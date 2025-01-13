Lübnanlı Kallasi’nin hukuk savaşı

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JACK Kallasi. Dünyanın birçok yerine ithalat ihracat yapan, 2024 yılı cirosu 185.3 milyon doları bulan Lübnan menşeli Kallasi Group’un sahibi...

Türkiye’de ticaret yapmak isterken paravan şirketler kanalı ile milyonlarca dolarlık un, salça, yağ gibi gıda maddesi dolandırıcılığına uğradığı iddiasıyla hukuk savaşı başlattı. Peki bu savaş nasıl başladı?

Kallasi Group, Türkiye’den un, salça, yağ gibi gıda maddeleri getirmek üzere Lübnan Ordusu’ndan emaneten para aldı. Milyonlarca doları şüphelilere vermelerine rağmen gıda maddeleri gönderilmedi. Bunun üzerine Lübnanlı şirket Türk yargısına başvurdu.

SAMSUN’DA FABRİKA GEZDİRDİLER

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunan şirket; M.A., M.K., M.E.A., M.D., M.E. adlı kişiler ve üç Türk firmasından ‘şirketin sahibi olmadıkları halde sahibi olduklarını beyan ettikleri’ ve ‘şirketleri gezdirerek malları teslim edeceklerine dair güven oluşturdukları’ ancak malları göndermedikleri iddiasıyla şikâyetçi oldu.

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3 MİLYON DOLARA ANLAŞTILAR

Suç duyurusundaki iddialar ana hatlarıyla şöyle: Müşteki Kallasi, Suriye uyruklu bir Türk vatandaşı tüccarın 2 milyon 488 bin 30 dolar ödeme karşılığında kendisine 4 bin ton ve un, salça, yağ gibi gıda maddesi göndereceği şeklinde anlaşma yaptığını ancak kendisine bu süreçte sadece 981 bin 880 dolarlık un gönderildiğini öne sürdü. Lübnan Ordusu için gönderilen unların ise kalite standartlarına aykırı olduğu, geriye kalan 1 milyon 506 bin 150 doların karşılığı olan ürünlerin ise gönderilmediği iddia edildi.

BANKA HESAPLARINI BOŞALTTILAR

Lübnanlı şirket, Türkiye’nin Beyrut’taki Büyükelçiliği’ne de başvurarak şikâyetçi oldu. Lübnan Ordusu yetkilileri ise Türkiye’ye gelerek ilgili kişilerle görüşmek istedi. Ancak sonuç alamadı. Emniyet Genel Müdürlüğü de İl Emniyet Müdürlüğü’ne ‘araştırma yapılsın’ talimatı verdi. Bankalar da şüpheliler tarafından Kallasi Group tarafından gönderilen paraların boşaltıldığını, hiçbir malvarlığı değerlerinin bulunmadığını bildirdi. Ticaret Sicil Müdürlüğü’nden gelen bilgilerle de şirketlerin faal durumda olmadığı, adreslerinin yanlış olduğu ortaya çıktı. Bazı şüpheliler iddialara cevap vermezken, M.K. ve M.E.A., ‘borçlu değil alacaklı oldukları’ savunması yaptı.

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TAKİPSİZLİKLE SONUÇLANDI

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı, 9 Aralık 2024’te “olay hukuki ihtilaf” diyerek ‘kovuşturmaya yer olmadığına dair’ (takipsizlik) kararı verdi. Takipsizlik kararında hukuk mahkemeleri adres gösterildi. Takipsizlik kararı da kısaca şöyle: “Kişilerin, sosyal ilişkilerinde, birbirlerine karşı söyledikleri her yalan, dolandırıcılık suçunun kurucu unsurunu oluşturan ‘hile’ olarak nitelendirilemeyeceği gibi hilenin, muhatabını ‘aldatıcı nitelikte olmadığı durumda da ‘dolandırıcılık” suçundan söz edilemeyecektir. Aldatıcı nitelikte hileli davranışın etkisiyle mağdurun veya başkasının zararına olarak failin veya bir başkasının bir yarar sağlaması gerekir. Şikayete konu olayda söz konusu şartların gerçekleşmediği, tarafların beyanları, dosya içerisinde bulunan tüm bilgi ve belgeler birlikte değerlendirildiğinde olayın karşılıklı olarak anlaşma yapan iki taraftan birisinin edimini yerine getirmemesi veya eksik yerine getirmesine dayalı hukuki nitelik arz eden bir ihtilaf olduğu, müştekinin şüphelilere karşı zararını telafi etme noktasında hukuk mahkemeleri eli ile dava açabileceği olayda atılı dolandırıcılık suçunun yasal unsurlarının oluşmadığı.”

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KARARA İTİRAZ ETTİ

Takipsizlik kararına Kallasi Group’un Türkiye’deki avukatları itiraz etti. İtiraz dilekçesi geçen hafta karar verilmek üzere sulh ceza hâkimliğine gönderildi. Dolandırıldığını iddia eden Lübnanlı şirket şimdi dört gözle Türk mahkemesinin vereceği kararı bekliyor.

BEYRUT BÜYÜKELÇİLİĞİ RAPOR GÖNDERMİŞ

Türkiye’nin Beyrut’ta bulunan Beyrut Büyükelçilik Ticaret Müşavirliği konu ile ilgili Kallasi Group’un başvurusu üzerine rapor hazırlayıp İçişleri Bakanlığı’na göndermiş. Bu raporda, Lübnanlı şirketin başvurusunun ardından şüpheliler ile görüşüldüğü, şüpheliler tarafından taahhütlerin verildiği ancak bir sonuç alınamadığı belirtilmiş. Benzer bir rapor Ankara Lübnan Büyükelçiliği tarafından da düzenlenmiş. Türkiye’nin uluslararası arenadaki itibarı, Kallasi Group’un Türkiye dostu sevilen, tanınan ve yardımsever bir şirket olduğu, şüpheliler tarafından teslim edilmeyen malların Lübnan Ordusu’na ait olduğu vurgulanmış. Konunun Türkiye’de bulunan Lübnan Büyükelçiliği ve Beyrut Büyükelçiliği tarafından takip edildiği kaydedilmiş.