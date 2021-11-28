Fakat yeşil beyazlılar bu seviye tespit sınavlarında maalesef başarısız oldu.
*
Aslında hem Kocaeli’nde, hem Bursa’daki maçlarda genel olarak sahadaki oyuncuların verdikleri mücadeleye kimse kolay kolay bir şey diyemez. Rakipleri ile ellerinden geldiği derecede kora kor, dişe diş oynamaya çalıştılar. Lakin sahadaki bazı faktörler alınan kötü sonuçlarda belirleyici oldu.
Neydi bu faktörler?
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Öncelikle en önemli sıkıntı kadro kalitesi ve derinliği.
Boluspor, Balıkesirspor, Keçiörengücü ve arada alınan kupa galibiyeti Bursaspor’da hem moralleri yükseltirken, hem kazanma alışkanlığını sağlaması bakımından çok önemliydi.
Üstelik bu periyot Özcan hocanın kadro istikrarını yakalaması açısından da değerliydi.
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Pazartesi akşamı Keçiörengücü karşısında oyunun özellikle ilk yarısında çok iyi ve çabuk oynayan bir Bursaspor izledik. Bu etkili oyun beraberinde golleri de getirdi.
Lakin ikinci yarıda biraz skorun etkisi, biraz da ileri uçta yer alan Matavz, Bruno ve Alaskarov’un yorulup oyundan düşmesi, biraz da orta sahanın tartışmasız en etkili oyuncusu olan İsmail’in gördüğü sarı kart sonrası ikili mücadelelere temkinli yaklaşması neticesinde topun daha fazla rakipte kalmasını engelleyemedik.
Oyunun bu döneminde ise başta kaleci Erhan olmak üzere savunma bloğunun hatasız oyunu rakibin olası gol ve beraberlik umutlarını alevlendirmeden sönmesine neden oldu.
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7 maç sonunda 3 teknik direktör, alınan 1 galibiyet ve maç fazlasıyla(!) sondan 2. sıra...
Kimden ve nasıl hesap soracağız derdinde olan Bursaspor camiası şaşkın ve kızgın.
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O kadar çok teknik direktör değişti ki, “ilk maçın günahı olmaz” diye diye ligin dibine yerleştik.
Şimdi aynı sözleri Özcan Bizati için de mi söyleyeceğiz?
Sahaya çıkan 11’leri gördüğümüzde hemen herkesin aklına orta sahada olan ve olmayan oyuncular takıldı.
İsmail gibi ligin başından beri o bölgenin en sert ve iyi oyuncularından birisinin yokluğunda, oraya Kerem gibi fiziksel açıdan son derece yetersiz bir oyuncuyu koyup, yanına da yine Bruno gibi yumuşak bir başka oyuncu daha koyarsan, maalesef rakibin ekmeğine yağ sürmüş olursun.
Lige Mustafa Er ile başlayan yeşil beyazlılarda akabinde Fatih Tekke direksiyonun başına geçti. Ve akabinde gerçekleşen ikinci transfer taarruzu.
İstenmeyen oyuncular, gelenler, yeni bir alışma dönemi derken Bursaspor’da istenen saha sonuçlarının gelmemesi ile gerilen bir camia.
Ve yeni bir döngünün başlangıcındayız tekrar.
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Aslında Fatih Tekke gibi genç ve hırslı bir teknik direktör için Bursaspor büyük bir şanstı. Lakin yeşil beyazlıların başında çıktığı 4 maçta görüldü ki, Fatih Tekke bu yükün altında ezildi.
Açıkçası kariyerine bakıldığında herhangi bir başarısı olmayan birisi için beklenen bir son oldu.
Hele ki Tuzlaspor karşısında gösterdiği teknik direktörlük performansı gerçekten kötüydü, hatta kötü kelimesi dahi yetersiz kalabilirdi.
Rakip mağlup olmak için elinden gelen tüm çabayı göstermesine rağmen, Fatih Tekke’nin korkak futbol anlayışını geçemedi.
İlk olarak İsmail Konuk Tuzlaspor’un oyuna hakim olduğu dakikalarda takımını 10 kişi bırakarak yeşil beyazlıların ekmeğine yağ sürdü.
Ardından rakip hoca orta sahanın en etkili adamı olan Rotman’ı oradan çekip, defansın göbeğine koyarak, orta saha hakimiyetini tamamen Bursaspor’a bıraktı.
Yetmedi ikinci yarının başında penaltıya sebep vererek, hiç değilse penaltıdan gol atın dediler.
Onda da geçtiğimiz sezon attığı 5 penaltıyı da gole çeviren Namık yerine, yıllardır penaltı vuruşu yapmayan Bruno‘yu beyaz noktanın başına gönderdik.
*
Rakip bizim pozisyon bulma ve gol atmaya niyetimiz olmadığını görünce iyice kapandı belki karambolden golü atarız diye.
Üstelik ligin başından beri devam eden şanssızlıklara bir yenisinin daha eklendiği, rakibin bırakın pozisyonu, kaleyi bulan şutu olmadan yenik duruma düşmesine rağmen.
Neyse ki bu bahtsız golle yenik duruma düşmemize rağmen gerek takımın, gerekse seyircinin maçtan kopmadan mücadeleye ve desteğe devam etmesi önemliydi.
Karşılaşma boyunca rakibinden daha kaliteli bir takım olduğunu gösteren yeşil beyazlılarda çarşamba gecesi oynanan futbol ilerisi için umut verdi.
*
Takım halinde daha fazla hücumu düşünen, rakibi baskı altına alabilen, birlikte hareket etmeye çalışan bir oyun ortaya koyduk. Bunu yaparken de çoğu zaman sahada hakim olan taraf Bursaspor’du. Üstelik halen oyuncu bazında çeşitli eksikliklerin olmasına rağmen.
İnanıyorum ki, var olan eksiklikler düzeltildiğinde yeşil beyazlılar ligin iyi takımlarından birisi olacaktır.
Dileğimiz üst sıradaki takımlar ile olan puan farkı daha fazla açılmadan mevcut eksikliklerin mümkün olan en çabuk zamanda giderilmesi olacaktır.
Yapılan onlarca transfere rağmen, alınan sonuçlar camiada üzüntü ve endişeyle takip ediliyor.
Takımdaki mevcut oyuncular ve kariyerleri tek tek değerlendirildiğinde, kaliteleri konusunda kimsenin çok fazla eleştiri yapabileceğini düşünmüyorum. Lakin oyunculardaki kalitenin skora ve sonuçlara yansımadığı da aşikar.
*
Sezonun ilk haftasından beri sıkıntı ve çözüm aynı;
Takım olabilmek...
Daha önce de belirtmiştim, takım olabilmenin belirli şartları mevcut;
- Birbirini çok iyi tanıyan ve birlikte hareket edebilen oyuncu grubu.
• Birbirini çok iyi tanıyan ve birlikte hareket edebilen oyuncu grubu.
• Fiziksel kapasitenin en üst düzeyde olması.
• 90 dakika oyun disiplini.
• Takım halinde savunma yapabilmek.
• Hücum çeşitliliği ve zenginliği.
Bursaspor maalesef yukarıda saydığımız bu maddelerin hemen hiçbirine sahip değil.
Sahip olmadığımız alınan sonuçlardan da çok net bir şekilde görülüyor.
Maalesef bu hafta içinde aynı cümleleri sarf etmez durumundayız.
Adanaspor karşısında hemen neredeyse geçtiğimiz sezon kadroda bulunan oyunculardan kurulu bir kadro ile mücadele ederken, pazartesi akşamki Erzurumspor maçında nispeten yeni transferleri de izleme fırsatını yakaladık.
*
Yeni transferler konusunda tam isabet diyebileceğimiz şimdilik iki isim mevcut;
Kaleci Erhan ve Luka Capan.
Diğer transferler hakkında yorum yapmak için erken; lakin hemen hepsinin belirli bir zamana ihtiyacı olduğu aşikâr.
Tim Matavz’ın kaliteli bir kumaşı olduğu çok net fakat fizik kondisyon ve takım arkadaşları uyum bakımından belirli süreye gereksinim duyuyor.
Gönüller güzel bir başlangıç yapmaktı ama olmadı maalesef.
Lakin biraz sabırlı ve sükûnetle hareket etmek gerekiyor.
Zira henüz yolun başındayız.
Bin bir güçlükle açılan tahta sonrası, doğal olarak geciken transferler ve yeni kurulan bir takım.
Yeni gelen futbolcuların henüz birbirlerinin adını dahi yeni öğrendiği bir atmosferde bardağın boş tarafından bakmak herkese zarar verir.
Zaten sahaya çıkan 11’e baktığımızda kaleci Erhan’ı saymazsak, Ofosu haricinde geçen sezonki takımın aynısı sahadaydı. Hatta iki önemli oyuncu İsmail Çokçalış ve Burak Kapacak da takımda yok.
Zaten bizler de bu takımın Süper Lig yarışında yetersiz olduğunu belirtmiştik.
Üstelik yapılan bu hataların koskoca tarihi kulübü ne hallere düşürdüğünü görüp yaşadığı halde.
Yıllardır hep aynı tespiti yaptım;
Herkes kendi görevini layıkıyla yapacak. Ne bir eksik, ne de fazla...
Camia içindeki tüm paydaşlar bu bilinçle hareket etmeli.
Yönetim, basın, taraftarlar, Divan Kurulu önce kendi kapısının önünü temizleyecek.
Ancak o takdirde her yer tertemiz olur.
*
Kendisi ve ekibine bu zorlu süreçte başarılar diliyorum.
Sonuçta çok ciddi bir süreçte ateşten gömleği giydiler. Kulübün şu anki durumunda buna cesaret eden kişileri tebrik etmek gerekiyor.
Sayın Adanur ve ekibinden herkesin öncelikli beklentisi, Bursaspor’u ait olduğu yere yani Süper Lig’e geri döndürmesi. Bunun için de ilk hedef transfer tahtasını açmak. Zira eldeki kadroda her ne kadar kaliteli genç futbolcular olsa da, uzun lig maratonu ve üsten gelen güçlü takımların varlığında mutlak suretle takıma takviyeler yapılmalı.
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Sayın Adanur da her söyleminde transfer tahtasını açacağını belirtiyor. Umarız transfer tahtası açıldığında, önceki yönetimlerin hatasını yapıp, işe yaramaz birçok oyuncuyu takıma doluşturmaz.
Zira Bursaspor’un artık boşa atacak tek bir mermisi dahi kalmamış durumda.
Eldeki mevcut imkânlarla nokta atışı ve az sayıda kaliteli oyuncu transferi yapmak zorunda.
Sezon başından bu yana genç ağırlıklı kadrolarıyla mücadele eden iki takımdan birisi açık ara lige veda ederken, yeşil beyazlılar son haftalara kadar play-off hedefini kovaladı.
Lakin gelecek anlamında halen iki güzide kulübümüzün de önü karanlık.
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Borç batağından nasıl çıkacakları konusunda belirsizlik devam ediyor.
Bursaspor özelinde baktığımızda mevcut borç rakamları herhangi bir kişinin altından kalkabileceği miktarın çok üzerinde duruyor.
Durum böyle olunca önümüzdeki sezonda da transfer tahtasının açılması konusunda çok iyimser düşünemiyorum maalesef. Zira telaffuz edilen rakamlar ciddi.
Bu konuda zaten epey yazdık, önümüzdeki dönemde yine yazacağız.
Sanayii bakımından ise ilk 3’te olan bir şehir.
Turizm, kültür, tarih, tarım gibi her türlü zenginliğe sahip Bursa’nın üst liglerde yer alan tek futbol takımı.
Avrupa dâhil olmak üzere en büyük futbol devrimlerinden birine imzasına atmış bir kulüp.
Şampiyonlar Ligi’nde mücadele etmiş.
Ve pazar gecesi yayıncı kuruluş ve TRT’nin toplam 9 kanalının olduğu bir platformda, Bursaspor maçını internetten seyrettik.
Okuduğunuzu anladınız mı?
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Sezon boyunca hemen her türlü aksiliği yaşayan, büyük bölümü altyapı oyuncularından kurulu bir takımın topladığı 43 puan kim ne derse desin başarıdır.
Transfer tahtası açılmamış,
Şehirden maddi anlamda hiçbir destek bulamamış,
En büyük gücü olan taraftarından uzak kalmış,
Elektrik ve doğalgazı kesilmiş,
Personel ve futbolcu maaşlarını ödeyememiş,
İşte bu yüzden kafaca sahada olmayan oyuncular yerine, yeni isimlere, gençlere süre vermek, yer açmak son derece önemli.
İşte Eren Güler’i gördük.
Keza haftalardır sahada ruh gibi dolaşan Batuhan’ı da.
Mustafa Hoca’nın haftalardır süren Batuhan ısrarı, hem takıma, hem de yolun başındaki bu genç kardeşimize zarar verdi.
Belli ki Batuhan’ın fiziksel değil ama psikolojik olarak dinlenmeye ihtiyacı var. Onu zorlamanın kimseye yararı olmayacağı çok net ortaya çıktı.
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Keza aynı şey Özer Hurmacı için de geçerli sevgili Mustafa Hocam.
Her zaman dediğimizi gibi transfer tahtasının açılamadığı, ödemelerin yapılamadığı, tribünlerde seyirci desteğinin sıfır olduğu bir sezonda bu yaş ortalamasına sahip bir takımın ligde kalması kim ne derse desin başarıdır.
Bu anlamda gerek Mustafa Hoca, gerekse de sahadaki özellikle genç oyuncuları tebrik etmek ve kutlamak gerekiyor.
Hele ki bizimle hemen hemen aynı durumdaki Eskişehirspor’un haftalar önce lige havlu attığı bir ortamda, üstelik hakemlerin kritik maçlarda sürekli aleyhimize hata yaptığı göz önüne aldığımızda bu haftaya kadar play-off ümitlerini canlı tutabilmek ekstra bir başarıdır.
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Lakin artık bu sezon için artık nokta koyulmuştur ve Bursaspor tarihinin belki de hayata kalma adına en kritik sezonunun hazırlıklarına bir an önce başlanmalıdır.
Bu yüzden de kesinlikle alınacak skorlara bakılmaksızın önümüzdeki sezonun yapı taşları oluşturulmaya başlanmalıdır.
Takımda kesinlikle kalması, kiralık verilmesi ve gönderilmesi gerekenler için karar verilmelidir.
Bursaspor ise az da olsa olan play-off şansını devam ettirebilmek adına belki de son şansını değerlendiremedi.
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Özellikle takım savunması konusunda ciddi problemler yaşadığı bir gecede Emirhan’ın yokluğunu bir kez daha hissettik.
Sezon başından bu yana ofans ile defans arasındaki bağlantının kurulmasında baş rol oyuncusu olan Emirhan’ın eksikliğini yine doldurmayı başaramadık.
Çünkü o bölgede oynayan ne Ozan İsmail, ne Tuğbey, ne de Ramazan, Emirhan’ın futbol karakterindeki o çabukluğa, sertliğe ve hırsa sahip değil.
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Durum böyle olunca da 90 dakika boyunca mücadele anlamında maçı isteyen ama organize olamayan dağınık bir takım gördük.
Genç Timsahlar verdikleri sözü doğrulayarak, formanın hakkını verdiler ve kritik bir galibiyete daha imza attılar.
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Yeşil beyazlılar Adana’da çok müthiş bir futbol ortaya koymadı belki ama doğru bir futbol oynayarak, ligde kalma mücadelesi veren rakibi karşısında 3-0’lık net bir galibiyet aldılar.
Özellikle Burak Kapacak’ın yokluğunda topu 3. bölgeye taşımakta ve orada tutma konusunda zorluklar yaşayan Bursaspor, sahanın büyük bölümünü ve topu rakibine bırakarak, sahayı ve oyunu daraltma stratejisini devreye soktu. Bu sayede de duran top dışında rakibe 90 dakika boyunca neredeyse sıfır pozisyon verdi.
Tabii bunda genç Taha başta olmak üzere savunma bloğunun hatasız oyununun da etkisi büyüktü. Keza kaleci Canberk de, üzerine düşen görevi layıkıyla ve başarılı bir şekilde yerine getirerek, Ataberk’in yokluğunu hissettirmediğinin de altını çizelim.
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Galibiyetin başrolünde ise yine aynı isimlerin verdiği mücadele ön plana çıktı.
Eziyet
Bursaspor’da her anlamda kötüye gidiş devam ediyor.
Saha dışında yaşanan birçok olumsuzluğa, saha içi sonuçlar da artı bir yük getiriyor.
Camia kelimenin tam anlamıyla bir kaos yaşıyor. Ve Bursapor taraftarı da eziyet ile işkence arasında gidip geliyor...
G. Birliği maçı öncesi takım içinde yaşanan karışıklıkların tüm futbolcu ve teknik ekibe yansıdığı çok net bir şekilde görüldü.
90 dakika boyunca ne saha içindekilerin, ne saha kenarındakilerin futbol ile alakaları yoktu. Doğru dürüst tek bir pozisyon dahi bulamadan, 3 haftadır gol dahi atamayan rakibine karşı adeta amatör bir takım edasında maç izledik.
Aslında yaptığımız şey maç izlemek değil, kendimize eziyet etmek idi.
Keza sahadaki güruhun üzerinde yeşil-beyaz forma olmasa, dönüp 1 dakika seyredilmeye değer bir görüntüleri yoktu.
Gidişat her geçen gün ciddi bir krize doğru gidiyor.
Takımın en üstündeki kişilerin siyasiler ile olan iç çekişmeleri,
Yönetim içi hesaplaşmalar ve istifalar,
Futbolcular arasındaki kamplaşmalar ve kadro dışı kararları,
Tribün liderlerinin manifestoları arasında koskoca camia paramparça olmuş durumda.
Şahsen yukarıdaki saydıklarımın hemen hepsinin kendi bir takım hesapları olduğunu düşünüyorum.
Bu kavgada yumruk yiyen ve eziyet çeken tek bir kesim var;
O da herhangi bir gruba dahil olmayan, bir takım kişi veya kurumlardan direktif almaksızın takımının renklerine sahip çıkmaya çalışan, menfaatsiz bir şekilde Bursaspor’u seven taraftarlar.
Onların da ellerinden gelen bir şey yok ve sadece Bursaspor’un yok olup gitmesini seyretmek zorunda kalıyorlar...
Yazık...
Kendi çıkarları uğruna Bursaspor’u tükettiler.
İşin trajikomik tarafı ise ortada dönen dolaplardan habersiz olanlar, bu kavgaların Bursaspor sevdası nedeniyle olduklarını düşünmeleri...
İnanın onların derdi sizin gönlünüzdeki Bursaspor değil...