Yargıtay Başsavcısı Bekir Şahin ‘Türkiye Cumhuriyeti Başsavcılığı’nı anlattı

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YARGITAY Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, Türkiye Cumhuriyeti Başsavcılığı adıyla yeniden yapılandırılması uzun zamandır tartışılıyor. Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, 2023-2024 yeni adli yılı açılış konuşmasında, devlet zirvesinin önünde bir kez daha ülke başsavcılığı önerisini gündeme getirdi. Önce Akarca’nın önerisi neydi anımsayalım: “Karşılaştırmalı hukukta genellikle ülke başsavcılığı sistemi mevcut olup özellikle Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi gereği adli makamlar arasındaki denkliğin de tesisi gerekir. Tüm bu ihtiyaçlara cevap verebilmek amacıyla Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, ‘Türkiye Cumhuriyeti Başsavcılığı’ olarak yeniden yapılandırılmalıdır.”



Oya Armutçu, Bekir Şahin ile makamında görüştü.

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YARGITAY BAŞKANI ÖNERDİ

Bu öneriyle ilgili merak edilenleri Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin ile konuştum. Makamında ziyaret ettiğim Başsavcı Şahin, bakın hangi değerlendirmeleri yaptı: “Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı olarak bizim görevimiz sadece Yargıtay ile sınırlı değil. Anayasasa Mahkemesi Başsavcısıyız. Yüce Divan yargılamalarında başsavcılık görevini yapıyoruz. Uyuşmazlık Mahkemesi’nde başsavcı olarak görev yapıyoruz. Üst düzey kamu görevlilerinin ilk derece yargılamalarında savcılık görevini yürütüyoruz. Aynı zamanda siyasi partilerin kapatılması da bizim görev alanımıza giriyor. Aslında fiilen ülke başsavcısıyız. Sadece isim olarak Yargıtay Başsavcısı olarak adlandırıyoruz.

YURTDIŞINDA TEMSİL BİZDE

Uluslararası Savcılar Birliği’nde Türkiye Cumhuriyeti’ni temsil ediyoruz, oranın üyesiyiz. Birçok ülke ile mutabakat zabıtları imzalıyoruz. Ama şöyle bir durum var. Mesala Azerbaycan adına başsavcılık bir metine imza atınca, altında Azerbaycan Başsavcısı yazıyor ve öyle imza atıyor. Almanya Federal Başsavcısı diye imzalıyor. En son İngiltere ile mutabakat zaptı imzaladık. O da İngiltere Galler Kraliyet Başsavcısı diye yazdı ve imza attı. Biz bu zapta Yargıtay Başsavcısı olarak yazdık. Muadillik anlamında bir denklik olmuyor mutabakat zabıtlarının imzalanmasında.

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DÜNYADA DAHA ETKİLİ OLUR

Ben yurtdışında, ülkemizin milli ve manevi değerlerine yapılan saldırılara ilişkin soruşturmaların Ülke Başsavcılığı’nca yapılması gerektiğini düşünüyorum. Şu anda bu suçların soruşturulması Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nda. Mesela Gine’de gemi adamlarımız rehin alındı. Birçok ülkede Kuran’ı Kerim yakılıyor, Kuran Kerim’e saldırı suçları işleniyor. Türk bayrağı yakılıyor. Bu tip suçları Ülke Başsavcılığı olarak biz soruşturalım. Ülkenin milli manevi değerlerine saldırı teşkil eden bu suçların soruşturulmasının Ülke Başsavcılığı tarafından yapıldığı takdirde dünyada daha etkili olabileceğini düşünüyorum.

ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ GEREKİYOR

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Olumsuz bakan kimseyi görmedim. Cumhurbaşkanımız ve Meclis Başkanımızla görüştük. Bunun için anayasa değişikliği gerekiyor. Yerel seçimden sonra anayasa değişikliği teklifi olarak Meclis’e getirilirse muhalefetin de desteği ile çıkacağını düşünüyorum.”

HANGİ SUÇLARA BAKACAK

ANAYASA değişikliği için uzlaşma sağlanması halinde, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Türkiye Cumhuriyeti Başsavcılığı adıyla yeniden yapılandırılacak. Ülke Başsavcılığı sıfatıyla görev alanı genişleyecek. Sınır aşan siber suçlarla mücadeleyi Ülke Başsavcılığı yürütecek. Sınır aşan yasadışı ticaret, uluslararası insan kaçakçılığı, yapay zekânın suç işlemek için kullanılması, kripto para aracılığıyla kara para aklama gibi suçlar da artık başsavcılıkça soruşturulacak. Uluslararası terörizm, yurtdışında Kuran’ı Kerim, bayrak yakma gibi suçlar ve Türk vatandaşlarının kaçırılması, rehin alınması, gemi basılıp kaçırılması gibi suçlar Ülke Başsavcısı tarafından soruşturma konusu yapılacak. Sınır ötesi suçlar ile organize ve terör suçlarıyla mücadele için soruşturmaların tek elden, uzmanlaşmış savcılar tarafından gecikmeksizin yürütülmesi mümkün olacak.

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2024’TE HAYATA GEÇEBİLİR

Başsavcı Şahin’e, 2024 hedef ve beklentilerini de sordum. Onlar da şöyle: “2023’ten 21 bin 487 dosya 2024’e devretti. Ben göreve başladığımda, 283 bin dosya vardı. Hedefim, bu dosyaların sayısını 10 binin altına indirmekti. Önümüzdeki haziranda dosya sayımızı 21 binden 10 bin civarına indirmeyi hedefliyoruz. 2024 yılında anayasa değişikliği ile Türkiye Cumhuriyeti Başsavcılığı’nın hayata geçirilmesini ümit ediyoruz..”