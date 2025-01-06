Gürültücü komşuyla mücadele rehberi

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KOMŞU gürültüsüne dönük okurlarımın soruları yanıtlamadan önce konunun hukuki durumunu bir kez daha anımsamakta fayda var.

Kat Mülkiyeti Kanunu’na (KMK) göre komşuların birbirlerini karşılıklı olarak rahatsız etmeme yükümlülükleri var. KMK’nın 18. maddesindeki “genel kural” şöyle: “Kat malikleri, gerek bağımsız bölümlerini gerek eklentileri ve ortak yerleri kullanırken doğruluk kaidelerine uymak, özellikle birbirini rahatsız etmemek, birbirinin haklarını çiğnememek ve yönetim planı hükümlerine uymakla karşılıklı olarak yükümlüdürler.”

ŞİKÂYET EDİN

Görüldüğü gibi komşuyu rahatsız etmemek kanuni bir yükümlülük. Bu yükümlülüğü çiğneyen komşuya karşı başvurulacak en kestirme yol zabıtaya ve karakola şikâyet etmek ve idari para cezası kesilmesini sağlamak. Şikâyetiniz üzerine gürültü yapan komşunuza kolluk idari para cezası uygular.

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CEZASI 11 BİN TL

Peki bu idari para cezaları bu yıl için kaç lira oldu? Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın Çevre Kanunu uyarınca verilecek idari para cezalarına ilişkin tebliğine göre 2025’te verilecek idari para cezaları yeniden değerleme oranına göre yüzde 43.93 artırıldı. 1 Ocak’tan itibaren binalarda standartlara aykırı çekilmez gürültü ve titreşimin cezası 11 bin 35 TL’ye yükseltildi.

ÇEKİLMEZ HAL

Bu noktada bir konunun da altını çizmekte fayda var. Her türlü ses değil “çekilmez hal” alacak şekilde belirlenen standartların üzerinde ve tatil günlerinde gürültü yapmak yasak. Örneğin sürekli çok yüksek sesle kavga-gürültü, yüksek sesle müzik dinlemek, televizyon seyretmek ve telefonla konuşmak yasak.

DAVA AÇIN

Komşunuz idari para cezasına rağmen gürültü yapmayı sürdürürse ikinci yöntem sulh hukuk mahkemesinde davacı olmak. Gürültünün “çekilmez hal” aldığı tespitiyle bu gürültüyü hâkime tedbiren yasaklatabilirsiniz. Komşunuz gürültü yanında size küfür etti ya da tehditte bulunduysa da bu ayrıca suç. Bulunduğunuz yerdeki savcılığa şikâyette bulunabilirsiniz.

SON ÇARE

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Apartman kurallarına uymayan kötü ve gürültücü komşudan kaynaklı “çekilmezlik hali” süreklilik kazanır ve verilen cezalar da sorunu çözmeye yetmezse ne yapılabilir? Bu konuda KMK’nın 25. maddesinde özel bir son çare düzenlemesi var. Tüm komşular birleşip hâkim kararıyla gürültücü komşunuzun dairesini satın alarak kurtulabilirsiniz. Bu hükme göre hâkim, “gürültücü çekilmez komşunuzun” dairesinin mülkiyetinin davayı açan diğer komşularına arsa payları oranında bedelini ödemek şartıyla devredilmesine karar verebilir.

ADIM ADIM EYLEM PLANI

GÜRÜLTÜCÜ komşunuza karşı adım adım şu eylem planını uygulamanız mümkün:

- Rahatsızlık yaratan komşunuz ev sahibi ise öncelikle nazik bir üslupla görüşmeyi deneyin. En basit ve en iyi çözüm “komşuluk hukuku” çerçevesinde sorunları çözmek. Sorun çözülmezse, komşunuza karşı hukuki süreç başlatmak için noterden ihtarname gönderin.

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- Gürültücü komşu kiracı ise kat malikini (ev sahibini) arayın ve durumu bildirerek önlem almasını isteyin.

- Site-apartman yönetimi ile konuşun ve rahatsızlığınızı dile getirin. Yazılı olarak uyarılmasını isteyin.

- Binanızda gürültü konusunda bir kat malikleri kurul kararı, yönetim kurulu kararı veya gürültü yönetmeliği var mı inceleyin. Bu tip davranışlara karşı site-apartmanda bir yaptırım belirlenmişse uygulanmasını isteyin.

- Bu uyarılara rağmen çekilmez hal alan gürültü devam ediyorsa polise (kolluğa) şikâyet edin. Kabahatler Kanunu ve Çevre Bakanlığı’nın tedbirine göre idari para cezası kesilmesini sağlayın.

- İdari para cezasına rağmen sorun devam ederse, KMK 33. maddesi gereğince bulunduğunuz yerin sulh hukuk mahkemesine gürültünün engellenmesi için dava açabilirsiniz. Harç ve diğer masraflarını ödeyerek kendiniz veya avukat kanalı ile bu davayı açmanız mümkün. Mahkeme, bilirkişi aracığıyla ölçüm yaptırır. Hâkim rahatsızlık veren davranışın önlenmesi, rahatsız edici seviyede olan sesin veya gürültünün birlikte yaşamanın gerektirdiği “tahammül sınırlarına çekilmesine” karar verir. Bu sınıra çekilme işlemi ses yalıtımı veya diğer inşaat teknikleri ile mümkünse bu yöntemin uygulanmasına hükmedilir.

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- Gürültü doğrudan komşunuzdan kaynaklı ise hâkim müdahale ederek uyarı kararı ve idari para cezasına hükmeder. Para cezası dışında davalı gürültücü komşu, davacı komşusunun avukatlık, dava masraflarının yanı sıra manevi tazminat ödemek zorunda da kalabilir.

- Komşunuz mahkeme kararına rağmen de gürültüyü sürdürürse bu kez huzur ve sükununu bozduğu için savcılığa şikâyet edebilirsiniz. Türk Ceza Kanunu 123. maddesinden ceza davası açılabilir. Bu madde “Sırf huzur ve sükununu bozmak maksadıyla gürültü yapılması halinde, mağdurun şikayeti üzerine faile üç aydan bir yıla kadar hapis cezası” verilmesini öngörüyor.

2025 TARİFESİ

2025’te standartlara aykırı şekilde gürültü ve titreşime neden olanlara uygulanacak cezaların yeni tarifesi de şöyle:

- Konutta 11 bin 35 TL

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- Ulaşım araçlarında 33 bin 326 TL

- İşyerleri ve atölyelerde 111 bin 361 TL

- Fabrika ve şantiyede 334 bin 297 TL

- Eğlence 334 bin 297 TL

- Gürültücü komşuya Kabahatler Kanunu 36. maddeye göre “Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olmaktan” 1406 TL.