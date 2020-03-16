Koronavirüsten tur iptali nasıl yapılır?

Koronavirüsün yayıldığı ülkelerden birine gitmek için tur satın aldıysanız, ‘mücbir’ sebep gerekçesiyle 30 gün öncesinden, fesih koşulu da aranmaksızın turu iptal edebilirsiniz. Tur ücretini, vergi/harç gibi zorunlu olanlar dışında kesintisiz alabilirsiniz. Şirket ödemeyi 14 gün içinde yapmazsa ya da farklı şekilde kesinti yaparsa, tüketici hakem heyetleri ile adliyelerde bulunan tüketici mahkemelerine başvurup hakkınızı arayabilirsiniz. Aynı şekilde uçak bileti iptalinde mağduriyet yaşarsanız adres yine tüketici hakem heyetleri.
Okurum G.Y.’nin sorusu, koronavirüs yüzünden tur ya da uçak bileti iptali isteyen okurlarımdan gelen soruların özeti. Bazı okurlarım da tüm turların koronavirüs gerekçesiyle iptal edilip edilemeyeceğini, nasıl ücret iadesi yapılacağını soruyor. Önce G.Y.’nin sorusu:
“İtalya turunu eşimle satın aldık. Tur 29 Temmuz’da olmasına rağmen iade talebimizi yerine getirmiyorlar. Sürekli yalan beyanda bulunuluyor. Tüketici hakem heyetine başvurmak istiyoruz. İkimiz adına eşimin başvurması uygun mudur?”
CAYMA HAKKI
Tur sözleşmeleri, hukuk sistemimizde “paket tur” sözleşmelerine dahil. 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Paket Tur Sözleşmeleri Yönetmeliği (Resmi Gazete Tarihi: 14/1/2015 No: 29236) ile tüketicilere, satın aldıkları bir paket tura “mücbir sebep hali” veya “herhangi bir sebeple” katılmaktan vazgeçerek sözleşmeyi feshetme hakkı tanınıyor.
Paket tur sözleşmesinin imzalandığı tarihten itibaren, koşulları oluştuğu takdirde ve 14 günlük yasal süre içerisinde tüketicinin cayma hakkı var. Eğer bu süre zarfında tüketici beyanını satıcıya iletmiş ise sözleşme hiç kurulmamış kabul edilerek, tüketicinin ödemiş olduğu bedelin iadesi gerekiyor. (Taksitli veya mesafeli satış şeklinde satın alınan hizmetler)
30 GÜN KRİTERİ
Cayma hakkı süresinin geçmesi halinde ve eğer tur zamanına 30 günden fazla bir zaman kala iptal etmişseniz, tur şirketi yaptığınız ödemeleri, vergi/harç benzeri zorunlu masraflar hariç iade etmek zorunda. Tur zamanına 30 günden az bir zaman kala iptal talep etmişseniz sözleşmede belirtilen belirli bir oranda veya tutarda kesinti ile ücreti iadesi yapılıyor. Bunlar normal koşullarda geçerli.
UÇUŞA YASAK ÜLKELER İÇİN KORONAVİRÜS MÜCBİR SEBEP
Koronavirüs gibi bir “mücbir” sebep halinde durum farklı. “Mücbir” sebepten iptalde turun başlamasına 30 günden az bir süre kalsa bile zorunlu vergi, harç ve benzeri yasal yükümlülüklerden doğan masraflar ile üçüncü kişilere ödenip belgelendirilebilen ve iadesi mümkün olmayan bedeller hariç, geriye kalan tüm bedelin herhangi bir kesinti yapılmaksızın iadesi gerekiyor. Koronavirüs nedeniyle “mücbir” sebepten iptalde, turun destinasyonu (varılacak yer) kesinti miktarında belirleyici oluyor.
Bu açıklamalar ışığında koronavirüsün yeni yayılım adresi Avrupa’daki uçuşları durdurulan 9 yeni ülke ya da İtalya, Çin, İran, Irak gibi ülkelerden birine gitmek için tur satın aldıysanız, “mücbir” sebep gerekçesiyle, 30 gün öncesinden fesih koşulu da aranmaksızın, turu iptal edip ücretini vergi/harç gibi zorunlu olanlar dışında kesintisiz alabilirsiniz. Şirket bu ödemeyi 14 gün içinde yapmazsa ya da farklı şekilde kesinti yaparsa, bulunduğunuz yerdeki “tüketici hakem heyetleri” ile adliyelerde bulunan “tüketici mahkemeleri”ne başvurup hakkınızı arayabilirsiniz. Aynı şekilde uçak bileti iptalinde mağduriyet yaşarsanız adres tüketici hakem heyetleri.
Okurum G.Y., İtalya turunun ücretinin “mücbir” sebepten iadesi için bulunduğu yerdeki hakem heyetine başvurabilir. Hakem heyetine başvuruyu ise tur ücretini ödeyen kişinin “tüketici” sıfatıyla yapması gerekir. Tüketici hakem heyetlerine başvuru ücretsiz.
THY'DEN ÜCRETSİZ BİLET İPTALİ
Benzer tartışma koronavirüs salgınından uçak bileti iptallerinde yaşanıyor. Türk Hava Yolları (THY) uçuşların 14 Mart-17 Nisan tarihleri arasında durdurulduğu 9 Avrupa ülkesine (Almanya, Fransa, İspanya, Avusturya, Hollanda, Belçika, İsveç, Norveç veya Danimarka) bileti olan yolcuların işlemlerini ücretsiz yapıyor. Ancak bazı havayolu şirketlerinin normal kesinti uyguladıkları şikâyeti var. Havayolu taşımacılığı kapsamındaki sözleşmelerde haklı bir neden aranmaksızın tüketicinin cayma hakkını kullanabileceği yönünde yasal düzenleme mevcut. Yasal şartların varlığı halinde, tüketiciler ayrıca cayma haklarını da kullanabilirler. Cayma hakkını kullanan tüketicilerin ayrıca bir neden bildirmesine gerek yok. Tur iptali gibi uçak bileti iptali sırasında da mağduriyet yaşarsanız adres yine tüketici hakem heyetleri.
Koronavirüsten tur iptali nasıl yapılır?
Koronavirüsün yayıldığı ülkelerden birine gitmek için tur satın aldıysanız, ‘mücbir’ sebep gerekçesiyle 30 gün öncesinden, fesih koşulu da aranmaksızın turu iptal edebilirsiniz. Tur ücretini, vergi/harç gibi zorunlu olanlar dışında kesintisiz alabilirsiniz. Şirket ödemeyi 14 gün içinde yapmazsa ya da farklı şekilde kesinti yaparsa, tüketici hakem heyetleri ile adliyelerde bulunan tüketici mahkemelerine başvurup hakkınızı arayabilirsiniz. Aynı şekilde uçak bileti iptalinde mağduriyet yaşarsanız adres yine tüketici hakem heyetleri.
Okurum G.Y.’nin sorusu, koronavirüs yüzünden tur ya da uçak bileti iptali isteyen okurlarımdan gelen soruların özeti. Bazı okurlarım da tüm turların koronavirüs gerekçesiyle iptal edilip edilemeyeceğini, nasıl ücret iadesi yapılacağını soruyor. Önce G.Y.’nin sorusu:
“İtalya turunu eşimle satın aldık. Tur 29 Temmuz’da olmasına rağmen iade talebimizi yerine getirmiyorlar. Sürekli yalan beyanda bulunuluyor. Tüketici hakem heyetine başvurmak istiyoruz. İkimiz adına eşimin başvurması uygun mudur?”
CAYMA HAKKI
Tur sözleşmeleri, hukuk sistemimizde “paket tur” sözleşmelerine dahil. 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Paket Tur Sözleşmeleri Yönetmeliği (Resmi Gazete Tarihi: 14/1/2015 No: 29236) ile tüketicilere, satın aldıkları bir paket tura “mücbir sebep hali” veya “herhangi bir sebeple” katılmaktan vazgeçerek sözleşmeyi feshetme hakkı tanınıyor.
Paket tur sözleşmesinin imzalandığı tarihten itibaren, koşulları oluştuğu takdirde ve 14 günlük yasal süre içerisinde tüketicinin cayma hakkı var. Eğer bu süre zarfında tüketici beyanını satıcıya iletmiş ise sözleşme hiç kurulmamış kabul edilerek, tüketicinin ödemiş olduğu bedelin iadesi gerekiyor. (Taksitli veya mesafeli satış şeklinde satın alınan hizmetler)
30 GÜN KRİTERİ
Cayma hakkı süresinin geçmesi halinde ve eğer tur zamanına 30 günden fazla bir zaman kala iptal etmişseniz, tur şirketi yaptığınız ödemeleri, vergi/harç benzeri zorunlu masraflar hariç iade etmek zorunda. Tur zamanına 30 günden az bir zaman kala iptal talep etmişseniz sözleşmede belirtilen belirli bir oranda veya tutarda kesinti ile ücreti iadesi yapılıyor. Bunlar normal koşullarda geçerli.
UÇUŞA YASAK ÜLKELER İÇİN KORONAVİRÜS MÜCBİR SEBEP
Koronavirüs gibi bir “mücbir” sebep halinde durum farklı. “Mücbir” sebepten iptalde turun başlamasına 30 günden az bir süre kalsa bile zorunlu vergi, harç ve benzeri yasal yükümlülüklerden doğan masraflar ile üçüncü kişilere ödenip belgelendirilebilen ve iadesi mümkün olmayan bedeller hariç, geriye kalan tüm bedelin herhangi bir kesinti yapılmaksızın iadesi gerekiyor. Koronavirüs nedeniyle “mücbir” sebepten iptalde, turun destinasyonu (varılacak yer) kesinti miktarında belirleyici oluyor.
Bu açıklamalar ışığında koronavirüsün yeni yayılım adresi Avrupa’daki uçuşları durdurulan 9 yeni ülke ya da İtalya, Çin, İran, Irak gibi ülkelerden birine gitmek için tur satın aldıysanız, “mücbir” sebep gerekçesiyle, 30 gün öncesinden fesih koşulu da aranmaksızın, turu iptal edip ücretini vergi/harç gibi zorunlu olanlar dışında kesintisiz alabilirsiniz. Şirket bu ödemeyi 14 gün içinde yapmazsa ya da farklı şekilde kesinti yaparsa, bulunduğunuz yerdeki “tüketici hakem heyetleri” ile adliyelerde bulunan “tüketici mahkemeleri”ne başvurup hakkınızı arayabilirsiniz. Aynı şekilde uçak bileti iptalinde mağduriyet yaşarsanız adres tüketici hakem heyetleri.
Okurum G.Y., İtalya turunun ücretinin “mücbir” sebepten iadesi için bulunduğu yerdeki hakem heyetine başvurabilir. Hakem heyetine başvuruyu ise tur ücretini ödeyen kişinin “tüketici” sıfatıyla yapması gerekir. Tüketici hakem heyetlerine başvuru ücretsiz.
THY'DEN ÜCRETSİZ BİLET İPTALİ
Benzer tartışma koronavirüs salgınından uçak bileti iptallerinde yaşanıyor. Türk Hava Yolları (THY) uçuşların 14 Mart-17 Nisan tarihleri arasında durdurulduğu 9 Avrupa ülkesine (Almanya, Fransa, İspanya, Avusturya, Hollanda, Belçika, İsveç, Norveç veya Danimarka) bileti olan yolcuların işlemlerini ücretsiz yapıyor. Ancak bazı havayolu şirketlerinin normal kesinti uyguladıkları şikâyeti var. Havayolu taşımacılığı kapsamındaki sözleşmelerde haklı bir neden aranmaksızın tüketicinin cayma hakkını kullanabileceği yönünde yasal düzenleme mevcut. Yasal şartların varlığı halinde, tüketiciler ayrıca cayma haklarını da kullanabilirler. Cayma hakkını kullanan tüketicilerin ayrıca bir neden bildirmesine gerek yok. Tur iptali gibi uçak bileti iptali sırasında da mağduriyet yaşarsanız adres yine tüketici hakem heyetleri.