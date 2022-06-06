'Martı'ya plaka mı geliyor

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Bazı okurlarım, bisiklet yolunda kullanılması gereken Martı’ların yoğun trafikte ve caddelerde kullanılmasından ve yayalara çarpıp kaçmalarından şikâyetçi. Polisin “Karayolunda elektrikli scooter kullanmak” suçundan ceza kesmesinin ise yetersiz kaldığını belirtiyorlar. Okurlarım, Martı’lara plaka takılması gerekip gerekmediğini ve Türk Ceza Kanunu (TCK) açısından Martı’nın sürücüsü kazaya karıştığında nasıl cezalandırıldığını da öğrenmek istiyor. Bu hafta siz okurlarımdan gelen scooter’larla ilgili bu soruları Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’a ilettim. Bakan Bozdağ, Martı’lara plaka takılmasını isteyen okurlarımızı haklı buldu. Takipleri, bir suça karıştıklarında soruşturma ve diğer işlemler kolay yürütülebilmesi için Martı’lara plaka verilmesinin faydalı ve gerekli olduğunu söyledi. Bakan Bozdağ’ın, Martı’larla ilgili sorularınıza ilişkin değerlendirmeleri şöyle:

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‘İÇİŞLERİ’NE İLETEYİM’

“Scooter’lar elektrikli araçlar ve plakaları yok. Mesela biçerdöverlerde var ama bunlarda plaka yok. Martı tabir edilen bu araçlara da plaka verilmesi gerekir. Bu araçlara plaka takılması hem kayıt altına alınmaları hem de takip bakımından faydalıdır. Plaka takılırsa Martı herhangi bir suça karıştığında; soruşturma ve diğer işlemler daha kolay yürütülür. Şu anda bu araçlarda plaka bulunmuyor. Kimin kullandığı, zarar ziyan verdiğinin tespiti güç oluyor. Çünkü kaza olduğu zaman bizde aracın ismi yazmıyor. Ben bu konuyu İçişleri Bakanlığı’mıza ileteyim. İçişleri’nin konusu. Onların yapacağı bir çalışma ama bizde bir çalışma yok.

EĞİTİM MERKEZİNE ÇİÇEK’İN ADI VERİLDİ

ADALET Bakanlığı’nın üçüncü eğitim merkezi 31 Mayıs’ta, Yozgat’ta açıldı. Benim de katıldığım törende merkeze bir başka ünlü Yozgatlı siyasetçinin ismi verildi. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, törene gelen eski TBMM Başkanı, Adalet Bakanı ve Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Cemil Çiçek’in Yozgat’a ve Türkiye’ye büyük hizmetler yaptığını vurguladıktan sonra Yozgat Personel Eğitim Merkezi’ne Cemil Çiçek’in isminin verildiğini söyledi. Bu açıklama salondan büyük alkış aldı. Törende, Çiçek’in konuşmasındaki şu sözler de dikkat çekip alkış aldı: “Türkiye’de son 20 yılda en fazla değişime, dönüşüme uğrayan kurumların başında yargı hizmetleri geliyor. Yargıdaki fiziki imkânlar ile özlük hakları konusunda geçmişle kıyas edilemeyecek bir duruma gelindi. Biz bunları tabiri caizse denetimli serbestlik altında bir iktidar döneminde yaptık. Belki pazar günü sandıkta rey verildi ama pazartesi günü Ankara’da nelerle karşılaştığımızı bir Allah bilir, bir de biz biliriz.”



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504 KİŞİLİK 12 DERSLİK

Ankara ve Rize’deki eğitim merkezlerinin ardından Yozgat Personel Eğitim Merkezi’nin temeli Bozdağ tarafından 2017’de atıldı. 50 bin 725 metrekare alan üzerine inşa edilen merkezde, 12 derslikte aynı anda 504 kişiye eğitim verilebiliyor. 104 kişilik amfi salon, 442 kişilik konferans salonu, yabancı dil sınıfı ve interaktif sınıf olan tesiste, personelin mesleğe yönelik pratiklerinin geliştirilmesi için UYAP, duruşma, ön büro, mahkeme salonu da var. Kütüphane olan merkezde, spor etkinlikleri için sosyal alanlar da bulunuyor.

‘TCK’DA BOŞLUK YOK’



Bakan Bozdağ, “Bu araçlar taksirle veya başka bir nedenle zarar verdiği zaman, bizim ceza kanunu bu konuda yeteri kadar hüküm içeriyor. Eğer scooter ile birisi bir kaza yaptı, herhangi bir vatandaşımız yaralandı veya vefat ettiyse o normal trafik kazasında nasıl işlem görüyorsa aynı şekilde işlem görür. Hiçbir boşluk orada yok. Ceza hukuku açısından yok” dedi.

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‘ALACAĞINIZ EVİ ARAŞTIRIN’



BAKAN Bozdağ’a, İstanbul, Ankara gibi büyük kentlerde gayrimenkul satın alırken kandırılan ve zarara uğrayan okurlarımın sorunlarını da ilettim. Bozdağ, gayrimenkul alım satımı konusunda çok önemli ve çarpıcı uyarılarda bulundu: “Biz noterlere de gayrimenkul alım-satım yetkisi getiriyoruz. Fakat vatandaşlarımızın özellikle şuna dikkat etmesinde çok fayda var: Tapu sicil müdürlüğüne gidecek veya bir temsilcisi ada, pafta, parsel numarasını alacak. Gitsin belediyeye baksın; imarda ne gözüküyor, yeşil alan mı, yol mu, park mı, yoksa işyeri mi, konut yeri mi? Üzerinde takyidat (Tapuda şerh, ipotek, haciz, intifa hakkı, irtifak hakkı, şufa hakkı, vefa hakları olup olmadığını gösteren belge) var mı? Bunlara bakması lazım. Ondan sonra doğru yeri alması gerekir.”