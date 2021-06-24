Aynı senaryolar aynı hatalar

Kendisi ve ekibine bu zorlu süreçte başarılar diliyorum.
Sonuçta çok ciddi bir süreçte ateşten gömleği giydiler. Kulübün şu anki durumunda buna cesaret eden kişileri tebrik etmek gerekiyor.
Sayın Adanur ve ekibinden herkesin öncelikli beklentisi, Bursaspor’u ait olduğu yere yani Süper Lig’e geri döndürmesi. Bunun için de ilk hedef transfer tahtasını açmak. Zira eldeki kadroda her ne kadar kaliteli genç futbolcular olsa da, uzun lig maratonu ve üsten gelen güçlü takımların varlığında mutlak suretle takıma takviyeler yapılmalı.
*
Sayın Adanur da her söyleminde transfer tahtasını açacağını belirtiyor. Umarız transfer tahtası açıldığında, önceki yönetimlerin hatasını yapıp, işe yaramaz birçok oyuncuyu takıma doluşturmaz.
Zira Bursaspor’un artık boşa atacak tek bir mermisi dahi kalmamış durumda.
Eldeki mevcut imkânlarla nokta atışı ve az sayıda kaliteli oyuncu transferi yapmak zorunda.
Sezon başından bu yana genç ağırlıklı kadrolarıyla mücadele eden iki takımdan birisi açık ara lige veda ederken, yeşil beyazlılar son haftalara kadar play-off hedefini kovaladı.
Lakin gelecek anlamında halen iki güzide kulübümüzün de önü karanlık.
*
Borç batağından nasıl çıkacakları konusunda belirsizlik devam ediyor.
Bursaspor özelinde baktığımızda mevcut borç rakamları herhangi bir kişinin altından kalkabileceği miktarın çok üzerinde duruyor.
Durum böyle olunca önümüzdeki sezonda da transfer tahtasının açılması konusunda çok iyimser düşünemiyorum maalesef. Zira telaffuz edilen rakamlar ciddi.
Bu konuda zaten epey yazdık, önümüzdeki dönemde yine yazacağız.
Sanayii bakımından ise ilk 3’te olan bir şehir.
Turizm, kültür, tarih, tarım gibi her türlü zenginliğe sahip Bursa’nın üst liglerde yer alan tek futbol takımı.
Avrupa dâhil olmak üzere en büyük futbol devrimlerinden birine imzasına atmış bir kulüp.
Şampiyonlar Ligi’nde mücadele etmiş.
Ve pazar gecesi yayıncı kuruluş ve TRT’nin toplam 9 kanalının olduğu bir platformda, Bursaspor maçını internetten seyrettik.
Okuduğunuzu anladınız mı?
*
Sezon boyunca hemen her türlü aksiliği yaşayan, büyük bölümü altyapı oyuncularından kurulu bir takımın topladığı 43 puan kim ne derse desin başarıdır.
Transfer tahtası açılmamış,
Şehirden maddi anlamda hiçbir destek bulamamış,
En büyük gücü olan taraftarından uzak kalmış,
Elektrik ve doğalgazı kesilmiş,
Personel ve futbolcu maaşlarını ödeyememiş,
İşte bu yüzden kafaca sahada olmayan oyuncular yerine, yeni isimlere, gençlere süre vermek, yer açmak son derece önemli.
İşte Eren Güler’i gördük.
Keza haftalardır sahada ruh gibi dolaşan Batuhan’ı da.
Mustafa Hoca’nın haftalardır süren Batuhan ısrarı, hem takıma, hem de yolun başındaki bu genç kardeşimize zarar verdi.
Belli ki Batuhan’ın fiziksel değil ama psikolojik olarak dinlenmeye ihtiyacı var. Onu zorlamanın kimseye yararı olmayacağı çok net ortaya çıktı.
*
Keza aynı şey Özer Hurmacı için de geçerli sevgili Mustafa Hocam.
Her zaman dediğimizi gibi transfer tahtasının açılamadığı, ödemelerin yapılamadığı, tribünlerde seyirci desteğinin sıfır olduğu bir sezonda bu yaş ortalamasına sahip bir takımın ligde kalması kim ne derse desin başarıdır.
Bu anlamda gerek Mustafa Hoca, gerekse de sahadaki özellikle genç oyuncuları tebrik etmek ve kutlamak gerekiyor.
Hele ki bizimle hemen hemen aynı durumdaki Eskişehirspor’un haftalar önce lige havlu attığı bir ortamda, üstelik hakemlerin kritik maçlarda sürekli aleyhimize hata yaptığı göz önüne aldığımızda bu haftaya kadar play-off ümitlerini canlı tutabilmek ekstra bir başarıdır.
*
Lakin artık bu sezon için artık nokta koyulmuştur ve Bursaspor tarihinin belki de hayata kalma adına en kritik sezonunun hazırlıklarına bir an önce başlanmalıdır.
Bu yüzden de kesinlikle alınacak skorlara bakılmaksızın önümüzdeki sezonun yapı taşları oluşturulmaya başlanmalıdır.
Takımda kesinlikle kalması, kiralık verilmesi ve gönderilmesi gerekenler için karar verilmelidir.
Bursaspor ise az da olsa olan play-off şansını devam ettirebilmek adına belki de son şansını değerlendiremedi.
*
Özellikle takım savunması konusunda ciddi problemler yaşadığı bir gecede Emirhan’ın yokluğunu bir kez daha hissettik.
Sezon başından bu yana ofans ile defans arasındaki bağlantının kurulmasında baş rol oyuncusu olan Emirhan’ın eksikliğini yine doldurmayı başaramadık.
Çünkü o bölgede oynayan ne Ozan İsmail, ne Tuğbey, ne de Ramazan, Emirhan’ın futbol karakterindeki o çabukluğa, sertliğe ve hırsa sahip değil.
*
Durum böyle olunca da 90 dakika boyunca mücadele anlamında maçı isteyen ama organize olamayan dağınık bir takım gördük.
Genç Timsahlar verdikleri sözü doğrulayarak, formanın hakkını verdiler ve kritik bir galibiyete daha imza attılar.
*
Yeşil beyazlılar Adana’da çok müthiş bir futbol ortaya koymadı belki ama doğru bir futbol oynayarak, ligde kalma mücadelesi veren rakibi karşısında 3-0’lık net bir galibiyet aldılar.
Özellikle Burak Kapacak’ın yokluğunda topu 3. bölgeye taşımakta ve orada tutma konusunda zorluklar yaşayan Bursaspor, sahanın büyük bölümünü ve topu rakibine bırakarak, sahayı ve oyunu daraltma stratejisini devreye soktu. Bu sayede de duran top dışında rakibe 90 dakika boyunca neredeyse sıfır pozisyon verdi.
Tabii bunda genç Taha başta olmak üzere savunma bloğunun hatasız oyununun da etkisi büyüktü. Keza kaleci Canberk de, üzerine düşen görevi layıkıyla ve başarılı bir şekilde yerine getirerek, Ataberk’in yokluğunu hissettirmediğinin de altını çizelim.
*
Galibiyetin başrolünde ise yine aynı isimlerin verdiği mücadele ön plana çıktı.
Bir hekim olarak birçok dosttan “Tıp Bayramı” kutlamaları ile başlamıştık.
Ardından Bursaspor’dan hediyelerimiz geldi.
Önce Frutti Extra Bursaspor’un deplasmanda Büyükçekmece karşısında aldığı önemli galibiyet ile mutlu olduk.
Sonra da Bursaspor’un, 30 dk.’dan sonra güzel futbolu ile gelen 3 gollü 3 puanı.
Kafamızda bir tek yazacağımız yazıda nelerden bahsedeceğiz soruları vardı.
*
İsmail ve Onur varken, bu takımın oynayacağı tek sistemin 3-5-2 olması gerektiğini düşündüm.
Belki hayalleriniz vardı, belki umutlarınız, lakin yönetimde geçirdiğiniz süre gösterdi ki, sizler bu kulübü yönetmek için gelmemişsiniz.
Ne transfer tahtasını açabildiniz, ne de herhangi bir gelir getirici faaliyet.
Ne dik durabildiniz, ne de Bursaspor’un haklarını koruyabildiniz.
Ne borçlar ödendi, ne personel/futbolcu maaşları…
*
Bu sezon için söyleyebileceğimiz ve mutlu olacağımız tek konu gençlerin sahada verdiği onurlu mücadele.
Onu da Vakıfköy’deki hocalara ve Mustafa Er’e borçluyuz.
Bursaspor’un, özellikle bir kesimin canını acıtan şampiyonluğu sonrası adeta organize şekilde artan bir şekilde devam eden hakem facialarına çok fazla sayıda tanıklık ettik. Lakin Yiğit Arslan denilen kişinin felaket yönetimi gibilerini çok az gördük.
Karşılaşmanın ilk düdüğünden son ana kadar tüm takdir haklarını Akhisarspor lehine kullanan bu ne olduğu belli olmayan zatın hangi amaca hizmetle buraya gönderildiği veya geldiğini merak ediyoruz.
Yeşil beyazlılar lehine en az 3 net penaltı pozisyonunu görmezden gelip, rakibin kaleciye geri pasını es geçen, olmayan fauller yaratıp, Bursaspor’un yediği ikinci golün adeta hazırlayıcısı olan, Bursasporlu oyunculara çok kolay çıkardığı kartları, rakip oyunculara çıkarmaya cesareti olmayan ve bunlar gibi onlarca şaibeli karar.
*
Yeter artık!
Bursaspor hemen her maç hakemleri de yenmek zorunda değil.
Bu konuda en sinir olduğum yorum da “Ama Bursaspor da kötü oynuyor”
Umarım yanılırım, umarım bu yazı için sizlerden özür dilerim...
Maalesef ligin ikinci yarısıyla birlikte başlayan olumsuz gelişmeler yeşil beyazlıların lige erken havlu atmasına yol açtı.
Tabii şu gerçeği de görmeden geçmeyelim;
Transfer tahtasının açılamadığı, Erkan Kamat’ın hiçbir yerden maddi destek alamadığı, hemen neredeyse gençlerden kurulu bir takım bile şu ana kadar alınan sonuçlar ve puanlarda başarılıdır.
Zira aynı durumda kalan Eskişehirspor’un bulunduğu durum hepimizin malumu iken bu takımı yaratan ve buralara gelmesini sağlayan Mustafa Er Hoca’ya ve sahada Bursaspor arması için varını-yoğunu koyan futbolculara teşekkür de etmek gerek.
Lakin ligin ikinci yarısında oluşan bu olumsuz tablonun sebeplerini iyi analiz etmek ve sorumlu olanları da konuşmak gerekiyor.
*
Sahada mücadele eden, isteyen, rakibini adeta ısıran Balıkesirspor son derece haklı bir galibiyet aldı.
Yeşil beyazlılar ise sahanın hemen her bölgesinde âdeta tel tel döküldü.
Böyle olunca eleştiri seslerinin dozu yükseldi.
*
Bana eleştiriyi hak edenlerin başında Mustafa Er Hoca geliyor.
Bu takımın bugünlere gelmesinde tabii ki Mustafa Hoca’nın emeğini yadsınamaz, lakin Balıkesir deplasmanına özelinde gerek çıktığı kadro, gerekse sahadaki görüntü hoş değildi.
İlk olarak defansın sol tarafında Cüneyt Köz tercihi bana göre büyük hataydı. Kendi bölgesinde dahi verim almakta zorlandığımız bir oyuncuyu, hiç oynamadığı bir bölgede oynatmak hatadır. Üstelik o bölgede oynayabilecek ve az-çok iyi bir ışık veren Abdullah varken.
Sakatlık, ceza, vefasızlık ve COVID-19 engeline rağmen, ara transfer döneminde bırakın ilk 11’i, yedek kulübesini dahi bu ligin kaliteli ve tecrübeli ayakları ile dolduran Tuzlaspor karşısında yine var olma savaşı verdi.
Hatta son dakikada Batuhan, çok uygun pozisyonda o golü atsa, bu şartlar altında sahadan 3 puanla dahi ayrılabilirlerdi.
İki taraf arasında kadro derinliğini gözler önüne sermek için yalnızca yapılan değişiklikleri yazmak yeterli olacaktır;
ARADAKİ YAŞ FARKI
Bursaspor’da oyuna Ramazan girdi (22 yaş), Tuzlaspor’da Erkan Zengin.
Daha sonra 18’lik Kerem girdi, rakip takımda Erdem Özgenç.
Akabinde 1 hafta önce 18 yaşına girmiş Şamilcan oyuna dâhil oldu, mavi beyazlılarda Ömer Şişmanoğlu...
Her türlü zorlu koşullar altında yeşil beyazlılar asla aşağıya bakmayacak...
*
Öncelikle ilk olarak Pazartesi akşamı maç öncesi durumu masaya yatıralım;
Rakip Giresunspor son 8 maçını gol yemeden kazanan, moral ve futbol anlamında formunun en zirve noktasında.
Yeni stadını açmış, hedefe kilitlenmiş, gerekli yerlerden gerekli desteğini almış vaziyette.
Transfer tahtasını açamayan Bursaspor tamamen yerli ve büyük oranda altyapı oyuncularından kurulu bir takım.
Hafta içi vefasız bir karakter yüzünden kaotik bir ortam yaşanmış.
Bir altyapı oyuncusunun yetişmesi için geçen süreyi ve onun üzerine hocasından, malzemecisine, yemekhanede çalışan aşçısından, kir içinde bıraktığı formalarını yıkayan personele kadar verilen emekleri düşününce, yukarıdaki sözün doğruluğu bir kez daha ortaya çıkıyor.
*
Ali Akman, onu yetiştiren hocalarına, takım arkadaşlarına, taraftarına kısaca Bursaspor camiasına en hafif tabirle büyük bir ayıp yapmıştır...
Keşke yıllarca gittiği Vakıfköy’de, duvarda asılı olan Enes Ünal’ın yazısını bir kez okusaymış.
Keşke aylardır evine ekmek götürmek için maaş bekleyen personelin durumunu hissedebilseymiş.
Keşke onu doğuran, emeklerken elinden tutan, yürümesini sağlayan kulübünün ne kadar büyük bir ekonomik dar boğazın içinde kaldığının farkına varabilseymiş.
Keşke çok yakın geçmişte, hani o camianın oyuncusu ve Ali Akman’ın akıl hocası Ayhan Akman’ın da çok iyi bildiği, Ozan Kabak’ın G.Saray’a yaptığını, Bursaspor için yapabilseymiş.
Bursaspor şuan ki kadro yapısı itibariyle 11 kişiden oluşan, yedek oyuncusu, kadro derinliği olmayan bir takım.
İdeal 11’inden 1 kişi dahi eksik olduğunda dişliler aksamaya başlıyor.
Altınordu karşısında da hem Emirhan, hem de Furkan Emre’nin yokluğu ciddi şekilde hissedildi.
*
Kâğıt üstünde ve form grafiklerine bakıldığında maç öncesi oklar hep Bursaspor’dan yanaydı, lakin futbol her zaman olduğu gibi sahada oynanıp, sahada kazanılıyor.
Aslında ilk yarıda eksikliklere rağmen yeşil beyazlılar üstün oynayan taraftı. Onur Atasayar ve İsmail Çokçalış’ın kanat bindirmeleri ile oldukça fazla sayıda pozisyon da bulundu. Ancak bunlardan yalnızca birinde başarılı olunca maçı koparmak mümkün olmadı.
Akabinde eksiklikler hissedilmeye başlandı. Üzerine bir de Onur sakatlanınca takımın işleyen dişlileri dağıldı.
Bu galibiyet, muhtemel sezonun en değerli galibiyeti, hatta kırılma maçı olabilir.
Zira Cumartesi akşamı kazanılan yalnızca 3 puan değil, çok daha ötesindeydi.
Öncelikle kendi özgüvenleri bakımından çok değerliydi.
Maçların sahada, üstelik görme problemleri olan hakemlere rağmen, kazanıldığını gösterdiler.
Futbolun parayla değil, yürekle oynandığını kanıtladılar.
Zirve yolunda bu ligin en iddialı takımına kendi sahalarında ilk yenilgilerini tattırdılar.
*
Eğer takım olarak hedefleriniz farklıysa, iki kulvarda mücadele edecek kadro kalitesi ve genişliğiniz yoksa üstelik maddi anlamda hemen hemen hiçbir getirisi bulunmuyorsa kupada ilerlemenin bu saatten sonra hiçbir mantığı olamaz.
Belki ilk turlarda, kadroya giremeyen diğer altyapı oyuncuları görmek ve maç eksikliğini gidermek anlamında yararlıydı, lakin artık üst seviye takımlarla oynuyorken, lig takvimi pandemi nedeniyle yorucu bir hal almışken, sakatlık/ceza riski mevcut iken daha fazla yıpranmanın Bursaspor’a yarardan çok zarar getireceği aşikâr.
Yeşil beyazlı gençler zaten kupada beklentilerin üzerinde mücadele edip, güzel sonuçlar aldılar.
Artık devre arası kampından sonra tek bir hedefe odaklanmaları gerekiyor.
*
Karşılaşmaya gelecek olursak, maç zaten ilk 30 dakika içinde gelen goller neticesinde çok erken bitmişti. Kalan 60 dakika hazırlık maçı havasında geçti. Ki bu da sakatlık/ceza riskinin minimuma inmesi açısından da olumluydu.
Antalyaspor karşısında alınan bu skor ve oynanan futbol ayrıca bazı gerçeklerin görülmesi bakımından da yararlı oldu;
Aynı senaryolar aynı hatalar
Bursaspor camiası dönüp dönüp aynı hataları tekrarlamaktan bıkıp usanmıyor.
Üstelik yapılan bu hataların koskoca tarihi kulübü ne hallere düşürdüğünü görüp yaşadığı halde.
Yıllardır hep aynı tespiti yaptım;
Herkes kendi görevini layıkıyla yapacak. Ne bir eksik, ne de fazla...
Camia içindeki tüm paydaşlar bu bilinçle hareket etmeli.
Yönetim, basın, taraftarlar, Divan Kurulu önce kendi kapısının önünü temizleyecek.
Ancak o takdirde her yer tertemiz olur.
*
Başkan, başkanlığını yapacak ve bazı hassasiyetlere dikkat edecek.
Kişi ve taraftar dernekleri ile yüz göz olmayacak.
Taraftar, kulübü asla yalnız bırakmayacak. Doğruya doğru, yanlışa yanlış diyecek. Olası durumlarda tepkisini de mutlaka dile getirebilmeli ama bunu yaparken de 2 önemli noktaya dikkat edecek;
1. Siyasi veya dönemsel konjonktürlere ya da kişisel çekişmelerden bağımsız olarak her zaman ve herkese eşit bir şekilde yapacak.
2. Eleştiri sınırlarını aşıp, kişi veya kurumlara had bildirme veya tehdit noktasına getirmeyecek.
Tabii aynı durum basın, medya için de geçerli.
Kimse patronlarının istekleri doğrultusunda yazıp, çizmemeli. Özgür ve başı dik bir şekilde yazmalı, konuşmalı.
*
Kısaca herkes kişilerle uğraşmayı bırakıp, kendi işini en iyi seviyede nasıl yapabileceğine odaklanmalı.
Aksi halde Bursaspor düştüğü bu bataklıktan asla çıkamaz...
Yazımızı Einstein’in güzel bir sözüyle kapatalım;
“Dünya, kötülük yapanlar değil, seyirci kalıp hiçbir şey yapmayanlar yüzünden kötü bir yerdir.”
Tabii bunu yaparken yukarıda belirttiğimiz 2 hususu her daim akılda tutacağız...
Eşit ve seviyeli...