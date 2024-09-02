Fenomenler nasıl vergilendiriliyor

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- Sosyal medyadan nasıl gelir elde edilir? Sosyal medyanın pandemi dönemi sonrası daha fazla popüler olması ile birlikte yeni meslekler, yeni kavramlar hayatımıza dahil oldu. Mevzuattaki adıyla “sosyal medya içerik üreticileri” de bunlardan olup bu kişiler ciddi tutarlarda gelir elde edebiliyorlar. Bu gelir çok çeşitli yöntemlerle olabiliyor. Örneğin bir video, resim ya da yazı içeriğinde gönderi, hikaye, kısa veya uzun video gibi doğrudan reklam almak ve bunu belirtmek söz konusu olabilir. “Örtülü reklam” yani reklam olduğunu belirtmeden reklam yapılabilir. Ürüne, siteye, hizmete, hesaba bağlantı vererek, gelir elde edilebilir. Bir video içeriğinin yüklendiği platform arada gösterilen reklamlardan elde edilen geliri içerik üreticiyle paylaşabilir. “Katıl”, “abone ol”, “destek ol” gibi butonlarla içerik üreticiye fayda sağlanabilir. İçerik üretici çevrimiçi eğitimler karşılığında gelir elde edebilir. Saymakla bitmeyecek bu gelirlerin tamamı vergiye tabidir. Vergilendirilmesi gerekir.

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KAZANÇ SAYILIYOR

Sosyal medyadan elde edilen gelirler kanuna göre “kazanç” sayılıyor. Geliri elde eden gerçek kişiyse gelir vergisi, şirketse kurumlar vergisi ve ayrıca her ikisi için de geçerli olmak üzere KDV ödenmesi gerekiyor. Ayrıca bu vergiler için mükellefiyet tesis edilip beyanname verilmesi gerekiyor. Genel kural bu olmakla birlikte çok avantajlı bir vergi istisnası düzenlemesi mevcut. Bu durumda iki ihtimal söz konusu oluyor:

1. Genel kurallara göre vergi mükellefiyetlerini yerine getirmek.

2. Sosyal medya vergi istisna belgesi alarak avantajlı düzenlemelerden yararlanmak.

- Genel kurallara göre vergi mükellefiyeti nasıl yerine getiriliyor? Sosyal medya geliri elde eden gerçek kişi ise kendi adına vergi mükellefiyeti (hatalı bir kullanım olmakla birlikte genelde bilindiği şekliyle ‘şahıs şirketi’) açarak bu mükellefiyet üzerinden vergisel yükümlülüklerini yerine getirebilir. Bu durumda elde edilen gelirler için fatura kesilip her ay KDV, üç ayda bir geçici (gelir) vergi, yıllık gelir vergisi beyannameleri verilmesi gerekiyor.

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Limited veya anonim şirket kurulursa da aynı yükümlülükler gelir yerine kurumlar vergisi şeklinde söz konusu oluyor. Tabii bu beyannameler sonrası ilgili vergilerin ödenmesi gerekiyor. Ayrıca SGK bağlamında 5510 sayılı Kanun md. 4/b kapsamında eski adıyla Bağ-Kur prim ödemelerine de katlanılması gerekiyor. Süreçlerin mali müşavirle takip edilmesi gerektiği için doğal olarak mali müşavir için ödenecek ücret şeklinde bir masraf kalemi daha ekleniyor. Öte yandan bunlar yapılmadıysa ya da eksik yapıldıysa ağır cezalarla karşılaşmak olası.

3 MİLYONUN ALTI İSTİSNA

- Şirket kurmanın artı yönü yok mu? Şahıs olarak vergi mükellefiyeti açtırıp bu şekilde vergi ödemenin en önemli artı yönü gider gösterebilmek. Bağ-Kur primi, eğitim, sağlık, ulaşım, konaklama, yeme-içme gibi harcamaları işle ilgili olmak kaydıyla gider gösterebiliyorsunuz. Dolayısıyla vergi yükünüz hafifleyebiliyor.

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- İstisna belgesi almanın avantajları neler? Çok çeşitli sosyal medya geliri bakımından, diğer hiçbir sektör ya da alanda olmayan bir vergi istisnası, yani avantajı var. Bu istisnadan yararlanmak için öncelikle Gelir İdaresi Başkanlığı’nın dijital vergi dairesi sistemine girerek “istisna belgesi” başvurusunda bulunmak gerekiyor. İstisna Belgesi ile belirli şartları karşılayan sosyal medya içerik üreticilerinin vergisel yükümlülükleri son derece hafiflemiş oluyor. İstisna belgesinin alınması ile herhangi bir beyanname vermeden elde edilen gelirden sadece yüzde 15 gelir vergisi kesintisi yapılarak vergilendirme gerçekleşiyor. Dikkat ederseniz burada KDV yok, beyanname verme yok, vergisel diğer birçok yükümlülük yok.

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- İstisna belgesi almak için aranan şartlar nedir? Öncelikle gelirin yıllık olarak belirlenen sınırın altında olması gerekiyor. Her sene yeniden belirlenen bu sınır 2024 yılı için 3 milyon TL. Yani yıllık geliri 3 milyon TL’nin altında olan sosyal medya içerik üreticileri istisna belgesi alarak faydalanabiliyor. Ayrıca istisna belgesi için sosyal medyadan elde edilen gelire tahsis edilmiş özel bir banka hesabı açtırılarak, bu hesabın da Gelir İdaresi Başkanlığı’na bildirilmesi gerekiyor. Özel olarak açtırılan bu hesaba sadece sosyal medyadan elde edilen gelirin yatması gerekiyor. Aksi takdirde ceza ile karşı karşıya kalınabilir.



% 15 GELİR VERGİSİ



- Sosyal medyadan gelir elde ederken başka iş yapılabilir mi? Başka paranın ilgili banka hesabına girmemesi gerekse de başka bir iş sahibi olup o iş kaynaklı başka gelir elde edilmesi istisnaya engel teşkil etmiyor. Dolayısıyla sosyal medya üreticiliğinden gelir elde ederken başka bir işe devam edilmesi mümkün. Ancak yapılan işlerin kendi kanuni düzenlemelerinde olan bazı engeller konusunda da (devlet memurluğu gibi) dikkatli olmak gerekiyor.



- Vergi kesintisi nasıl yapılıyor? Sosyal medyadan elde edilen tüm gelirler tek bir banka hesabı üzerinden tahsil edilebiliyor. Yani kişi hem markalara yönlendirme yaparak hem video içeriği üreterek gelir elde etmiş olabilir. Tüm gelirler burada toplandığından yatan paradan otomatik olarak yüzde 15 gelir vergisi kesintisi yapılarak geri kalanı çekilebiliyor. Yani KDV ve diğer hiçbir ek vergi olmadığı gibi süreç son derece kolay ve net. Böylece hem istisnadan yararlanacaklar açısından beyanname verme derdi ve diğer birçok yükümlülük ortadan kalkıyor hem de Maliye açısından kesinti yapılarak vergi tahsil edildiğinden vergi kaybının önüne geçiliyor.

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OTOMATİK BAĞ-KUR



- Bağ-Kur prim borcu çıkıyor mu? Gider göstermek mümkün mü? Sosyal medya gelirlerini vergi istisna belgesi ile vergilendirmek bu kişiler yönünden çok avantajlı. Ama bu avantajlardan yararlanırken bazı hususlarda da fedakârlık gerekiyor. Örneğin şirketlerdeki gibi yapılan harcamaları ve sosyal güvenlik primlerini gider yazmak mümkün olmuyor. Sosyal medya geliri elde edenlerin en çok şikâyetçi oldukları konuların başında, başka bir yerde çalışmayan kişiler için otomatik Bağ-Kur açılışı geliyor. Birçoğunun aylık geliri Bağ-Kur primini karşılamaya yetmiyorken, farkında olmadan Bağ-Kur yükümlüsü olup ciddi bir yükle karşılaşabiliyorlar. Bu sürpriz karşısında gelir elde etmemeyi tercih ederek hesaplarını kapatanlar da oluyor. Bu konuya bir an önce çözüm bulunmasında fayda var. Böylece vergi geliri de azalmamış olur.