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Haberler>Yazarlar>Özge Altınok Lokmanhekim>Cumhuriyet Bayramı’nda çocuklarla Atatürk’ün izinde
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Özge Altınok Lokmanhekim

Özge Altınok Lokmanhekim

Yazarın tüm yazıları

Cumhuriyet Bayramı’nda çocuklarla Atatürk’ün izinde

24 Ekim 2021

Oğluma bebekliğinden beri tüm milli bayramların önemini anlatıyoruz. Daha önce 30 Ağustos için yaptığımız Ankara turunu yazmıştım. Bu sefer de Cumhuriyetimizin 98’inci yaşını kutlarken tüm çocuklarımız tarihi yerinde görerek öğrensin diye daha kapsamlı bir ‘29 Ekim turu’ yapıp duraklarını paylaştım.

İlk Meclis binasının koridorlarında dolaşın

Ulus Meydanı’ndaki müzeye Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi binası ev sahipliği yapıyor. Müzenin koridorlarında ve odalarında, 1918-1923 yılları arasındaki olaylar yağlıboya tablolar ve fotoğraflarla kronolojik olarak anlatılıyor. 23 Nisan 1920’de gerçekleştirilen ilk Meclis toplantısının yapıldığı odayı da mutlaka ziyaret edin. Birinci TBMM binasına yürüyüş mesafesindeki İkinci Türkiye Büyük Millet Meclisi binasındaysa Cumhuriyet Müzesi var.
Cumhuriyet Bayramı’nda çocuklarla Atatürk’ün izinde
Anıtkabir

1924 ile 1960 yılları arasında Atatürk ilke ve inkılaplarının gerçekleştirildiği, pek çok çağdaş yasanın çıkarıldığı ve çokpartili sisteme geçişin sağlandığı bu bina tarihimizin önemli yapılarından. Atatürk İnkılâpları Odası müzenin en ilgi çekici bölümlerinden. Atatürk’ün sesinden ‘Nutuk’u dinleyeceğiniz müze, çocuklar için de özel bir anlatım tercih etmiş. (Kurtuluş Savaşı Müzesi ve Cumhuriyet Müzesi’ni sanalmuze.gov.tr adresinden çevrimiçi ziyaret edebilirsiniz.)

Cumhuriyet’in kuruluşuna giden yol

Atatürk ve Ankara denince ilk akla gelen durak; Anıtkabir. Müze, Anıt Bloku ve sembolik bir Milletler Cemiyeti olan Barış Parkı’ndan oluşuyor. Bu parkta ülkemizin farklı bölgelerinden getirilmiş ve dünyanın pek çok farklı ülkesini temsilen gönderilmiş 50 bin civarında bitki ve ağaç var. Bu ağaç ve bitkiler hakkında isim, adet ve geldikleri yeri de içeren detaylı bilgiyi fotoğraflarıyla birlikte anitkabir. tsk.tr web sitesinde bulabilirsiniz. Parkın içinden yürüdükten sonra sağ ve solunda heybetli aslan heykelleri olması nedeniyle Aslanlı Yol olarak bilinen yolu takip ederseniz Anıt Mezar’a ulaşıyorsunuz. Atamızı saygı, sevgi ve özlemle andıktan sonra Atatürk ve Kurtuluş Savaşı Müzesi’ni gezebilirsiniz.

Müzenin en ilgi çekici yeri Atatürk’ün özel eşyalarının olduğu bölüm. Benim en beğendiğim bölümlerden biriyse Atatürk’ün çalışma odası ve özel kitaplığı. Türkçe dışında İngilizce, Fransızca, Romence, Yunanca ve Latince toplam 3 bin 23 adet kitap sergileniyor. Müzede, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuna giden yolda yaşanan Çanakkale Muharebeleri, Sakarya Meydan Muharebesi, Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebeleri’ni anlatan panoramalar her yaştan ziyaretçinin ilgisini çekiyor. Bu üç panorama, üç boyutlu canlandırmalar ve ses efektleriyle daha çarpıcı bir hale getirilmiş. Bu alanda ayrıca başta Atatürk olmak üzere Kurtuluş Savaşı’nda görev alan komutanların portreleri ve savaşın farklı anlarını gösteren tablolar da sergileniyor.

Bilimin ışığında zamanda yolculuk yapın

Eşimin ve oğlumun klasik arabalara olan ilgisi nedeniyle İstanbul’daki Rahmi M. Koç Müzesi’ni her yıl mutlaka ziyaret ederiz. İstanbul dışında Ankara ve Cunda’da da Rahmi M. Koç Müzesi var. Ankara’daki müze çocuk büyük her yaştan tarihe ve bilime meraklı ziyaretçinin ilgisini çekecek bir koleksiyona sahip. 1800’lü yıllardan günümüze tıp, eczacılık ve tarımda kullanılan alet ve makineler, deniz, hava ve kara taşıtları, sanayi makineleri, bilim alanında kullanılan eşyalar, araç gereçler müzenin temel parçaları. Oğlum taşıtlara ilgi duyarken ben günlük hayatta kullanılan eşyalar dışında matbaacılık bölümünü beğeniyorum.
Cumhuriyet Bayramı’nda çocuklarla Atatürk’ün izinde
Rahmi M. Koç Müzesi

Elle kurşun harflerin dizilmesi, metal klişeler kullanarak yapılan baskılar, kâğıt kesimleri ve kitap ciltlemelerinin sunulduğu bu bölümde geçmiş dönemlerden kalma kitaplar ve hurufat (harf kalıpları) da sergileniyor. Bilgisayar yerine daktilo, cep telefonu yerine fotoğraf makinesi, uygulamalardan dinlenen müzik yerine radyo görmek dijital dünyada büyüyen çocukları oldukça şaşırtıyor. Müzede 19’uncu ve 21’nci yüzyıl arasında yapılmış bebek evlerini görmek beni de çocukluğuma götürdü. Koç Müzesi’nde Atatürk’ün eşyalarının sergilendiği bir bölüm de var. Atatürk’ün çalışma arkadaşlarından Albay Halil Nuri Yurdakul tarafından bir araya getirilen koleksiyon ailesi tarafından müzeye bağışlanmış. Kahve fincanları, mühürler, kılıçlar, bayrak koleksiyonu ilgi çeken parçalar.

Geçmiş medeniyetlerin izini sürün

Yaşadığımız toprakların zengin tarihi ve kültürel birikimini yansıtan arkeolojik eserlerin sergilendiği eşsiz bir koleksiyona sahip. Ankara’nın en eski yerleşim yeri ve ticaret merkezi olan Atpazarı semtinde, Osmanlı yapısı olan Mahmut Paşa Bedesteni ile Kurşunlu Han’ın içinde. Türkiye’nin ve dünyanın en önemli arkeoloji müzeleri arasında. Müze, paleolitik çağdan Roma dönemine kadar pek çok değerli esere ev sahipliği yapıyor.

Cumhuriyet Bayramı’nda çocuklarla Atatürk’ün izinde
Müze binası da bir Osmanlı yapısı

Müzeyi ilk ziyaretimizde oğluma, Atatürk’ün Ankara’da bir Eti Müzesi kurulmasını istediğini ve bu sebeple Anadolu’nun dört bir yanından Hitit eserleri toplattığını anlatmıştım. Dönemin kültür müdürünün de çalışmalarıyla Ankara’da ilk müzenin kurulduğunu söyledim. Müze, farklı uygarlıklara ait eserlerle zamanla zenginleşerek bugünkü halini almış. Müzeyi dilerseniz sanalmuze. gov.tr adresinden çevrimiçi ziyaret edebilirsiniz.

Selçuklulardan bugüne sanatın en güzel örnekleri

1930’dan beri faaliyet gösteren müze Cumhuriyet döneminde ilk kurulanlardan. Müzede, Türk sanatının Selçuklu döneminden günümüze kadar gelen pek çok eserini görebiliyorsunuz. Anıtkabir’in yapımı tamamlanana dek 15 yıl boyunca Atatürk’ün naaşının muhafaza edildiği yer olması nedeniyle de tarihi bir öneme sahip. Kurulduğu yıllarda ağırlıklı olarak resim ve heykel alanında eserler sergilense de zaman içinde bir kültür müzesine dönüşmüş.
Cumhuriyet Bayramı’nda çocuklarla Atatürk’ün izinde
Etnografya Müzesi

Anadolu’nun çeşitli yörelerine ait halk giysileri, süs eşyası, halı ve kilimler, ok, tabanca, tüfek, kılıç, porselenler ve yazı sanatı örnekleri başta olmak üzere çok sayıda eser görülebilir. Sergilenen yöresel kıyafetler de çocukların çok ilgisini çekiyor. Bu müzeyi de sanalmuze.gov.tr adresinden çevrimiçi ziyaret edebilirsiniz.

İstiklal Marşı burada yazıldı

Hamamönü, Ankara’nın ilk yerleşim yerlerinden biri ve günümüzde bir açık hava müzesi. Buradaki tarihi Ankara evleri sanat atölyeleri, galeri, müze, kafe ve hediyelik eşya dükkânlarına dönüştürülmüş.

Cumhuriyet Bayramı’nda çocuklarla Atatürk’ün izinde
Mehmet Akif Ersoy Müze Evi

Mehmet Akif Ersoy’un ikamet ettiği ve İstiklal Marşı’nı yazdığı ev de burada. Ev günümüzde Mehmet Akif Ersoy Müze Evi olarak hizmet veriyor.

ÇOCUKLUK GÜNLERİNİZİ ANIN

Ankara tam bir müzeler kenti. Çocukla birlikte yolu düşürmüşken görülmeden dönülmemesi gereken müzeler de var. Oğlumla ziyaret etmeyi en sevdiklerim şunlar oldu:
Cumhuriyet Bayramı’nda çocuklarla Atatürk’ün izinde
Oyuncak Müzesi: Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi bünyesindeki müzeyi gezerken kendi oyunlarınızı ve oyuncaklarınızı çocuklarınıza anlatabilirsiniz.
Cumhuriyet Bayramı’nda çocuklarla Atatürk’ün izinde
Cin Ali Müzesi: Rasim Kaygusuz’un ‘Cin Ali’ kitapları çocuklarımız için tekrar basıldı. Müzede ebeveynler çocukluk günlerine dönerken çocuklar da Cin Ali ve onun maceraları ile tanışacak.
Cumhuriyet Bayramı’nda çocuklarla Atatürk’ün izinde
PTT Pul Müzesi: Cep telefonları yokken birbirimizle nasıl iletişim kurduğumuzu merak eden oğluma ankesörlü telefonlardan, başka şehirlerde, ülkelerde oturan arkadaşlarımıza yazdığımız mektuplardan söz ettim. Çalışma odamdaki mektup kutumu karıştırıp rengârenk pulları görünce çok şaşırdı. Ulus semtindeki PTT Pul Müzesi hem dünyanın farklı ülkelerinden pulları tematik şekilde görebileceğiniz hem de geçmişten günümüze postanın nasıl işlediğini öğrenebileceğiniz bir müze.

Şehirde doğayla buluşun

Kuğulu Park

Adı Ankara ile özdeşleşen Kavaklıdere Mahallesi’ndeki park, harika manzarası, heykelleri, çocuk oyun alanı, kuğuları, kazları ve ördekleriyle şehrin merkezinde doğayla kucaklaşmanızı sağlıyor.

Seğmenler Parkı

Kavaklıdere Mahallesi’ndeki diğer bir park olan Seğmenler 67 bin metrekarelik bir alana yayılıyor. Süs havuzları, çocuk oyun bahçesi ve kültürel etkinliklerin organize edildiği amfi tiyatrosuyla Ankara’nın önemli parklarından biri.

Atatürk Orman Çiftliği

Çiftlik alanı, gül bahçeleri, piknik alanı, müze ve Atatürk’ün Selanik’teki evinin bir benzeri olan Atatürk Evi Müzesi görülebilecek yerler. Çiftlik içinde çocuk oyun alanları da var. Çiftlikte kullanılan pek çok eşya ve alet müzede sergileniyor. İlk dondurma yapım makinesi, eski fıçılar, eski tarım ve veteriner aletleri çocukların oldukça ilgisini çekiyor.

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Gaziantep’te lezzet peşinde

Özge Altınok Lokmanhekim

Özge Altınok Lokmanhekim

6 Eylül 2020
Gastronomi alanında UNESCO’nun ‘Yaratıcı Şehir’ unvanını almış dünyadaki 9 ender şehirden biri Gaziantep. Tescillenmiş 250 civarında özgün yemeği var. Hem lezzetin peşinde hem de tarihin izinde Antep sokaklarını ve müzelerini keşfetmek üzere oğlumla yola çıktık.

Gaziantep’e varır varmaz sabah ilk durağımız Katmerci Zekeriya Usta oldu. Burası, şehre her gelişimizde değişmez adresimiz. Katmeri nasıl incecik açtıklarını izleyip sonrasında bir katmeri iki kişi bölüştük. Katmer dışında farklı kahvaltı seçenekleri de var Antep’te. Metanet Lokantası’nda beyran çorbası içebilir ya da Ali Haydar Usta’da ciğerin tadına bakabilirsiniz. Dürümcü Recep Usta’da nohut dürüm de lezzetli bir seçenek. Ancak nohut dürüm ve ciğer yemek istiyorsanız sabah erkenden gitmekte fayda var.

Çingene Kız’a merhaba

Kahvaltı sonrasında Zeugma Müzesi’ne gittik. Müzeye girince önce sinema salonda müzenin tarihini üç boyutlu olarak izledik. Bu kısa film hem yetişkinler hem de çocuklar için öğretici ve eğlenceli. Mozaiklerin hikâyesini de izliyorsunuz. Müzenin tanıtımında da kullanılan ve artık sembolü haline gelen, özel bir bölümde sergilenen Çingene Kız isimli mozaiği mutlaka görün. Müzede çocukların mozaikleri tanıması için hazırlanmış bulmacalı oyun alanlarını da deneyimlemeyi unutmayın. Biz kulaklık kiralayıp müzedeki eserler hakkındaki bilgileri dinleyerek müzeyi gezmeyi tercih ettik. Müzenin kafesinde de mozaiklerden kupalar, yapbozlar ve defterler satın alabilirsiniz. 


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Gökçeada’da çocukla yavaş tatil

Özge Altınok Lokmanhekim

Özge Altınok Lokmanhekim

30 Ağustos 2020
‘Yavaş Şehir’ (cittaslow) ağındaki Gökçeada’da küçük, şirin ve pandemi açısından güvenli çok sayıda pansiyon var. Kimseciklerin olmadığı, sanki size özel sakin bir kumsal ya da koyda denize girip ailece huzurlu bir tatil geçirmeniz mümkün.

Bu sefer ailece Türkiye’nin en batı ucuna, güneşin en son battığı Gökçeada’ya doğru yola çıktık. Çanakkale’ye bağlı Gökçeada ‘yavaş şehir’ listesinde ülkemizi temsil eden 18 yerden biri. Tekirdağ, Malkara, Keşan yolunu takip edip Keşan’dan Gelibolu yoluna saptık. Feribot sonrası kısa bir yolculuğun ardından merkezden geçerek ilk durağımız olan eski Rum köyü Zeytinli’ye (Aya Teodoroi) vardık. Burası adanın en eski yerleşimlerinden. Arnavutkaldırımlı sokakları, küçük kafeleri ve yol kenarında hediyelik eşya satan tezgâhlarıyla gezginlerin de ilgi odağı. Dünyadaki yaklaşık 300 milyon Ortodoks Hristiyanın ruhani lideri, 1991’de patrik ilan edilen 1. Bartholomeos 1940’ta Zeytinli Köyü’nde dünyaya gelmiş.




Gökçeada’nın dibek kahvesi meşhur. Sabah kahvesi seviyorsanız ‘Madam’ın Yeri’ne mutlaka uğrayın. Dövülerek öğütülen bu kahvenin en lezzetlisini Zeytinli Köyü’nde içebilirsiniz. Madam’ın Yeri dışında Zeytinli’de pek çok küçük köy kahvesinde de dibek kahvesini tadabilirsiniz. Çocuklar ada muhallebisinin tadına bayılıyor. Rumlara özgü peynirli açık pideyi andıran ‘cicirya’yı denemek üzere Madam’ın Evstratia Cicirya Evi’ne gidebilirsiniz.

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Ankara’nın taşına bak... Başkentte miniklerin görmesi gereken 8 yer

Özge Altınok Lokmanhekim

Özge Altınok Lokmanhekim

24 Ağustos 2020
Oğlum, okula başladığından beri tüm milli bayramları okul arkadaşlarıyla ve öğretmenleriyle birlikte törenlerle kutladı. Okullar henüz açılmadığı için 30 Ağustos’u da çevrimiçi olarak önümüzdeki hafta sınıfıyla birlikte kutlayacaklar. Ona Kurtuluş Savaşı’nı anlatırken başta Anıtkabir olmak üzere Ankara’da daha önce birlikte gittiğimiz müzeleri de göstermek, gezdirmek istiyorum. Şehri çocukla ziyaret edenler için gezilecek yerler listesi hazırlarken, farklı şehirlerde yaşayanlar için sanal müze alternatiflerini de paylaşıyorum.

Atamızın huzurunda
Ankara denince ilk akla gelen müze Anıtkabir. Anıt Bloku ve Barış Parkı’ndan oluşuyor. Sembolik bir Milletler Cemiyeti olan Barış Parkı’nda, ülkemizin farklı bölgelerinden getirilmiş ve dünyanın çeşitli ülkelerini temsilen gönderilmiş 50 bin civarında bitki ve ağaç var. Barış Parkı içinden yürüyerek, sağ ve sol kenarında aslan heykelleri olan Aslanlı Yol’u takip edip Anıt Mezar’ın olduğu yere varabilirsiniz.Atamızı saygıyla andıktan sonra Atatürk ve Kurtuluş Savaşı Müzesi’ni gezebilirsiniz. Müzede, Çanakkale, Sakarya Meydan Muharebesi ve Büyük Taarruz’u anlatan panoramalar her yaştan ziyaretçinin ilgisini çekiyor. Atatürk’ün özel eşyalarının yer aldığı bölümü de listenize ekleyin. Atatürk’ün kitaplığıysa en çok ilgi çeken bölümlerden biri.




Cumhuriyet tarihini yerinde öğrenin

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Bir ada, bir çocuk... KKTC’de çocukla görmeniz gereken 10 yer

Özge Altınok Lokmanhekim

Özge Altınok Lokmanhekim

17 Ağustos 2020
Kuzey Kıbrıs’a ilk defa eşim orada askerliğini yaparken gitmiştim. Hafızamda hep o kavurucu sıcaklarıyla kaldı. Oysa ada, tarihinden yemeğine, denizinden eğlencesine çok şey vaat ediyor. Üstelik burada sadece biz yetişkinler için değil, çocukların da ilgisini çekebilecek pek çok yer var.

Lefkoşa’da eski şehrin
sokaklarını dolaşın
Lefkoşa’da, yüzyıllar öncesinde yerleşim yalnızca surlarla çevrili olan alan içindeymiş. Venedikli mühendis Julio Savarnano’nun bir sanat eseri olarak görülen 3 mil uzunluğundaki surları, şehri eski ve yeni şehir olmak üzere ikiye ayırıyor. Surlar içinde kalan dar ve çıkmaz sokaklarda yürümek oldukça zevkli.

Girne Kalesi’ni
ziyaret edin
Bizanslılar, bu kaleyi Arap akınlarına karşı Girne’yi savunmak için inşa etmiş. Ortaçağdan günümüze dek gelen etkileyici yapılardan biri… Girne, geçmişte ticaretin merkeziymiş. Bu yüzden dönem dönem gerçekleşen saldırılar sonrasında yapılan

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Minikleri büyüleyen Eskişehir

Özge Altınok Lokmanhekim

Özge Altınok Lokmanhekim

10 Ağustos 2020
Hem arabayla hem de trenle birkaç kez gittik. Çocuk dostu bu şehirde miniklerin zevkle vakit geçireceği, eğleneceği ve öğreneceği birçok durak var. İşte oğlumun en sevdiği etkinlik noktalarımız...

Odunpazarı Modern Müze’yi ziyaret edin
Geçen yıl kapılarını açan, Odunpazarı Modern Müze (OMM) hem yetişkinler hem de çocuklar için ilgi çekici bir yer. Müzede çocuklara özel rehberli turlar ve atölye çalışmaları yapılıyor. Eskişehir’deki ilk tasarım mağazası olma özelliğini de taşıyan OMM Dükkân’da dekorasyondan kırtasiye ürünlerine pek çok şey bulmak mümkün. Ayrıca hem kendiniz hem de çocuğunuz için ilham veren sanat ve tasarım kitapları da satılıyor. OMM’yi ziyaret edecekseniz cep telefonunuza uygulamasını da indirerek rehber eşliğinde gezebilirsiniz.




Masal Şatosu’nda kaybolun

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Yemek seçen çocuklar için 8 öneri

Özge Altınok Lokmanhekim

Özge Altınok Lokmanhekim

8 Ağustos 2020
Yemek seçen bir çocuktum. Ispanak yemeye, ıhlamur içmeye zorlandığım için şimdi ağzıma sürmüyorum. Oğlum da yemek seçiyor. Yemeğin görüntüsü, kokusu tattan önce geliyor. Ancak onu yeni tatlarla tanıştırmak konusunda kararlıyım. Bunun için bazı kurallar belirledik...

HAFTALIK LİSTE YAPIN
Biz yemek listemizi pazar akşamları birlikte yapıyoruz. Et, balık, baklagiller, sebze yemeklerini bir haftaya bölüştürüyoruz. Sevdiği mantı ve ev yapımı hamburgere de listede yer veriyoruz. Böylece hiçbir öğün sürpriz olmuyor, ne yiyeceğimizi biliyoruz. Sebzeler, meyveler de ziyan olmuyor. Alışveriş sırasında sebzelerin hangi yemeklerde kullanıldığını anlatıyorum.

ATIŞTIRMALIKLARI DOĞRU SEÇİN
Yemek saatleri dışında günde bir kere meyve, bir kere de akşamüzeri atıştırmalık hakkımız var. Atıştırmalıkları da sağlıklı alternatiflerden: Ev yapımı dondurma, kuruyemiş... Yemeğini bitirmeyip doymadan masadan kalkmışsa bir sonraki öğünü beklemesi gerektiğini söylüyoruz.
MASAYA BİRLİKTE OTURUN
Yemek saatlerinde televizyon ve tabletler kapalı, telefonlar masaya alınmıyor. Bu, hem yemeğin tadını almak hem de birbirimizle sohbet etmek için önemli.
Çalışan ebeveynler olarak bu zamanlar bizim için de kıymetli. Birbirimize gün içinde neler yaptığımızı anlatıyor, öğrendiğimiz ilginç bilgileri paylaşıyoruz. 

NASIL PİŞİRDİĞİNİZİ ANLATIN

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Saygı, sabır, umut ve uyum için sen anlat Anadolu! Çocuklar bu 10 rotayı mutlaka görmeli

Özge Altınok Lokmanhekim

Özge Altınok Lokmanhekim

2 Ağustos 2020
Oğlum doğduğundan beri her fırsatta bazen anne-oğul, bazen de çekirdek aile seyahat ediyoruz. Seyahatler çocuğun yeni şeylere ilgi duymasına, insanları anlayıp farklılıkları görerek saygı duymasına, daha sabırlı, uyumlu ve anlayışlı olmasına yardım ediyor. Çocuğumun Türkiye’yi ve insanını anlaması, sahip olduğu değerleri fark etmesi için mutlaka yapmasını istediğin seyahatler var. İşte o rotalar ve nedenleri…

Dünyanın ilk tapınağı Göbeklitepe

Şanlıurfa’da bulunan, Neolitik Çağ’a ait tarihin bilinen en eski ve en büyük tapınağı Göbeklitepe seyahat listemizde ilk sıralarda. Göbeklitepe, 2018’de UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne girdi. Dev sütunlardan ve üst üste dizilmiş ağır taşlardan oluşan Göbeklitepe’nin inşa süreci, o dönemde elarabası, alet edevat olmadığı için gizemini hâlâ koruyor. Tarihin en eski ibadethanesinin ülkemizde ve ulaşılabilir olması gerçekten çok güzel. Göbeklitepe’de eskiyi korumanın, ona iyi bakıp yaşatmanın önemini ve Anadolu’nun insanlık tarihindeki yerini konuşacağız oğlumla. Göbeklitepe’ye bakıp insanlığın nereden nereye geldiğini görmek de onun için öğretici olacak. Ayrıca Urfa’da ülkenin farklı bir kültürü ve yaşam biçimiyle yerinde tanışacak. Türkiye’nin kültürel zenginliğini anlaması açısından da önemli olacak bu seyahat.

Doğa harikası peri bacaları 
Kapadokya’ya her mevsimde gittim. Peri bacalarını baharda gezmek de karlar altında görmek de ayrı bir keyif. UNESCO Dünya Mirası Listesi’ndeki Göreme Açık Hava Müzesi’ni ziyaret edip peri bacalarının içlerini gezip bölgenin en yüksek noktası olan Uçhisar Kalesi önünde fotoğraf çektirdikten sonra Güvercinlik Vadisi’nde yürüyüş yapacağız. Oğlumun peri bacalarının mimarının yağmur, rüzgâr ve sel sularının olduğunu alması oldukça ilginç olacak. Yeraltı şehirlerinin, efsanelerin ve Orta Anadolu yaşam biçiminin de bu topraklara dair oğluma anlatacak çok şeyi olduğuna inanıyorum. Ayrıca bu seyahat Türkiye’deki doğal zenginlikleri anlaması ve onların kıymetini bilmesi açısından da kritik rol oynayacak. 

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Harçlığıyla ne yapabilir?

Özge Altınok Lokmanhekim

Özge Altınok Lokmanhekim

1 Ağustos 2020
Çocukken aile büyüklerimiz bayramlaşıp el öptükten sonra bize mendil içinde bayram harçlığı verirdi. Şimdi aynı şeyi oğluma da yapıyorlar. Aldığı bu hediye başta olmak üzere, parayı harcama ve biriktirme konusunda bilinçli olması için uğraşıyorum. Bunun için neler mi yapıyorum?

Küçüklüğünden beri oğluma benim de babasının da çalıştığını ve yaşamamız için para kazandığımızı anlatıyorum. Çocukların paranın nereden ve nasıl geldiğini, emek ve çalışma karşılığında kazanıldığını anlamaları önemli. Para vererek alışveriş yaptığımızı ya da sinema, tiyatro bileti aldığımızı fark ettiği ilk zamanlarda paranın madeni ve kâğıt para olarak ikiye ayrıldığını ve parayı kaybetmemek için hep cüzdanda taşıdığımızı anlattım.

Sayıları öğrendikten sonra da market alışverişlerinde satın aldığımız meyve, sebze veya temizlik malzemelerinin kaç lira olduğunu ara ara oğluma da sordum. Bunu bir oyun haline bile getirdik. “Bir kilo elma kaç lira? Peki biz üç kilo alırsak ne kadar ödeyeceğiz?” diye sorarak hem parayı öğrenme hem de çarpım tablosu çalışma şansımız oldu. Kendi başına yaptığı alışverişlerde de (örneğin okuldaki kermesten alışveriş ya da kitapçıdan kitap alma) istediği şeyin fiyatına bakarak alıp alamayacağını hesaplamasını, parası almaya yetiyorsa para üstünü alıp kontrol etmesini söylüyoruz. 

Para konusunda doğruyu söyleyin

Çocuklar gördüklerini istemek konusunda özgürler. Alışveriş sırasında beğendiklerini gösterip “Bunu istiyorum, bunu alabilir miyiz?” diye sorduklarında tutturmalarının önüne geçmek için pek çok ebeveyn “Paramız yok, alamayız” demeyi tercih ediyor. Bu geçici çözümü oğlumla ilişkim için doğru bulmuyorum. Başka şeylere para harcadığımı görüp paramız olduğunu anlayabilir ve onun isteklerini önemsemediğimizi düşünüp kendini değersiz hissedebilir. Ben doğruyu söylemekten yanayım.

Evden ne alacağımızı kararlaştırarak çıkıyoruz, her zaman olmasa da bu yöntem son dakika isteklerinin önüne geçebiliyor. Eğer istediği şey bütçemi aşıyorsa bunu ona sessizce söyleyip alternatif sunmayı deniyorum. Daha uygun fiyatlı bir alternatif yoksa ve bütçemi aşıyorsam “Bunu alabiliriz, ancak bunu alırsak sonrasındaki yemek, sinema vb. programımızı ertelememiz gerekecek, tercih senin” diyorum. Çoğu zaman birlikte vakit geçirmeyi tercih ettiği için mutluyum.

Satın almak yerine birlikte üretin  

Bizler çocukken bu kadar çeşit oyuncak, kıyafet ya da teknolojik ürünler yoktu. Babamın yurtdışı iş seyahatlerinden getirdiği bebeklerle oynamaya kıyamazdım eskimesinler diye. Şimdi her şeye çok kolay ulaşabiliyoruz. Ailemizin küçükken bize alamadıklarını, özenip sahip olamadıklarımızı çocuklarımıza almak istiyoruz. Burada duruyorum, anne olarak kendime şu soruyu soruyorum: “Bu oğlumun isteği ya da ihtiyacı mı? Yoksa ben mi bunu istiyorum?” Soruya dürüstçe yanıt verdiğim pek çok zaman mağazadan hiçbir şey almadan, elim boş çıkabiliyorum.

‘Biriktir, destek olalım’ yöntemini uygulayın

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Balıkçıların rotasında turkuvaz sularda... Çocukla teknede bir hafta

Özge Altınok Lokmanhekim

Özge Altınok Lokmanhekim

27 Temmuz 2020
“Kamarada uyuyamam, deniz tutar” bahaneleriyle mavi turdan hep kaçtım. Salgın sebebiyle bu yaz razı oldum ve “Bugüne dek neler kaçırmışım” diye hayıflandım. Size hem duraklarımızı hem de çocukla çıkacağınız tekne turunda bilmeniz gerekenleri anlatacağım. Mesela bir hafta yalınayak ve şortla geçecek, fazla kıyafet taşımayın; yola çıkmadan menüyü kontrol edin, içecek ve atıştırmalıkları önceden alın.

Mavi yolculuk teknesine biner binmez ateşimiz ölçüldü, sağlığımızla ilgili formlar dolduruldu ve mürettebattan teknenin hijyen kurallarını dinledik. Öğle saatlerinde Bodrum’dan demir alıp antik kent Knidos’a doğru yola çıktık. Kaptan 20 dakika sonra Adaboğazı’nda yüzmemiz için kısa bir mola verdi. Karayel estiği için deniz dalgalıydı. Yolun bir kısmında yelkenler de açıldı. Dalgalı deniz midemi bulandırmasın diye kamaraya inmedim, pruvada oturmayı tercih ettim. Yaklaşık iki buçuk saat sonra Knidos’a vardık. Karya dönemi şehri Knidos, bilim, mimari ve sanatta oldukça ileri bir kentmiş. Dünyanın yedi harikasından biri olarak kabul edilen İskenderiye Feneri’nin mimarı Sostratos’un da burada yaşadığı söyleniyor. Zodyak botla karaya çıkıp günbatımını izledik. Manzara tek kelimeyle muhteşem...




İkinci gün kahvaltıdan sonra Palamutbükü’ne doğru yola çıktık;buradan İnceburun’a, oradan da geceyi geçirmek için demir atacağımız Aktur’a gittik. Çocuklar yol boyunca boyama yaptı ve tabletten film izledi. Teknede internet sınırlı ve kotası dolunca ek ücret ödüyorsunuz. Eğer çocuğunuz film izlemek istiyorsa tekneye binmeden internet paketinizi kontrol etmenizde fayda var. Teknede üçüncü gün Dirsekbükü’nde denize girdik. Öğleden sonra Datça’ya veda edip Marmaris, Bozburun’a vardık. Akşamüzeri, çocukları teknede bırakıp Bozburun Yat Kulübü’ne uğradık. Burada gündüz denize girebilir, öğlen ve akşam yemeği yiyebilirsiniz.

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Minimalist ebeveynlik böyle olur!

Özge Altınok Lokmanhekim

Özge Altınok Lokmanhekim

25 Temmuz 2020
Okuduğum bir kitaptan ilham alarak bir ay boyunca gıda ve temizlik malzemeleri dışında alışveriş yapmamıştım. Bu sayede ihtiyaç ve isteklerimi sorguladım ve bütçemi gözden geçirmeye karar verdim. Pandemi günlerindeyse devamı geldi...

Evde çok fazla vakit geçirdiğimiz günlerde oğlumun dağılmış oyuncakları üstüme üstüme gelmeye başladı. Japon toplama ve düzenleme sanatının ustası Marie Kondo’nun önerdikleriyle Joshua Fields Millburn ve Ryan Nicodemus’un minimalizm üzerine yazdıkları blog’ları ve kitapları okumuş biri olarak kolları sıvadım. vde çok fazla vakit geçirdiğimiz günlerde oğlumun dağılmış oyuncakları üstüme üstüme gelmeye başladı. Japon toplama ve düzenleme sanatının ustası Marie Kondo’nun önerdikleriyle Joshua Fields Millburn ve Ryan Nicodemus’un minimalizm üzerine yazdıkları blog’ları ve kitapları okumuş biri olarak kolları sıvadım. Mutfaktan banyoya, yatak odasına evin her tarafında kullanılmayan, ihtiyaç duymadığımız eşyayı ayırdım. Sıra oğlumun odası ve eşyasına gelinceyse şunları yaptım...  

Eşyasını gizli-saklı vermeyinEşyasını azaltmadan önce neleri, neden saklamak istediği üzerine konuştuk. Eşyasını ondan izinsiz, gizli-saklı vermeye niyetim yoktu. Oynamadığı oyuncakları ihtiyacı olan çocuklara verme konusunda istekliydi. Oyuncak ve eşyasını ‘verilecekler’, ‘satılacaklar’ ve ‘hatıra olarak saklanacaklar’ olarak üç gruba ayırdık. 

İhtiyaç ayrı, istek ayrıPek çok ebeveyn, üzerinde satın alma baskısı hissediyor. Bazı aileler her şeyi alınca kimileri alamadıklarının çocuklarını mahrum bırakacağını düşünüyor. En iyiyi sağlama düşüncesi, çocukken sahip olamadıklarının üzüntüsü aileleri daha çok şey almaya itiyor. Biz bu süreci ihtiyaç ve istek listesi yaparak çözüyoruz. İhtiyaçlar en kısa sürede alınırken istekler zamana yayılıyor.

Satın değil ödünç al

Eğer belirli bir süre ya da tek bir sefer için bir şeye ihtiyaç duyarsak satın almadan önce aile ve arkadaş çevremize soruyoruz. Her sene boyları uzuyor ve sadece bir hafta giyeceği eşya dolapta çok yer kaplıyor. Örneğin, geçen yıl kayak montu ve pantolonunu kuzeninden ödünç aldı. O parayı da ailece müzikal seyretmek için harcadık. 

Yeni oyuncak gelirse eskisi gider

Oyuncaklar için plastik, kapaklı kutular aldım. Oyuncakları gruplara ayırdık, kutulara yerleştirdik. Böylece onları nereye koyacağını ve odasını nasıl toplayacağını da öğrendi. Yeni bir oyuncağın gelmesi için kutudan artık oynanmayan bazı oyuncakların gitmesi gerekiyor. Bu şekilde hem odayı temizlemek kısa sürüyor hem de çocuklar yaratıcı oyunlar için daha fazla ilham bulabiliyor. 

Resimleri duvarda sergiliyoruz

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Çocukla otomobil yolculuğu

Özge Altınok Lokmanhekim

Özge Altınok Lokmanhekim

20 Temmuz 2020
Hamileliğimden itibaren oğlumla sık sık seyahat ettik. Bu yolculuklarımızın bir kısmını da arabayla yaptık. Pandemi nedeniyle sağlık önlemi olarak uçak yerine ailece arabayla tatile çıkmayı tercih ediyorsanız güvenli çocuk koltuğu seçiminden yolculukta oynayabileceğiniz oyunlara kadar hayatınızı kolaylaştıracak pek çok şeye ihtiyacınız var demektir.

Bebeklerin doğumdan itibaren araçta güvenli yolculuk yapabilmeleri için ana kucağı dediğimiz kemerle sıkı bir şekilde bağlanan bebek koltuğunda oturmaları gerekiyor. Daha büyük çocuklar içinse uluslararası standartlara uygunluğunu gösteren E4 damgası taşıyan, kendinden çocuk kemerleri ve ISOFIX bağlantısı olan, çocuğunuzun yaş ve kilosuna uygun koltukları tercih edin. Eğer çocuğunuzun başı koltuğa oturduğunda koltuğun üstünü geçiyorsa, artık o koltuğu değiştirme zamanı gelmiş demektir. 8 yaşından sonra çocuklar ‘booster’ denilen yükseltici koltuk da kullanabiliyor. Bu koltukta kemerin güvenli şekilde bağlanması önemli...

Çocukların güvenliği için 12 yaşına kadar arka koltukta oturmaları gerekiyor. Uzmanlar, çocuk koltuğu yerine kucakta ya da ön koltukta oturan bebek ve çocukların çarpma anında kucaktan fırlamasını engellemenin neredeyse imkânsız olduğunu söylüyor.

Yüz kez aynı şarkıyı dinlemeyin
Eğer ‘Arkadaşım Eşek’ ya da ‘Ali Baba’nın Bir Çiftliği Var’ şarkılarını yüzlerce kez dinlemek istemiyorsanız kendi müzik listenizi oluşturun.
Biz Spotify uygulaması kullanıyoruz ve yola çıkmadan oğlumun sevdiği tüm şarkıları bir dosya halinde listeliyoruz. Uyku saatleri için ninniler, yolda eğlenmek ve eşlik etmek için hareketli şarkılar var listemizde. Storytel uygulamasıyla da pek çok çocuk kitabını dinleyebilirsiniz. Selma Ergeç’in sesinden Can Göknil, Doğan Gündüz gibi sevilen yazarları dinlemek oldukça keyifli. Harry Potter kitaplarını da dinleyebileceğinizi biliyor muydunuz?

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Tutumlu ebeveyn olmanın ipuçları

Özge Altınok Lokmanhekim

Özge Altınok Lokmanhekim

18 Temmuz 2020
Salgın döneminde hem ev hem de kendimiz için yaptığımız harcamaları gözden geçirip değerlendirme fırsatım oldu. Oğlum için yaptığım harcamaları azaltmak ve daha uzun süre kullanabileceğimiz eşyaya yatırım yapmak için kolları sıvadım. Mesela neler mi yaptım?

Evde geçirilen günlerde pek çok kişi dolaplarını düzenledi, temizlik yaptı. Oğlumun dolabını toplarken ona artık küçük gelen kıyafetleri ve ayakkabıları ayırdım. Bunları oğlumun kuzenlerine gönderdik. Bizim gibi dolap düzenlemesi yapmış olan diğer aile üyeleri de küçülen kıyafetlerini bize gönderdi. Ailede kıyafet değiş tokuşu yapabileceğiniz herhangi biri yoksa arkadaş grubunuzla da bu fikri paylaşabilirsiniz. Sadece çocuk kıyafetleri için değil, eğer bebek bekliyorsanız hamile kıyafetlerini de ödünç alabilirsiniz. Arkadaşlarımla kurduğumuz anne grubumuzda hamile olan kişi doğum sonrasında bir hurca kullanılabilir durumdaki tüm hamile kıyafetlerini koymuş ve grupta bebek bekleyen diğer arkadaşımıza vermişti. Ayrı hurç yeni kıyafetler eklenerek birkaç yıl boyunca anne adayları arasında dolaştı.

Pijamalar kesilip şort oldu

Okulların uzaktan eğitimle devam edeceği ve çocukların okula gitmeyeceğini öğrendiğimde sene başında aldığımız okul formalarını ne yapacağımızı düşündüm. Bizim okulumuzun forması kışın eşofman altı, yazın şort ve üzerine de üç farklı renk tişörtten oluşuyor. Bu formalar seneye küçük gelecekti. Bu sebeple, evde olduğumuzda da yeni eşofman almak yerine oğluma bunları giydirdim. Bel kısmı olan ve boyu kısalan eşofmanları kestirip şort yaptırdım. Sonbaharda okullar açıldığında giyebilecek. Oğlumun kışın ve bahar aylarında giydiği ince koton pijama altlarını da şort olacak şekilde kestim. Şimdi yazlık pijama olarak giyiyor hepsini.

Sonbahar ve kış için indirimli alışveriş

Sezon indirimleri başladı. Ben de oğlumun en çok giydiği önden fermuarlı ve kapüşonlu sweatshirt’leri, eşofman altı, uzun kollu tişört, iç çamaşırı ve çorapları indirimden almaya başladım. Bunları önümüzdeki sonbahar ve kış aylarında giymesi için aldığımdan bir yaş veya bir beden büyük seçiyorum. Yaz indirimlerinden de önümüzdeki senenin bahar ve yaz ayları için alışveriş yapacağım. Oğlum için alışveriş yaptığım mağazaların sosyal medya hesaplarını takip ediyorum, indirimlerden bu şekilde haberdar oluyorum. Eğer bebek bezi, ıslak mendil vb. ürünler kullanıyorsanız bunları da market indirimlerinde toplu olarak alabilirsiniz. Ancak bebek bezini çok fazla depolamayın çünkü bebekler hızlı büyüyor ve bez numaraları değişiyor.

Kültür-sanat etkinliklerine bütçe ayırın

Oğlumla birlikte müze gezmeyi seviyoruz. Hem yeni şeyler öğrenmek ihem de birlikte zaman geçirmek için şahane. Müzelerin indirim günlerini ve ücretsiz ziyaretçi kabul eden günlerini takip ediyoruz. Çoğu müzede 12 yaş ve altı çocuklar için ücret alınmıyor. Müzelerin pek çoğu çocuklar için önceden kayıt yaptırmanız gereken ücretsiz etkinlikler de düzenliyor. 

Oyuncak ve kitap değişim buluşmaları

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Pandemi döneminde çocukla uçuşunuz daha rahat geçsin

Özge Altınok Lokmanhekim

Özge Altınok Lokmanhekim

13 Temmuz 2020
Normalleşme sürecinde bebek ya da çocuğunuzla uçak yolculuğu yapacak mısınız? Yeni önlemler nedeniyle uçuş öncesi evde, havaalanında ve uçuş sırasında dikkat etmeniz, önceden hazırlık yapmanız gereken pek çok ekstra düzenleme var. Yakın zamanda çocukla seyahat edecekseniz bu liste yolculuğunuzu kolaylaştıracak.

Turizm Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı koordinasyonunda, COVID-19 pandemisinin havaalanlarında yayılımını önlemek amacıyla ‘Havaalanı Pandemi Tedbirleri ve Sertifikasyonu Genelgesi’ yayımlandı. Genelge maske kullanımı ve sosyal mesafe kurallarını tanımlıyor ve uygulanmasını zorunlu kılıyor. Eğer çocukla yolculuğa çıkıyorsanız sizin de mutlaka birtakım önlemler almanız gerekiyor.

Check-in’i evden halledin

Havalimanındaki temas oranınızı düşürmek için check-in işlemlerinizi mobil uygulama veya internet sitesi üzerinden yapın. İç hatlarda uçacaksanız, havalimanında bulunan kiosklardan temassız check-in işlemi de mümkün. Pek çok havaalanında, personelle yolcu arasında güvenli hizmet mesafesini korumak için siperlikler yerleştirilmiş. Eğer biniş kartınızı önceden aldıysanız, otomatik bagaj teslim istasyonları olan havalimanlarında temassız bagaj teslimi de yapabilirsiniz.

Havaalanına erken gidin

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Evdeyim, okuyorum, eğleniyorum

Özge Altınok Lokmanhekim

Özge Altınok Lokmanhekim

11 Temmuz 2020
Çocuk kitapları yazarı ve eğitmen Dr. Nilay Yılmaz, Okuma Kültürünü Yaygınlaştırma Platformu (OKUYAY) bünyesinde gerçekleşecek yeni projesi için bana “Jüri üyelerimiz arasında seni de görürsek çok mutlu oluruz” dediğinde hiç tereddüt etmeden “Elbette” dedim. Bu vesileyle bu hafta okuma motivasyonunu arttıracak eğlenceli yarışmalardan ve seminerlerden söz etmek istiyorum.


OKUYAY Platformu, Sivil Toplum Sektörü Ortaklıklar ve Ağlar Hibe Programı kapsamında Türkiye Yayıncılar Birliği’ne verilen hibeyle kurulan, ülkemizde okuma kültürünü desteklemeye çalışan bir platform. Geçen yıl uzun yıllardır Türkiye’de yapılmayan Okuma Kültürü Araştırması’nı yeniden yaptılar. Bu çalışmanın sonunda da belli bölgelerde okuma kültürünü yaygınlaştırma konusunda ilgi çekecek projelere destek verme kararı aldılar.

Türkiye Yayıncılar Birliği Genel Koordinatörü ve OKUYAY Platformu Proje Koordinatörü Ebru Şenol, Ankara, Adana ve İstanbul’dan toplam 12 bin kişiye ulaşmayı hedefleyen dört farklı proje seçildiğini söylüyor.

1) ‘Sıradışı Meydan Okumalar’ (İstanbul)

Çalışmanın içeriğini proje koordinatörü Dr. Nilay Yılmaz şöyle anlatıyor: “‘Kitap her yerde ve her koşulda okunur’ ve ‘Okumak eğlencelidir’den yola çıkarak bir meydan okuma yarışması düzenliyoruz. Yarışmaya katılmak için sıradışı yerlerde okunan kitabın, kitabın içeriğine uygun şekilde fotoğrafının çekilmesi gerekiyor. Örneğin, deniz kenarında kendi yaptığınız bir denizaltıyı tutup ‘Denizler Altında Yirmi Bin Fersah’ kitabını okuyarak poz verebilirsiniz.

Katılım şartları: Fotoğrafları ekim sonuna dek yarışmanın internet sitesi ve Instagram hesabında belirtilen etiketlerle Instagram’da paylaşmanız gerekiyor. 0-6, 7-13, 14-18 ve 18+ yaş grubu, özel gün, öğretmen ve aile olmak üzere farklı kategoriler mevcut. Her hafta ‘haftanın en’leri belirlenecek. Meydan okumaya ve yarışmaya her hafta başka bir kitapla katılmak mümkün.

2) ‘Kütüphane Şehri’ (Ankara)

Kütüp-Anne Platformu kurucusu ve Kütüphane Şehri Projesi Koordinatörü Merve Yavuzdemir,

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Çocukla tatilin bu yılki adı: Kamp

Özge Altınok Lokmanhekim

Özge Altınok Lokmanhekim

7 Temmuz 2020
Uzaktan eğitimle geçen bir yarıyıl sonrasında çocukların yaz tatili başladı. Seyahat yasakları da kalktı ve çocuklu bir aile için kamp, artık en uygun seçeneklerden. Favorilerim arasında felsefe kampı da var.

Ekrandan uzaklaşıp imece usulü yaşamı öğrensin

Adı: Oyun Kampta
Yaş grubu: 3-12, ailelerle birlikte.
Nerede: Bozburun Kocabahçe ve Fethiye Pastoral Vadi.

İçerik: Çocuklar bu kamplarda doğayı ve mucizelerini yakından tanırken sanat, müzik ve drama atölyelerine katılabilecek. Telefon, internet ya da televizyon olmayan kamplarda çocuklar dijital dünyadan uzak bir şekilde imece usulü yaşamayı deneyimleyebilecek. Kümesten yumurta almanın, doğa yürüyüşlerine çıkmanın, etraftan topladıkları malzemelerle yaratıcı çalışmalar yapmanın ve doğada vakit geçirmenin çocukların ilgisini çekeceğine eminim.

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İnternette yaz tatili

Özge Altınok Lokmanhekim

Özge Altınok Lokmanhekim

27 Haziran 2020
Maskeyle ve sosyal mesafeli bir şekilde şehirde çocuklarla bir yaz tatili oldukça zor görünüyor. Evde eğlenip kaliteli zaman geçirmesine destek olacak çevrimiçi yaz okullarını listeledik.


Okullar kapanır kapanmaz oğlumla yaz planımızı konuştuk. Salgın sebebiyle daha önce yaptığımız yaz programımızın neredeyse tamamını iptal etmek ya da ertelemek zorunda kaldığımızı ona anlattım. Pek çok arkadaşıyla birlikte geçen yaz olduğu gibi oyun oynayamayacağını, kalabalık ortamlara giremeyeceğimizi de söyledim. Bu yaz tatilinde onun da mutlu olabilmesi ve isteklerini karşılayabilmek için mümkün olduğu kadar programları birlikte yapmaya özen göstereceğimizi, başta yaz okulları olmak üzere eğlenerek zaman geçirmesi için öneriler sunacağımızı da ekledim. Birlikte bir ‘KOTA’ sistemimiz var. ‘Kitap, oyun, teknoloji ve aile saati’ diyoruz biz buna. Bu yaz tatilinde de hepsini dengeli bir şekilde gün içine yayarak yapmaya çalışacağımız konusunda ortak bir karar aldık. Elbette okulun verdiği ödevler, yabancı dil çalışmaları da bu programın içinde. Her gün temiz hava almaya çıkmayı ve hareket etmeyi de listemize ekledik. Tabletinde oynayacağı oyunlara, aile saatinde birlikte film izlemek, kutu oyunu oynamak başta olmak üzere yapabileceklerimize de birlikte karar verdik. Bu yaz, geçen tüm yazlardan farklı olacak ve neler olacağını, bizi nelerin beklediğini yaşayarak göreceğiz.

Ekran başında sanat, müzik ve hareket

Duygularını ifade etsinİçerik: Oyuncu Ceyda Düvenci ile Aslı Cüreklibatır’ın kurdukları Taş Kâğıt Makas Duygu Atölyesi’nin yaratıcı yazarlık, felsefe ve drama eğitimleri başta olmak üzere pek çok atölye programı var.
Yaş aralığı: 0 -18
Ne zaman: Temmuz ayı boyunca
Nerede: Zoom uygulaması

İngilizcesini geliştirsin

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Bu yıl karne notlarını değil, duygularını önemseyin

Özge Altınok Lokmanhekim

Özge Altınok Lokmanhekim

20 Haziran 2020
Neredeyse bir yarıyılı evde geçiren ve uzaktan eğitimle tamamlayan çocuklar, ilk ‘çevrimiçi’ karnelerini aldı. Çocuk ve ergen psikoloğu Ayşe Çil Kara, “Sınıf ortamında öğrenmeyle ekran başında yalnız öğrenme arasında ciddi fark var. Pandemi süreci her çocuğu aynı etkilemiyor. Düşük notları eleştirmek yerine, düzeltmek için planlarını sorun” diyor.


Dün, ikinci yarıyılın büyük bir kısmını uzaktan eğitimle tamamlayan öğrenciler karne aldı. Çevrimiçi olarak gönderilen karneler ve yine çevrimiçi yapılan okul törenleriyle bir eğitim ve öğretim yılının da sonuna geldik. Ebeveynler olarak bu karneleri nasıl değerlendirmeliyiz?

Bu süreçte evde kalan bizler de eğitim sürecinin bir parçası olduk. Acaba bizim karnemiz nasıl? Çocuğumuzun ders başarısını önemseyip evde öğretmeni mi olduk yoksa bu sürece uyum sağlamasını kolaylaştıran, anlayış gösteren anne-babalar mı? Çocuk ve ergen psikoloğu Ayşe Çil Kara ile hem karne sürecini hem de ebeveynler olarak çocuklarımıza nasıl yaklaşmamız gerektiğini konuştuk.

‘Sen değerli değilsin’ mesajı vermeyin

Çocuk ve ergen psikoloğu Ayşe Çil Kara, geride bıraktığımız eğitim döneminde her şeyin farklı bir düzende ilerlediğini, bir sürü belirsizlik olduğunu, bu sebeple ebeveynlerin ders başarısından ziyade çocukların kazanımlarını dikkate almalarını öneriyor. Kara’nın verdiği bilgi ve tavsiyeleri şöyle sıralayabiliriz: Karnenin, çocuğun okuldaki davranışlarıyla derslerdeki başarısını gösteren, ancak kişiliğini ve karakterini detaylı olarak değerlendiren bir belge olmadığını unutmamak gerek. “Ekranın başına oturup ders dinlemedin, oyun olsa hemen oturuyorsun ama!” diyerek çocuğu eleştirmek yerine, bu dönemde aldığı nottan çok, içinde bulunduğu süreçte duygularını önemsediğimizi göstermeliyiz. Çocuğun da duygularını ifade edebilmesine fırsat tanımalıyız.

Karnesi iyi gelmeyen, düşük not alan çocuk genellikle ‘sen değerli değilsin’ mesajını alır. Pek çok çocuk, bu durumda yoğun olarak utanç duygusu yaşar.

Rakamlarla değil, öğrenmesiyle ilgilenin  

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Siz yapmazsanız o da yapmaz

Özge Altınok Lokmanhekim

Özge Altınok Lokmanhekim

13 Haziran 2020
Din, dil, ırk ayrımcılığının yanı sıra gözlük takmak, çilli olmak gibi fiziksel özellikler nedeniyle pek çok çocuk zorbalığa maruz kalıyor. Çocuğumuza ayrımcılığı, bunun neden yanlış olduğunu nasıl anlatacağız? Klinik psikolog Burcu Gençer’e göre en önemlisi, ayrımcı dili kendi hayatımızdan çıkarmak...


Bu ara dünyanın gündeminde ABD’deki eylemler nedeniyle ayrımcılık var. Ayrımcılıkla mücadelede anne-babalara da görev düşüyor. Ben, farklılıklara saygı duyan bir çocuk yetiştirmeye çalışıyorum.

Cinsiyet ayrımcılığı konusunda konuştuğumuzda, ev işlerinin kadın olarak benim sorumluluğum olmadığını, babasıyla birlikte kendisinin de işbölümüne katılması gerektiğini anlatıyorum. Erkek işi olarak düşünülen pek çok mesleği kadınların da hakkıyla yapabildiğini söylüyorum.

Marie Curie, Valentine Tereşkova ve J.K. Rowling gibi isimleri de sık sık anıyorum.

Ayrımcılık ve zorbalık hakkındaysa kendime ‘The Munsters’ dizisinde Herman Munster’ın oğluyla yaptığı konuşmayı örnek alıyorum: “Dış görünüşünün bir önemi yok. Kısa, uzun, şişman, zayıf; çirkin, güzel, siyah, sarı beyaz olabilirsin. Önemli olan kalbinin büyüklüğü...”

Ayrımcılığın yanlış olduğunu bilen bir çocuk yetiştirmek için yapılması gerekenleri bir uzmana da danıştım: Nelere dikkat etmemiz gerektiğini klinik psikolog Burcu Gençer anlattı.

FARKLILIKLAR BİZİ VE DÜNYAYI ZENGİNLEŞTİRİR

Çocuklar dünyayı ve insanları anlamaya çalışırken benzer ve farklı özelliklere odaklanır. Üç yaşındaki çocuğunuzdan sık sık  şunları duyabilirsiniz: “Benden küçük” veya “Gözlüğü var”... 

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Ev işi onların da işi

Özge Altınok Lokmanhekim

Özge Altınok Lokmanhekim

30 Mayıs 2020
Evde geçirilen zamanla birlikte ev işi yükü de arttı. Çocuklar da pek çok işte yardımcı olabilir. Çocuk ve ergen terapisti Neslihan Gülten “Onlara fayda sağladıklarını ve takdir edildiklerini hissettirmeniz olumlu etkiler” diyor.


Tüm düzenimiz değişti. Sık sık yemek yapılıyor; herkes evde olduğu için odalar daha çok dağılıp kirleniyor. Hem bize destek olması hem de bazı konularda becerilerinin gelişmesi, sorumluluk alabilmesi için oğlumdan da ev işlerinin bir bölümünü yapmasını istedim.

Çocuk ve ergen terapisti Neslihan Gülten de pandemi döneminde çocukların psikolojik sağlığını korumak için ‘yeterlilik algılarını’ arttırmanın önemli olduğunu söylüyor. Bunun yollarından birinin de onları ev işlerine dahil etmek olduğunu vurguluyor. 

ABARTILI VE GENEL ÖVGÜDEN KAÇININ

Oğlum 7 yaşında olduğu için yatağını toplamak, sofranın kurulmasına yardım etmek, salatayı hazırlamak, nevresim takımını tek başına değiştiremese bile yastık kılıfını ve kirli havluları değiştirmek ona verdiğimiz işlerden bazıları. Elbette mutfağa da giriyor, birlikte üretiyoruz.

En sevdiğimiz şeylerin başında kek ve kurabiye pişirmek geliyor. Oğlum artık tek başına kek yapabilecek kadar pratik kazandı. Bu sorumlulukları yerine getirirken zaman zaman söylense de kendi başına yapabildiklerini gördüğünde, örneğin hazırladığı salatayı beğendiğimizi ya da kekin çok lezzetli olduğunu söylediğimizde mutlu olduğunu, bir şeyi tek başına başarmanın keyfini tattığını gözlemliyoruz. Bize yardımcı olduğu için de ayrıca ailenin, ekibin önemli bir parçası gibi hissediyor.

Gülten, ev işlerine yardım etmelerini rica etmek yerine çocuklarla evle ilgili sorumlulukları bölüşmek gerektiğini söylüyor: “Çocuklar verdiğimiz sorumlulukları yerine getirdiklerinde de onlara mutlaka tepkimizi bildirmeliyiz. ‘Ne güzel bir katkıda bulundun bu akşam yemeğine’ şeklinde bir karşılık aldıklarında gerçekten kendilerini yeterli hissetmeye başlayacaklardır.

Ama mesela odasını topladığında ‘

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