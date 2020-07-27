Komşunuz gürültücü terziyse

Üst katınızda 7/24 çalışan bir terzi varsa ne yapabilirsiniz? 2020 yılı için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, konutlarda gürültü kirliliği para cezasını 1192 liradan, 1461 liraya çıkardı. Atölye ve işyeri gürültü kirliliği para cezası ise 12 bin 25 liradan 2020 yılında 14 bin 740 liraya yükseltildi. Haberiniz olsun...
Gürültü kirliliği, nüfus artışı, kentleşme, sanayileşme, ulaşım olanakları ve teknolojinin gelişmesiyle birlikte her gün büyüyen bir çevre sorunu. İşyerine dönüşen apartmanlarda üst/alt kat komşunun işyeri olması daha büyük sorun yaratabiliyor. Terzinin alt katında oturan okurum E.K.’nın sorusu bu sorunu net olarak özetliyor. Önce E.K.’nın sorusu:
7/24 ÇALIŞAN TERZİ
“Apartman girişinde iki dükkân var. Biri terzi, diğeri berber. Benim sorunum terzi ile. Bu terzi 7/24, sabah 09.00 akşam 23.00 çalışıyor. Ben terzinin bir alt katında oturuyorum. Kullandığı makine çok büyük. Az ses çıkaran bir diğer makine ile koro halinde bir gürültü kirliliği yaratıyorlar.
EVİN İÇİNDE MATKAP ÇALIŞIYOR
Zannedersiniz ki evin içinde matkap çalışıyor. 153’e şikâyet ettim. Gelip uyardılar. Bir-iki gün akşam erken iş bıraktılar. Ama şimdi eski sistemde çalışmaya devam ediyorlar. Cumartesi yok, pazar yok. Her gün bu çekilmez gürültüye devam. Ne yapmalıyım?”
RAHATSIZ ETMEMEK YASAL YÜKÜMLÜLÜK
E.K.’nın sorusunu yanıtlarken öncelikle Kat Mülkiyeti Kanunu’na (KMK) vurgu yapmak istiyorum. KMK’nın 18. maddesine göre apartmanda huzur bozan ve “çekilmez hal” alan gürültü yapmak yasak. “Komşuyu rahatsız etmemek” ise “genel kural” ve yasal bir yükümlülük. Modern yaşam kuralları içinde artık o apartmandaki bir anlamda “komşunuz” olan terzi de KMK’ya ve yönetim planındaki diğer kurallara harfiyen uymakla yükümlü.
KİRACIYSA EV SAHİBİNİ ARAYIN
Buna kurala uymayan “terzi komşuya” karşı ilk önerim “kiracı” ise ev sahibine durumu bildirmesi. Ardından apartman yöneticinize başvurabilirsiniz. Apartman yönetim planını inceleyin. Kat malikleri kurulunca önceden bu tip davranışları yasaklayıp yaptırıma bağlayan bir karar alınmış olabilir. Yoksa, çalışma saatleri ve gürültü konusunda karar alınmasını isteyin.
ZABITAYA ŞİKÂYET EDİN
Bu kararın apartman girişine asılmasını ve “hassasiyetle” uygulanmasını da talep edin. Bu uyarılardan sonuç çıkmazsa, ilgili ilçe belediye zabıtasına yeniden şikâyet edin ve idari para cezası uygulanmasını sağlayın. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, gürültü cezası kesilme yetkisini ilgili belediyelere devretti. Bu belediyelerin hangileri olduğunu internetten görebilmek mümkün.
ALO 181’İ ARAYIN
Belediyeye şikâyetten sonuç alamazsanız Alo 181 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın şikâyet hattını arayın. Bakanlığın ceza vermesini sağlayın. 2020 yılı bakanlığın çevre cezalarına ilişkin tebliğine göre konutlarda vatandaşın sebep olduğu “gürültü kirliliğine” yönelik idari para cezası miktarı 1461 lira. Atölye ve işyeri gürültü kirliliği para cezası ise 14 bin 740 lira olarak uygulanıyor. Ölçümün mümkün olmadığı durumlarda Kabahatler Kanunu’na göre 190 TL “gürültüden”, 190 TL “rahatsız etmekten” ceza kesilebiliyor.
SON ÇARE: DAVA AÇIN
Cezaya rağmen gürültü sorunu çözülmezse bulunduğunuz yer sulh hukuk mahkemesine başvurun. “Terzi komşu”nun gürültü yapmasını mahkeme kararıyla yasaklatın. Mahkeme, desibel ölçümü yaptırarak belirlenen değerlerin üzerindeki gürültünün yasaklanması konusunda karar verebilir. Mahkemeden terzinin yalıtım yaptırması yönünde de karar isteyebilirsiniz. Apartman kurallarına uymamak ve gürültü yapmak “hukuki” olmaktan çok ortak yaşam kültürünün yerleşmemesinden kaynaklı bir sorun. Bu konular keşke, “komşuluk hukuku” ile çözülebilse ve mahkemeye taşınmasa...
‘ASANSÖRÜ KULLANMIYORUM PARA ÖDEMEM’
OKURUM S.E. ise asansör konusunda şikâyetçi. Sorusu şöyle:
“8 yıllık bir daire satın aldık. Ev sahibi asansörün elektrik borcundan dolayı kapalı olduğunu beyan etti. Şu anda öğrendiğimiz şey ise asansör masrafının 20 bin lira civarında olduğu. Apartman sakinleri asansörü kullanmak istemediklerini, giderlere ortak olmayacaklarını bildirdiler. Nasıl bir yol izlemeliyiz?”
KMK’nın 20. maddesinde “anagayrimenkulün giderlerine katılma” açık-net olarak düzenlenmiştir. Kat malikleri kanunen ortak giderlere katılmak zorundadırlar. Apartmanın ortak yerlerinin bakım, onarım, güçlendirme giderleri, yönetici aylığı ve asansör gibi ortak tesislerin işletme giderleri konusunda kat malikleri “arsa payı” oranında giderlere katılmak zorundadır. “Ortak giderlerin” ödenme usulü konusunda kat malikleri kurulu KMK’ya uygun bir toplantı ve karar yeter sayısı ile farklı bir “katılım-ödeme yöntemi” de belirleyebilir. Okurum S.E. önce asansör konusunda bir toplantı istemeli. Bu toplantıda, asansörün yaptırılmaması kararı çıkması halinde S.E. dava açıp hâkim müdahalesini isteyebilir.
Apartman sakinlerinin “asansörü kullanmak istemedikleri” gerekçesiyle asansörle ilgili “ortak giderlere” katılmayacaklarını bildirme hakları kanunen yoktur. Kat malikleri kurulunda asansör için bakım ve işletme giderlerinin ödenmesine ilişkin karar alınması halinde, bu karara aykırı olarak giderlere katılmayan veya geç ödeme yapan malikler icra takibine uğrayabilirler. KMK’nın 20/2 fıkrası uyarınca aylık yüzde 5 gecikme tazminatı ödemekle de yükümlü olurlar.
Komşunuz gürültücü terziyse
Üst katınızda 7/24 çalışan bir terzi varsa ne yapabilirsiniz? 2020 yılı için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, konutlarda gürültü kirliliği para cezasını 1192 liradan, 1461 liraya çıkardı. Atölye ve işyeri gürültü kirliliği para cezası ise 12 bin 25 liradan 2020 yılında 14 bin 740 liraya yükseltildi. Haberiniz olsun...
Gürültü kirliliği, nüfus artışı, kentleşme, sanayileşme, ulaşım olanakları ve teknolojinin gelişmesiyle birlikte her gün büyüyen bir çevre sorunu. İşyerine dönüşen apartmanlarda üst/alt kat komşunun işyeri olması daha büyük sorun yaratabiliyor. Terzinin alt katında oturan okurum E.K.’nın sorusu bu sorunu net olarak özetliyor. Önce E.K.’nın sorusu:
7/24 ÇALIŞAN TERZİ
“Apartman girişinde iki dükkân var. Biri terzi, diğeri berber. Benim sorunum terzi ile. Bu terzi 7/24, sabah 09.00 akşam 23.00 çalışıyor. Ben terzinin bir alt katında oturuyorum. Kullandığı makine çok büyük. Az ses çıkaran bir diğer makine ile koro halinde bir gürültü kirliliği yaratıyorlar.
EVİN İÇİNDE MATKAP ÇALIŞIYOR
Zannedersiniz ki evin içinde matkap çalışıyor. 153’e şikâyet ettim. Gelip uyardılar. Bir-iki gün akşam erken iş bıraktılar. Ama şimdi eski sistemde çalışmaya devam ediyorlar. Cumartesi yok, pazar yok. Her gün bu çekilmez gürültüye devam. Ne yapmalıyım?”
RAHATSIZ ETMEMEK YASAL YÜKÜMLÜLÜK
E.K.’nın sorusunu yanıtlarken öncelikle Kat Mülkiyeti Kanunu’na (KMK) vurgu yapmak istiyorum. KMK’nın 18. maddesine göre apartmanda huzur bozan ve “çekilmez hal” alan gürültü yapmak yasak. “Komşuyu rahatsız etmemek” ise “genel kural” ve yasal bir yükümlülük. Modern yaşam kuralları içinde artık o apartmandaki bir anlamda “komşunuz” olan terzi de KMK’ya ve yönetim planındaki diğer kurallara harfiyen uymakla yükümlü.
KİRACIYSA EV SAHİBİNİ ARAYIN
Buna kurala uymayan “terzi komşuya” karşı ilk önerim “kiracı” ise ev sahibine durumu bildirmesi. Ardından apartman yöneticinize başvurabilirsiniz. Apartman yönetim planını inceleyin. Kat malikleri kurulunca önceden bu tip davranışları yasaklayıp yaptırıma bağlayan bir karar alınmış olabilir. Yoksa, çalışma saatleri ve gürültü konusunda karar alınmasını isteyin.
ZABITAYA ŞİKÂYET EDİN
Bu kararın apartman girişine asılmasını ve “hassasiyetle” uygulanmasını da talep edin. Bu uyarılardan sonuç çıkmazsa, ilgili ilçe belediye zabıtasına yeniden şikâyet edin ve idari para cezası uygulanmasını sağlayın. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, gürültü cezası kesilme yetkisini ilgili belediyelere devretti. Bu belediyelerin hangileri olduğunu internetten görebilmek mümkün.
ALO 181’İ ARAYIN
Belediyeye şikâyetten sonuç alamazsanız Alo 181 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın şikâyet hattını arayın. Bakanlığın ceza vermesini sağlayın. 2020 yılı bakanlığın çevre cezalarına ilişkin tebliğine göre konutlarda vatandaşın sebep olduğu “gürültü kirliliğine” yönelik idari para cezası miktarı 1461 lira. Atölye ve işyeri gürültü kirliliği para cezası ise 14 bin 740 lira olarak uygulanıyor. Ölçümün mümkün olmadığı durumlarda Kabahatler Kanunu’na göre 190 TL “gürültüden”, 190 TL “rahatsız etmekten” ceza kesilebiliyor.
SON ÇARE: DAVA AÇIN
Cezaya rağmen gürültü sorunu çözülmezse bulunduğunuz yer sulh hukuk mahkemesine başvurun. “Terzi komşu”nun gürültü yapmasını mahkeme kararıyla yasaklatın. Mahkeme, desibel ölçümü yaptırarak belirlenen değerlerin üzerindeki gürültünün yasaklanması konusunda karar verebilir. Mahkemeden terzinin yalıtım yaptırması yönünde de karar isteyebilirsiniz. Apartman kurallarına uymamak ve gürültü yapmak “hukuki” olmaktan çok ortak yaşam kültürünün yerleşmemesinden kaynaklı bir sorun. Bu konular keşke, “komşuluk hukuku” ile çözülebilse ve mahkemeye taşınmasa...
‘ASANSÖRÜ KULLANMIYORUM PARA ÖDEMEM’
OKURUM S.E. ise asansör konusunda şikâyetçi. Sorusu şöyle:
“8 yıllık bir daire satın aldık. Ev sahibi asansörün elektrik borcundan dolayı kapalı olduğunu beyan etti. Şu anda öğrendiğimiz şey ise asansör masrafının 20 bin lira civarında olduğu. Apartman sakinleri asansörü kullanmak istemediklerini, giderlere ortak olmayacaklarını bildirdiler. Nasıl bir yol izlemeliyiz?”
KMK’nın 20. maddesinde “anagayrimenkulün giderlerine katılma” açık-net olarak düzenlenmiştir. Kat malikleri kanunen ortak giderlere katılmak zorundadırlar. Apartmanın ortak yerlerinin bakım, onarım, güçlendirme giderleri, yönetici aylığı ve asansör gibi ortak tesislerin işletme giderleri konusunda kat malikleri “arsa payı” oranında giderlere katılmak zorundadır. “Ortak giderlerin” ödenme usulü konusunda kat malikleri kurulu KMK’ya uygun bir toplantı ve karar yeter sayısı ile farklı bir “katılım-ödeme yöntemi” de belirleyebilir. Okurum S.E. önce asansör konusunda bir toplantı istemeli. Bu toplantıda, asansörün yaptırılmaması kararı çıkması halinde S.E. dava açıp hâkim müdahalesini isteyebilir.
Apartman sakinlerinin “asansörü kullanmak istemedikleri” gerekçesiyle asansörle ilgili “ortak giderlere” katılmayacaklarını bildirme hakları kanunen yoktur. Kat malikleri kurulunda asansör için bakım ve işletme giderlerinin ödenmesine ilişkin karar alınması halinde, bu karara aykırı olarak giderlere katılmayan veya geç ödeme yapan malikler icra takibine uğrayabilirler. KMK’nın 20/2 fıkrası uyarınca aylık yüzde 5 gecikme tazminatı ödemekle de yükümlü olurlar.