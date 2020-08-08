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Özge Altınok Lokmanhekim

Özge Altınok Lokmanhekim

ozge.altinok@hurriyet.com.tr

Yemek seçen çocuklar için 8 öneri

8 Ağustos 2020

Yemek seçen bir çocuktum. Ispanak yemeye, ıhlamur içmeye zorlandığım için şimdi ağzıma sürmüyorum. Oğlum da yemek seçiyor. Yemeğin görüntüsü, kokusu tattan önce geliyor. Ancak onu yeni tatlarla tanıştırmak konusunda kararlıyım. Bunun için bazı kurallar belirledik...

Yemek seçen çocuklar için 8 öneri
HAFTALIK LİSTE YAPIN
Biz yemek listemizi pazar akşamları birlikte yapıyoruz. Et, balık, baklagiller, sebze yemeklerini bir haftaya bölüştürüyoruz. Sevdiği mantı ve ev yapımı hamburgere de listede yer veriyoruz. Böylece hiçbir öğün sürpriz olmuyor, ne yiyeceğimizi biliyoruz. Sebzeler, meyveler de ziyan olmuyor. Alışveriş sırasında sebzelerin hangi yemeklerde kullanıldığını anlatıyorum.

ATIŞTIRMALIKLARI DOĞRU SEÇİN
Yemek saatleri dışında günde bir kere meyve, bir kere de akşamüzeri atıştırmalık hakkımız var. Atıştırmalıkları da sağlıklı alternatiflerden: Ev yapımı dondurma, kuruyemiş... Yemeğini bitirmeyip doymadan masadan kalkmışsa bir sonraki öğünü beklemesi gerektiğini söylüyoruz.Yemek seçen çocuklar için 8 öneri
MASAYA BİRLİKTE OTURUN
Yemek saatlerinde televizyon ve tabletler kapalı, telefonlar masaya alınmıyor. Bu, hem yemeğin tadını almak hem de birbirimizle sohbet etmek için önemli.
Çalışan ebeveynler olarak bu zamanlar bizim için de kıymetli. Birbirimize gün içinde neler yaptığımızı anlatıyor, öğrendiğimiz ilginç bilgileri paylaşıyoruz. 

NASIL PİŞİRDİĞİNİZİ ANLATINYemek seçen çocuklar için 8 öneri
Yeni bir yemek deneyecekse önce ne olduğunu söylüyorum. Genelde bilmedikleri yemeği yemek istemezler. Bu yüzden yemeğin adını ve nasıl pişirildiğini anlatıyorum. Örneğin sebze gratenin içinde rendelenmiş havuç, patates ve kabak olduğunu; fırında ya da ocakta pişirdiğimi veya buharda haşladığımı anlatıyorum.

SİZ DE AYNI YEMEĞİ YİYİNYemek seçen çocuklar için 8 öneri
Oğlumuzun tabağına ne yemek koyarsak biz de aynısını yiyoruz. Önerdiğimiz, denemesini istediğimiz yemeğin lezzetli olduğunu, bizim de beğenerek yediğimizi görmesi önemli. Bizim yemediğimiz, tadını bilmediğimiz bir yemeği onun yemesi için ısrarcı olmak doğru değil.

YENİ TATLAR İÇİN CESARETLENDİRİNYemek seçen çocuklar için 8 öneri
Yeşil biber yemeye başladığında kırmızı ve sarı biberleri de tabağına koydum. Ekşi mayalı ekmeği beğendiğinde tam buğdaylı ya da kepekli ekmekleri de sofraya getirdim. Zaman içinde aynı yöntemi yemeklerde de kullandım. “Sen semizotlu salatayı seviyorsun, belki kıymalı semizotunu da seversin” diyerek yeni tatlar için cesaretlendirdim.

DENEMEKTEN VAZGEÇMEYİNYemek seçen çocuklar için 8 öneri
Pişirdiğim yemeği beğenmezse bile denemekten vazgeçmiyorum. Kabak dolmasını beğenmezse mücver, onu sevmezse kıymalı kabak yemeği ya da kabak graten... Çiğ sebzeleri de aralıklarla masaya koyuyorum. Salata yapıyorum ya da yanına sos ekliyorum. Biberleri humusla, havuçları naneli yoğurtla servis ediyorum.

BİLİNDİK TATLARLA BİRLİKTE SUNUN
Yeni bir yemeği sevdiği bir yemeğin yanında sunmak da iyi bir tanıştırma yolu. Böylece tadını beğenip yemek istemezse bile sofradan aç kalkmayacak. İlk kez tadına bakacağı yemeği tabağına sadece bir-iki kaşık koyuyorum. Masaya oturduğumuzda “Bugün pazı dolması yaptım, tabağına da sadece bir tane koydum, tadına bakman için” diye açıkladım. Hiçbir zaman yemeye zorlamadım. Eğer sulu bir yemekse suyuna ekmek batırarak tadına bakmaya veya çatalın ucuyla denemeye teşvik ettim. Seyahatlerde de yeni tatlara açık olmak önemli. Bu şekilde pazı dolması, baklava, hellim peyniri ve beşamelli ıspanak gibi pek çok farklı yiyecekle tanıştığını söyleyebilirim.

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