Bir ileri, iki geri

Şu anki mevcut tabloya baktığımıza, iyi bir senaryonun beklediğini söylemek çok zor.

Büyük gelir kapısı olan Süper Lig’e çıkılamadığı,

Parasını alamadığı için tek taraflı sözleşme fesihlerinin yapıldığı,

Kadrodaki tüm oyuncuların yüklü miktarda alacağının olduğu,

Futbol piyasasına göre çok cüzi rakamlarda aylıkları olan personele dahi aylarca ödeme yapılamadığı bir durumda “Güzel günler göreceğiz” demek, hayalcilikten başka bir şey değildir.

Bursaspor Kulübü’nün ödeme yapamadığının bilindiği bir ortamda bırakın kaliteli futbolcu almayı, herhangi bir futbolcuya dahi kolay kolay imza attıramayabiliriz.

BU PARA NASIL BULUNACAK?

Tüm bu şartlar göz önüne alındığında, ekstra bir katkı koymadan veya proje üretmeden yalnızca ucuz kelimelerle devam kararı almak, gerçekten büyük bir cesaret.

