz bir durumda 57 yıllık mazisi olan Bursaspor’umuzun girdiği bataklıktan çıkabilmesi için güç birliği yapalım.
*
Sonrasında da futbolun tüm paydaşlarındaki kirlenmiş kişi ve kurumları temizlemek için harekete geçelim.
Artık son sözü söyleyecek tek bir zümre kaldı.
Yaş ve fiziksel kondisyon bakımından kendisinden çok daha iyi bir rakibi karşısında, yoğun maç trafiğinin oynandığı, ciddi bir sıcaklık ve nem ortamında, bir de Tayfur’un gördüğü kırmızı kart sonrasında 10 kişi, hatta Seleznov’un 60. dakikadan sonra yürüyerek oynadığı bir karşılaşmada hemen neredeyse tüm denge Altınordu lehine dönmüşken 3 puanı alabilmek gerçekten büyük bir başarı.
KIRILMA MAÇI OLACAK
Bu anlamda olur da ilk 2 biletini cebimize koyarsak, bu karşılaşma kesinlikle kırılma maçlarından birisi olacaktır.
Kötü oynadığımız, topa ve oyuna hâkim olamadığımız ve maç boyunca bulduğumuz 2,5 net pozisyonundan birini gole çevirerek kazanmak, tecrübenin getirisi olarak yorumlamak gerekiyor.
Tabii bu galibiyet takımdaki pozitif havanın devam etmesi açısından da çok değerliydi. Olur da ilk 2 olmadığı takdirde moral olarak yükseldiğimiz bir dönemde play-off oynamak avantaj olacaktır.
Üstelik 3 maçtır kalemizi gole kapatmamız da ekstra bir özgüven getirecektir.
SAVUNMA ŞAMPİYON YAPAR
Zira her zaman dile getirildiği gibi, “hücum maç kazandırır, savunma şampiyon yapar.”
Zira bu maçtaki yaşanacak puan kayıpları ilk 2 hayallerini neredeyse tamamen rafa kaldırabilirdi.
Açıkçası yaşanan bu son gelişmelerden sonra İrfan Hoca’nın takımda yaşanan çöküntüyü birden bire değiştirebileceğini beklemiyordum.
Bu bakımdan burada asıl önemli olan 3 puanı alabilmekti.
Onun da elde edilmiş olması başlangıç açısından değerliydi.
Cuma gecesi ortaya konan futbolu, hele ki rakibin gücü de göz önüne alındığında, çoğu kimseyi tatmin etmediği bir gerçek. Zaten büyük bir değişim beklemek de fazla bir iyimserlik olurdu.
Sonuçta elimizde olan ve planlama yapılırken ciddi hataların yapıldığı kadro yapısı bu.
O yüzden İrfan Hoca’dan bir anda mucizeler beklemek haksızlık.
Ama ne hikmetse hiçbirinden ders almayan bir camiayız.
İbrahim Yazıcı döneminden sonra arka arkaya gelen hatalar sonucunda şampiyon apoletli bir takımın ilçe/mahalle takımları karşısında düştüğü durum üzerinde ciddi düşünülmesi gereken bir durumdur.
Şimdi aranızda “Daha umutlar bitmedi, hemen karamsarlığa kapılmayın, takıma eleştiri yapmayın” diyenler çıkacaktır.
Lakin, sezon başı, devre arası, transfer sezonun bittiğinde birçok zaman diliminde hep aynı argüman devreye girdi.
*
Çok önemli konuları halının altına süpüre süpüre dibi bulmayı başardık.
Şimdi kısaca ve yalnızca bu sezonu değerlendirelim;
Gençler karar verecek…
Yeşil-Beyazlı forma altında mücadele eden gençler hem kendileri, hem Bursaspor’un geleceği konusunda karar verecek.
Şu anda futbol hayatlarının en önemli fırsatı önlerine serilmiş durumda.
Kendileri ve kariyerlerinin gidişatı ile ilgili gösterecekleri performans onlar için belirleyici olacak.
O bakımdan bu gençlerimize verebileceğim en önemli tavsiye;
Gece yatağa yattıklarında, şu anda ayakları altına serilen bu imkânı hayatları boyunca bir daha göremeyebileceğini kendilerine hatırlatsınlar. O yüzden gerek saha içinde, gerek saha dışında buna uygun hareket etsinler.
Beyinlerinde, ayaklarında, ciğerlerinde ne varsa onu vermek için her türlü fedakârlığı yapmaları gereken zaman bu zaman.
Karar verecekler;
2. veya 3. lig hatta 1. Lig topçusu olup sıradan bir futbol hayatına mı sahip olacaklar, yoksa gösterecekleri performans ile Süper Lig veya Avrupa’da gözde bir futbolcu mu?
Bu anlamda Burak Kapacak, Ali Akman, İsmail Çokçalış ve Emirhan Aydoğan verilen şansı iyi kullanıyorlar. Bu 4 gencimize Furkan Emre, Batuhan, Çağatay, Kerem Kök, Kerem Şen, Ramazan, Deniz, Ataberk, Tuğbey, Eren, Ozan ve İsmail Can ne denli eşlik edecek hep birlikte göreceğiz.
Bu gençler aynı zamanda Bursaspor’un geleceği hakkında da karar verecekler.
Onları bulup, yetiştiren ve bugünlere getiren kulübü zor şartlar altında mücadele ediyor.
Bu kulüp için vicdanlarında, yüreklerinde bir bağlılık, bir minnet var ise onu göstermek adına bugünler, o günler.
Yukarıda saydığımız 4 gencimiz Burak, Ali, İsmail ve Emirhan’a eşlik edecek, onlara katılacak oyuncu sayımızı artırdığımız takdirde Bursaspor var olma savaşında başarılı olacaktır.
Şu anki görünümde Yeşil-Beyazlılar bu ligden aşağıya kolay kolay düşmez.
Ama üst lige çıkması da mevcut şartlar ve performans dâhilinde biraz zor.
İlk hedef borçlarımızı yapılandırıp ve az da olsa azaltmak şartıyla bir alt lige düşmemek olmalı.
Akabinde “Ben de varım!” diyen gençlerimizin sayısını artırıp “Play-off neden olmasın?” sorusunu sormaya başlayabiliriz.
Ve en nihayetinde takımın tecrübeli ayakları başta Özer ve Recep olmak üzere, Aykut, Onur gibi oyuncuların bu kulübe olan aidiyetlerini ortaya koyup bu sezonun en büyük hedef konusunda kafa yormalıyız.
Evet gençler;
Karar verme ve söz söyleme sırası sizde…
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