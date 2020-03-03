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Prof. Dr. Sinan Çavun

Prof. Dr. Sinan Çavun

scavun@gmail.com

Acı günler talihsiz açıklama

3 Mart 2020

Hafta sonu aldığımız acı haber sonrası futbolu konuşmak ve yazmak anlamsız geliyor.

Lakin her zaman olduğu gibi ateş düştüğü yeri yakıyor ve o yaşadığımız büyük acıları bir şekilde kara kaplı deftere yazıp, hayatı yaşamaya devam ediyoruz.
Bu büyük dertlerin ise bize öğrettiği en önemli gerçek; sporu eğlenmek için, sosyal yaşantının bir parçası olarak görüp, hayatımızın merkezine koymadan hareket etmemiz gerektiği.
Bursaspor tarafında değişen bir şey yok aslında.
Yeşil beyazlılar rakibinin maç içinde altın tepside sunduğu 3 puanı, saha içindeki mücadele isteğinin olmaması, kalitesiz ayaklar, facia bir hakem yönetimi ve İbrahim Hoca’nın klasikleşen oyun okuma hataları/gecikmeleri sebebiyle elimizin tersiyle ittik…
Ama maça dair en önemli kırılma noktasına maçın hakemi Erkan Özdamar imza attı.
Karşılaşmanın 14. dakikasında üstelik skor 1-0 Bursaspor lehine iken, Seleznov’a yapılan %100 penaltıdan endirekt vuruş çıkartmak ancak bir art niyetin eseri olabilir.
Ayağı kayan Shehu’ya kırmızı kart vermek ise tam bir amatörlük örneğidir.
Sezon başından bu yana hakem hataları ile belki 3-5 puan kazanan Bursaspor, hakem hataları sebebiyle neredeyse 10-15 puan hatta daha fazlasını kaybetti.
İşte Bursaspor yönetim kurulunun gücü de, lobisi de bu noktada ortaya çıkıyor.
Borç ötelemek dışında neredeyse hiçbir şey yapmayan yönetimin bu konularda çok ciddi mesai harcaması gerekiyor

*

Bir çift sözümüz de İbrahim Hoca’ya.
Maç sonrasında yaptığın “İlk 2 iddiamızı Erzurumspor’un kazanmasıyla zora soktuk” açıklaması, tam bir rezillik.
Lig ikincisi ile yalnızca 4 puan varken ve daha henüz önünde kazanılması gereken 9 maç varken, üstelik bu maçların 5’i sahanda iken, ayrıca da zirve yarışındaki hemen tüm rakiplerin ile maçlarını geride bırakmışken bu nasıl bir açıklama!
Bu nasıl bir özgüvensizlik!
Eğer kendine ve bu takıma güvenmiyorsan yapacağın ilk iş belli.
Böyle bir açıklama emin ol, bir teknik adam olarak kariyerinde kara bir leke olarak kalacaktır.

*

Ve kadro tercihlerinle ilgili son söz olarak;
Ali Akman’ı 86, 87. dakikalarda oyuna alacaksan, alma…
Orta sahada ağır, sürekli pas hatası yapan, fiziksel olarak oyun sonunda biten Selçuk sevdandan vazgeç…
En önemlisi, inanmıyorsan, bırak git…

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