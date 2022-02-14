Kapıcılar karar defteri imzalatabilir mi?

Site-apartman otoparkına elektrikli araçlar için şarj istasyonu kurulabilir mi? Bu istasyonun kuruluş maliyetini kim öder? İşletme giderlerini kim, nasıl karşılar? Malikler/kiracılar kendileri için şarj istasyonu kurabilirler mi? Kat Malikleri Kurulu ya da Toplu Yapı Temsilcileri Kurulu’nda, sitedeki tüm maliklerin sayı ve arsa payı çoğunluğu ile şarj istasyonu kurulmasına karar verilebilir. İster kiracı ister malik olsun, hiç kimseden izin alınmadan şarj istasyonu kurmuşsa veya yetkisiz yöneticinin sözlü ya da yazılı olarak verdiği izinle yapmışsa; maliklerin itirazı üzerine bu tesis kaldırılabilir. Bu tesisi kuran kiracı ya da malik uğradığı olası zararın tazminini yeni site yönetiminden ve maliklerden isteyemez...

Benzin, motorin gibi fosil yakıtların pahalanması ve azalmasının ardından çevreci ve temiz bir yakıt türünü kullanmaları nedeniyle elektrikli arabalara ilgi her geçen gün artıyor.

Tüketiciler, fosil yakıt yerine elektrikle ve tamamen sessiz çalışan bu arabaları, yakıt tasarrufu sağlamaları, daha az sera gazı yayılımı yaptıkları için çevreci olmaları ve performansları nedeniyle tercih ediyor. Ancak, satış fiyatlarının yüksek oluşu ve şarj noktalarının yetersizliği önemli dezavantajlar olarak karşımıza çıkıyor. Bu konunun önümüzdeki süreçte daha çok gündeme geleceği ve düzenleme yapılması gerekeceği de aşikâr.

Eskişehirli okurum S.B.E., elektrikli aracı için apartman otoparkına yönetici ile konuşarak şarj istasyonu kuruyor. Diğer kat maliklerinin itirazı üzerine yeni yönetim şarj istasyonunu söktürmek istiyor. Okurum ne yapabileceğini soruyor. Bu soru ve konuyla ilgili diğer tüm soruları, Kat Mülkiyeti Hukuku uzmanı İstanbul Barosu avukatlarından Mustafa Şeref Kısacık yanıtladı. Sorularınız ve avukat Kısacık’ın yanıtları şöyle:

YÖNETİCİ, ŞARJ İSTASYONU KURMA İZNİ VEREMEZ

1- Yönetici, şarj istasyonu kurulmasına tek başına karar verip yaptırabilir mi?

Avukat Kısacık: Yöneticinin görevleri, Kat Mülkiyeti Kanunu’nun (KMK) 35 ve diğer maddelerinde düzenlenmiştir. Yöneticinin kanun ve Yönetim Planı’nda (YP) yazılı görevleri; mevcut ortak alan ve tesislerin bakımının, onarımının, temizliğinin yaptırılması, ana taşınmazın korunması ve bakımı için gerekli tedbirlerin alınması, aidat ödemeyenler hakkında yasal işlem yapılması, Genel Kurul’un (GK) toplantıya çağrılması, defter ve belge tutulması, aidat toplayıp bunun işletme projesi doğrultusunda harcanması gibi yönetimsel işlerdir. Yöneticinin önemli görevlerinden biri de GK’da verilen kararların yerine getirilmesidir. Yöneticiler kanunda, YP’de sayılmayan ve/veya GK’da kendisine görev olarak verilmeyen konularda kendiliğinden bir şey yapamazlar. Dolasıyla şarj istasyonu kurulmasına tek başlarına karar veremezler. Kendileri şarj istasyonu kuramazlar. Malik ya da kiracıların şarj istasyonu kurmalarına da izin veremezler.

GENEL KURUL’DA KARAR ALINABİLİR Mİ?