Yöneticiye koronavirüs görevi

Koronavirüsle mücadele için 65 yaş üstü vatandaşlara ve kronik hastalara sokağa çıkma yasağı getirilirken, toplu yaşam alanı apartman ve site yönetimlerinin de alması gerekenler önlemler var. En büyük görev de yöneticilere düşüyor.
BİRÇOK okurum, virüs endişesi nedeniyle apartman yöneticisinden binanın dezenfekte ettirilmesini talep edip edemeyeceğini soruyor.
Evden çalışma sistemine geçenler komşu gürültüsünden şikâyetçi. Çalışmakta zorlandıklarını söylüyorlar.
Öncelikle karşılıklı saygı ve sabırla, en önemlisi “komşuluk hukuku” içinde kişisel önlemlerimizi alarak hep birlikte bu zor dönemi atlatmamız gerekiyor. Önce özetle o sorular:
S.A.: İstanbul’da 10 daireli eski bir apartmanda oturuyorum. Yöneticimiz yok. Arka bahçe ve kömürlükler pislik yuvası. Çok endişeliyiz. Ne yapabilirim?
D.B.: Ankara’da büyük bir sitede oturuyorum. Site yönetimimizden garaj gibi ortak alanları dezenfekte edilmesini talep etme hakkımız var mı?
TEMİZLİK HASTASI GÜRÜLTÜCÜ KOMŞU
D.D.: Koronavirüs salgını nedeniyle evden çalışıyorum. 11 daireli apartmanın 2. katında mülk sahibiyim. Benim problemim üst kat komşum. Günün her saati çocuk odasının camından saatlerce eline ne geçerse yorgan, çarşaf, kıyafet, temizlik bezi dahil her şeyi silkeliyor. Saatlerce elektrik süpürgesi çalıştırıyor. Küçük kızımda astım başlangıcı var. Evde hava tedavisi görüyor. Kronikleşen sorunu nedeniyle camın önündeki yatağında yatıyor, odasının sürekli havalandırılması gerekiyor. Sürekli silkeleme yapması nedeni ile bu mümkün olmuyor. Bu konudaki rahatsızlığımızı kendisine ve apartman yöneticisine ilettim. Yöneticimiz toplantı yapıldığını, pazartesi ve salı günleri silkelemenin yapılabileceği şeklinde karar alındığını, karar defterine yazılmadığı için bu kararı da toplantıda olmayanlara sözlü olarak tebliğ ettiğini söyledi. Apartman girişine de bu konu ile ilgili bildirim asacağını belirtti. İki gün geçmesine rağmen ne girişe asılan bir bildirim, ne de değişen bir durum var. Çaresizim ne yapabilirim?
YÖNETİCİ ZORUNLU
S.A.’nın sorusu ile başlamak istiyorum. Kat Mülkiyeti Kanunu’na (KMK) göre apartmanda sekiz veya daha fazla bağımsız bölüm varsa, yönetici atanması zorunlu. Okurum öncelikle 10 daireli apartmanda yönetici seçilmesini talep etmeli. Kanuni zorunluluk ve içinden geçtiğimiz bu olağanüstü dönem nedeniyle “acilen” bir yönetici seçilmeli.
ACİL DURUM PLANI
Yöneticinin görevleri ise KMK’da belirlenmiş durumda. KMK’nın 38. maddesine göre yönetici, kat maliklerine karşı bir “vekil” gibi sorumlu. Yöneticilik görevini ifa ettiği sırada temsil ettiği kimselerin çıkarlarını koruyacak önlemleri almakla da kanunen yükümlü.
Bu kapsamda yöneticilerin Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu’nun kararları ile İçişleri Bakanlığı’nca alınan tedbirler ışığında “acil durum planlaması” yapmaları ve uygulamaları gerekiyor. Bu planlamayı nasıl yapacağınızı bilemiyorsanız, internetten bulabilirsiniz. Profesyonel site yönetimi uygulamalarını inceleyip binanıza uygun planlamayı yapın.
BİNADA OHAL İLAN EDİN
Site ve apartmanlarda çalışanlarla oturanların sağlığının korunması için hijyen kuralları gereği en başta rutin temizlik ve dezenfekte işlemlerinin yaptırılması yönetici ve site yönetimlerinin görevi. Her yönetici KMK ve mevzuata dayalı yükümlülüğünün, cezai ve hukuki sorumluluğunun ötesinde kendisi ve toplum sağlığı için binasında “koronavirüs OHAL”i ilan edip bu tedbirleri harfiyen uygulamalıdır.
ŞİKÂYET EDİN, DAVA AÇIN
Apartman yönetim kurulu kararıyla yasaklanmasına, evde çalışmak zorunda kalan bir annenin astım hastası küçük bir kız çocuğuna rağmen silkeleme yapıp rahatsız etmeyi sürdüren komşuyu ise okurum D.D. ilk önce zabıtaya şikâyet edebilir. Çünkü camdan/balkondan silkeleme zaten yasak ve hijyen kurallarına da aykırı. İdari para cezası kesilir.
İkinci olarak D.D. dava açabilir. “Temizlik hastası” olduğu belirtilen komşusunun silkeleme yapmaması ve tedavisi yönünde tedbir kararı aldırabilir. Koronavirüs yüzünden adliyeler de “acil” işler dışında kapalı. Bu süreçte adliyeye gitmeden avukatı kanalıyla “e-dava” açabilir.
EVDE KALIN
SAĞLIĞIMIZ açısından bu süreçte sosyal izolasyona dikkat etmek zorundayız. Bu yapılmadığı için sokağa çıkma sınırlaması getirildi. Sokağa çıkma yasağına uymayan 65 yaş ve üstü vatandaşlar ile kronik hastalara, 3 bin 150 TL idari para cezası kesilecek. TCK’nın 195. maddesi gereğince 2 aydan 1 yıla kadar hapis cezası talebiyle haklarında adli işlem başlatılacak. Haberiniz olsun.
Bu yüzden okurlarımdan ricam “evde kalmaları” ve bu dönemde apartman uyuşmazlıklarını “komşuluk hukuku” içinde çözmeye çalışmaları.
Yöneticiye koronavirüs görevi
Koronavirüsle mücadele için 65 yaş üstü vatandaşlara ve kronik hastalara sokağa çıkma yasağı getirilirken, toplu yaşam alanı apartman ve site yönetimlerinin de alması gerekenler önlemler var. En büyük görev de yöneticilere düşüyor.
BİRÇOK okurum, virüs endişesi nedeniyle apartman yöneticisinden binanın dezenfekte ettirilmesini talep edip edemeyeceğini soruyor.
Evden çalışma sistemine geçenler komşu gürültüsünden şikâyetçi. Çalışmakta zorlandıklarını söylüyorlar.
Öncelikle karşılıklı saygı ve sabırla, en önemlisi “komşuluk hukuku” içinde kişisel önlemlerimizi alarak hep birlikte bu zor dönemi atlatmamız gerekiyor. Önce özetle o sorular:
S.A.: İstanbul’da 10 daireli eski bir apartmanda oturuyorum. Yöneticimiz yok. Arka bahçe ve kömürlükler pislik yuvası. Çok endişeliyiz. Ne yapabilirim?
D.B.: Ankara’da büyük bir sitede oturuyorum. Site yönetimimizden garaj gibi ortak alanları dezenfekte edilmesini talep etme hakkımız var mı?
TEMİZLİK HASTASI GÜRÜLTÜCÜ KOMŞU
D.D.: Koronavirüs salgını nedeniyle evden çalışıyorum. 11 daireli apartmanın 2. katında mülk sahibiyim. Benim problemim üst kat komşum. Günün her saati çocuk odasının camından saatlerce eline ne geçerse yorgan, çarşaf, kıyafet, temizlik bezi dahil her şeyi silkeliyor. Saatlerce elektrik süpürgesi çalıştırıyor. Küçük kızımda astım başlangıcı var. Evde hava tedavisi görüyor. Kronikleşen sorunu nedeniyle camın önündeki yatağında yatıyor, odasının sürekli havalandırılması gerekiyor. Sürekli silkeleme yapması nedeni ile bu mümkün olmuyor. Bu konudaki rahatsızlığımızı kendisine ve apartman yöneticisine ilettim. Yöneticimiz toplantı yapıldığını, pazartesi ve salı günleri silkelemenin yapılabileceği şeklinde karar alındığını, karar defterine yazılmadığı için bu kararı da toplantıda olmayanlara sözlü olarak tebliğ ettiğini söyledi. Apartman girişine de bu konu ile ilgili bildirim asacağını belirtti. İki gün geçmesine rağmen ne girişe asılan bir bildirim, ne de değişen bir durum var. Çaresizim ne yapabilirim?
YÖNETİCİ ZORUNLU
S.A.’nın sorusu ile başlamak istiyorum. Kat Mülkiyeti Kanunu’na (KMK) göre apartmanda sekiz veya daha fazla bağımsız bölüm varsa, yönetici atanması zorunlu. Okurum öncelikle 10 daireli apartmanda yönetici seçilmesini talep etmeli. Kanuni zorunluluk ve içinden geçtiğimiz bu olağanüstü dönem nedeniyle “acilen” bir yönetici seçilmeli.
ACİL DURUM PLANI
Yöneticinin görevleri ise KMK’da belirlenmiş durumda. KMK’nın 38. maddesine göre yönetici, kat maliklerine karşı bir “vekil” gibi sorumlu. Yöneticilik görevini ifa ettiği sırada temsil ettiği kimselerin çıkarlarını koruyacak önlemleri almakla da kanunen yükümlü.
Bu kapsamda yöneticilerin Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu’nun kararları ile İçişleri Bakanlığı’nca alınan tedbirler ışığında “acil durum planlaması” yapmaları ve uygulamaları gerekiyor. Bu planlamayı nasıl yapacağınızı bilemiyorsanız, internetten bulabilirsiniz. Profesyonel site yönetimi uygulamalarını inceleyip binanıza uygun planlamayı yapın.
BİNADA OHAL İLAN EDİN
Site ve apartmanlarda çalışanlarla oturanların sağlığının korunması için hijyen kuralları gereği en başta rutin temizlik ve dezenfekte işlemlerinin yaptırılması yönetici ve site yönetimlerinin görevi. Her yönetici KMK ve mevzuata dayalı yükümlülüğünün, cezai ve hukuki sorumluluğunun ötesinde kendisi ve toplum sağlığı için binasında “koronavirüs OHAL”i ilan edip bu tedbirleri harfiyen uygulamalıdır.
ŞİKÂYET EDİN, DAVA AÇIN
Apartman yönetim kurulu kararıyla yasaklanmasına, evde çalışmak zorunda kalan bir annenin astım hastası küçük bir kız çocuğuna rağmen silkeleme yapıp rahatsız etmeyi sürdüren komşuyu ise okurum D.D. ilk önce zabıtaya şikâyet edebilir. Çünkü camdan/balkondan silkeleme zaten yasak ve hijyen kurallarına da aykırı. İdari para cezası kesilir.
İkinci olarak D.D. dava açabilir. “Temizlik hastası” olduğu belirtilen komşusunun silkeleme yapmaması ve tedavisi yönünde tedbir kararı aldırabilir. Koronavirüs yüzünden adliyeler de “acil” işler dışında kapalı. Bu süreçte adliyeye gitmeden avukatı kanalıyla “e-dava” açabilir.
EVDE KALIN
SAĞLIĞIMIZ açısından bu süreçte sosyal izolasyona dikkat etmek zorundayız. Bu yapılmadığı için sokağa çıkma sınırlaması getirildi. Sokağa çıkma yasağına uymayan 65 yaş ve üstü vatandaşlar ile kronik hastalara, 3 bin 150 TL idari para cezası kesilecek. TCK’nın 195. maddesi gereğince 2 aydan 1 yıla kadar hapis cezası talebiyle haklarında adli işlem başlatılacak. Haberiniz olsun.
Bu yüzden okurlarımdan ricam “evde kalmaları” ve bu dönemde apartman uyuşmazlıklarını “komşuluk hukuku” içinde çözmeye çalışmaları.