Hikmet Çetin’in Afganistan görevi

NATO’nun Afganistan’daki en yüksek sivil yöneticiliğine, Türkiye’nin eski Dışişleri Bakanı Hikmet Çetin atandı.
Hikmet Çetin’in bu görevinin adı “Kıdemli Sivil Temsilci”. Bu görevi “Genel Valilik” göreviyle karşılaştıranlar var, ABD’nin Irak’taki temsilcisi Bremer’e benzetenler var.
Nereden bakılırsa bakınsın son derece önemli bir görev. Ama 20 Kasım’da basında yayınlanan haber terör dalgasının altında kaldı.
***
Diyarbakır’ın Lice ilçesinde doğan, CHP’deki önemli görevlerinin dışında Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı olan ve TBMM Başkanlığı yapan Hikmet Çetin’in NATO’nun Afganistan’daki en yüksek sivil yöneticiliğine atanması ve bu görevi altı ay yapacak olması çok doğal. Abartmak gerekmez.
Beni şaşırtan, Hikmet Çetin’in “Kürt Kökenli” bir siyasetçi olduğu haberinin gazetelerde yayınlanması. Dört dönem milletvekilliği yapan Hikmet Çetin’in “Kürt kökenli” olması CHP’de önemli görevler almasına, Türkiye Cumhuriyeti’nin Dışişleri Bakanı ve TBMM Başkanı olmasına engel olmamış...Türkiye Cumhuriyeti, kendisine ve anayasasına bağlı politikacıların kökenlerinin peşinde koşmadığını 80 yıllık tarihinde kanıtlamıştır. Hikmet Çetin, Afganistan’daki görevine herhangi bir kökenden olduğu ya da olmadığı için getirilmedi. Sahip olduğu değerler, yetenekler, siyaset ve yönetim anlayışı dolayısıyla getirildi. Etnikçi işgüzarlığın gereği yok!
***
Hikmet Çetin’in “Kıdemli Sivil Temsilci” olarak altı görevi var:
1.İttifak’ın Afganistan’da siyasi-askeri hedeflerine ulaşmasına yardımcı olmak.
2.Bu amaçla Afgan Geçiş Yönetimi üst düzey yetkilileriyle temasta bulunmak.
3.UNAMA ve AB gibi Afganistan’da faaliyet gösteren diğer kuruluşların yöneticileriyle koordinasyonda bulunmak.
4.NATO politikasına uyumlu olarak Afganistan’a komşu ülkelerle temaslarda bulunmak.
5.Afganistan’daki sivil toplum kuruluşları ve siyasetçiler ile uluslar arası NGO (Sivil toplum örgütleri) temsilcileriyle temas kurmak.
6.Kabil’de ittifakın siyasi liderliğini resmen ve açıkça temsil etmek.
Hikmet Çetin bu görevleri, sanırım, eksiksiz yerine getirir ve altı aylık sürenin sonunda yaptığı görevden başta kendisi olmak üzere herkes hoşnut kalır.
Hürriyet gazetesinde yayınlanan haberde Hikmet Çetin’in Afganistan’ın yeni anayasasının oluşumuna katkıda bulunacağı da yazıyor.
İşte bu haber önemli!
***
Çünkü 19 kasım tarihli Cumhuriyet gazetesinde “Light Taliban” başlıklı bir haber var: Yeni Afganistan Anayasası İslâm ile çeliştiği varsayılan hiçbir siyasal partinin kurulmasına izin vermeyecekmiş... Demek ki “Light Taliban”, “Light Şeriat” anlamına geliyor.
Hikmet Çetin böyle bir anayasaya nasıl katkıda bulunacak?
Hikmet Çetin’in Afganistan görevi
NATO’nun Afganistan’daki en yüksek sivil yöneticiliğine, Türkiye’nin eski Dışişleri Bakanı Hikmet Çetin atandı.
Hikmet Çetin’in bu görevinin adı “Kıdemli Sivil Temsilci”. Bu görevi “Genel Valilik” göreviyle karşılaştıranlar var, ABD’nin Irak’taki temsilcisi Bremer’e benzetenler var.
Nereden bakılırsa bakınsın son derece önemli bir görev. Ama 20 Kasım’da basında yayınlanan haber terör dalgasının altında kaldı.
***
Diyarbakır’ın Lice ilçesinde doğan, CHP’deki önemli görevlerinin dışında Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı olan ve TBMM Başkanlığı yapan Hikmet Çetin’in NATO’nun Afganistan’daki en yüksek sivil yöneticiliğine atanması ve bu görevi altı ay yapacak olması çok doğal. Abartmak gerekmez.
Beni şaşırtan, Hikmet Çetin’in “Kürt Kökenli” bir siyasetçi olduğu haberinin gazetelerde yayınlanması. Dört dönem milletvekilliği yapan Hikmet Çetin’in “Kürt kökenli” olması CHP’de önemli görevler almasına, Türkiye Cumhuriyeti’nin Dışişleri Bakanı ve TBMM Başkanı olmasına engel olmamış...Türkiye Cumhuriyeti, kendisine ve anayasasına bağlı politikacıların kökenlerinin peşinde koşmadığını 80 yıllık tarihinde kanıtlamıştır. Hikmet Çetin, Afganistan’daki görevine herhangi bir kökenden olduğu ya da olmadığı için getirilmedi. Sahip olduğu değerler, yetenekler, siyaset ve yönetim anlayışı dolayısıyla getirildi. Etnikçi işgüzarlığın gereği yok!
***
Hikmet Çetin’in “Kıdemli Sivil Temsilci” olarak altı görevi var:
1.İttifak’ın Afganistan’da siyasi-askeri hedeflerine ulaşmasına yardımcı olmak.
2.Bu amaçla Afgan Geçiş Yönetimi üst düzey yetkilileriyle temasta bulunmak.
3.UNAMA ve AB gibi Afganistan’da faaliyet gösteren diğer kuruluşların yöneticileriyle koordinasyonda bulunmak.
4.NATO politikasına uyumlu olarak Afganistan’a komşu ülkelerle temaslarda bulunmak.
5.Afganistan’daki sivil toplum kuruluşları ve siyasetçiler ile uluslar arası NGO (Sivil toplum örgütleri) temsilcileriyle temas kurmak.
6.Kabil’de ittifakın siyasi liderliğini resmen ve açıkça temsil etmek.
Hikmet Çetin bu görevleri, sanırım, eksiksiz yerine getirir ve altı aylık sürenin sonunda yaptığı görevden başta kendisi olmak üzere herkes hoşnut kalır.
Hürriyet gazetesinde yayınlanan haberde Hikmet Çetin’in Afganistan’ın yeni anayasasının oluşumuna katkıda bulunacağı da yazıyor.
İşte bu haber önemli!
***
Çünkü 19 kasım tarihli Cumhuriyet gazetesinde “Light Taliban” başlıklı bir haber var: Yeni Afganistan Anayasası İslâm ile çeliştiği varsayılan hiçbir siyasal partinin kurulmasına izin vermeyecekmiş... Demek ki “Light Taliban”, “Light Şeriat” anlamına geliyor.
Hikmet Çetin böyle bir anayasaya nasıl katkıda bulunacak?