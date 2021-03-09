Artık karar zamanı…

Evet, Menemenspor karşısında alınan sonuç neticesinde her ne kadar matematiksel olarak ihtimal olsa da, hem kafalarda, hem sahada, hem de saha kenarındaki görüntüye baktığımızda Bursaspor için play-off umutları artık tükenmiştir.

Umarım yanılırım, umarım bu yazı için sizlerden özür dilerim...

Maalesef ligin ikinci yarısıyla birlikte başlayan olumsuz gelişmeler yeşil beyazlıların lige erken havlu atmasına yol açtı.

Tabii şu gerçeği de görmeden geçmeyelim;

Transfer tahtasının açılamadığı, Erkan Kamat’ın hiçbir yerden maddi destek alamadığı, hemen neredeyse gençlerden kurulu bir takım bile şu ana kadar alınan sonuçlar ve puanlarda başarılıdır.

Zira aynı durumda kalan Eskişehirspor’un bulunduğu durum hepimizin malumu iken bu takımı yaratan ve buralara gelmesini sağlayan Mustafa Er Hoca’ya ve sahada Bursaspor arması için varını-yoğunu koyan futbolculara teşekkür de etmek gerek.

Lakin ligin ikinci yarısında oluşan bu olumsuz tablonun sebeplerini iyi analiz etmek ve sorumlu olanları da konuşmak gerekiyor.

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