Dönüş güzel, görünüş kötü

10 final maçından 1’ini geride bıraktık.
1-0 geriye düştüğümüz bir karşılaşmayı geri dönüp maçı kazanmak önemliydi hele ki bu sezon böyle geri dönüşü yalnızca 1 defa yapabilmiş bir takım olarak... (İç sahada kazandığımız Samsunspor maçı).
Lakin ligin dibinde, çoktan küme düşmüş Balıkesirspor karşısında özellikle karşılaşmanın ilk yarısındaki görüntü oldukça kötüydü. Organize olmakta zorlanan, rakibe çok kolay pozisyon imkânı tanıyan, psikolojik olarak ciddi sorunlar yaşayan bir takım izledik.
*
Orta sahada birbirinin kopyası durumunda olan Burak, İsmail ve Ramazan bal yapmayan arı misali koşuyorlar, pres yapıyorlar adeta savaşıyorlar ama kazandıkları topların neticesinde üçüncü bölgede pozisyon üretecek o yaratıcı pası atma yeteneğine sahip değiller. Üstelik yaptıkları top kayıpları Bursaspor kalesinde sürekli tehlike yaratmasına neden oluyor.
Mustafa Hoca uzun bir sakatlık döneminden dönen Bruno’yu muhtemel maç eksikliğinden dolayı ilk 11 başlatmak istemedi ancak sahadaki bu görüntüye daha fazla dayanamadı ve devreyi beklemeden onu maça sokmak zorunda kaldı. Şahsen burada Ramazan ve İsmail’den birini tutup, Tuğbey’i kenara alsa daha doğru bir hamle yapmış olabilirdi.
*
İkinci yarıda taraftarın da desteğiyle daha derli toplu ve en azından topu daha fazla ayağında tutup, üçüncü bölgeye taşıyabilen bir Bursaspor izledik. Akabinde de golleri.
Sonra da bir hakem komedisi izledik Timsah Arena’da.
Önce orta hakem, yardımcı hakem ve dördüncü hakemin gözü önünde Cedric’in, Batuhan’a attığı tokat/yumruğu göremediler. Sonrasında da Alaskarov’un attığı nizami golü aynı yardımcı hakem süzemedi.
*
Neyse ki yeşil beyazlılar maçtan 3 puanla ayrıldılar zira her iki hata da karşılaşmanın kırılma noktası olabilirdi. Bursaspor yönetiminin ligin kalan bölümünde bu konuda çok daha fazla dikkat etmesi ve ilgili yerlere gerekli uyarıları yapmalıdır. Artık bu saatten sonra hiçbir hatanın telafisi yok.
Sonuç olarak zorlansak da, görüntü olarak çok iyi olmasak da alınan her puan, her galibiyet çok değerli. Şimdi önümüzde milli ara var. Özellikle sonuca tesir edebilecek ve fark yaratabilecek Bruno, Enver Cenk Şahin, Acolatse gibi oyuncularımızın formda bir şekilde takıma katılıp, adapte olabilmeleri adına bu aranın iyi olacağını düşünüyorum. Balıkesirspor karşılaşmasında bir kez daha gördük ki, sahada adam eksiltebilen, yaratıcı oyuncu niteliğinde oyuncuların olmadığı zaman ligi çoktan bitirmiş takımlar karşısında dahi zorlanan bir Bursaspor mevcut. O yüzden kalan 9 final maçına tam kadro çıkabilmek hayati önem arz etmektedir.
Yöneticinden teknik adamına, futbolcusundan taraftarına herkesin görev başında olması ve üzerine düşenleri yapması gerek.
Çünkü başka Bursaspor yok...
Dönüş güzel, görünüş kötü
10 final maçından 1’ini geride bıraktık.
1-0 geriye düştüğümüz bir karşılaşmayı geri dönüp maçı kazanmak önemliydi hele ki bu sezon böyle geri dönüşü yalnızca 1 defa yapabilmiş bir takım olarak... (İç sahada kazandığımız Samsunspor maçı).
Lakin ligin dibinde, çoktan küme düşmüş Balıkesirspor karşısında özellikle karşılaşmanın ilk yarısındaki görüntü oldukça kötüydü. Organize olmakta zorlanan, rakibe çok kolay pozisyon imkânı tanıyan, psikolojik olarak ciddi sorunlar yaşayan bir takım izledik.
*
Orta sahada birbirinin kopyası durumunda olan Burak, İsmail ve Ramazan bal yapmayan arı misali koşuyorlar, pres yapıyorlar adeta savaşıyorlar ama kazandıkları topların neticesinde üçüncü bölgede pozisyon üretecek o yaratıcı pası atma yeteneğine sahip değiller. Üstelik yaptıkları top kayıpları Bursaspor kalesinde sürekli tehlike yaratmasına neden oluyor.
Mustafa Hoca uzun bir sakatlık döneminden dönen Bruno’yu muhtemel maç eksikliğinden dolayı ilk 11 başlatmak istemedi ancak sahadaki bu görüntüye daha fazla dayanamadı ve devreyi beklemeden onu maça sokmak zorunda kaldı. Şahsen burada Ramazan ve İsmail’den birini tutup, Tuğbey’i kenara alsa daha doğru bir hamle yapmış olabilirdi.
*
İkinci yarıda taraftarın da desteğiyle daha derli toplu ve en azından topu daha fazla ayağında tutup, üçüncü bölgeye taşıyabilen bir Bursaspor izledik. Akabinde de golleri.
Sonra da bir hakem komedisi izledik Timsah Arena’da.
Önce orta hakem, yardımcı hakem ve dördüncü hakemin gözü önünde Cedric’in, Batuhan’a attığı tokat/yumruğu göremediler. Sonrasında da Alaskarov’un attığı nizami golü aynı yardımcı hakem süzemedi.
*
Neyse ki yeşil beyazlılar maçtan 3 puanla ayrıldılar zira her iki hata da karşılaşmanın kırılma noktası olabilirdi. Bursaspor yönetiminin ligin kalan bölümünde bu konuda çok daha fazla dikkat etmesi ve ilgili yerlere gerekli uyarıları yapmalıdır. Artık bu saatten sonra hiçbir hatanın telafisi yok.
Sonuç olarak zorlansak da, görüntü olarak çok iyi olmasak da alınan her puan, her galibiyet çok değerli. Şimdi önümüzde milli ara var. Özellikle sonuca tesir edebilecek ve fark yaratabilecek Bruno, Enver Cenk Şahin, Acolatse gibi oyuncularımızın formda bir şekilde takıma katılıp, adapte olabilmeleri adına bu aranın iyi olacağını düşünüyorum. Balıkesirspor karşılaşmasında bir kez daha gördük ki, sahada adam eksiltebilen, yaratıcı oyuncu niteliğinde oyuncuların olmadığı zaman ligi çoktan bitirmiş takımlar karşısında dahi zorlanan bir Bursaspor mevcut. O yüzden kalan 9 final maçına tam kadro çıkabilmek hayati önem arz etmektedir.
Yöneticinden teknik adamına, futbolcusundan taraftarına herkesin görev başında olması ve üzerine düşenleri yapması gerek.
Çünkü başka Bursaspor yok...