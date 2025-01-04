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HABERLERYazarlarProf. Dr. Banu CoşarYeni yıla sağlıklı gözlerle girmek için 10 öneri
Prof. Dr. Banu Coşar
Prof. Dr. Banu Coşar
Prof. Dr. Banu CoşarYazarın Tüm Yazıları

Yeni yıla sağlıklı gözlerle girmek için 10 öneri

#Göz#Göz Sağlığı#Göz Kuruluğu

Görme kayıplarının %50’sinin “önlenebilir” olduğunu biliyor muydunuz? Aşağıdaki önerilereuyarak göz sağlığımızı koruyabiliriz...

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1. Güneş gözlüğü kullanın

Güneşin ultraviyole (UV) ışınları, gözlerde katarakt ve yaşa bağlı sarı nokta hastalığı gibi pek çok hastalığın riskini artırır.

2. Sağlıklı beslenin

Omega-3 yağ asitleri, lutein, çinko, C ve E vitaminleri içeren besinler; yaşa bağlı sarı nokta (görme merkezi) hastalığı ve katarakt (gözümüzün içindeki lensin şeffaflığını yitirmesi) gibi sorunların önlenmesine veya geciktirilmesine yardımcı olabilir.

Yeni yıla sağlıklı gözlerle girmek için 10 öneri

3. Düzenli egzersiz yapın

Haftada beş gün, her seferinde 30 dakika hareket etmeye çalışın. Egzersiz yapmak, gözleriniz de dahil olmak üzere vücudunuzda dolaşan kan ve besin miktarını artırır.

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4. Sigarayı bırakın

Tütün kullanımı; katarakt, göz sinirinde tahribat ve sarı nokta hastalığı riskinizi artırır.

5. Göz kazalarına karşı koruyucu gözlük kullanın

Kimi meslek (inşaat, madencilik, vb) veya spor dallarında olduğu gibi; göz yaralanmalarına yol açabilecek tamirat ve bahçe işleri gibi hobiler sırasında da koruyucu gözlük kullanmak gereklidir.

6. Dijital ekran kullanımınızı sınırlayın ve 20/20 kuralına uyun

Gece uyumadan 1 saat önce dijital ekran kullanımını bırakın. Bunu başaramıyorsanız, ekran ışığınızı gece moduna çevirin. Aksi takdirde dijital ekrandan yayılan mavi ışık, uykuya dalmanızı zorlaştırabilir. Ekran kullanımı; göz kuruluğu ve özellikle çocuklarda miyopide artışa da yol açmaktadır. Her 20 dakikada bir 20 saniye uzağa bakarak (20/20 kuralı) miyopi artışına karşı önlem alın.

7. Göz hijyenine dikkat edin

Hepimiz sandığımızdan daha fazla yüzümüze dokunuyoruz. Bir araştırma; bu sayının saatte 23 kez olduğunu ortaya koydu. Ellerinizi sık sık yıkamak, gözlerinize temas eden mikropların sayısını azaltmaya yardımcı olacaktır. Ayrıca günde bir defa kirpik diplerinizi sıcak suyla yıkayın.

8. Gözlerinizi ovalamayın

Gözleri sert ovalamak veya kaşımak, göze zarar verir. Eğer gözlerinizde kaşıntı varsa, göz doktorunuzdan kaşıntıya karşı bir göz damlası isteyin.

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9. Yeterli uyuyun

Yetersiz uyku vücudumuza pek çok zarar vermenin yanısıra, göz kuruluğunu artırabilir ve göz seğirmesine yol açabilir.

10. Yılda bir kez göz muayenesi olun

Göz sorunlarının, erken tanı ve tedavisi önemlidir. Özellikle çocuklar göz problemleri olduğunu farketmeyebilir veya dile getirmeyebilir. Glokom (göz tansiyonu hastalığı) gibi hastalıklar sinsi ilerler ve erken dönemde belirti vermez. Ancak düzenli göz muayenesi ile bu tip göz sorunlarının belirlenmesi ve tedavisi mümkündür.

 

#Göz#Göz Sağlığı#Göz Kuruluğu
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