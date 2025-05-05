İki evlat iki vasiyetname ev kimin

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“TÜRK hukuk sisteminde vasiyetname bir kişinin ölümünden sonra mallarının akıbetinin ne olacağına dair irade beyan etmesidir. Vasiyetname bir çeşit ‘ölüme bağlı tasarruftur.’ Kişi ölmeden önce vasiyetname ile malvarlığının tamamını veya bir kısmını yasal mirasçıları dışındaki kişilere bırakabilir. Türk Medeni Kanunu’nun (TMK) 514. maddesinde vasiyetname ile malvarlığı üzerindeki tasarruf hakkı şöyle düzenlenmiştir:

“Miras bırakan, tasarruf özgürlüğünün sınırları içinde, malvarlığının tamamında veya bir kısmında vasiyetname ya da miras sözleşmesiyle tasarrufta bulunabilir. Miras bırakanın üzerinde tasarruf etmediği kısım yasal mirasçılarına kalır.”

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SAKLI PAY NEDİR

- Babam malvarlığının bir bölümünü bize bir bölümünü bir kuruma vermek istiyor. Mümkün mü? TMK hükümlerine göre miras bırakan tasarruf özgürlüğü sınırları içinde malvarlığının bir kısmını kişilere, kalan bölümlerini kuruma bırakabilir. Ancak böyle bir durumda vasiyetname içeriklerine bakılır. Zıt içerikli vasiyetlerden sonraki tarihteki geçerlidir.

- Mirasta tasarruf edilebilir kısım ve saklı pay ne demektir? Altsoy (çocuklar, torunlar), anne-baba veya sağ kalan eş mirasçıysa, miras bırakan, malvarlığından yalnızca saklı pay dışında kalan kısımda tasarruf edebilir. Eğer yasal mirasçı yoksa kişi malvarlığının tamamı üzerinde tasarrufta bulunabilir. Tasarruf özgürlüğü, miras bırakanın kendi malvarlığı üzerinde geniş bir yetkiye sahip olmasını sağlarken, saklı paylı mirasçıların da haklarını korumayı sağlar.

- Vasiyetname hazırlanırken neye dikkat edilmeli? Vasiyetname bırakılacaksa, öncelikle hazırlanacak olan vasiyetnamenin türü seçilmelidir. ‘Sözlü’, ‘el yazılı’ veya ‘resmi vasiyetname’ düzenlenebilir. Vasiyetname şekil şartlarına uygun düzenlenmelidir. Aksi halde bu şartlara aykırılık, vasiyetnamenin geçerliliği konusunda soru işareti yaratabilir. Vasiyetnamenin iptali davası açılması gibi durumlar gündeme gelebilir. Bu nedenle uzman bir avukattan hukuki danışmanlık alınması yerinde olur.

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KAÇ YAŞINDA DÜZENLENİR

- Vasiyetname düzenleyen kaç yaşında olmalı? Vasiyetname düzenlemek isteyen 15 yaşını tamamlamalıdır. Ayırt etme yetisine ve hukuki işlem ehliyetine sahip bulunmalıdır. Şarta bağlı vasiyetname düzenlenmiş ise bu şart hukuka veya ahlaka aykırı olmamalıdır. Bu şartları taşımayanların düzenledikleri, vasiyetnameler şartlarını taşımadığı için iptal edilebilir ve vasiyetnamenin geçerliliği ortadan kalkabilir.

- Vasiyetname çeşitleri nelerdir? TMK’nın 531. maddesine göre vasiyetname; ‘resmi vasiyetname’, ‘el yazısı ile vasiyetname’, ‘sözlü vasiyetname’ olarak üç şekilde düzenlenebilir. Ancak ispat açısından çok daha verimli ve güvenli olduğu için bir uzmana ‘resmi vasiyetname’ düzenletilmesi tercih edilmelidir.

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- Resmi vasiyetname nasıl düzenlenir? ‘Resmi vasiyetname’ genellikle noterlikler nezdinde yapılır. İki tanık ve resmi memur huzurunda düzenlenen vasiyetnamedir. ‘Resmi vasiyetname’ şöyle düzenlenir: Resmi vasiyetname iki tanığın katılmasıyla resmi memur tarafından düzenlenir. Resmi memur, sulh hâkimi, noter veya kanunla kendisine bu yetki verilmiş diğer bir görevli olabilir. (TMK 532) Miras bırakan, arzularını resmi memura bildirir. Bunun üzerine memur vasiyetnameyi yazar veya yazdırır ve okuması için miras bırakana verir. Vasiyetname, miras bırakan tarafından okunup imzalanır. Memur, vasiyetnameyi tarih koyarak imzalar. (TMK 533)

- “El yazılı vasiyetname” nasıl düzenlenir? ‘El yazılı vasiyetname’, adı üzerinde miras bırakının kendi el yazısı ile yazdığı vasiyetname türüdür. TMK 538. maddeye göre şöyle düzenlenebilir: El yazılı vasiyetnamenin yapıldığı yıl, ay ve gün gösterilerek başından sonuna kadar miras bırakanın el yazısıyla yazılmış ve imzalanmış olması zorunludur. El yazılı vasiyetname saklanmak üzere açık veya kapalı olarak notere, sulh hâkimine veya yetkili memura bırakılabilir.

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- “Sözlü vasiyetname” nasıl düzenlenir? ‘Sözlü vasiyetname’, TMK 539. maddesi ve devamında düzenlenmiştir. Bu madde şöyle: Miras bırakan; yakın ölüm tehlikesi, ulaşımın kesilmesi, hastalık, savaş gibi olağanüstü durumlar yüzünden resmî veya el yazılı vasiyetname yapamıyorsa, sözlü vasiyet yoluna başvurabilir. Bunun için miras bırakan, son arzularını iki tanığa anlatır ve onlara bu beyanına uygun bir vasiyetname yazmaları veya yazdırmaları görevini yükler.

VASİYETNAME İPTALİ

- “Yazılı vasiyetname” ne kadar süreyle geçerli? ‘Sözlü vasiyetname’ haricinde vasiyetnamelerin geçerliliği herhangi bir süreye tabi tutulmamıştır. Miras bırakan tarafından vasiyetnameyi geçersiz kılacak bir hukuki işlem yapılmadıkça, örneğin yeni bir vasiyet düzenlenmedikçe geçerliliğini korur. ‘Sözlü vasiyetname’ ise uygulanmaması halinde bir yıllık süre içerisinde geçersiz hale gelir.

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- Vasiyetnamenin iptali davasını kim nasıl açabilir? Vasiyetnamenin iptali için açılacak olan dava vasiyetin iptal edilmesinde menfaati bulunan mirasçı veya vasiyet alacaklısı tarafından açılabilir. Vasiyetnamenin iptali davasında vasiyetnamenin tamamının iptali istenebileceği gibi yalnızca bir kısmının iptaline ilişkin talepte de bulunulabilir.

YENİ TARİHLİ OLAN GEÇERLİ

- Okur M.R: Babam evi ilk vasiyetname ile bana bıraktı. Daha sonra ikinci bir vasiyetname ile kız kardeşime bıraktığı ortaya çıktı. Farklı tarihli vasiyetnamelerin birbiriyle bağdaşmaması halinde ne olur? Hangi vasiyetname geçerli olur. Ev kime kalır? Miras bırakan evi önce oğluna daha sonra kızına vasiyet etmişse, iki vasiyet arasında tezat vardır. Böyle bir durumda önceki vasiyeti tamamlanmadığı için sonraki vasiyet onun yerini alır. Ev artık ikinci vasiyetname ile kızına kalır. İlk vasiyetname geçersizdir.