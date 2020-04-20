Site bahçesinde sokağa çıkma yasağı yok mu?

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı, sosyal mesafe kuralları, diğer koronavirüs tedbirleri sitelerin bahçeleri için geçerli değil mi? Cezası yok mu? Site bahçesi de olsa kısmi ya da genel sokağa çıkma yasağı ilan edildiyse evden çıkamazsınız. Genel kural bu ve uymakla yükümlüsünüz.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sokağa çıkma yasağını ihlal edenlere 2 ay ile 1 yıl arasında hapis cezası ve 3 bin 186 TL’ye kadar para cezası uygulanacağını açıklamıştı. Bu ceza tüm Türkiye’de uygulanıyor. Ortak alan statüsündeki site bahçeleri de tedbirlerin kapsamı dışında değil.
Hafta sonu sokağa çıkma yasağı, sosyal mesafe kuralları, diğer koronavirüs tedbirleri sitelerin bahçeleri için geçerli değil mi? Basit ama önemli olan bu konudaki örnek soru okurum H.B.’den. Önce sorusu:
“Bahçesinde yürüme parkuru, spor alanları ve geniş bir bahçe alanı olan bir sitede oturmaktayım. Sokağa çıkması yasak olan 8, 10, 15, 18 her yaş grubundan çocuklar 3–4 kişilik gruplar halinde spor yapıyorlar, oyun oynuyorlar, bisiklete biniyorlar. Sonra bu çocuklar asansörlere binerek evlerine dağılıyorlar. Bu duruma yönetimin söz geçiremediğini veya görmezden geldiğini tahmin ediyorum. Böyle site içlerinde resmi denetim yapılamıyor mu?”
Site bahçesi de olsa kısmi ya da genel sokağa çıkma yasağı ilan edildiyse evden çıkamazsınız. Genel kural bu ve uymakla yükümlüsünüz. 20 yaş altı bu gruba giren çocuklarla 65 yaş üstünün sokağa çıkması genel olarak yasak zaten. Çocukların salgının tepe noktasına ulaşacağı önümüzdeki 1-2 hafta sağlıklarını korumak için zaten dışarı çıkarılmaması gerekiyor. Bu konuda sorumluluk öncelikle anne-babalarında. Hem kendi çocuklarının hem de toplum sağlığı için bu sokağa çıkma yasağına ve sosyal mesafe tedbirlere uymak ve çocuklarına da uygulatmakla yükümlüler.
SİTE YÖNETİMİ DE SORUMLU
Anne-babaların yanı sıra site yönetimleri Kat Mülkiyeti Kanunu’nun (KMK) 38. maddesine göre koronavirüs tedbirlerini almak ve uygulatmakla yükümlü. Site yöneticilerin “acil durum planlaması” yaparak, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu’nun kararları ile İçişleri Bakanlığı’nın genelge ve yasaklarını uygulamaları gerekiyor. Sitede eğer varsa yönetim tarafından güvenlik görevlileri devreye sokulabilir. Site bahçesinde çocukların sürekli toplanıp tedbirlere uymamakta ısrarları halinde güvenliğin uyarısı ile denetim sağlanabilir.
Bu da çözüm olmazsa, başta H.B., tüm site sakinlerinin ve site yöneticisinin 155 ve 112’yi arayarak sokağa çıkma yasağı başta koronavirüs tedbirlerine uymamakta ısrar edenlerin denetimini sağlayabilir. Bu durumda polis gelir, tüm uyarılara rağmen yasakları çiğneyenlere ceza uygular.
1 YIL HAPİS VE 3 BİN 186 TL CEZA
Sokağa çıkma yasağına uymayanlara cezayı bizzat İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıklamıştı. Bakan Soylu, sokağa çıkma yasağını ihlal edenlere 2 ay ile 1 yıl arasında hapis ve 3 bin 186 TL’ye kadar para cezası uygulanacağını bildirmişti. Bu ceza hafta sonu tüm Türkiye’de binlerce kişiye uygulandı ve uygulanmaya da devam edecek. Ortak alan statüsündeki site bahçeleri de tedbirlerin kapsamı dışına değil. Haberiniz olsun.
TEMİZLİK GÖREVLİSİ YASAK KAPSAMINDA MI?
Bir diğer soru da şuydu: Site temizlik görevlileri hafta sonu genel sokağa çıkma yasağı kapsamı dışında mı? Sitelerin temizliği ne olacak? Eskişehir’de oturan S.D. adlı okurum şöyle soruyor:
“Eskişehir’de 6 bloktan oluşan 320 daireli bir sitede oturuyorum. Hafta sonu sokağa çıkma yasağı sebebiyle temizlik görevlisi olmayacakmış. Böyle kalabalık bir sitede üç gün hiç temizlik yapılmaması, çöplerin alınmaması daha da çok virüse yol açar. Bunu yönetime ilettim, çözüm bulamadım. Nasıl bir yol izleyebiliriz?”
Öncelikle Kat Mülkiyeti Kanunu’na göre bu konuda site yönetiminin gereken tedbirleri önceden alması gerekiyor. Çünkü İçişleri Bakanlığı’nın genelgesine göre sitelerde temizlik görevlisi olarak çalışanlar sokağa çıkma yasağından muaf değil. Bu nedenle site yönetiminin iki günlük yasak öncesi temizlik konusunda önlem alması, çöplerin nasıl atılacağı konusunda planlama yapması gerekiyor.
SON NOT: Biraz daha sabır. Bu basit sorunlar, komşuluk hukuku içinde kolayca çözülebilir. Evde kal Türkiye’m.
Site bahçesinde sokağa çıkma yasağı yok mu?
Hafta sonu sokağa çıkma yasağı, sosyal mesafe kuralları, diğer koronavirüs tedbirleri sitelerin bahçeleri için geçerli değil mi? Cezası yok mu? Site bahçesi de olsa kısmi ya da genel sokağa çıkma yasağı ilan edildiyse evden çıkamazsınız. Genel kural bu ve uymakla yükümlüsünüz.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sokağa çıkma yasağını ihlal edenlere 2 ay ile 1 yıl arasında hapis cezası ve 3 bin 186 TL’ye kadar para cezası uygulanacağını açıklamıştı. Bu ceza tüm Türkiye’de uygulanıyor. Ortak alan statüsündeki site bahçeleri de tedbirlerin kapsamı dışında değil.
Hafta sonu sokağa çıkma yasağı, sosyal mesafe kuralları, diğer koronavirüs tedbirleri sitelerin bahçeleri için geçerli değil mi? Basit ama önemli olan bu konudaki örnek soru okurum H.B.’den. Önce sorusu:
“Bahçesinde yürüme parkuru, spor alanları ve geniş bir bahçe alanı olan bir sitede oturmaktayım. Sokağa çıkması yasak olan 8, 10, 15, 18 her yaş grubundan çocuklar 3–4 kişilik gruplar halinde spor yapıyorlar, oyun oynuyorlar, bisiklete biniyorlar. Sonra bu çocuklar asansörlere binerek evlerine dağılıyorlar. Bu duruma yönetimin söz geçiremediğini veya görmezden geldiğini tahmin ediyorum. Böyle site içlerinde resmi denetim yapılamıyor mu?”
Site bahçesi de olsa kısmi ya da genel sokağa çıkma yasağı ilan edildiyse evden çıkamazsınız. Genel kural bu ve uymakla yükümlüsünüz. 20 yaş altı bu gruba giren çocuklarla 65 yaş üstünün sokağa çıkması genel olarak yasak zaten. Çocukların salgının tepe noktasına ulaşacağı önümüzdeki 1-2 hafta sağlıklarını korumak için zaten dışarı çıkarılmaması gerekiyor. Bu konuda sorumluluk öncelikle anne-babalarında. Hem kendi çocuklarının hem de toplum sağlığı için bu sokağa çıkma yasağına ve sosyal mesafe tedbirlere uymak ve çocuklarına da uygulatmakla yükümlüler.
SİTE YÖNETİMİ DE SORUMLU
Anne-babaların yanı sıra site yönetimleri Kat Mülkiyeti Kanunu’nun (KMK) 38. maddesine göre koronavirüs tedbirlerini almak ve uygulatmakla yükümlü. Site yöneticilerin “acil durum planlaması” yaparak, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu’nun kararları ile İçişleri Bakanlığı’nın genelge ve yasaklarını uygulamaları gerekiyor. Sitede eğer varsa yönetim tarafından güvenlik görevlileri devreye sokulabilir. Site bahçesinde çocukların sürekli toplanıp tedbirlere uymamakta ısrarları halinde güvenliğin uyarısı ile denetim sağlanabilir.
Bu da çözüm olmazsa, başta H.B., tüm site sakinlerinin ve site yöneticisinin 155 ve 112’yi arayarak sokağa çıkma yasağı başta koronavirüs tedbirlerine uymamakta ısrar edenlerin denetimini sağlayabilir. Bu durumda polis gelir, tüm uyarılara rağmen yasakları çiğneyenlere ceza uygular.
1 YIL HAPİS VE 3 BİN 186 TL CEZA
Sokağa çıkma yasağına uymayanlara cezayı bizzat İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıklamıştı. Bakan Soylu, sokağa çıkma yasağını ihlal edenlere 2 ay ile 1 yıl arasında hapis ve 3 bin 186 TL’ye kadar para cezası uygulanacağını bildirmişti. Bu ceza hafta sonu tüm Türkiye’de binlerce kişiye uygulandı ve uygulanmaya da devam edecek. Ortak alan statüsündeki site bahçeleri de tedbirlerin kapsamı dışına değil. Haberiniz olsun.
TEMİZLİK GÖREVLİSİ YASAK KAPSAMINDA MI?
Bir diğer soru da şuydu: Site temizlik görevlileri hafta sonu genel sokağa çıkma yasağı kapsamı dışında mı? Sitelerin temizliği ne olacak? Eskişehir’de oturan S.D. adlı okurum şöyle soruyor:
“Eskişehir’de 6 bloktan oluşan 320 daireli bir sitede oturuyorum. Hafta sonu sokağa çıkma yasağı sebebiyle temizlik görevlisi olmayacakmış. Böyle kalabalık bir sitede üç gün hiç temizlik yapılmaması, çöplerin alınmaması daha da çok virüse yol açar. Bunu yönetime ilettim, çözüm bulamadım. Nasıl bir yol izleyebiliriz?”
Öncelikle Kat Mülkiyeti Kanunu’na göre bu konuda site yönetiminin gereken tedbirleri önceden alması gerekiyor. Çünkü İçişleri Bakanlığı’nın genelgesine göre sitelerde temizlik görevlisi olarak çalışanlar sokağa çıkma yasağından muaf değil. Bu nedenle site yönetiminin iki günlük yasak öncesi temizlik konusunda önlem alması, çöplerin nasıl atılacağı konusunda planlama yapması gerekiyor.
SON NOT: Biraz daha sabır. Bu basit sorunlar, komşuluk hukuku içinde kolayca çözülebilir. Evde kal Türkiye’m.