Cumhuriyet Bayramı’nda çocuklarla Atatürk’ün izinde

Gaziantep’e varır varmaz sabah ilk durağımız Katmerci Zekeriya Usta oldu. Burası, şehre her gelişimizde değişmez adresimiz. Katmeri nasıl incecik açtıklarını izleyip sonrasında bir katmeri iki kişi bölüştük. Katmer dışında farklı kahvaltı seçenekleri de var Antep’te. Metanet Lokantası’nda beyran çorbası içebilir ya da Ali Haydar Usta’da ciğerin tadına bakabilirsiniz. Dürümcü Recep Usta’da nohut dürüm de lezzetli bir seçenek. Ancak nohut dürüm ve ciğer yemek istiyorsanız sabah erkenden gitmekte fayda var.
Çingene Kız’a merhaba
Kahvaltı sonrasında Zeugma Müzesi’ne gittik. Müzeye girince önce sinema salonda müzenin tarihini üç boyutlu olarak izledik. Bu kısa film hem yetişkinler hem de çocuklar için öğretici ve eğlenceli. Mozaiklerin hikâyesini de izliyorsunuz. Müzenin tanıtımında da kullanılan ve artık sembolü haline gelen, özel bir bölümde sergilenen Çingene Kız isimli mozaiği mutlaka görün. Müzede çocukların mozaikleri tanıması için hazırlanmış bulmacalı oyun alanlarını da deneyimlemeyi unutmayın. Biz kulaklık kiralayıp müzedeki eserler hakkındaki bilgileri dinleyerek müzeyi gezmeyi tercih ettik. Müzenin kafesinde de mozaiklerden kupalar, yapbozlar ve defterler satın alabilirsiniz.
Bu sefer ailece Türkiye’nin en batı ucuna, güneşin en son battığı Gökçeada’ya doğru yola çıktık. Çanakkale’ye bağlı Gökçeada ‘yavaş şehir’ listesinde ülkemizi temsil eden 18 yerden biri. Tekirdağ, Malkara, Keşan yolunu takip edip Keşan’dan Gelibolu yoluna saptık. Feribot sonrası kısa bir yolculuğun ardından merkezden geçerek ilk durağımız olan eski Rum köyü Zeytinli’ye (Aya Teodoroi) vardık. Burası adanın en eski yerleşimlerinden. Arnavutkaldırımlı sokakları, küçük kafeleri ve yol kenarında hediyelik eşya satan tezgâhlarıyla gezginlerin de ilgi odağı. Dünyadaki yaklaşık 300 milyon Ortodoks Hristiyanın ruhani lideri, 1991’de patrik ilan edilen 1. Bartholomeos 1940’ta Zeytinli Köyü’nde dünyaya gelmiş.
Gökçeada’nın dibek kahvesi meşhur. Sabah kahvesi seviyorsanız ‘Madam’ın Yeri’ne mutlaka uğrayın. Dövülerek öğütülen bu kahvenin en lezzetlisini Zeytinli Köyü’nde içebilirsiniz. Madam’ın Yeri dışında Zeytinli’de pek çok küçük köy kahvesinde de dibek kahvesini tadabilirsiniz. Çocuklar ada muhallebisinin tadına bayılıyor. Rumlara özgü peynirli açık pideyi andıran ‘cicirya’yı denemek üzere Madam’ın Evstratia Cicirya Evi’ne gidebilirsiniz.
Atamızın huzurunda
Ankara denince ilk akla gelen müze Anıtkabir. Anıt Bloku ve Barış Parkı’ndan oluşuyor. Sembolik bir Milletler Cemiyeti olan Barış Parkı’nda, ülkemizin farklı bölgelerinden getirilmiş ve dünyanın çeşitli ülkelerini temsilen gönderilmiş 50 bin civarında bitki ve ağaç var. Barış Parkı içinden yürüyerek, sağ ve sol kenarında aslan heykelleri olan Aslanlı Yol’u takip edip Anıt Mezar’ın olduğu yere varabilirsiniz.Atamızı saygıyla andıktan sonra Atatürk ve Kurtuluş Savaşı Müzesi’ni gezebilirsiniz. Müzede, Çanakkale, Sakarya Meydan Muharebesi ve Büyük Taarruz’u anlatan panoramalar her yaştan ziyaretçinin ilgisini çekiyor. Atatürk’ün özel eşyalarının yer aldığı bölümü de listenize ekleyin. Atatürk’ün kitaplığıysa en çok ilgi çeken bölümlerden biri.
Cumhuriyet tarihini yerinde öğrenin
Lefkoşa’da eski şehrin
sokaklarını dolaşın
Lefkoşa’da, yüzyıllar öncesinde yerleşim yalnızca surlarla çevrili olan alan içindeymiş. Venedikli mühendis Julio Savarnano’nun bir sanat eseri olarak görülen 3 mil uzunluğundaki surları, şehri eski ve yeni şehir olmak üzere ikiye ayırıyor. Surlar içinde kalan dar ve çıkmaz sokaklarda yürümek oldukça zevkli.
Girne Kalesi’ni
ziyaret edin
Bizanslılar, bu kaleyi Arap akınlarına karşı Girne’yi savunmak için inşa etmiş. Ortaçağdan günümüze dek gelen etkileyici yapılardan biri… Girne, geçmişte ticaretin merkeziymiş. Bu yüzden dönem dönem gerçekleşen saldırılar sonrasında yapılan
Odunpazarı Modern Müze’yi ziyaret edin
Geçen yıl kapılarını açan, Odunpazarı Modern Müze (OMM) hem yetişkinler hem de çocuklar için ilgi çekici bir yer. Müzede çocuklara özel rehberli turlar ve atölye çalışmaları yapılıyor. Eskişehir’deki ilk tasarım mağazası olma özelliğini de taşıyan OMM Dükkân’da dekorasyondan kırtasiye ürünlerine pek çok şey bulmak mümkün. Ayrıca hem kendiniz hem de çocuğunuz için ilham veren sanat ve tasarım kitapları da satılıyor. OMM’yi ziyaret edecekseniz cep telefonunuza uygulamasını da indirerek rehber eşliğinde gezebilirsiniz.
Masal Şatosu’nda kaybolun
HAFTALIK LİSTE YAPIN
Biz yemek listemizi pazar akşamları birlikte yapıyoruz. Et, balık, baklagiller, sebze yemeklerini bir haftaya bölüştürüyoruz. Sevdiği mantı ve ev yapımı hamburgere de listede yer veriyoruz. Böylece hiçbir öğün sürpriz olmuyor, ne yiyeceğimizi biliyoruz. Sebzeler, meyveler de ziyan olmuyor. Alışveriş sırasında sebzelerin hangi yemeklerde kullanıldığını anlatıyorum.
ATIŞTIRMALIKLARI DOĞRU SEÇİN
Yemek saatleri dışında günde bir kere meyve, bir kere de akşamüzeri atıştırmalık hakkımız var. Atıştırmalıkları da sağlıklı alternatiflerden: Ev yapımı dondurma, kuruyemiş... Yemeğini bitirmeyip doymadan masadan kalkmışsa bir sonraki öğünü beklemesi gerektiğini söylüyoruz.
MASAYA BİRLİKTE OTURUN
Yemek saatlerinde televizyon ve tabletler kapalı, telefonlar masaya alınmıyor. Bu, hem yemeğin tadını almak hem de birbirimizle sohbet etmek için önemli.
Çalışan ebeveynler olarak bu zamanlar bizim için de kıymetli. Birbirimize gün içinde neler yaptığımızı anlatıyor, öğrendiğimiz ilginç bilgileri paylaşıyoruz.
NASIL PİŞİRDİĞİNİZİ ANLATIN
Dünyanın ilk tapınağı Göbeklitepe
Şanlıurfa’da bulunan, Neolitik Çağ’a ait tarihin bilinen en eski ve en büyük tapınağı Göbeklitepe seyahat listemizde ilk sıralarda. Göbeklitepe, 2018’de UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne girdi. Dev sütunlardan ve üst üste dizilmiş ağır taşlardan oluşan Göbeklitepe’nin inşa süreci, o dönemde elarabası, alet edevat olmadığı için gizemini hâlâ koruyor. Tarihin en eski ibadethanesinin ülkemizde ve ulaşılabilir olması gerçekten çok güzel. Göbeklitepe’de eskiyi korumanın, ona iyi bakıp yaşatmanın önemini ve Anadolu’nun insanlık tarihindeki yerini konuşacağız oğlumla. Göbeklitepe’ye bakıp insanlığın nereden nereye geldiğini görmek de onun için öğretici olacak. Ayrıca Urfa’da ülkenin farklı bir kültürü ve yaşam biçimiyle yerinde tanışacak. Türkiye’nin kültürel zenginliğini anlaması açısından da önemli olacak bu seyahat.
Doğa harikası peri bacaları
Kapadokya’ya her mevsimde gittim. Peri bacalarını baharda gezmek de karlar altında görmek de ayrı bir keyif. UNESCO Dünya Mirası Listesi’ndeki Göreme Açık Hava Müzesi’ni ziyaret edip peri bacalarının içlerini gezip bölgenin en yüksek noktası olan Uçhisar Kalesi önünde fotoğraf çektirdikten sonra Güvercinlik Vadisi’nde yürüyüş yapacağız. Oğlumun peri bacalarının mimarının yağmur, rüzgâr ve sel sularının olduğunu alması oldukça ilginç olacak. Yeraltı şehirlerinin, efsanelerin ve Orta Anadolu yaşam biçiminin de bu topraklara dair oğluma anlatacak çok şeyi olduğuna inanıyorum. Ayrıca bu seyahat Türkiye’deki doğal zenginlikleri anlaması ve onların kıymetini bilmesi açısından da kritik rol oynayacak.
Küçüklüğünden beri oğluma benim de babasının da çalıştığını ve yaşamamız için para kazandığımızı anlatıyorum. Çocukların paranın nereden ve nasıl geldiğini, emek ve çalışma karşılığında kazanıldığını anlamaları önemli. Para vererek alışveriş yaptığımızı ya da sinema, tiyatro bileti aldığımızı fark ettiği ilk zamanlarda paranın madeni ve kâğıt para olarak ikiye ayrıldığını ve parayı kaybetmemek için hep cüzdanda taşıdığımızı anlattım.
Sayıları öğrendikten sonra da market alışverişlerinde satın aldığımız meyve, sebze veya temizlik malzemelerinin kaç lira olduğunu ara ara oğluma da sordum. Bunu bir oyun haline bile getirdik. “Bir kilo elma kaç lira? Peki biz üç kilo alırsak ne kadar ödeyeceğiz?” diye sorarak hem parayı öğrenme hem de çarpım tablosu çalışma şansımız oldu. Kendi başına yaptığı alışverişlerde de (örneğin okuldaki kermesten alışveriş ya da kitapçıdan kitap alma) istediği şeyin fiyatına bakarak alıp alamayacağını hesaplamasını, parası almaya yetiyorsa para üstünü alıp kontrol etmesini söylüyoruz.
Para konusunda doğruyu söyleyin
Çocuklar gördüklerini istemek konusunda özgürler. Alışveriş sırasında beğendiklerini gösterip “Bunu istiyorum, bunu alabilir miyiz?” diye sorduklarında tutturmalarının önüne geçmek için pek çok ebeveyn “Paramız yok, alamayız” demeyi tercih ediyor. Bu geçici çözümü oğlumla ilişkim için doğru bulmuyorum. Başka şeylere para harcadığımı görüp paramız olduğunu anlayabilir ve onun isteklerini önemsemediğimizi düşünüp kendini değersiz hissedebilir. Ben doğruyu söylemekten yanayım.
Evden ne alacağımızı kararlaştırarak çıkıyoruz, her zaman olmasa da bu yöntem son dakika isteklerinin önüne geçebiliyor. Eğer istediği şey bütçemi aşıyorsa bunu ona sessizce söyleyip alternatif sunmayı deniyorum. Daha uygun fiyatlı bir alternatif yoksa ve bütçemi aşıyorsam “Bunu alabiliriz, ancak bunu alırsak sonrasındaki yemek, sinema vb. programımızı ertelememiz gerekecek, tercih senin” diyorum. Çoğu zaman birlikte vakit geçirmeyi tercih ettiği için mutluyum.
Satın almak yerine birlikte üretin
Bizler çocukken bu kadar çeşit oyuncak, kıyafet ya da teknolojik ürünler yoktu. Babamın yurtdışı iş seyahatlerinden getirdiği bebeklerle oynamaya kıyamazdım eskimesinler diye. Şimdi her şeye çok kolay ulaşabiliyoruz. Ailemizin küçükken bize alamadıklarını, özenip sahip olamadıklarımızı çocuklarımıza almak istiyoruz. Burada duruyorum, anne olarak kendime şu soruyu soruyorum: “Bu oğlumun isteği ya da ihtiyacı mı? Yoksa ben mi bunu istiyorum?” Soruya dürüstçe yanıt verdiğim pek çok zaman mağazadan hiçbir şey almadan, elim boş çıkabiliyorum.
‘Biriktir, destek olalım’ yöntemini uygulayın
Mavi yolculuk teknesine biner binmez ateşimiz ölçüldü, sağlığımızla ilgili formlar dolduruldu ve mürettebattan teknenin hijyen kurallarını dinledik. Öğle saatlerinde Bodrum’dan demir alıp antik kent Knidos’a doğru yola çıktık. Kaptan 20 dakika sonra Adaboğazı’nda yüzmemiz için kısa bir mola verdi. Karayel estiği için deniz dalgalıydı. Yolun bir kısmında yelkenler de açıldı. Dalgalı deniz midemi bulandırmasın diye kamaraya inmedim, pruvada oturmayı tercih ettim. Yaklaşık iki buçuk saat sonra Knidos’a vardık. Karya dönemi şehri Knidos, bilim, mimari ve sanatta oldukça ileri bir kentmiş. Dünyanın yedi harikasından biri olarak kabul edilen İskenderiye Feneri’nin mimarı Sostratos’un da burada yaşadığı söyleniyor. Zodyak botla karaya çıkıp günbatımını izledik. Manzara tek kelimeyle muhteşem...
İkinci gün kahvaltıdan sonra Palamutbükü’ne doğru yola çıktık;buradan İnceburun’a, oradan da geceyi geçirmek için demir atacağımız Aktur’a gittik. Çocuklar yol boyunca boyama yaptı ve tabletten film izledi. Teknede internet sınırlı ve kotası dolunca ek ücret ödüyorsunuz. Eğer çocuğunuz film izlemek istiyorsa tekneye binmeden internet paketinizi kontrol etmenizde fayda var. Teknede üçüncü gün Dirsekbükü’nde denize girdik. Öğleden sonra Datça’ya veda edip Marmaris, Bozburun’a vardık. Akşamüzeri, çocukları teknede bırakıp Bozburun Yat Kulübü’ne uğradık. Burada gündüz denize girebilir, öğlen ve akşam yemeği yiyebilirsiniz.
Evde çok fazla vakit geçirdiğimiz günlerde oğlumun dağılmış oyuncakları üstüme üstüme gelmeye başladı. Japon toplama ve düzenleme sanatının ustası Marie Kondo’nun önerdikleriyle Joshua Fields Millburn ve Ryan Nicodemus’un minimalizm üzerine yazdıkları blog’ları ve kitapları okumuş biri olarak kolları sıvadım. vde çok fazla vakit geçirdiğimiz günlerde oğlumun dağılmış oyuncakları üstüme üstüme gelmeye başladı. Japon toplama ve düzenleme sanatının ustası Marie Kondo’nun önerdikleriyle Joshua Fields Millburn ve Ryan Nicodemus’un minimalizm üzerine yazdıkları blog’ları ve kitapları okumuş biri olarak kolları sıvadım. Mutfaktan banyoya, yatak odasına evin her tarafında kullanılmayan, ihtiyaç duymadığımız eşyayı ayırdım. Sıra oğlumun odası ve eşyasına gelinceyse şunları yaptım...
Eşyasını gizli-saklı vermeyinEşyasını azaltmadan önce neleri, neden saklamak istediği üzerine konuştuk. Eşyasını ondan izinsiz, gizli-saklı vermeye niyetim yoktu. Oynamadığı oyuncakları ihtiyacı olan çocuklara verme konusunda istekliydi. Oyuncak ve eşyasını ‘verilecekler’, ‘satılacaklar’ ve ‘hatıra olarak saklanacaklar’ olarak üç gruba ayırdık.
İhtiyaç ayrı, istek ayrıPek çok ebeveyn, üzerinde satın alma baskısı hissediyor. Bazı aileler her şeyi alınca kimileri alamadıklarının çocuklarını mahrum bırakacağını düşünüyor. En iyiyi sağlama düşüncesi, çocukken sahip olamadıklarının üzüntüsü aileleri daha çok şey almaya itiyor. Biz bu süreci ihtiyaç ve istek listesi yaparak çözüyoruz. İhtiyaçlar en kısa sürede alınırken istekler zamana yayılıyor.
Satın değil ödünç al
Eğer belirli bir süre ya da tek bir sefer için bir şeye ihtiyaç duyarsak satın almadan önce aile ve arkadaş çevremize soruyoruz. Her sene boyları uzuyor ve sadece bir hafta giyeceği eşya dolapta çok yer kaplıyor. Örneğin, geçen yıl kayak montu ve pantolonunu kuzeninden ödünç aldı. O parayı da ailece müzikal seyretmek için harcadık.
Yeni oyuncak gelirse eskisi gider
Oyuncaklar için plastik, kapaklı kutular aldım. Oyuncakları gruplara ayırdık, kutulara yerleştirdik. Böylece onları nereye koyacağını ve odasını nasıl toplayacağını da öğrendi. Yeni bir oyuncağın gelmesi için kutudan artık oynanmayan bazı oyuncakların gitmesi gerekiyor. Bu şekilde hem odayı temizlemek kısa sürüyor hem de çocuklar yaratıcı oyunlar için daha fazla ilham bulabiliyor.
Resimleri duvarda sergiliyoruz
Bebeklerin doğumdan itibaren araçta güvenli yolculuk yapabilmeleri için ana kucağı dediğimiz kemerle sıkı bir şekilde bağlanan bebek koltuğunda oturmaları gerekiyor. Daha büyük çocuklar içinse uluslararası standartlara uygunluğunu gösteren E4 damgası taşıyan, kendinden çocuk kemerleri ve ISOFIX bağlantısı olan, çocuğunuzun yaş ve kilosuna uygun koltukları tercih edin. Eğer çocuğunuzun başı koltuğa oturduğunda koltuğun üstünü geçiyorsa, artık o koltuğu değiştirme zamanı gelmiş demektir. 8 yaşından sonra çocuklar ‘booster’ denilen yükseltici koltuk da kullanabiliyor. Bu koltukta kemerin güvenli şekilde bağlanması önemli...
Çocukların güvenliği için 12 yaşına kadar arka koltukta oturmaları gerekiyor. Uzmanlar, çocuk koltuğu yerine kucakta ya da ön koltukta oturan bebek ve çocukların çarpma anında kucaktan fırlamasını engellemenin neredeyse imkânsız olduğunu söylüyor.
Yüz kez aynı şarkıyı dinlemeyin
Eğer ‘Arkadaşım Eşek’ ya da ‘Ali Baba’nın Bir Çiftliği Var’ şarkılarını yüzlerce kez dinlemek istemiyorsanız kendi müzik listenizi oluşturun.
Biz Spotify uygulaması kullanıyoruz ve yola çıkmadan oğlumun sevdiği tüm şarkıları bir dosya halinde listeliyoruz. Uyku saatleri için ninniler, yolda eğlenmek ve eşlik etmek için hareketli şarkılar var listemizde. Storytel uygulamasıyla da pek çok çocuk kitabını dinleyebilirsiniz. Selma Ergeç’in sesinden Can Göknil, Doğan Gündüz gibi sevilen yazarları dinlemek oldukça keyifli. Harry Potter kitaplarını da dinleyebileceğinizi biliyor muydunuz?
Evde geçirilen günlerde pek çok kişi dolaplarını düzenledi, temizlik yaptı. Oğlumun dolabını toplarken ona artık küçük gelen kıyafetleri ve ayakkabıları ayırdım. Bunları oğlumun kuzenlerine gönderdik. Bizim gibi dolap düzenlemesi yapmış olan diğer aile üyeleri de küçülen kıyafetlerini bize gönderdi. Ailede kıyafet değiş tokuşu yapabileceğiniz herhangi biri yoksa arkadaş grubunuzla da bu fikri paylaşabilirsiniz. Sadece çocuk kıyafetleri için değil, eğer bebek bekliyorsanız hamile kıyafetlerini de ödünç alabilirsiniz. Arkadaşlarımla kurduğumuz anne grubumuzda hamile olan kişi doğum sonrasında bir hurca kullanılabilir durumdaki tüm hamile kıyafetlerini koymuş ve grupta bebek bekleyen diğer arkadaşımıza vermişti. Ayrı hurç yeni kıyafetler eklenerek birkaç yıl boyunca anne adayları arasında dolaştı.
Pijamalar kesilip şort oldu
Okulların uzaktan eğitimle devam edeceği ve çocukların okula gitmeyeceğini öğrendiğimde sene başında aldığımız okul formalarını ne yapacağımızı düşündüm. Bizim okulumuzun forması kışın eşofman altı, yazın şort ve üzerine de üç farklı renk tişörtten oluşuyor. Bu formalar seneye küçük gelecekti. Bu sebeple, evde olduğumuzda da yeni eşofman almak yerine oğluma bunları giydirdim. Bel kısmı olan ve boyu kısalan eşofmanları kestirip şort yaptırdım. Sonbaharda okullar açıldığında giyebilecek. Oğlumun kışın ve bahar aylarında giydiği ince koton pijama altlarını da şort olacak şekilde kestim. Şimdi yazlık pijama olarak giyiyor hepsini.
Sonbahar ve kış için indirimli alışveriş
Sezon indirimleri başladı. Ben de oğlumun en çok giydiği önden fermuarlı ve kapüşonlu sweatshirt’leri, eşofman altı, uzun kollu tişört, iç çamaşırı ve çorapları indirimden almaya başladım. Bunları önümüzdeki sonbahar ve kış aylarında giymesi için aldığımdan bir yaş veya bir beden büyük seçiyorum. Yaz indirimlerinden de önümüzdeki senenin bahar ve yaz ayları için alışveriş yapacağım. Oğlum için alışveriş yaptığım mağazaların sosyal medya hesaplarını takip ediyorum, indirimlerden bu şekilde haberdar oluyorum. Eğer bebek bezi, ıslak mendil vb. ürünler kullanıyorsanız bunları da market indirimlerinde toplu olarak alabilirsiniz. Ancak bebek bezini çok fazla depolamayın çünkü bebekler hızlı büyüyor ve bez numaraları değişiyor.
Kültür-sanat etkinliklerine bütçe ayırın
Oğlumla birlikte müze gezmeyi seviyoruz. Hem yeni şeyler öğrenmek ihem de birlikte zaman geçirmek için şahane. Müzelerin indirim günlerini ve ücretsiz ziyaretçi kabul eden günlerini takip ediyoruz. Çoğu müzede 12 yaş ve altı çocuklar için ücret alınmıyor. Müzelerin pek çoğu çocuklar için önceden kayıt yaptırmanız gereken ücretsiz etkinlikler de düzenliyor.
Oyuncak ve kitap değişim buluşmaları
Turizm Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı koordinasyonunda, COVID-19 pandemisinin havaalanlarında yayılımını önlemek amacıyla ‘Havaalanı Pandemi Tedbirleri ve Sertifikasyonu Genelgesi’ yayımlandı. Genelge maske kullanımı ve sosyal mesafe kurallarını tanımlıyor ve uygulanmasını zorunlu kılıyor. Eğer çocukla yolculuğa çıkıyorsanız sizin de mutlaka birtakım önlemler almanız gerekiyor.
Check-in’i evden halledin
Havalimanındaki temas oranınızı düşürmek için check-in işlemlerinizi mobil uygulama veya internet sitesi üzerinden yapın. İç hatlarda uçacaksanız, havalimanında bulunan kiosklardan temassız check-in işlemi de mümkün. Pek çok havaalanında, personelle yolcu arasında güvenli hizmet mesafesini korumak için siperlikler yerleştirilmiş. Eğer biniş kartınızı önceden aldıysanız, otomatik bagaj teslim istasyonları olan havalimanlarında temassız bagaj teslimi de yapabilirsiniz.
Havaalanına erken gidin
OKUYAY Platformu, Sivil Toplum Sektörü Ortaklıklar ve Ağlar Hibe Programı kapsamında Türkiye Yayıncılar Birliği’ne verilen hibeyle kurulan, ülkemizde okuma kültürünü desteklemeye çalışan bir platform. Geçen yıl uzun yıllardır Türkiye’de yapılmayan Okuma Kültürü Araştırması’nı yeniden yaptılar. Bu çalışmanın sonunda da belli bölgelerde okuma kültürünü yaygınlaştırma konusunda ilgi çekecek projelere destek verme kararı aldılar.
Türkiye Yayıncılar Birliği Genel Koordinatörü ve OKUYAY Platformu Proje Koordinatörü Ebru Şenol, Ankara, Adana ve İstanbul’dan toplam 12 bin kişiye ulaşmayı hedefleyen dört farklı proje seçildiğini söylüyor.
1) ‘Sıradışı Meydan Okumalar’ (İstanbul)
Çalışmanın içeriğini proje koordinatörü Dr. Nilay Yılmaz şöyle anlatıyor: “‘Kitap her yerde ve her koşulda okunur’ ve ‘Okumak eğlencelidir’den yola çıkarak bir meydan okuma yarışması düzenliyoruz. Yarışmaya katılmak için sıradışı yerlerde okunan kitabın, kitabın içeriğine uygun şekilde fotoğrafının çekilmesi gerekiyor. Örneğin, deniz kenarında kendi yaptığınız bir denizaltıyı tutup ‘Denizler Altında Yirmi Bin Fersah’ kitabını okuyarak poz verebilirsiniz.
Katılım şartları: Fotoğrafları ekim sonuna dek yarışmanın internet sitesi ve Instagram hesabında belirtilen etiketlerle Instagram’da paylaşmanız gerekiyor. 0-6, 7-13, 14-18 ve 18+ yaş grubu, özel gün, öğretmen ve aile olmak üzere farklı kategoriler mevcut. Her hafta ‘haftanın en’leri belirlenecek. Meydan okumaya ve yarışmaya her hafta başka bir kitapla katılmak mümkün.
2) ‘Kütüphane Şehri’ (Ankara)
Kütüp-Anne Platformu kurucusu ve Kütüphane Şehri Projesi Koordinatörü Merve Yavuzdemir,
Ekrandan uzaklaşıp imece usulü yaşamı öğrensin
Adı: Oyun Kampta
Yaş grubu: 3-12, ailelerle birlikte.
Nerede: Bozburun Kocabahçe ve Fethiye Pastoral Vadi.
İçerik: Çocuklar bu kamplarda doğayı ve mucizelerini yakından tanırken sanat, müzik ve drama atölyelerine katılabilecek. Telefon, internet ya da televizyon olmayan kamplarda çocuklar dijital dünyadan uzak bir şekilde imece usulü yaşamayı deneyimleyebilecek. Kümesten yumurta almanın, doğa yürüyüşlerine çıkmanın, etraftan topladıkları malzemelerle yaratıcı çalışmalar yapmanın ve doğada vakit geçirmenin çocukların ilgisini çekeceğine eminim.
Okullar kapanır kapanmaz oğlumla yaz planımızı konuştuk. Salgın sebebiyle daha önce yaptığımız yaz programımızın neredeyse tamamını iptal etmek ya da ertelemek zorunda kaldığımızı ona anlattım. Pek çok arkadaşıyla birlikte geçen yaz olduğu gibi oyun oynayamayacağını, kalabalık ortamlara giremeyeceğimizi de söyledim. Bu yaz tatilinde onun da mutlu olabilmesi ve isteklerini karşılayabilmek için mümkün olduğu kadar programları birlikte yapmaya özen göstereceğimizi, başta yaz okulları olmak üzere eğlenerek zaman geçirmesi için öneriler sunacağımızı da ekledim. Birlikte bir ‘KOTA’ sistemimiz var. ‘Kitap, oyun, teknoloji ve aile saati’ diyoruz biz buna. Bu yaz tatilinde de hepsini dengeli bir şekilde gün içine yayarak yapmaya çalışacağımız konusunda ortak bir karar aldık. Elbette okulun verdiği ödevler, yabancı dil çalışmaları da bu programın içinde. Her gün temiz hava almaya çıkmayı ve hareket etmeyi de listemize ekledik. Tabletinde oynayacağı oyunlara, aile saatinde birlikte film izlemek, kutu oyunu oynamak başta olmak üzere yapabileceklerimize de birlikte karar verdik. Bu yaz, geçen tüm yazlardan farklı olacak ve neler olacağını, bizi nelerin beklediğini yaşayarak göreceğiz.
Ekran başında sanat, müzik ve hareket
Duygularını ifade etsinİçerik: Oyuncu Ceyda Düvenci ile Aslı Cüreklibatır’ın kurdukları Taş Kâğıt Makas Duygu Atölyesi’nin yaratıcı yazarlık, felsefe ve drama eğitimleri başta olmak üzere pek çok atölye programı var.
Yaş aralığı: 0 -18
Ne zaman: Temmuz ayı boyunca
Nerede: Zoom uygulaması
İngilizcesini geliştirsin
Dün, ikinci yarıyılın büyük bir kısmını uzaktan eğitimle tamamlayan öğrenciler karne aldı. Çevrimiçi olarak gönderilen karneler ve yine çevrimiçi yapılan okul törenleriyle bir eğitim ve öğretim yılının da sonuna geldik. Ebeveynler olarak bu karneleri nasıl değerlendirmeliyiz?
Bu süreçte evde kalan bizler de eğitim sürecinin bir parçası olduk. Acaba bizim karnemiz nasıl? Çocuğumuzun ders başarısını önemseyip evde öğretmeni mi olduk yoksa bu sürece uyum sağlamasını kolaylaştıran, anlayış gösteren anne-babalar mı? Çocuk ve ergen psikoloğu Ayşe Çil Kara ile hem karne sürecini hem de ebeveynler olarak çocuklarımıza nasıl yaklaşmamız gerektiğini konuştuk.
‘Sen değerli değilsin’ mesajı vermeyin
Çocuk ve ergen psikoloğu Ayşe Çil Kara, geride bıraktığımız eğitim döneminde her şeyin farklı bir düzende ilerlediğini, bir sürü belirsizlik olduğunu, bu sebeple ebeveynlerin ders başarısından ziyade çocukların kazanımlarını dikkate almalarını öneriyor. Kara’nın verdiği bilgi ve tavsiyeleri şöyle sıralayabiliriz: Karnenin, çocuğun okuldaki davranışlarıyla derslerdeki başarısını gösteren, ancak kişiliğini ve karakterini detaylı olarak değerlendiren bir belge olmadığını unutmamak gerek. “Ekranın başına oturup ders dinlemedin, oyun olsa hemen oturuyorsun ama!” diyerek çocuğu eleştirmek yerine, bu dönemde aldığı nottan çok, içinde bulunduğu süreçte duygularını önemsediğimizi göstermeliyiz. Çocuğun da duygularını ifade edebilmesine fırsat tanımalıyız.
Karnesi iyi gelmeyen, düşük not alan çocuk genellikle ‘sen değerli değilsin’ mesajını alır. Pek çok çocuk, bu durumda yoğun olarak utanç duygusu yaşar.
Rakamlarla değil, öğrenmesiyle ilgilenin
Bu ara dünyanın gündeminde ABD’deki eylemler nedeniyle ayrımcılık var. Ayrımcılıkla mücadelede anne-babalara da görev düşüyor. Ben, farklılıklara saygı duyan bir çocuk yetiştirmeye çalışıyorum.
Cinsiyet ayrımcılığı konusunda konuştuğumuzda, ev işlerinin kadın olarak benim sorumluluğum olmadığını, babasıyla birlikte kendisinin de işbölümüne katılması gerektiğini anlatıyorum. Erkek işi olarak düşünülen pek çok mesleği kadınların da hakkıyla yapabildiğini söylüyorum.
Marie Curie, Valentine Tereşkova ve J.K. Rowling gibi isimleri de sık sık anıyorum.
Ayrımcılık ve zorbalık hakkındaysa kendime ‘The Munsters’ dizisinde Herman Munster’ın oğluyla yaptığı konuşmayı örnek alıyorum: “Dış görünüşünün bir önemi yok. Kısa, uzun, şişman, zayıf; çirkin, güzel, siyah, sarı beyaz olabilirsin. Önemli olan kalbinin büyüklüğü...”
Ayrımcılığın yanlış olduğunu bilen bir çocuk yetiştirmek için yapılması gerekenleri bir uzmana da danıştım: Nelere dikkat etmemiz gerektiğini klinik psikolog Burcu Gençer anlattı.
FARKLILIKLAR BİZİ VE DÜNYAYI ZENGİNLEŞTİRİR
Çocuklar dünyayı ve insanları anlamaya çalışırken benzer ve farklı özelliklere odaklanır. Üç yaşındaki çocuğunuzdan sık sık şunları duyabilirsiniz: “Benden küçük” veya “Gözlüğü var”...
Tüm düzenimiz değişti. Sık sık yemek yapılıyor; herkes evde olduğu için odalar daha çok dağılıp kirleniyor. Hem bize destek olması hem de bazı konularda becerilerinin gelişmesi, sorumluluk alabilmesi için oğlumdan da ev işlerinin bir bölümünü yapmasını istedim.
Çocuk ve ergen terapisti Neslihan Gülten de pandemi döneminde çocukların psikolojik sağlığını korumak için ‘yeterlilik algılarını’ arttırmanın önemli olduğunu söylüyor. Bunun yollarından birinin de onları ev işlerine dahil etmek olduğunu vurguluyor.
ABARTILI VE GENEL ÖVGÜDEN KAÇININ
Oğlum 7 yaşında olduğu için yatağını toplamak, sofranın kurulmasına yardım etmek, salatayı hazırlamak, nevresim takımını tek başına değiştiremese bile yastık kılıfını ve kirli havluları değiştirmek ona verdiğimiz işlerden bazıları. Elbette mutfağa da giriyor, birlikte üretiyoruz.
En sevdiğimiz şeylerin başında kek ve kurabiye pişirmek geliyor. Oğlum artık tek başına kek yapabilecek kadar pratik kazandı. Bu sorumlulukları yerine getirirken zaman zaman söylense de kendi başına yapabildiklerini gördüğünde, örneğin hazırladığı salatayı beğendiğimizi ya da kekin çok lezzetli olduğunu söylediğimizde mutlu olduğunu, bir şeyi tek başına başarmanın keyfini tattığını gözlemliyoruz. Bize yardımcı olduğu için de ayrıca ailenin, ekibin önemli bir parçası gibi hissediyor.
Gülten, ev işlerine yardım etmelerini rica etmek yerine çocuklarla evle ilgili sorumlulukları bölüşmek gerektiğini söylüyor: “Çocuklar verdiğimiz sorumlulukları yerine getirdiklerinde de onlara mutlaka tepkimizi bildirmeliyiz. ‘Ne güzel bir katkıda bulundun bu akşam yemeğine’ şeklinde bir karşılık aldıklarında gerçekten kendilerini yeterli hissetmeye başlayacaklardır.
Ama mesela odasını topladığında ‘
Cumhuriyet Bayramı’nda çocuklarla Atatürk’ün izinde
Oğluma bebekliğinden beri tüm milli bayramların önemini anlatıyoruz. Daha önce 30 Ağustos için yaptığımız Ankara turunu yazmıştım. Bu sefer de Cumhuriyetimizin 98’inci yaşını kutlarken tüm çocuklarımız tarihi yerinde görerek öğrensin diye daha kapsamlı bir ‘29 Ekim turu’ yapıp duraklarını paylaştım.
İlk Meclis binasının koridorlarında dolaşın
Ulus Meydanı’ndaki müzeye Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi binası ev sahipliği yapıyor. Müzenin koridorlarında ve odalarında, 1918-1923 yılları arasındaki olaylar yağlıboya tablolar ve fotoğraflarla kronolojik olarak anlatılıyor. 23 Nisan 1920’de gerçekleştirilen ilk Meclis toplantısının yapıldığı odayı da mutlaka ziyaret edin. Birinci TBMM binasına yürüyüş mesafesindeki İkinci Türkiye Büyük Millet Meclisi binasındaysa Cumhuriyet Müzesi var.
Anıtkabir
1924 ile 1960 yılları arasında Atatürk ilke ve inkılaplarının gerçekleştirildiği, pek çok çağdaş yasanın çıkarıldığı ve çokpartili sisteme geçişin sağlandığı bu bina tarihimizin önemli yapılarından. Atatürk İnkılâpları Odası müzenin en ilgi çekici bölümlerinden. Atatürk’ün sesinden ‘Nutuk’u dinleyeceğiniz müze, çocuklar için de özel bir anlatım tercih etmiş. (Kurtuluş Savaşı Müzesi ve Cumhuriyet Müzesi’ni sanalmuze.gov.tr adresinden çevrimiçi ziyaret edebilirsiniz.)
Cumhuriyet’in kuruluşuna giden yol
Atatürk ve Ankara denince ilk akla gelen durak; Anıtkabir. Müze, Anıt Bloku ve sembolik bir Milletler Cemiyeti olan Barış Parkı’ndan oluşuyor. Bu parkta ülkemizin farklı bölgelerinden getirilmiş ve dünyanın pek çok farklı ülkesini temsilen gönderilmiş 50 bin civarında bitki ve ağaç var. Bu ağaç ve bitkiler hakkında isim, adet ve geldikleri yeri de içeren detaylı bilgiyi fotoğraflarıyla birlikte anitkabir. tsk.tr web sitesinde bulabilirsiniz. Parkın içinden yürüdükten sonra sağ ve solunda heybetli aslan heykelleri olması nedeniyle Aslanlı Yol olarak bilinen yolu takip ederseniz Anıt Mezar’a ulaşıyorsunuz. Atamızı saygı, sevgi ve özlemle andıktan sonra Atatürk ve Kurtuluş Savaşı Müzesi’ni gezebilirsiniz.
Müzenin en ilgi çekici yeri Atatürk’ün özel eşyalarının olduğu bölüm. Benim en beğendiğim bölümlerden biriyse Atatürk’ün çalışma odası ve özel kitaplığı. Türkçe dışında İngilizce, Fransızca, Romence, Yunanca ve Latince toplam 3 bin 23 adet kitap sergileniyor. Müzede, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuna giden yolda yaşanan Çanakkale Muharebeleri, Sakarya Meydan Muharebesi, Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebeleri’ni anlatan panoramalar her yaştan ziyaretçinin ilgisini çekiyor. Bu üç panorama, üç boyutlu canlandırmalar ve ses efektleriyle daha çarpıcı bir hale getirilmiş. Bu alanda ayrıca başta Atatürk olmak üzere Kurtuluş Savaşı’nda görev alan komutanların portreleri ve savaşın farklı anlarını gösteren tablolar da sergileniyor.
Bilimin ışığında zamanda yolculuk yapın
Eşimin ve oğlumun klasik arabalara olan ilgisi nedeniyle İstanbul’daki Rahmi M. Koç Müzesi’ni her yıl mutlaka ziyaret ederiz. İstanbul dışında Ankara ve Cunda’da da Rahmi M. Koç Müzesi var. Ankara’daki müze çocuk büyük her yaştan tarihe ve bilime meraklı ziyaretçinin ilgisini çekecek bir koleksiyona sahip. 1800’lü yıllardan günümüze tıp, eczacılık ve tarımda kullanılan alet ve makineler, deniz, hava ve kara taşıtları, sanayi makineleri, bilim alanında kullanılan eşyalar, araç gereçler müzenin temel parçaları. Oğlum taşıtlara ilgi duyarken ben günlük hayatta kullanılan eşyalar dışında matbaacılık bölümünü beğeniyorum.
Rahmi M. Koç Müzesi
Elle kurşun harflerin dizilmesi, metal klişeler kullanarak yapılan baskılar, kâğıt kesimleri ve kitap ciltlemelerinin sunulduğu bu bölümde geçmiş dönemlerden kalma kitaplar ve hurufat (harf kalıpları) da sergileniyor. Bilgisayar yerine daktilo, cep telefonu yerine fotoğraf makinesi, uygulamalardan dinlenen müzik yerine radyo görmek dijital dünyada büyüyen çocukları oldukça şaşırtıyor. Müzede 19’uncu ve 21’nci yüzyıl arasında yapılmış bebek evlerini görmek beni de çocukluğuma götürdü. Koç Müzesi’nde Atatürk’ün eşyalarının sergilendiği bir bölüm de var. Atatürk’ün çalışma arkadaşlarından Albay Halil Nuri Yurdakul tarafından bir araya getirilen koleksiyon ailesi tarafından müzeye bağışlanmış. Kahve fincanları, mühürler, kılıçlar, bayrak koleksiyonu ilgi çeken parçalar.
Geçmiş medeniyetlerin izini sürün
Yaşadığımız toprakların zengin tarihi ve kültürel birikimini yansıtan arkeolojik eserlerin sergilendiği eşsiz bir koleksiyona sahip. Ankara’nın en eski yerleşim yeri ve ticaret merkezi olan Atpazarı semtinde, Osmanlı yapısı olan Mahmut Paşa Bedesteni ile Kurşunlu Han’ın içinde. Türkiye’nin ve dünyanın en önemli arkeoloji müzeleri arasında. Müze, paleolitik çağdan Roma dönemine kadar pek çok değerli esere ev sahipliği yapıyor.
Müze binası da bir Osmanlı yapısı
Müzeyi ilk ziyaretimizde oğluma, Atatürk’ün Ankara’da bir Eti Müzesi kurulmasını istediğini ve bu sebeple Anadolu’nun dört bir yanından Hitit eserleri toplattığını anlatmıştım. Dönemin kültür müdürünün de çalışmalarıyla Ankara’da ilk müzenin kurulduğunu söyledim. Müze, farklı uygarlıklara ait eserlerle zamanla zenginleşerek bugünkü halini almış. Müzeyi dilerseniz sanalmuze. gov.tr adresinden çevrimiçi ziyaret edebilirsiniz.
Selçuklulardan bugüne sanatın en güzel örnekleri
1930’dan beri faaliyet gösteren müze Cumhuriyet döneminde ilk kurulanlardan. Müzede, Türk sanatının Selçuklu döneminden günümüze kadar gelen pek çok eserini görebiliyorsunuz. Anıtkabir’in yapımı tamamlanana dek 15 yıl boyunca Atatürk’ün naaşının muhafaza edildiği yer olması nedeniyle de tarihi bir öneme sahip. Kurulduğu yıllarda ağırlıklı olarak resim ve heykel alanında eserler sergilense de zaman içinde bir kültür müzesine dönüşmüş.
Etnografya Müzesi
Anadolu’nun çeşitli yörelerine ait halk giysileri, süs eşyası, halı ve kilimler, ok, tabanca, tüfek, kılıç, porselenler ve yazı sanatı örnekleri başta olmak üzere çok sayıda eser görülebilir. Sergilenen yöresel kıyafetler de çocukların çok ilgisini çekiyor. Bu müzeyi de sanalmuze.gov.tr adresinden çevrimiçi ziyaret edebilirsiniz.
İstiklal Marşı burada yazıldı
Hamamönü, Ankara’nın ilk yerleşim yerlerinden biri ve günümüzde bir açık hava müzesi. Buradaki tarihi Ankara evleri sanat atölyeleri, galeri, müze, kafe ve hediyelik eşya dükkânlarına dönüştürülmüş.
Mehmet Akif Ersoy Müze Evi
Mehmet Akif Ersoy’un ikamet ettiği ve İstiklal Marşı’nı yazdığı ev de burada. Ev günümüzde Mehmet Akif Ersoy Müze Evi olarak hizmet veriyor.
ÇOCUKLUK GÜNLERİNİZİ ANIN
Ankara tam bir müzeler kenti. Çocukla birlikte yolu düşürmüşken görülmeden dönülmemesi gereken müzeler de var. Oğlumla ziyaret etmeyi en sevdiklerim şunlar oldu:
Oyuncak Müzesi: Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi bünyesindeki müzeyi gezerken kendi oyunlarınızı ve oyuncaklarınızı çocuklarınıza anlatabilirsiniz.
Cin Ali Müzesi: Rasim Kaygusuz’un ‘Cin Ali’ kitapları çocuklarımız için tekrar basıldı. Müzede ebeveynler çocukluk günlerine dönerken çocuklar da Cin Ali ve onun maceraları ile tanışacak.
PTT Pul Müzesi: Cep telefonları yokken birbirimizle nasıl iletişim kurduğumuzu merak eden oğluma ankesörlü telefonlardan, başka şehirlerde, ülkelerde oturan arkadaşlarımıza yazdığımız mektuplardan söz ettim. Çalışma odamdaki mektup kutumu karıştırıp rengârenk pulları görünce çok şaşırdı. Ulus semtindeki PTT Pul Müzesi hem dünyanın farklı ülkelerinden pulları tematik şekilde görebileceğiniz hem de geçmişten günümüze postanın nasıl işlediğini öğrenebileceğiniz bir müze.
Şehirde doğayla buluşun
Kuğulu Park
Adı Ankara ile özdeşleşen Kavaklıdere Mahallesi’ndeki park, harika manzarası, heykelleri, çocuk oyun alanı, kuğuları, kazları ve ördekleriyle şehrin merkezinde doğayla kucaklaşmanızı sağlıyor.
Seğmenler Parkı
Kavaklıdere Mahallesi’ndeki diğer bir park olan Seğmenler 67 bin metrekarelik bir alana yayılıyor. Süs havuzları, çocuk oyun bahçesi ve kültürel etkinliklerin organize edildiği amfi tiyatrosuyla Ankara’nın önemli parklarından biri.
Atatürk Orman Çiftliği
Çiftlik alanı, gül bahçeleri, piknik alanı, müze ve Atatürk’ün Selanik’teki evinin bir benzeri olan Atatürk Evi Müzesi görülebilecek yerler. Çiftlik içinde çocuk oyun alanları da var. Çiftlikte kullanılan pek çok eşya ve alet müzede sergileniyor. İlk dondurma yapım makinesi, eski fıçılar, eski tarım ve veteriner aletleri çocukların oldukça ilgisini çekiyor.