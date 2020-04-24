Ã‡ocuklara uygun â€˜ekranâ€™

Çocuklar zaten ekran karÅŸÄ±sÄ±nda bolca vakit geçirirken bu süre â€˜evde okulâ€™ ile daha da uzadÄ±. 5-12 yaÅŸ aralÄ±ÄŸÄ±ndaki çocuklarÄ±n ekranla geçirdikleri zamanÄ±, girdikleri içerikleri kontrol etmek, hatta onlarla bir sözleÅŸme yapmak lazÄ±m. Uzmanlarla da konuÅŸarak süre ve uygun içerikler konusundaki önerilerimi sÄ±ralÄ±yorum.
Ã‡ocuklar iÃ§in uzaktan eÄŸitim sÃ¼reci aÄŸÄ±rlÄ±klÄ± olarak televizyon ve internet aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla devam ediyor. Pandemi sebebiyle artan ekran kullanÄ±mÄ± konusunda ebeveynlerin izleyeceÄŸi yollarÄ± uzmanlara sordum, ÅŸÃ¶yle sonuÃ§lar Ã§Ä±ktÄ±:
Okul ve okul dÄ±ÅŸÄ± teknoloji sÃ¼relerini ayÄ±rÄ±n
YeÅŸim Ã–zen AÃ§Ä±l (BiliÅŸim teknolojileri Ã¶ÄŸretmeni, teknolojik masal kitaplarÄ± yazarÄ±)
Amerikan Pediatri Akademisiâ€™nin (APA) bu konudaki sÃ¼re Ã¶nerilerini esas alÄ±yor. APA, 2-5 yaÅŸ arasÄ± Ã§ocuklar iÃ§in gÃ¼nde en fazla bir saatlik ekran sÃ¼resi Ã¶neriyor. 5 yaÅŸ ve Ã¼zeri Ã§ocuklar iÃ§in (5-12 yaÅŸ) aile planlamasÄ±yla kullanÄ±m sÃ¼resinin belirlenmesi ve bunun iki saati geÃ§memesi gerektiÄŸini belirtiyor. Aile planlamasÄ±na hem Ã§ocuÄŸun hem de ebeveynin ortak kararÄ±yla yapÄ±lan, iÃ§erik ve saat belirlenen bir teknoloji sÃ¶zleÅŸmesi diyebiliriz.
Ã‡ocuklarÄ±n ekran kullanÄ±mÄ±nÄ± keyif alÄ±nan etkinliklerle okul ve sorumluluklar olarak ikiye ayÄ±rÄ±p okul sÃ¼resini belirlenen ekran sÃ¼resine dahil etmiyoruz.Â Â Â
Ä°Ã§erik de sÃ¼re kadar Ã¶nemli
DoÃ§ent Doktor Yavuz Samur (BahÃ§eÅŸehir Ãœniversitesi EÄŸitim Bilimleri FakÃ¼ltesi,Â â€˜Bir Yeni Bildiriminiz Varâ€™ kitabÄ± yazarÄ±)
BugÃ¼nlerde daha uzun sÃ¼re ekran karÅŸÄ±sÄ±nda kalan Ã§ocuklar dijital ortamda ders dinlerken dikkat konusunda zorlanabilirler. Bu sebeple derslerin 30-40 dakikayÄ± geÃ§memesi gerekiyor. Dijital ortamda sÄ±nÄ±f arkadaÅŸlarÄ±yla sohbet edebilecekleri zamanlar da yaratÄ±lmalÄ±, ÅŸu anda buna ihtiyaÃ§larÄ± var. AyrÄ±ca ekran dÄ±ÅŸÄ±nda da en az ekran sÃ¼resi kadar sanatsal ve fiziksel etkinliklerin Ã§ocuklarÄ±n gÃ¼nlÃ¼k programÄ±nda yer almasÄ± gerekiyor.
Burada sÃ¼reyle birlikte asÄ±l Ã¶nemli olan, oynadÄ±ÄŸÄ± oyun ya da izlediÄŸi videonun iÃ§eriÄŸi. Pac Man, Super Mario, Red Ball ve Fruit Ninja, Samurâ€™un ekran sÃ¼resi iÃ§inde Ã¶nerdiÄŸi oyunlar... Uzmanlar iÃ§inde ÅŸiddet, cinsellik ya da korku unsurlarÄ± bulunan oyunlardan uzak durulmasÄ± gerektiÄŸini sÃ¶ylÃ¼yor. MesajlaÅŸma imkÃ¢nÄ± sunan oyunlarda da Ã§ocuklar hiÃ§ tanÄ±madÄ±klarÄ± insanlarla konuÅŸabiliyor. Bu insanlar bazen yaÅŸlarÄ±nÄ± kÃ¼Ã§Ã¼k gÃ¶steriyor ve Ã§ocuklardan kiÅŸisel bilgilerini almaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor.Â
Tabletini kontrol edinÂ
(YeÅŸim Ã–zen AÃ§Ä±l)
Ebeveynler mutlaka indirilen oyunlardan haberdar olmalÄ±. Ä°nternet saÄŸlayÄ±cÄ±larÄ±nÄ±n sunduÄŸu aile paketi imkÃ¢nlarÄ± var. Appleâ€™Ä±n Family Sharing Ã¶zelliÄŸiyle Ã§ocuklarÄ±n indirdiÄŸi uygulamalarÄ± denetleyebiliyorsunuz.ÂGoogle Family Link uygulamasÄ± da Android kullananlar iÃ§in geliÅŸtirilmiÅŸ. Google Playâ€™de de ebeveyn denetimi Ã¶zelliÄŸi mevcut.
YabancÄ± dil geliÅŸimi iÃ§in uygulamalardan faydalanÄ±n
(YeÅŸim Ã–zen AÃ§Ä±l - EÄŸitici kitap yazarÄ±)
* Siteler: gamestolearnenglish.com, www.eslgamesplus.com, Learn English Kids
* Uygulamalar: GoNoddle Games, LingoKids ve Laugh & Learn
* YouTube: Peppa Pig, Super Simple Songs, Maple Leaf Learning ve Dream English Kids
Ã‡ocuklarla dijital Ã§aÄŸa uyum kitaplarÄ±
YeÅŸim Ã–zen AÃ§Ä±lâ€™Ä±n kaleme aldÄ±ÄŸÄ± â€˜Tablet Tobiâ€™, â€˜Bilgisayar Botiâ€™, â€˜Telefon Tofiâ€™ ve â€˜Biraz Daha YouTubeâ€™ta Video Ä°zleyebilir miyim?â€™ kitaplarÄ± 5-7 yaÅŸ arasÄ± iÃ§in uygun. â€˜Tekno TavÅŸan Tata ile Dijital Ayak Ä°zini Ã–ÄŸreniyorumâ€™ 6-8 yaÅŸ ve â€˜Tekno TavÅŸan Tata ile Dijital VatandaÅŸlÄ±ÄŸÄ± Ã–ÄŸreniyorumâ€™ 11-14 yaÅŸ aralÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶re. AyrÄ±ca anaokulundan ortaokul Ã§aÄŸÄ±ndaki Ã§ocuklara kadar farklÄ± yaÅŸ gruplarÄ± iÃ§in hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± biliÅŸim teknolojileri etkinliÄŸi kitaplarÄ± var.
Â
Evde ailece ne izleyelim?
Burak GÃ¶ral (â€˜Ã‡ocukla Sinemaâ€™ kitabÄ±nÄ±n yazarÄ± - cocuklasinema.com)
Film eleÅŸtirmenliÄŸinde 25â€™inci yÄ±lÄ±nÄ± doldurmuÅŸ, senaristlik ve senaryo eÄŸitmenliÄŸi de yapan Burak GÃ¶ral, oÄŸlu doÄŸduktan sonra Ã§ocuk ve sinema iliÅŸkisine farklÄ± bakarak bu konuda paylaÅŸÄ±mlar yapmaya baÅŸladÄ±. OÄŸlumla ben de film Ã¶nerilerini takip ediyoruz. TÃ¼rkiyeâ€™de ebeveynlerin Ã§ocuklarÄ±yla izlemeden Ã¶nce filmler hakkÄ±nda bilgi edinebilecekleri gÃ¼venilir bir kaynak olduÄŸunu sÃ¶ylemeliyim. GÃ¶ralâ€™Ä±n pandemi sÃ¼resince evde izleyebileceÄŸimiz aile baÄŸlarÄ±, dayanÄ±ÅŸma, zorluklarÄ±n ailece Ã¼stesinden gelme konularÄ±nda film Ã¶nerileri:
1- â€˜Mucize - Wonderâ€™ (9+ yaÅŸ)
2- â€˜Denizin ÅžarkÄ±sÄ± - Song of the Seaâ€™ (7+yaÅŸ)
3- â€˜KÃ¼Ã§Ã¼k Ayak - Small Footâ€™ (6+ yaÅŸ)
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Ã‡ocuklara uygun â€˜ekranâ€™
Çocuklar zaten ekran karÅŸÄ±sÄ±nda bolca vakit geçirirken bu süre â€˜evde okulâ€™ ile daha da uzadÄ±. 5-12 yaÅŸ aralÄ±ÄŸÄ±ndaki çocuklarÄ±n ekranla geçirdikleri zamanÄ±, girdikleri içerikleri kontrol etmek, hatta onlarla bir sözleÅŸme yapmak lazÄ±m. Uzmanlarla da konuÅŸarak süre ve uygun içerikler konusundaki önerilerimi sÄ±ralÄ±yorum.
Ã‡ocuklar iÃ§in uzaktan eÄŸitim sÃ¼reci aÄŸÄ±rlÄ±klÄ± olarak televizyon ve internet aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla devam ediyor. Pandemi sebebiyle artan ekran kullanÄ±mÄ± konusunda ebeveynlerin izleyeceÄŸi yollarÄ± uzmanlara sordum, ÅŸÃ¶yle sonuÃ§lar Ã§Ä±ktÄ±:
Okul ve okul dÄ±ÅŸÄ± teknoloji sÃ¼relerini ayÄ±rÄ±n
YeÅŸim Ã–zen AÃ§Ä±l (BiliÅŸim teknolojileri Ã¶ÄŸretmeni, teknolojik masal kitaplarÄ± yazarÄ±)
Amerikan Pediatri Akademisiâ€™nin (APA) bu konudaki sÃ¼re Ã¶nerilerini esas alÄ±yor. APA, 2-5 yaÅŸ arasÄ± Ã§ocuklar iÃ§in gÃ¼nde en fazla bir saatlik ekran sÃ¼resi Ã¶neriyor. 5 yaÅŸ ve Ã¼zeri Ã§ocuklar iÃ§in (5-12 yaÅŸ) aile planlamasÄ±yla kullanÄ±m sÃ¼resinin belirlenmesi ve bunun iki saati geÃ§memesi gerektiÄŸini belirtiyor. Aile planlamasÄ±na hem Ã§ocuÄŸun hem de ebeveynin ortak kararÄ±yla yapÄ±lan, iÃ§erik ve saat belirlenen bir teknoloji sÃ¶zleÅŸmesi diyebiliriz.
Ã‡ocuklarÄ±n ekran kullanÄ±mÄ±nÄ± keyif alÄ±nan etkinliklerle okul ve sorumluluklar olarak ikiye ayÄ±rÄ±p okul sÃ¼resini belirlenen ekran sÃ¼resine dahil etmiyoruz.Â Â Â
Ä°Ã§erik de sÃ¼re kadar Ã¶nemli
DoÃ§ent Doktor Yavuz Samur (BahÃ§eÅŸehir Ãœniversitesi EÄŸitim Bilimleri FakÃ¼ltesi,Â â€˜Bir Yeni Bildiriminiz Varâ€™ kitabÄ± yazarÄ±)
BugÃ¼nlerde daha uzun sÃ¼re ekran karÅŸÄ±sÄ±nda kalan Ã§ocuklar dijital ortamda ders dinlerken dikkat konusunda zorlanabilirler. Bu sebeple derslerin 30-40 dakikayÄ± geÃ§memesi gerekiyor. Dijital ortamda sÄ±nÄ±f arkadaÅŸlarÄ±yla sohbet edebilecekleri zamanlar da yaratÄ±lmalÄ±, ÅŸu anda buna ihtiyaÃ§larÄ± var. AyrÄ±ca ekran dÄ±ÅŸÄ±nda da en az ekran sÃ¼resi kadar sanatsal ve fiziksel etkinliklerin Ã§ocuklarÄ±n gÃ¼nlÃ¼k programÄ±nda yer almasÄ± gerekiyor.
Burada sÃ¼reyle birlikte asÄ±l Ã¶nemli olan, oynadÄ±ÄŸÄ± oyun ya da izlediÄŸi videonun iÃ§eriÄŸi. Pac Man, Super Mario, Red Ball ve Fruit Ninja, Samurâ€™un ekran sÃ¼resi iÃ§inde Ã¶nerdiÄŸi oyunlar... Uzmanlar iÃ§inde ÅŸiddet, cinsellik ya da korku unsurlarÄ± bulunan oyunlardan uzak durulmasÄ± gerektiÄŸini sÃ¶ylÃ¼yor. MesajlaÅŸma imkÃ¢nÄ± sunan oyunlarda da Ã§ocuklar hiÃ§ tanÄ±madÄ±klarÄ± insanlarla konuÅŸabiliyor. Bu insanlar bazen yaÅŸlarÄ±nÄ± kÃ¼Ã§Ã¼k gÃ¶steriyor ve Ã§ocuklardan kiÅŸisel bilgilerini almaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor.Â
Tabletini kontrol edinÂ
(YeÅŸim Ã–zen AÃ§Ä±l)
Ebeveynler mutlaka indirilen oyunlardan haberdar olmalÄ±. Ä°nternet saÄŸlayÄ±cÄ±larÄ±nÄ±n sunduÄŸu aile paketi imkÃ¢nlarÄ± var. Appleâ€™Ä±n Family Sharing Ã¶zelliÄŸiyle Ã§ocuklarÄ±n indirdiÄŸi uygulamalarÄ± denetleyebiliyorsunuz.ÂGoogle Family Link uygulamasÄ± da Android kullananlar iÃ§in geliÅŸtirilmiÅŸ. Google Playâ€™de de ebeveyn denetimi Ã¶zelliÄŸi mevcut.
YabancÄ± dil geliÅŸimi iÃ§in uygulamalardan faydalanÄ±n
(YeÅŸim Ã–zen AÃ§Ä±l - EÄŸitici kitap yazarÄ±)
* Siteler: gamestolearnenglish.com, www.eslgamesplus.com, Learn English Kids
* Uygulamalar: GoNoddle Games, LingoKids ve Laugh & Learn
* YouTube: Peppa Pig, Super Simple Songs, Maple Leaf Learning ve Dream English Kids
Ã‡ocuklarla dijital Ã§aÄŸa uyum kitaplarÄ±
YeÅŸim Ã–zen AÃ§Ä±lâ€™Ä±n kaleme aldÄ±ÄŸÄ± â€˜Tablet Tobiâ€™, â€˜Bilgisayar Botiâ€™, â€˜Telefon Tofiâ€™ ve â€˜Biraz Daha YouTubeâ€™ta Video Ä°zleyebilir miyim?â€™ kitaplarÄ± 5-7 yaÅŸ arasÄ± iÃ§in uygun. â€˜Tekno TavÅŸan Tata ile Dijital Ayak Ä°zini Ã–ÄŸreniyorumâ€™ 6-8 yaÅŸ ve â€˜Tekno TavÅŸan Tata ile Dijital VatandaÅŸlÄ±ÄŸÄ± Ã–ÄŸreniyorumâ€™ 11-14 yaÅŸ aralÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶re. AyrÄ±ca anaokulundan ortaokul Ã§aÄŸÄ±ndaki Ã§ocuklara kadar farklÄ± yaÅŸ gruplarÄ± iÃ§in hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± biliÅŸim teknolojileri etkinliÄŸi kitaplarÄ± var.
Â
Evde ailece ne izleyelim?
Burak GÃ¶ral (â€˜Ã‡ocukla Sinemaâ€™ kitabÄ±nÄ±n yazarÄ± - cocuklasinema.com)
Film eleÅŸtirmenliÄŸinde 25â€™inci yÄ±lÄ±nÄ± doldurmuÅŸ, senaristlik ve senaryo eÄŸitmenliÄŸi de yapan Burak GÃ¶ral, oÄŸlu doÄŸduktan sonra Ã§ocuk ve sinema iliÅŸkisine farklÄ± bakarak bu konuda paylaÅŸÄ±mlar yapmaya baÅŸladÄ±. OÄŸlumla ben de film Ã¶nerilerini takip ediyoruz. TÃ¼rkiyeâ€™de ebeveynlerin Ã§ocuklarÄ±yla izlemeden Ã¶nce filmler hakkÄ±nda bilgi edinebilecekleri gÃ¼venilir bir kaynak olduÄŸunu sÃ¶ylemeliyim. GÃ¶ralâ€™Ä±n pandemi sÃ¼resince evde izleyebileceÄŸimiz aile baÄŸlarÄ±, dayanÄ±ÅŸma, zorluklarÄ±n ailece Ã¼stesinden gelme konularÄ±nda film Ã¶nerileri:
1- â€˜Mucize - Wonderâ€™ (9+ yaÅŸ)
2- â€˜Denizin ÅžarkÄ±sÄ± - Song of the Seaâ€™ (7+yaÅŸ)
3- â€˜KÃ¼Ã§Ã¼k Ayak - Small Footâ€™ (6+ yaÅŸ)
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