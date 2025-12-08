Süresiz nafaka tartışması: Yasada yok içtihatta var

Haberin Devamı

2 Aralık’ta Ankara Çukurca Lions Kulübü’nün “Cumhuriyet ve Kadın Hakları” panelinde konuşmacıydım. Panelde, Cumhuriyet’ten günümüze kadın hakları tartışıldı. Kamuoyu gündemindeki iki konu öne çıktı: Süresiz nafaka (yoksulluk nafakası) uygulaması ve evli kadının bekârlık soyadını tek başına kullanma hakkı.

ÇALIŞMA VAR AMA...

“Süresiz nafaka” kaldırılsın mı kaldırılmasın mı yine tartışılıyor. Çalışmaları süren 12. Yargı Paketi’ne girip girmeyeceği de merak konusu. Geçen hafta AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde gazeteciler, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’a “Süresiz nafakanın kaldırılması gündemde mi?” diye sordular. Bakan Tunç, “Aile hukukuyla ilgili çalışmalarımız var ama şu anda gündemimizde değil” dedi. Görünen o ki sürpriz bir gelişme yaşanmaması halinde ‘12. Paket’te nafaka düzenlemesi olmayacak.

YASADA YOK

Peki, Türk Medeni Kanunu’nda (TMK) “Süresiz nafaka” diye bir şey var mı? Nafaka hiçbir şekilde kesilemiyor mu? Uzmanlar ne diyor? Bu soruların yanıtını Prof. Şebnem Akipek Öcal verdi. Altını çizdiği ilk nokta şu:

“Türk Medeni Kanunu’nda ‘süresiz nafaka’ diye bir kavram yok. TMK 175, yoksulluğa düşecek eşe nafaka bağlanabileceğini söylüyor. Ancak bunun ömür boyu sürmesi gerektiğine dair bir hüküm yok. Bugün ‘süresiz nafaka’ dediğimiz uygulama Yargıtay’ın yıllar içinde oluşmuş içtihatları ile ortaya çıktı. Yani yasal zorunluluk değil, yüksek mahkemenin pratiği.” Peki sorun nerede? Yoksulluğa düşme kriteri net değil. Ekonomik koşullar hızla değişiyor. Tarafların gelir-gider durumu zaman içinde farklılaşıyor.

SORUN TMK DEĞİL

Öcal’a göre doğrudan “süresiz nafaka kaldırılsın” demek çözüm değil. TMK’daki düzenleme yerinde ve yeterli. Hâkimin nafakada takdir yetkisi var. Hâkim her dosyada somut koşullara özgü olarak zaten nafakayı artırıp kaldırabiliyor. TMK 176. Madde’ye göre durum şu:

“Nafaka, alacaklı tarafın yeniden evlenmesi ya da taraflardan birinin ölümü halinde kendiliğinden kalkar; alacaklı tarafın evlenme olmaksızın fiilen evliymiş gibi yaşaması, yoksulluğunun ortadan kalkması ya da haysiyetsiz hayat sürmesi halinde mahkeme kararıyla kaldırılır.”

Asıl sorun nafakanın somut koşullara göre süreli veya sınırlı uygulanabileceği objektif bir sistem kurmak. Yargıtay’ın içtihat değiştirmesi. Bu bakış, Avrupa’daki pek çok örnekle de uyumlu. Kadının ekonomik olarak güçlendirilmesi, çalışma hayatına erişimi ve sosyal güvencesi güçlendikçe nafakaya duyulan ihtiyaç da azalıyor. Avrupa’daki birçok ülkede nafaka yok. Devlet gereksinim duyan kadının ihtiyaçlarını zaten karşılıyor.

EVLİ KADININ BEKÂRLIK SOYADI

Panelin ikinci tartışma başlığı yılların sorunu: “Evli kadın tek başına bekârlık soyadını kullanabilir mi?” Bu sorunun cevabı hukuken artık çok net. Prof. Öcal’ın anımsattığı gibi evlenen kadının kocasının soyadını alacağını öngören TMK 187’nci madde hükmü, 22 Şubat 2023’te Anayasa Mahkemesi’nce iptal edildi. 28 Nisan 2023’te Resmi Gazete’de yayımlanan iptal kararı 9 ay sonra yürürlüğe girdi.

AYM KARARI VAR

Hükümet yeni düzenlemeyi 9. Yargı Paketi’ne aldı, sonra çıkardı. Bugün yasada, “Kadın evlenince kocasının soyadını almak zorundadır” hükmü yok. Ancak uygulama hâlâ eski alışkanlıklarla gidiyor.

Bazı nüfus idareleri, “Yönetmelikte düzenleme var, AYM kararı bizi bağlamaz” diyerek evli kadının bekârlık soyadını tek başına kullanmasını reddediyor.

Oysa durum son derece açık:

AYM kararları bağlayıcıdır. Yönetmelik, yasaya ve AYM kararlarına aykırı olamaz. Yasa değişmese bile iptal kararı uygulanmak zorundadır.

Bu tablo bize maalesef şunu gösteriyor: Evli kadınlar, AYM’nin yasağı iptaline rağmen bekârlık soyadlarını kullanmak için yeniden dava açmak zorundalar.

PROBLEM UYGULAMADA

Çankaya Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Emel Badur, iki konuda da ortak bir sorunu vurguluyor: Türkiye’de kadın hakları çoğu zaman kâğıt üzerinde kazanılıyor, ama idari uygulamada engel, gecikme veya direnç yaşanıyor. Nafaka konusunda da soyadı konusunda da sorun yasanın kendisi değil, yargı ve idarenin uygulama biçiminden kaynaklanıyor. Prof Badur’a göre yapılması gereken de şu: “Öncelikle, kadınların hakları konusunda direnmesi. AYM kararlarının idareye eksiksiz yansıtılması. Nafaka konusunda net, ölçülebilir ve çağın koşullarına uygun kriterler oluşturulması. Kadınların sürekli dava açmak zorunda kalmadan idari işlemlerle haklarını alabilmesi.”

ÇOCUKLARI EĞİTMEK

Panelin son konuşmacısı Emel Uslu Atik Eğitim Uygulama ve Araştırma Vakfı (EUA) Başkanı Emel Uslu Atik’ti. Atik, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da köylerdeki kadın ve çocuklara dönük projelerini anlattı. İşinsanı, mimar, turizmci Atik, Doğu’da köyde evden çıkmayan çocuklara, kadınlara dokunabilmek ve eğitimlerine destek olmak için çalıştıklarını söyledi. En önemlisi de bu değil mi? Geleceğimiz olan çocukları eğitmek...