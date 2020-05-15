Elde kalan malzemelerle eğlenceli aktiviteler

Evde yeni bir faaliyet üretemeyeceğiz gibi hissederken her seferinde farklı bir çıkış noktası bulabiliyoruz. İşte onlardan birkaçı... Üstelik tümü hem ekonomik hem de faydalı.
Sürekli evde olduğumuz bu dönemde oyun oynuyor, kitap okuyor ya da film izliyoruz. Kek ya da kurabiye pişiriyoruz. Çevrimiçi pek çok atölyeye katıldık. Ekrandan uzak, birlikte üretebileceğimiz zamanlar da yaratmayı önemsiyorum.
Atık malzemeleri kullanarak yaptığımız bu etkinlikler hem daha az maliyetli hem beraber vakit geçiriyoruz. En önemlisi, oğlum yeni şeyler deniyor, öğreniyor, farklı kazanımlar elde ediyor. Tabii ben de...
Instagram keşfim Darwin’s Botanicals’ın kurucusu Tugay Güven aldığı çiçekçilik eğitimi sırasında ne kadar çok bitkinin çöpe gittiğini görünce onları değerlendirip ‘ileri dönüşüm’ yapmaya karar vermiş. “Kiminin çöpü kiminin hazinesi olur” düşüncesiyle markasını yaratmış.
Gıda atıkları ilham veriyor
Bitkiyle gıda atıklarından elde ettiği renklerle kumaş boyayıp aksesuar üretmeye ve boyama eğitimleri vermeye başlamış. Güven, çocuklar için ev yapımı suluboya ve oyun hamuru tariflerini paylaşınca ben de kolları sıvayıp işe koyuldum.
Siz de evdeki malzemelerle suluboya, oyun hamuru ya da kolaj çalışması yapmaya ne dersiniz? İşte malzemeler, tarifler... İyi eğlenceler!
SOLAN ANNELER GÜNÜ BUKETLERİNDEN SULUBOYA
Malzemeler
- Kurumuş renkli çiçekler
- Sıcak su
- Mısır nişastası veya un (2-3 yemek kaşığı)
- Süzgeç
Yapılışı
- Evinizdeki vazoda ya da saksıda solmuş çiçekleri küçük parçalara ayırarak bir kaba koyun. Sonra çiçeklerin üzerini örtecek kadar kaynar su dökün.
- Çiçekleri ezerek karıştırın ve bitkilerin rengini suya bırakmasını sağlayın.
- Çok fazla su eklemeyin, çünkü su miktarı arttıkça renkler de açık olacaktır.
- Çiçeklerin etkisiyle renklenen suyu süzerek çiçekleri ayırın. Kalan suyun içine istediğiniz boya kıvamına göre iki veya üç yemek kaşığı nişasta ya da unu azar azar ekleyin.
- Ancak dikkat, çok fazla nişasta ya da un eklerseniz renk beyaza dönecektir.
LAHANADAN DA SULUBOYA YAPILABİLİR
Kırmızı lahanadan bir yaprak kopararak minik parçalara bölün. Parçaları bir kavanoza koyun ve üzerine sıcak su döküp karıştırın. Mavi ya da mora yakın renkli bir su elde edeceksiniz. Lahanayı süzdükten sonra suyu üç minik kavanoza bölüştürün. İlk kavanozdaki suyunuz mavi olarak kalsın, ikinci kavanoza bir yemek kaşığı sirke koyarak rengi mora dönüştürün. Üçüncü kavanoza bir çay kaşığı karbonat koyup karıştırırsanız renk bu kez turkuvaz olacaktır. Renkli suların yoğunluğunu arttırmak için nişasta kullanın. Boyadığınız kâğıda limon damlatarak da farklı renk tonları elde edebilirsiniz.
RENGÂRENK OYUN HAMURLARI
Malzemeler
- 2 su bardağı un
- 1/2 su bardağı tuz
- 2 yemek kaşığı zeytinyağı
- 2 su bardağı un
- 1/2 su bardağı tuz
- 2 yemek kaşığı zeytinyağı
- 4 yemek kaşığı krem tartar
- 1 su bardağı sıcak su
- Hamura renk vermesi için sabah içtiğimiz çayın ya da kahvenin posası
Yapılışı
- Çay ve kahve posanızın üstüne bir bardak sıcak su dökerek posaların rengini suya bırakmasını sağlayın. Başka bir kapta tüm katı malzemeyi karıştırın.
- Posaları süzdükten sonra elde ettiğiniz renkli suyu azar azar kuru karışımın üzerine dökün ve yoğurmaya başlayın. Beş dakika sonra hamurunuz kıvamını alacaktır.
- Hamuru, kurumaması için ağzı kapalı bir kavanozda saklayın.
ESKİ DERGİ VE GAZETELER RESİMLERİ SÜSLESİN
Malzemeler
- Eski dergiler, gazeteler, broşürler
- Makas
- Yapıştırıcı
- Resim kâğıdı
- Renkli boyalar
Yapılışı
- Önce birlikte hayal kurduk. İkimiz de evde olmak yerine tatile gitmeyi, deniz kenarında kumdan kale yapıp sonra birlikte iskeleden denize atladığımız bir günü hayal ettik. Sonra eski dergiler, gazetelerden sahil temalı resmimizde işimize yarayacağını düşündüğümüz görselleri kestik.
- Suluboyayla kum, güneş, denizi boyadık ve kestiğimiz görselleri de resmimize yapıştırdık.
Elde kalan malzemelerle eğlenceli aktiviteler
Evde yeni bir faaliyet üretemeyeceğiz gibi hissederken her seferinde farklı bir çıkış noktası bulabiliyoruz. İşte onlardan birkaçı... Üstelik tümü hem ekonomik hem de faydalı.
Sürekli evde olduğumuz bu dönemde oyun oynuyor, kitap okuyor ya da film izliyoruz. Kek ya da kurabiye pişiriyoruz. Çevrimiçi pek çok atölyeye katıldık. Ekrandan uzak, birlikte üretebileceğimiz zamanlar da yaratmayı önemsiyorum.
Atık malzemeleri kullanarak yaptığımız bu etkinlikler hem daha az maliyetli hem beraber vakit geçiriyoruz. En önemlisi, oğlum yeni şeyler deniyor, öğreniyor, farklı kazanımlar elde ediyor. Tabii ben de...
Instagram keşfim Darwin’s Botanicals’ın kurucusu Tugay Güven aldığı çiçekçilik eğitimi sırasında ne kadar çok bitkinin çöpe gittiğini görünce onları değerlendirip ‘ileri dönüşüm’ yapmaya karar vermiş. “Kiminin çöpü kiminin hazinesi olur” düşüncesiyle markasını yaratmış.
Gıda atıkları ilham veriyor
Bitkiyle gıda atıklarından elde ettiği renklerle kumaş boyayıp aksesuar üretmeye ve boyama eğitimleri vermeye başlamış. Güven, çocuklar için ev yapımı suluboya ve oyun hamuru tariflerini paylaşınca ben de kolları sıvayıp işe koyuldum.
Siz de evdeki malzemelerle suluboya, oyun hamuru ya da kolaj çalışması yapmaya ne dersiniz? İşte malzemeler, tarifler... İyi eğlenceler!
SOLAN ANNELER GÜNÜ BUKETLERİNDEN SULUBOYA
Malzemeler
Yapılışı
LAHANADAN DA SULUBOYA YAPILABİLİR
Kırmızı lahanadan bir yaprak kopararak minik parçalara bölün. Parçaları bir kavanoza koyun ve üzerine sıcak su döküp karıştırın. Mavi ya da mora yakın renkli bir su elde edeceksiniz. Lahanayı süzdükten sonra suyu üç minik kavanoza bölüştürün. İlk kavanozdaki suyunuz mavi olarak kalsın, ikinci kavanoza bir yemek kaşığı sirke koyarak rengi mora dönüştürün. Üçüncü kavanoza bir çay kaşığı karbonat koyup karıştırırsanız renk bu kez turkuvaz olacaktır. Renkli suların yoğunluğunu arttırmak için nişasta kullanın. Boyadığınız kâğıda limon damlatarak da farklı renk tonları elde edebilirsiniz.
RENGÂRENK OYUN HAMURLARI
Malzemeler
Yapılışı
ESKİ DERGİ VE GAZETELER RESİMLERİ SÜSLESİN
Malzemeler
Yapılışı