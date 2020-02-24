Beklenen mağlubiyet beklenmedik futbol

Geçen haftaki yazımda, Erzurum deplasmanı için çok umutlu olmadığımı belirtmiştim.
Açıkçası, gerek iklim ve saha koşulları, gerekse de takımın ofansif anlamda bel kemiğini oluşturan Özer Hurmacı, Burak Kapacak, Shehu üçlüsünün olmayışı nedeniyle beklediğimiz bir yenilgi aldık.
Beklenmedik olan ortaya koyduğumuz futbol ve oyunun son bölümündeki hamle zamanlamalarıydı.
Özellikle ileride oynayan Serdar Özkan ve Traore biraz rakibin sertliği, biraz da saha koşulları sebebiyle sahada oldukları süre boyunca hiçbir varlık gösteremediler.
Keza orta sahada topu tutma ve oyunu yönlendirme meziyetleri zaten olmayan Selçuk’un sürekli pas hataları ile Seleznov’un fiziksel yetersizliği sebebiyle faul alma derdiyle kendini sürekli yere bırakması sonucu ortaya çıkan top kayıpları sebebiyle, top oyunun çok büyük bölümünde duvara çarpar gibi geri geldi.
Hal böyle olunca da kaleci Çağlar ve savunma dörtlüsü maç boyunca sürekli savunma yapar durumunda kaldılar.
*
Bu olumsuz görüntüye rağmen skoru 1-1’e getirmeye başlayan yeşil beyazlılar, rakibin klasik 70’den sonra oyundan düşmeye başlamasıyla birlikte o bölümde çok kısa sürede topun ve oyunun hakimiyetini eline aldı.
Hatta Recep Aydın ile çok net bir pozisyonda öne geçme şansını dahi yakaladı.
İşte bu dakikalarda daha cesaretli ve maçı isteyen taraf Erzurumspor ve Erkan Sözeri oldu.
Yaptığı hamleler ile tekrar oyun dengesini mavi beyazlılar lehine bozdu.
İbrahim Hoca ise maalesef aynı cesareti gösteremedi.
Sahaya çıkmadan önce “Beraberlik bana yeter” mantığını aşamadı ve çok önemli bir maçta boynumuz bükük ayrıldık.
Neyse ki son derece kötü bir futbol sergilediğimiz bir maç sonunda ikili averajı rakibimize vermemek ve asıl önemlisi maça giderken çok ciddi kaza geçiren taraftarlarımız arasında ölü yada ciddi yaralının olmaması en büyük tesellimiz.
Son olarak ekleyeceğim nokta;
- Özer sorumsuzca takımı en önemli dönemde yalnız bırakacak,
- Serdar, Traore yürüyerek maç oynayacak,
- Selçuk 5 metreye isabetli pas atamayıp, sürekli top kaybedecek,
- Recep son derece müsait pozisyonda karşı karşı atamayacak,
- İbrahim Hoca hamle zamanlamaları konusunda geç kalacak,
- Sonra da maç boyunca 50 top çıkaran genç Sedat hata yaptı diye, onu hedef tahtasına koymak ve “Tüü kaka...” demek, bence doğru bir yaklaşım değil...
Beklenen mağlubiyet beklenmedik futbol
Geçen haftaki yazımda, Erzurum deplasmanı için çok umutlu olmadığımı belirtmiştim.
Açıkçası, gerek iklim ve saha koşulları, gerekse de takımın ofansif anlamda bel kemiğini oluşturan Özer Hurmacı, Burak Kapacak, Shehu üçlüsünün olmayışı nedeniyle beklediğimiz bir yenilgi aldık.
Beklenmedik olan ortaya koyduğumuz futbol ve oyunun son bölümündeki hamle zamanlamalarıydı.
Özellikle ileride oynayan Serdar Özkan ve Traore biraz rakibin sertliği, biraz da saha koşulları sebebiyle sahada oldukları süre boyunca hiçbir varlık gösteremediler.
Keza orta sahada topu tutma ve oyunu yönlendirme meziyetleri zaten olmayan Selçuk’un sürekli pas hataları ile Seleznov’un fiziksel yetersizliği sebebiyle faul alma derdiyle kendini sürekli yere bırakması sonucu ortaya çıkan top kayıpları sebebiyle, top oyunun çok büyük bölümünde duvara çarpar gibi geri geldi.
Hal böyle olunca da kaleci Çağlar ve savunma dörtlüsü maç boyunca sürekli savunma yapar durumunda kaldılar.
*
Bu olumsuz görüntüye rağmen skoru 1-1’e getirmeye başlayan yeşil beyazlılar, rakibin klasik 70’den sonra oyundan düşmeye başlamasıyla birlikte o bölümde çok kısa sürede topun ve oyunun hakimiyetini eline aldı.
Hatta Recep Aydın ile çok net bir pozisyonda öne geçme şansını dahi yakaladı.
İşte bu dakikalarda daha cesaretli ve maçı isteyen taraf Erzurumspor ve Erkan Sözeri oldu.
Yaptığı hamleler ile tekrar oyun dengesini mavi beyazlılar lehine bozdu.
İbrahim Hoca ise maalesef aynı cesareti gösteremedi.
Sahaya çıkmadan önce “Beraberlik bana yeter” mantığını aşamadı ve çok önemli bir maçta boynumuz bükük ayrıldık.
Neyse ki son derece kötü bir futbol sergilediğimiz bir maç sonunda ikili averajı rakibimize vermemek ve asıl önemlisi maça giderken çok ciddi kaza geçiren taraftarlarımız arasında ölü yada ciddi yaralının olmaması en büyük tesellimiz.
Son olarak ekleyeceğim nokta;
- Özer sorumsuzca takımı en önemli dönemde yalnız bırakacak,
- Serdar, Traore yürüyerek maç oynayacak,
- Selçuk 5 metreye isabetli pas atamayıp, sürekli top kaybedecek,
- Recep son derece müsait pozisyonda karşı karşı atamayacak,
- İbrahim Hoca hamle zamanlamaları konusunda geç kalacak,
- Sonra da maç boyunca 50 top çıkaran genç Sedat hata yaptı diye, onu hedef tahtasına koymak ve “Tüü kaka...” demek, bence doğru bir yaklaşım değil...