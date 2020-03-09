Kötü komşuyla mücadele yolları

Gürültü yapan, rahatsız eden komşunuzun bu hareketleri Kat Mülkiyetleri Kanunu’ndaki sınırları aşıyorsa ve ‘çekilmez bir hal’ aldıysa katlanmak zorunda değilsiniz. ‘Komşuluk hukuku’ çerçevesinde önce nezaketle siz uyarın. Yöneticiniz ve kiracıysa ev sahibinden de uyarmasını isteyin. Uyarı işe yaramazsa, kolluğa şikâyet edin.
Önce okurlarımdan gelen “Kötü komşumla nasıl mücadele ederim?” sorularına üç örnek:
M.A.K.: Dört katlı 14 daireli bir apartmanda girişte oturuyorum. Mülk sahibiyim. Dördüncü kattaki kişi devamlı izmarit, peçete, ıslak mendil gibi şeyleri aşağı atıyor. Rahatsız ediyor. Uyardım olmadı, zabıtaya gittim, ‘Bizi ilgilendirmez’ dedi. Apartman yöneticisi yok. Ne yapabilirim?
GECE EŞYA ÇEKİP GÜRÜLTÜ YAPIYORLAR
B.T.: Üst kattaki kiracı komşumuzdan çok şikâyetçiyiz. Geceleri yüksek sesle konuşuyor, terlikle geziyor, eşyalarını çekiyor. İçtiği sigaranın kokusu bizim eve doluyor. Her gün torunu geliyor, gece geç saatlere kadar koşturup gürültü yapıyor. Her sabah elektrikli süpürgeyle gürültülü ev temizliyor. Artık çekilmez hale geldi. Ne yapabiliriz?
S.K.: Üst kata kiracı taşındı. 8-9 ay oldu ve o gün bugündür hayatımızı cehenneme döndü. İnanılmaz derecede saygısız insanlar. Ne kavgaları ne de gürültüleri bitiyor. Bir kere karakolluk olduk ama orada bizi barıştırdılar ve şikâyetçi olmadık. Ama hiçbir düzelme yok. Yıllarca kirada oturduktan sonra ilk defa evimiz oldu diye sevinirken sevincimiz kursağımızda kaldı. Diğerleri bizim kadar etkilenmedikleri için imza atmaya yanaşmıyorlar. Biz tek başınayız. Annemin psikolojisi bozuldu. Ailemin huzurunu geri istiyorum. Bize bir yol gösterin.
Okurum M.A.K.’nın sorusuyla yanıtlamak istiyorum. Kat Mülkiyeti Kanunu’na (KMK) göre apartmanda sekiz veya daha fazla bağımsız bölüm varsa, yönetici atanması zorunlu. Okurum da öncelikle apartmanda yönetici seçilmesini talep etmeli. Komşularıyla apartman yönetiminde anlaşamaz veya toplanıp bir yönetici atayamazlarsa, sulh mahkemesine başvurup yönetici atanmasını istemesi gerekir.
RAHATSIZ ETMEMEK KANUNİ ZORUNLULUK
KMK’nın 18. maddesine göre ister kiracı, ister üç okurum gibi ev sahibi olsun, komşular “birbirlerini rahatsız etmemek, doğruluk kaidelerine uymak, haklarını çiğnememek, yönetim planına uymakla” yükümlüler. Bu kanuni bir zorunluluk. “Rahatsızlık”, kişiden kişiye değişen soyut bir kavram olmakla birlikte Yargıtay uygulamasıyla kriterleri belirlenmiş durumda. Belli bir seviyenin üzerine çıkan ses ve gürültü, ısı, soğuk veya koku, kat maliklerinin can ve mal güvenliğini tehdit eden veya örf, adet ve ahlak kurallarına aykırı tutum ve davranışlar “rahatsızlık verici” kabul ediliyor.
İŞTE HAKLARINIZ
Hem üç soruya yanıt hem de bu konuda şikâyeti olan tüm okurlarımıza yol gösterici olması açısından “kötü komşu” ile mücadelede yapabilecekleriniz, sırasıyla şöyle:
1- “Komşuluk hukuku” çerçevesinde önce nezaketle siz uyarın
2- Yöneticinizle iletişime geçin. Sorunun apartman kuralları çerçevesinde çözmesini talep edin. Yönetim, KMK’dan doğan kurallara uymayan komşuya “yazılı ihtarname” gönderebilir.
3- Kiracı ise ev sahibi ile iletişime geçin. Kiracısının apartman kurallarına uygun davranmasını sağlamasını isteyin.
KOLLUĞA ŞİKÂYET EDİN
4- “Uyarı” işe yaramazsa, kolluğa şikâyet edin. Kabahatler Kanunu’na göre gürültü yapan ve rahatsız eden komşuya bu yıl için 187 TL idari para cezası veriliyor. Bu ceza katlamalı uygulanıyor.
DAVA AÇIN
5- Para cezası çözüm olmazsa, oturduğunuz yer sulh hukuk mahkemesine başvurabilirsiniz. Bilirkişi incelemesiyle o komşunun verdiği rahatsızlık kanıtlanırsa, tedbir kararı verilir. Davayı bireysel ya da avukatınız kanalıyla harç ve masrafları ödeyerek açabilirsiniz.
SAVCILIĞA BİLDİRİN
6- Tedbir kararına rağmen komşunuzun verdiği rahatsızlık sürerse, savcılığa gidin. TCK’nın 123. maddesindeki, “huzur ve sukûnu bozmak suçu” işlendiği iddiasıyla şikâyetçi olabilirsiniz. Bu suçun cezası üç aydan 1 yıla kadar hapis. Delil durumuna göre dava açılıp komşunuz ceza alabilir.
7- Son çare, birleşip o daireyi satın alarak “kötü komşunuzdan” kurtulabilirsiniz.
Kötü komşuyla mücadele yolları
Gürültü yapan, rahatsız eden komşunuzun bu hareketleri Kat Mülkiyetleri Kanunu’ndaki sınırları aşıyorsa ve ‘çekilmez bir hal’ aldıysa katlanmak zorunda değilsiniz. ‘Komşuluk hukuku’ çerçevesinde önce nezaketle siz uyarın. Yöneticiniz ve kiracıysa ev sahibinden de uyarmasını isteyin. Uyarı işe yaramazsa, kolluğa şikâyet edin.
Önce okurlarımdan gelen “Kötü komşumla nasıl mücadele ederim?” sorularına üç örnek:
M.A.K.: Dört katlı 14 daireli bir apartmanda girişte oturuyorum. Mülk sahibiyim. Dördüncü kattaki kişi devamlı izmarit, peçete, ıslak mendil gibi şeyleri aşağı atıyor. Rahatsız ediyor. Uyardım olmadı, zabıtaya gittim, ‘Bizi ilgilendirmez’ dedi. Apartman yöneticisi yok. Ne yapabilirim?
GECE EŞYA ÇEKİP GÜRÜLTÜ YAPIYORLAR
B.T.: Üst kattaki kiracı komşumuzdan çok şikâyetçiyiz. Geceleri yüksek sesle konuşuyor, terlikle geziyor, eşyalarını çekiyor. İçtiği sigaranın kokusu bizim eve doluyor. Her gün torunu geliyor, gece geç saatlere kadar koşturup gürültü yapıyor. Her sabah elektrikli süpürgeyle gürültülü ev temizliyor. Artık çekilmez hale geldi. Ne yapabiliriz?
S.K.: Üst kata kiracı taşındı. 8-9 ay oldu ve o gün bugündür hayatımızı cehenneme döndü. İnanılmaz derecede saygısız insanlar. Ne kavgaları ne de gürültüleri bitiyor. Bir kere karakolluk olduk ama orada bizi barıştırdılar ve şikâyetçi olmadık. Ama hiçbir düzelme yok. Yıllarca kirada oturduktan sonra ilk defa evimiz oldu diye sevinirken sevincimiz kursağımızda kaldı. Diğerleri bizim kadar etkilenmedikleri için imza atmaya yanaşmıyorlar. Biz tek başınayız. Annemin psikolojisi bozuldu. Ailemin huzurunu geri istiyorum. Bize bir yol gösterin.
Okurum M.A.K.’nın sorusuyla yanıtlamak istiyorum. Kat Mülkiyeti Kanunu’na (KMK) göre apartmanda sekiz veya daha fazla bağımsız bölüm varsa, yönetici atanması zorunlu. Okurum da öncelikle apartmanda yönetici seçilmesini talep etmeli. Komşularıyla apartman yönetiminde anlaşamaz veya toplanıp bir yönetici atayamazlarsa, sulh mahkemesine başvurup yönetici atanmasını istemesi gerekir.
RAHATSIZ ETMEMEK KANUNİ ZORUNLULUK
KMK’nın 18. maddesine göre ister kiracı, ister üç okurum gibi ev sahibi olsun, komşular “birbirlerini rahatsız etmemek, doğruluk kaidelerine uymak, haklarını çiğnememek, yönetim planına uymakla” yükümlüler. Bu kanuni bir zorunluluk. “Rahatsızlık”, kişiden kişiye değişen soyut bir kavram olmakla birlikte Yargıtay uygulamasıyla kriterleri belirlenmiş durumda. Belli bir seviyenin üzerine çıkan ses ve gürültü, ısı, soğuk veya koku, kat maliklerinin can ve mal güvenliğini tehdit eden veya örf, adet ve ahlak kurallarına aykırı tutum ve davranışlar “rahatsızlık verici” kabul ediliyor.
İŞTE HAKLARINIZ
Hem üç soruya yanıt hem de bu konuda şikâyeti olan tüm okurlarımıza yol gösterici olması açısından “kötü komşu” ile mücadelede yapabilecekleriniz, sırasıyla şöyle:
1- “Komşuluk hukuku” çerçevesinde önce nezaketle siz uyarın
2- Yöneticinizle iletişime geçin. Sorunun apartman kuralları çerçevesinde çözmesini talep edin. Yönetim, KMK’dan doğan kurallara uymayan komşuya “yazılı ihtarname” gönderebilir.
3- Kiracı ise ev sahibi ile iletişime geçin. Kiracısının apartman kurallarına uygun davranmasını sağlamasını isteyin.
KOLLUĞA ŞİKÂYET EDİN
4- “Uyarı” işe yaramazsa, kolluğa şikâyet edin. Kabahatler Kanunu’na göre gürültü yapan ve rahatsız eden komşuya bu yıl için 187 TL idari para cezası veriliyor. Bu ceza katlamalı uygulanıyor.
DAVA AÇIN
5- Para cezası çözüm olmazsa, oturduğunuz yer sulh hukuk mahkemesine başvurabilirsiniz. Bilirkişi incelemesiyle o komşunun verdiği rahatsızlık kanıtlanırsa, tedbir kararı verilir. Davayı bireysel ya da avukatınız kanalıyla harç ve masrafları ödeyerek açabilirsiniz.
SAVCILIĞA BİLDİRİN
6- Tedbir kararına rağmen komşunuzun verdiği rahatsızlık sürerse, savcılığa gidin. TCK’nın 123. maddesindeki, “huzur ve sukûnu bozmak suçu” işlendiği iddiasıyla şikâyetçi olabilirsiniz. Bu suçun cezası üç aydan 1 yıla kadar hapis. Delil durumuna göre dava açılıp komşunuz ceza alabilir.
7- Son çare, birleşip o daireyi satın alarak “kötü komşunuzdan” kurtulabilirsiniz.