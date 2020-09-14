Salgın izni infazdan düşecek mi?

Koronavirüs nedeniyle binlerce hükümlü cezaevinden izinli olarak çıkarıldı. Bu geçen süre cezadan düşecek. Peki adli para cezası karşılığı kamuya yararlı bir işte çalıştırılma yaptırımına hükmedilenlerin evde izinli geçirdikleri süre de infazdan sayılacak mı? Onun da yanıtı “Evet”.
Bu hafta köşemi hükümlüler ve yakınlarından gelen sorulara ayırdım. En çok sordukları soru şu: Salgının seyri yavaşlamadı ve sürüyor. Cezaevlerinde koronavirüs izinleri bir kez daha uzatılacak mı?
Okurum H.A. bu konudaki beklentiyi ve e-posta kutumu dolduran soruları şöyle özetliyor: “Üçüncü kez izin uzatması yapılacak mı? İnşallah olur. Sabırsızlıkla beklemekteyiz.”
ÜÇÜNCÜ KEZ UZATMA MÜMKÜN
Koronavirüs nedeniyle yaklaşık 60 bin hükümlüye 31 Temmuz’dan itibaren iki ay süreyle ikinci kez verilen izin eylül sonunda bitecek. Salgının seyrine göre Sağlık Bakanlığı’nın önerisi ile Adalet Bakanlığı’nca salgın izni üçüncü ve son kez önümüzdeki ekim ve kasım aylarını kapsayacak şekilde iki ay daha uzatılabilecek. Yeni infaz düzenlemesinin geçici maddesiyle getirilen salgın izni 1 Aralık’ta sona erecek.
1 ARALIK’TA DÖNECEKLER
Salgında olağanüstü bir durum yaşanmaması, hükümetin gerekli görüp, farklı ve yeni bir düzenleme yapmaması halinde hükümlüler kalan cezalarını çekmek üzere 1 Aralık’ta cezaevlerine geri dönecekler. Aynı yasa kapsamında salgın izninde geçirilen süreler infazdan düşürülüyor. Cezasının infazını, evde salgın izinde tamamlayan hükümlüler cezaevine bir daha girmeyecekler. Ancak bakiye cezası kalan hükümlüler 1 Aralık’ta geri dönecekler. Bakiye cezalarını koronavirüs tedbirleri sıkı şekilde uygulanan cezaevlerinde çekecekler.
GÖRÜNTÜLÜ ARAMA İÇİN SÖZLEŞME TAMAM
CEZAEVLERİNDEN görüntülü görüşme de en çok merak edilen konular arasında. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’ün hedefinde, yargıdan sonra cezaevlerindeki dijital dönüşüm var. Hükümlülerin yaşam alanlarına 18 ayda 20 bin multimedya cihazı yerleştirilecek. Bu cihaz kanalıyla “görüntülü arama, sayım, dilekçe, kantin, e-doktor, e-kütüphane, e-mektup, bakanlıkla iletişim” gibi hizmetler sağlanacak. Mevzuat değişikliğinin yapıldı ve cihazlarla ilgili 11 Mayıs’ta Türk Telekom AŞ ile 10 yıl süreli kira sözleşmesi imzalandı. Parmak izlerinin sistem entegrasyonu, UYAP bilişim sistemi, Vakıfbank ödeme sistemleri, İşyurtları Kurumu Başkanlığı konsinye kantin yazılımı entegrasyonu çalışmaları yürütülüyor. Bakırköy ve Sincan Kadın ile Sincan Çocuk ve Gençlik Kapalı Ceza İnfaz Kurumları pilot kurumlar olarak belirlendi. Pilot uygulama ise çok yakında başlatılacak.
KAMUYA YARARLI İŞTE ÇALIŞANLARA NE OLACAK?
OKURUM G.Ç. kamuya yararlı işte çalışma cezası verilenlerin durumunu soruyor. Önce sorusu: “Kamuya yararlı işte çalışma yaptırımına 25 Şubat’ta başlamıştım. Salgın nedeniyle bir aylık çalışma sonrası izne ayrıldım. Programım 21 Şubat 2021’de bitiyor. Acaba benim gibi haklarında adli para cezası karşılığı kamuya yararlı bir işte çalıştırılma yaptırımı uygulanan hükümlülerin, izinlerinde geçen süreler de infazlarından sayılacak mı?”
G.Ç.’nin bu sorusunu Adalet Bakanlığı’na ilettim. G.Ç. gibi kamuya yararlı işte çalışma yaptırımı altındaki hükümlülerin, salgın izninde geçen süreler infazdan sayılacak. Bu konudaki uygulama şöyle:
“7242 sayılı düzenleme ile 5275 sayılı Kanun’a eklenen geçici 9/5. fıkrası gereği ve Sağlık Bakanlığı’nın önerisi doğrultusunda ceza infaz kurumlarında bulunan veya açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan ve uygun şartları taşıyan hükümlüler ile denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle cezalarının infazına karar verilen hükümlüler 31 Temmuz tarihinden itibaren iki ay süreyle izinli sayılmışlardır.
ADLİ PARA CEZASINI ÖDEMEYENE YAPTIRIM
5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun ‘adli para cezasının infazı’ başlıklı 106/ 3. fıkrası kapsamında hükümlülerin haklarında hükmedilmiş adli para cezalarını ödememeleri halinde Cumhuriyet savcısının kararı ile ödenmeyen kısma karşılık gelen gün miktarı hapis cezasına çevrilerek, hükümlünün iki saat çalışması karşılığı bir gün olmak üzere kamuya yararlı bir işte çalıştırılmasına karar verilebilmektedir.
İZİN SÜRESİ İNFAZDAN SAYILACAK
5275 sayılı Kanun’a eklenen geçici 9. madde kapsamında bulunduğu anlaşılan, haklarında adli para cezası karşılığı kamuya yararlı bir işte çalıştırılma yaptırımına hükmedilmiş hükümlülerin, izinlerinde geçen süreler infazlarından sayılacak ve izin süresinin tamamlanması sonrasında da kalan süre kadarıyla infazlarına devam edilecektir.”
Salgın izni infazdan düşecek mi?
Koronavirüs nedeniyle binlerce hükümlü cezaevinden izinli olarak çıkarıldı. Bu geçen süre cezadan düşecek. Peki adli para cezası karşılığı kamuya yararlı bir işte çalıştırılma yaptırımına hükmedilenlerin evde izinli geçirdikleri süre de infazdan sayılacak mı? Onun da yanıtı “Evet”.
Bu hafta köşemi hükümlüler ve yakınlarından gelen sorulara ayırdım. En çok sordukları soru şu: Salgının seyri yavaşlamadı ve sürüyor. Cezaevlerinde koronavirüs izinleri bir kez daha uzatılacak mı?
Okurum H.A. bu konudaki beklentiyi ve e-posta kutumu dolduran soruları şöyle özetliyor: “Üçüncü kez izin uzatması yapılacak mı? İnşallah olur. Sabırsızlıkla beklemekteyiz.”
ÜÇÜNCÜ KEZ UZATMA MÜMKÜN
Koronavirüs nedeniyle yaklaşık 60 bin hükümlüye 31 Temmuz’dan itibaren iki ay süreyle ikinci kez verilen izin eylül sonunda bitecek. Salgının seyrine göre Sağlık Bakanlığı’nın önerisi ile Adalet Bakanlığı’nca salgın izni üçüncü ve son kez önümüzdeki ekim ve kasım aylarını kapsayacak şekilde iki ay daha uzatılabilecek. Yeni infaz düzenlemesinin geçici maddesiyle getirilen salgın izni 1 Aralık’ta sona erecek.
1 ARALIK’TA DÖNECEKLER
Salgında olağanüstü bir durum yaşanmaması, hükümetin gerekli görüp, farklı ve yeni bir düzenleme yapmaması halinde hükümlüler kalan cezalarını çekmek üzere 1 Aralık’ta cezaevlerine geri dönecekler. Aynı yasa kapsamında salgın izninde geçirilen süreler infazdan düşürülüyor. Cezasının infazını, evde salgın izinde tamamlayan hükümlüler cezaevine bir daha girmeyecekler. Ancak bakiye cezası kalan hükümlüler 1 Aralık’ta geri dönecekler. Bakiye cezalarını koronavirüs tedbirleri sıkı şekilde uygulanan cezaevlerinde çekecekler.
GÖRÜNTÜLÜ ARAMA İÇİN SÖZLEŞME TAMAM
CEZAEVLERİNDEN görüntülü görüşme de en çok merak edilen konular arasında. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’ün hedefinde, yargıdan sonra cezaevlerindeki dijital dönüşüm var. Hükümlülerin yaşam alanlarına 18 ayda 20 bin multimedya cihazı yerleştirilecek. Bu cihaz kanalıyla “görüntülü arama, sayım, dilekçe, kantin, e-doktor, e-kütüphane, e-mektup, bakanlıkla iletişim” gibi hizmetler sağlanacak. Mevzuat değişikliğinin yapıldı ve cihazlarla ilgili 11 Mayıs’ta Türk Telekom AŞ ile 10 yıl süreli kira sözleşmesi imzalandı. Parmak izlerinin sistem entegrasyonu, UYAP bilişim sistemi, Vakıfbank ödeme sistemleri, İşyurtları Kurumu Başkanlığı konsinye kantin yazılımı entegrasyonu çalışmaları yürütülüyor. Bakırköy ve Sincan Kadın ile Sincan Çocuk ve Gençlik Kapalı Ceza İnfaz Kurumları pilot kurumlar olarak belirlendi. Pilot uygulama ise çok yakında başlatılacak.
KAMUYA YARARLI İŞTE ÇALIŞANLARA NE OLACAK?
OKURUM G.Ç. kamuya yararlı işte çalışma cezası verilenlerin durumunu soruyor. Önce sorusu: “Kamuya yararlı işte çalışma yaptırımına 25 Şubat’ta başlamıştım. Salgın nedeniyle bir aylık çalışma sonrası izne ayrıldım. Programım 21 Şubat 2021’de bitiyor. Acaba benim gibi haklarında adli para cezası karşılığı kamuya yararlı bir işte çalıştırılma yaptırımı uygulanan hükümlülerin, izinlerinde geçen süreler de infazlarından sayılacak mı?”
G.Ç.’nin bu sorusunu Adalet Bakanlığı’na ilettim. G.Ç. gibi kamuya yararlı işte çalışma yaptırımı altındaki hükümlülerin, salgın izninde geçen süreler infazdan sayılacak. Bu konudaki uygulama şöyle:
“7242 sayılı düzenleme ile 5275 sayılı Kanun’a eklenen geçici 9/5. fıkrası gereği ve Sağlık Bakanlığı’nın önerisi doğrultusunda ceza infaz kurumlarında bulunan veya açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan ve uygun şartları taşıyan hükümlüler ile denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle cezalarının infazına karar verilen hükümlüler 31 Temmuz tarihinden itibaren iki ay süreyle izinli sayılmışlardır.
ADLİ PARA CEZASINI ÖDEMEYENE YAPTIRIM
5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun ‘adli para cezasının infazı’ başlıklı 106/ 3. fıkrası kapsamında hükümlülerin haklarında hükmedilmiş adli para cezalarını ödememeleri halinde Cumhuriyet savcısının kararı ile ödenmeyen kısma karşılık gelen gün miktarı hapis cezasına çevrilerek, hükümlünün iki saat çalışması karşılığı bir gün olmak üzere kamuya yararlı bir işte çalıştırılmasına karar verilebilmektedir.
İZİN SÜRESİ İNFAZDAN SAYILACAK
5275 sayılı Kanun’a eklenen geçici 9. madde kapsamında bulunduğu anlaşılan, haklarında adli para cezası karşılığı kamuya yararlı bir işte çalıştırılma yaptırımına hükmedilmiş hükümlülerin, izinlerinde geçen süreler infazlarından sayılacak ve izin süresinin tamamlanması sonrasında da kalan süre kadarıyla infazlarına devam edilecektir.”