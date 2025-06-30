Otopark soruları-2... Komşunuz 1 yerine 4 araç park ediyorsa

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OTOPARK sorunu bitmek bilmiyor. Bu hafta sizlerden yeni gelen soruları Kat Mülkiyeti Hukuku Bilirkişisi Murat Erdoğan’a yönelttim.

Soru: Okur Yıldıray Ç: Biz F blokta oturuyoruz. Beş araçlık açık otopark yerimiz var. E bloktan iki site sakini, E blokun da açık otoparkı olmasına rağmen araçlarını F blok açık otopark yerine park ediyorlar. Otopark ortak tezini savunuyorlar. F blok arsa payı içindeki otopark yeri, sadece F blok sakinlerine ait mi? Yoksa diğer blok sakinleri, kendi blok arsa payı içinde otopark yeri müsait olmasına rağmen araçlarını diğer bir blok açık otoparkına park edebilir mi?

ÇOK BLOKLU SİTELERDE

Erdoğan: Kat Mülkiyeti Kanunu’na (KMK) göre otopark alanları ortak alan olarak tanımlanmakla birlikte uygulamada bu ortak alanın fiili kullanım hakkı, blokların arsa paylarına veya yönetim planında yapılan düzenlemelere göre belirlenir. Eğer sitenizin yönetim planında veya genel kurul kararlarında bloklara ait otopark bölümleri ayrı ayrı tahsis edilmişse her blok sakini yalnızca kendi bloğuna ait otopark alanını kullanmak zorundadır. Ancak yönetim planında veya alınmış bir karar yoksa otopark alanı tüm blok sakinlerinin “ortak kullanımda” sayılır ve kural koymak için genel kurulda karar alınması gerekir.

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BLOK BAZLI TAHSİS

Özetle yönetim planında blok bazlı otopark tahsisi varsa diğer blok sakinlerinin o otoparka park etmesi yasaktır. Yönetim planında veya karar defterinde blok bazlı tahsis yoksa otopark “ortak” kabul edilir, ancak yönetim bu durumu düzene koymak için kullanım kuralları belirleyebilir. Genel kurulda blok bazlı otopark kullanım düzenlemesi kararı alarak karmaşayı önleyebilirsiniz. Okurumuz da öncelikle yönetim planını incelemeli. Yönetime açık otopark kullanımına ilişkin bir genel kurul kararı olup olmadığını sorup öğrenmeli. Eğer açık otoparklar blok tahsisli ise E bloktakiler F bloğa park edemezler. Blok tahsisi yoksa “ortak alan” sayılır. Park edebilirler. Bu durumu engellemenin yolu site genel kurulunda blok bazlı otopark kullanımı düzenlemesi yapılmasıdır.

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FAZLA ARAÇ PARKI

Soru: 2021 öncesi 108 dairelik 2 bloklu ortak otoparklı bir sitede malik olarak oturuyorum. Benim cevabını merak ettiğim soru şu; evin metrekaresi fark etmeksizin başka bir malik ya da kiracı şahsın kendi arabasının ya da arabalarının dışında, 1-2 tane (karı-

koca) çalıştığı şirketlerden tahsis edilen kiralık araçları da var ise ve bunlar 2-3-4 yerlik otopark yerini işgal ediyorsa bu duruma hukuken nasıl bir çare bulabiliriz?

Erdoğan: Konu ortak otopark alanlarının amacı dışında işgal edilmesi başlığı altında değerlendirilir. KMK ve site yönetim planına göre yorumlanır. Ortak otopark alanları, 2021 öncesi yapılmış binalarda tüm maliklerin eşit ve adil kullanım hakkına tabidir. Bir daire sakini, kendi dairesi için öngörülen makul sayıdan fazla araç koyarak; örneğin şahsi arabalar dışında şirkete ait ek araçlarla birlikte 2-3-4 yer işgal ederek, diğer maliklerin kullanım hakkını kısıtlayamaz. Bu şekilde fazla araç park edilmesi, haksız işgal sayılır.

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HUKUKEN NE YAPILABİLİR

1. Öncelikle genel kurulda bu konu gündeme alınmalı, makul sayıda araç kullanımına ilişkin kural ve sınır belirlenmelidir.

2. Bu karar, toplantı tutanağına yazılarak oybirliği veya çoğunlukla alınmalıdır.

3. Bu kurala aykırı davranan malikler önce yazılı ihtar ile uyarılır.

4. İhtar ve kurallara rağmen devam ederse yönetim sulh hukuk mahkemesinde müdahalenin meni davası açabilir.

5. Caydırıcı olması için cezai müeyyide içeren bir iç yönetmelik hazırlanabilir.

Özetle hiç kimse ortak otoparkı makul sayının üzerinde araçla işgal edemez. Site yönetimi, genel kurul kararıyla bu hakkı korumak ve düzenlemekle yükümlüdür. Okurumuz da öncelikle yönetime başvurup sorunun çözümünü istemeli. Çözülmemesi halinde ise önce ilgili belediyeye başvurarak idari para cezası kesilmesi yoluna gidilebilir. Son çare ise sulh hukuk mahkemesinde müdahalenin meni davası açmaktır.