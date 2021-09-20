Cesaret ve korku

Üstelik ligin başından beri devam eden şanssızlıklara bir yenisinin daha eklendiği, rakibin bırakın pozisyonu, kaleyi bulan şutu olmadan yenik duruma düşmesine rağmen.
Neyse ki bu bahtsız golle yenik duruma düşmemize rağmen gerek takımın, gerekse seyircinin maçtan kopmadan mücadeleye ve desteğe devam etmesi önemliydi.
Karşılaşma boyunca rakibinden daha kaliteli bir takım olduğunu gösteren yeşil beyazlılarda çarşamba gecesi oynanan futbol ilerisi için umut verdi.
*
Takım halinde daha fazla hücumu düşünen, rakibi baskı altına alabilen, birlikte hareket etmeye çalışan bir oyun ortaya koyduk. Bunu yaparken de çoğu zaman sahada hakim olan taraf Bursaspor’du. Üstelik halen oyuncu bazında çeşitli eksikliklerin olmasına rağmen.
İnanıyorum ki, var olan eksiklikler düzeltildiğinde yeşil beyazlılar ligin iyi takımlarından birisi olacaktır.
Dileğimiz üst sıradaki takımlar ile olan puan farkı daha fazla açılmadan mevcut eksikliklerin mümkün olan en çabuk zamanda giderilmesi olacaktır.
Yapılan onlarca transfere rağmen, alınan sonuçlar camiada üzüntü ve endişeyle takip ediliyor.
Takımdaki mevcut oyuncular ve kariyerleri tek tek değerlendirildiğinde, kaliteleri konusunda kimsenin çok fazla eleştiri yapabileceğini düşünmüyorum. Lakin oyunculardaki kalitenin skora ve sonuçlara yansımadığı da aşikar.
*
Sezonun ilk haftasından beri sıkıntı ve çözüm aynı;
Takım olabilmek...
Daha önce de belirtmiştim, takım olabilmenin belirli şartları mevcut;
- Birbirini çok iyi tanıyan ve birlikte hareket edebilen oyuncu grubu.
• Birbirini çok iyi tanıyan ve birlikte hareket edebilen oyuncu grubu.
• Fiziksel kapasitenin en üst düzeyde olması.
• 90 dakika oyun disiplini.
• Takım halinde savunma yapabilmek.
• Hücum çeşitliliği ve zenginliği.
Bursaspor maalesef yukarıda saydığımız bu maddelerin hemen hiçbirine sahip değil.
Sahip olmadığımız alınan sonuçlardan da çok net bir şekilde görülüyor.
Maalesef bu hafta içinde aynı cümleleri sarf etmez durumundayız.
Adanaspor karşısında hemen neredeyse geçtiğimiz sezon kadroda bulunan oyunculardan kurulu bir kadro ile mücadele ederken, pazartesi akşamki Erzurumspor maçında nispeten yeni transferleri de izleme fırsatını yakaladık.
*
Yeni transferler konusunda tam isabet diyebileceğimiz şimdilik iki isim mevcut;
Kaleci Erhan ve Luka Capan.
Diğer transferler hakkında yorum yapmak için erken; lakin hemen hepsinin belirli bir zamana ihtiyacı olduğu aşikâr.
Tim Matavz’ın kaliteli bir kumaşı olduğu çok net fakat fizik kondisyon ve takım arkadaşları uyum bakımından belirli süreye gereksinim duyuyor.
Gönüller güzel bir başlangıç yapmaktı ama olmadı maalesef.
Lakin biraz sabırlı ve sükûnetle hareket etmek gerekiyor.
Zira henüz yolun başındayız.
Bin bir güçlükle açılan tahta sonrası, doğal olarak geciken transferler ve yeni kurulan bir takım.
Yeni gelen futbolcuların henüz birbirlerinin adını dahi yeni öğrendiği bir atmosferde bardağın boş tarafından bakmak herkese zarar verir.
Zaten sahaya çıkan 11’e baktığımızda kaleci Erhan’ı saymazsak, Ofosu haricinde geçen sezonki takımın aynısı sahadaydı. Hatta iki önemli oyuncu İsmail Çokçalış ve Burak Kapacak da takımda yok.
Zaten bizler de bu takımın Süper Lig yarışında yetersiz olduğunu belirtmiştik.
Üstelik yapılan bu hataların koskoca tarihi kulübü ne hallere düşürdüğünü görüp yaşadığı halde.
Yıllardır hep aynı tespiti yaptım;
Herkes kendi görevini layıkıyla yapacak. Ne bir eksik, ne de fazla...
Camia içindeki tüm paydaşlar bu bilinçle hareket etmeli.
Yönetim, basın, taraftarlar, Divan Kurulu önce kendi kapısının önünü temizleyecek.
Ancak o takdirde her yer tertemiz olur.
*
Kendisi ve ekibine bu zorlu süreçte başarılar diliyorum.
Sonuçta çok ciddi bir süreçte ateşten gömleği giydiler. Kulübün şu anki durumunda buna cesaret eden kişileri tebrik etmek gerekiyor.
Sayın Adanur ve ekibinden herkesin öncelikli beklentisi, Bursaspor’u ait olduğu yere yani Süper Lig’e geri döndürmesi. Bunun için de ilk hedef transfer tahtasını açmak. Zira eldeki kadroda her ne kadar kaliteli genç futbolcular olsa da, uzun lig maratonu ve üsten gelen güçlü takımların varlığında mutlak suretle takıma takviyeler yapılmalı.
*
Sayın Adanur da her söyleminde transfer tahtasını açacağını belirtiyor. Umarız transfer tahtası açıldığında, önceki yönetimlerin hatasını yapıp, işe yaramaz birçok oyuncuyu takıma doluşturmaz.
Zira Bursaspor’un artık boşa atacak tek bir mermisi dahi kalmamış durumda.
Eldeki mevcut imkânlarla nokta atışı ve az sayıda kaliteli oyuncu transferi yapmak zorunda.
Sezon başından bu yana genç ağırlıklı kadrolarıyla mücadele eden iki takımdan birisi açık ara lige veda ederken, yeşil beyazlılar son haftalara kadar play-off hedefini kovaladı.
Lakin gelecek anlamında halen iki güzide kulübümüzün de önü karanlık.
*
Borç batağından nasıl çıkacakları konusunda belirsizlik devam ediyor.
Bursaspor özelinde baktığımızda mevcut borç rakamları herhangi bir kişinin altından kalkabileceği miktarın çok üzerinde duruyor.
Durum böyle olunca önümüzdeki sezonda da transfer tahtasının açılması konusunda çok iyimser düşünemiyorum maalesef. Zira telaffuz edilen rakamlar ciddi.
Bu konuda zaten epey yazdık, önümüzdeki dönemde yine yazacağız.
Sanayii bakımından ise ilk 3’te olan bir şehir.
Turizm, kültür, tarih, tarım gibi her türlü zenginliğe sahip Bursa’nın üst liglerde yer alan tek futbol takımı.
Avrupa dâhil olmak üzere en büyük futbol devrimlerinden birine imzasına atmış bir kulüp.
Şampiyonlar Ligi’nde mücadele etmiş.
Ve pazar gecesi yayıncı kuruluş ve TRT’nin toplam 9 kanalının olduğu bir platformda, Bursaspor maçını internetten seyrettik.
Okuduğunuzu anladınız mı?
*
Sezon boyunca hemen her türlü aksiliği yaşayan, büyük bölümü altyapı oyuncularından kurulu bir takımın topladığı 43 puan kim ne derse desin başarıdır.
Transfer tahtası açılmamış,
Şehirden maddi anlamda hiçbir destek bulamamış,
En büyük gücü olan taraftarından uzak kalmış,
Elektrik ve doğalgazı kesilmiş,
Personel ve futbolcu maaşlarını ödeyememiş,
İşte bu yüzden kafaca sahada olmayan oyuncular yerine, yeni isimlere, gençlere süre vermek, yer açmak son derece önemli.
İşte Eren Güler’i gördük.
Keza haftalardır sahada ruh gibi dolaşan Batuhan’ı da.
Mustafa Hoca’nın haftalardır süren Batuhan ısrarı, hem takıma, hem de yolun başındaki bu genç kardeşimize zarar verdi.
Belli ki Batuhan’ın fiziksel değil ama psikolojik olarak dinlenmeye ihtiyacı var. Onu zorlamanın kimseye yararı olmayacağı çok net ortaya çıktı.
*
Keza aynı şey Özer Hurmacı için de geçerli sevgili Mustafa Hocam.
Her zaman dediğimizi gibi transfer tahtasının açılamadığı, ödemelerin yapılamadığı, tribünlerde seyirci desteğinin sıfır olduğu bir sezonda bu yaş ortalamasına sahip bir takımın ligde kalması kim ne derse desin başarıdır.
Bu anlamda gerek Mustafa Hoca, gerekse de sahadaki özellikle genç oyuncuları tebrik etmek ve kutlamak gerekiyor.
Hele ki bizimle hemen hemen aynı durumdaki Eskişehirspor’un haftalar önce lige havlu attığı bir ortamda, üstelik hakemlerin kritik maçlarda sürekli aleyhimize hata yaptığı göz önüne aldığımızda bu haftaya kadar play-off ümitlerini canlı tutabilmek ekstra bir başarıdır.
*
Lakin artık bu sezon için artık nokta koyulmuştur ve Bursaspor tarihinin belki de hayata kalma adına en kritik sezonunun hazırlıklarına bir an önce başlanmalıdır.
Bu yüzden de kesinlikle alınacak skorlara bakılmaksızın önümüzdeki sezonun yapı taşları oluşturulmaya başlanmalıdır.
Takımda kesinlikle kalması, kiralık verilmesi ve gönderilmesi gerekenler için karar verilmelidir.
Bursaspor ise az da olsa olan play-off şansını devam ettirebilmek adına belki de son şansını değerlendiremedi.
*
Özellikle takım savunması konusunda ciddi problemler yaşadığı bir gecede Emirhan’ın yokluğunu bir kez daha hissettik.
Sezon başından bu yana ofans ile defans arasındaki bağlantının kurulmasında baş rol oyuncusu olan Emirhan’ın eksikliğini yine doldurmayı başaramadık.
Çünkü o bölgede oynayan ne Ozan İsmail, ne Tuğbey, ne de Ramazan, Emirhan’ın futbol karakterindeki o çabukluğa, sertliğe ve hırsa sahip değil.
*
Durum böyle olunca da 90 dakika boyunca mücadele anlamında maçı isteyen ama organize olamayan dağınık bir takım gördük.
Genç Timsahlar verdikleri sözü doğrulayarak, formanın hakkını verdiler ve kritik bir galibiyete daha imza attılar.
*
Yeşil beyazlılar Adana’da çok müthiş bir futbol ortaya koymadı belki ama doğru bir futbol oynayarak, ligde kalma mücadelesi veren rakibi karşısında 3-0’lık net bir galibiyet aldılar.
Özellikle Burak Kapacak’ın yokluğunda topu 3. bölgeye taşımakta ve orada tutma konusunda zorluklar yaşayan Bursaspor, sahanın büyük bölümünü ve topu rakibine bırakarak, sahayı ve oyunu daraltma stratejisini devreye soktu. Bu sayede de duran top dışında rakibe 90 dakika boyunca neredeyse sıfır pozisyon verdi.
Tabii bunda genç Taha başta olmak üzere savunma bloğunun hatasız oyununun da etkisi büyüktü. Keza kaleci Canberk de, üzerine düşen görevi layıkıyla ve başarılı bir şekilde yerine getirerek, Ataberk’in yokluğunu hissettirmediğinin de altını çizelim.
*
Galibiyetin başrolünde ise yine aynı isimlerin verdiği mücadele ön plana çıktı.
Bir hekim olarak birçok dosttan “Tıp Bayramı” kutlamaları ile başlamıştık.
Ardından Bursaspor’dan hediyelerimiz geldi.
Önce Frutti Extra Bursaspor’un deplasmanda Büyükçekmece karşısında aldığı önemli galibiyet ile mutlu olduk.
Sonra da Bursaspor’un, 30 dk.’dan sonra güzel futbolu ile gelen 3 gollü 3 puanı.
Kafamızda bir tek yazacağımız yazıda nelerden bahsedeceğiz soruları vardı.
*
İsmail ve Onur varken, bu takımın oynayacağı tek sistemin 3-5-2 olması gerektiğini düşündüm.
Belki hayalleriniz vardı, belki umutlarınız, lakin yönetimde geçirdiğiniz süre gösterdi ki, sizler bu kulübü yönetmek için gelmemişsiniz.
Ne transfer tahtasını açabildiniz, ne de herhangi bir gelir getirici faaliyet.
Ne dik durabildiniz, ne de Bursaspor’un haklarını koruyabildiniz.
Ne borçlar ödendi, ne personel/futbolcu maaşları…
*
Bu sezon için söyleyebileceğimiz ve mutlu olacağımız tek konu gençlerin sahada verdiği onurlu mücadele.
Onu da Vakıfköy’deki hocalara ve Mustafa Er’e borçluyuz.
Bursaspor’un, özellikle bir kesimin canını acıtan şampiyonluğu sonrası adeta organize şekilde artan bir şekilde devam eden hakem facialarına çok fazla sayıda tanıklık ettik. Lakin Yiğit Arslan denilen kişinin felaket yönetimi gibilerini çok az gördük.
Karşılaşmanın ilk düdüğünden son ana kadar tüm takdir haklarını Akhisarspor lehine kullanan bu ne olduğu belli olmayan zatın hangi amaca hizmetle buraya gönderildiği veya geldiğini merak ediyoruz.
Yeşil beyazlılar lehine en az 3 net penaltı pozisyonunu görmezden gelip, rakibin kaleciye geri pasını es geçen, olmayan fauller yaratıp, Bursaspor’un yediği ikinci golün adeta hazırlayıcısı olan, Bursasporlu oyunculara çok kolay çıkardığı kartları, rakip oyunculara çıkarmaya cesareti olmayan ve bunlar gibi onlarca şaibeli karar.
*
Yeter artık!
Bursaspor hemen her maç hakemleri de yenmek zorunda değil.
Bu konuda en sinir olduğum yorum da “Ama Bursaspor da kötü oynuyor”
Umarım yanılırım, umarım bu yazı için sizlerden özür dilerim...
Maalesef ligin ikinci yarısıyla birlikte başlayan olumsuz gelişmeler yeşil beyazlıların lige erken havlu atmasına yol açtı.
Tabii şu gerçeği de görmeden geçmeyelim;
Transfer tahtasının açılamadığı, Erkan Kamat’ın hiçbir yerden maddi destek alamadığı, hemen neredeyse gençlerden kurulu bir takım bile şu ana kadar alınan sonuçlar ve puanlarda başarılıdır.
Zira aynı durumda kalan Eskişehirspor’un bulunduğu durum hepimizin malumu iken bu takımı yaratan ve buralara gelmesini sağlayan Mustafa Er Hoca’ya ve sahada Bursaspor arması için varını-yoğunu koyan futbolculara teşekkür de etmek gerek.
Lakin ligin ikinci yarısında oluşan bu olumsuz tablonun sebeplerini iyi analiz etmek ve sorumlu olanları da konuşmak gerekiyor.
*
Sahada mücadele eden, isteyen, rakibini adeta ısıran Balıkesirspor son derece haklı bir galibiyet aldı.
Yeşil beyazlılar ise sahanın hemen her bölgesinde âdeta tel tel döküldü.
Böyle olunca eleştiri seslerinin dozu yükseldi.
*
Bana eleştiriyi hak edenlerin başında Mustafa Er Hoca geliyor.
Bu takımın bugünlere gelmesinde tabii ki Mustafa Hoca’nın emeğini yadsınamaz, lakin Balıkesir deplasmanına özelinde gerek çıktığı kadro, gerekse sahadaki görüntü hoş değildi.
İlk olarak defansın sol tarafında Cüneyt Köz tercihi bana göre büyük hataydı. Kendi bölgesinde dahi verim almakta zorlandığımız bir oyuncuyu, hiç oynamadığı bir bölgede oynatmak hatadır. Üstelik o bölgede oynayabilecek ve az-çok iyi bir ışık veren Abdullah varken.
Cesaret ve korku
Tuzlaspor karşısında bu iki kelimenin ne anlam ifade ettiğini bir kez daha gördük.
Rakip mağlup olmak için elinden gelen tüm çabayı göstermesine rağmen, Fatih Tekke’nin korkak futbol anlayışını geçemedi.
İlk olarak İsmail Konuk Tuzlaspor’un oyuna hakim olduğu dakikalarda takımını 10 kişi bırakarak yeşil beyazlıların ekmeğine yağ sürdü.
Ardından rakip hoca orta sahanın en etkili adamı olan Rotman’ı oradan çekip, defansın göbeğine koyarak, orta saha hakimiyetini tamamen Bursaspor’a bıraktı.
Yetmedi ikinci yarının başında penaltıya sebep vererek, hiç değilse penaltıdan gol atın dediler.
Onda da geçtiğimiz sezon attığı 5 penaltıyı da gole çeviren Namık yerine, yıllardır penaltı vuruşu yapmayan Bruno‘yu beyaz noktanın başına gönderdik.
*
Rakip bizim pozisyon bulma ve gol atmaya niyetimiz olmadığını görünce iyice kapandı belki karambolden golü atarız diye.
Lakin Fatih Tekke denilen kişi 30. dakikadan beri 10 kişi oynayan rakip karşısında neredeyse 40 dakika hamle yapmayı düşünmedi.
“Acaba hazır rakip kapanmışken, Tim Matavz’ı alıp, çift santraforlu bir sisteme döner miyiz?”,
“Hani uzun boylu, tecrübeli bir golcümüz var” dedik.
Ama onu da tam 80 dakika kulübede oturttu.
*
Ardından oyuncu değişikliği tabelasını görünce anladık;
Savaşlar korkaklar ile kazanılmaz.
Niye mi? Çünkü tabelada çıkacak isim Batuhan’dı.
Evet, 50 dakikadır eksik oynayan Tuzlaspor karşısında çift santrfora dönmeye korkmuştu sayın Tekke.
Eflatun’un dediği gibi; “Korkaklar hiçbir zaman zafer abidesi dikmemiştir...”
Bu sözü Bursaspor yönetiminin çok iyi okuması gerekiyor.
Zira görünen köy kılavuz istemiyor.
*
Takıntıları, egoları başarılarının önünde olan kişiler ile gidilecek yol, yol değildir.
Yazımızı Fatih Tekke’ye hitaben Yavuz Sultan Selim güzel bir sözüyle bitirelim;
“Cesaret zafere, kararsızlık tehlikeye, korkaklık ise ölüme götürür...”