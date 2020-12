Duayen başkan Berat’ı verir miydi ?

Ankaragücü bugün Denizlispor ile deplasmanda kritik bir maça çıkacak.

“Bu ligde puan puandır” anlayışı, her şartta kabul görebilir ancak sarı-lacivertlilerin mevcut tabloda, geleceğe umutla bakması için kazanması daha zorunlu gibi duruyor. Sarı-lacivertlilerin, önceki 3 maçtaki çıkışı, Beşiktaş karşısında sekteye uğradı. Fakat şu var ki o maçtaki mücadele ve kazanma isteği üst düzeydeydi. Değerlendirilemeyen pozisyonlar, acemice yapılan hatalar, puanların elden uçup gitmesine yol açtı. Oyuncular, bu puan kaybına olan tepkisini, Denizlispor maçında farklı bir şekilde sahaya yansıtabilir. Dikkat çekici iki nokta var. Bunlar asla göz ardı edilmemeli. Birincisi, bizim ligimizde her maçın hikayesi ayrıdır. Bir önceki maça bakarak, sonraki karşılaşmayla ilgili yorum yapmak zordur. Olumlu ya olumsuz anlamda hayal kırıklığı yaşayabilirsiniz. İkincisi de Denizlispor, eski Denizlispor değil. Teknik ekip değişikliği ile farklı bir kimliğe bürünen yeşil-siyahlılar, son iki maçını kazanıp, moralini yükseltti. Etkili ve sonucu değiştirecek isimlere sahipler.



4 TAKIM KÜME DÜŞECEK



Erken diyebilirsiniz ama hesabı-kitabı şimdiden iyi yapmak lazım. Süper Lig 18 takımla oynandığında ve 34 haftada tamamlandığında, kümede kalma barajı 35 üzerinden hesaplanır, devreye girerken 20 puana olan yakınlık, rahatlatıcı bir tablo olarak değerlendirilirdi. Bu sezon durum farklı. Lig 21 takımla oynanıyor, sezon 40 hafta sürecek ve 4 takım küme düşecek. (Ligin bitiminde farklı karar alınır, düşme bir kez daha kaldırılır mı orası bilenmez) Bu yüzden uyarımızı şimdiden yapalım. Ligde 14 hafta geçilirken, A.Gücü, bu hesabın aşağısında kaldı. Benzer durum Gençlerbirliği için de geçerli, onları başka bir yazıda değerlendiririz.

13 müsabakaya çıkan A.Gücü, 9 puana sahip. Her maçta bir puan ortalamasının bile gerisindeler. Bu ne anlama geliyor. Sarı-lacivertliler, ligin ilk yarısı bitene kadar ki bölümde oynayacağı maçlarda puan ortalamasını 2’nin de üzerine çıkarmak zorunda. Lig matematiğinin denklemini şöyle kurulabilir. 34 maçta, puan barajı 35 oluyorsa, 40 maçta en azından 40 puan aşılmalı. Bunun için de devre arasına 20’nin üzerinde puan taşınmalı. Elbette bunlar olasılık. Sahada çok farklı sonuçlar çıkabilir. Geçen sezonun ilk yarısını 24 puanla bitirip, 2. yarıda sadece 11 puan alarak, ligi küme düşme potasında tamamlayan Malatyaspor örneği var. Ancak, Ankaragücü ve Kayserispor’un geçen sezonun ilk devresini, son iki sırada geçirdiği de unutulmasın.