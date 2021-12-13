Fahiş aidat kimin suçu?

İstanbul’da son yaşanan kuvvetli fırtına sonrasında AFAD verilerine göre 528 çatı uçtu, 839 ağaç devrildi. Peki, uçan çatı parçalarının arabalara verdiği hasarı kim öder? Ortak alan olan çatılar sigorta ettirilebilir mi? Yönetici, “Ortak Alan Sigortası” yaptırmak zorunda mı? Site-apartmanlarda deprem sigortası gibi “Ortak Alan Sigortası” zorunlu değil. Ancak, genel kurulda oy çokluğuyla karar alınırsa yaptırabilirsiniz. Poliçenizde, uçan çatının arabalara vereceği hasar teminat altındaysa sigorta şirketi zararı öder. Ancak, sigortanız yoksa kasko şirketi hasarlı araç sahibine ödediği parayı, o apartman/sitedeki kat maliklerine arsa payları oranında rücu edebilir.

GEÇEN hafta İstanbul başta tüm yurtta etkili olan fırtına çatıları uçurdu, ağaçları devirdi; ölüm, yaralanma ve büyük maddi hasara neden oldu. Okurlarımdan, kopan çatı parçalarının verdiği hasarla ilgili birçok soru geldi. Önce bu soruları özetleyen İstanbul Sarıyer’den M.C.K.’nın sorusu:

“Bizim sitede bir bloğun çatısı uçtu. Üç araç hasar gördü. Bu olayda yöneticinin bir sorumluluğu var mı? Çatı sigorta edilebilir mi? ‘Yönetici sigorta yapmadı’ diye sorumlu olur mu? Sitede ortak alan yer ve tesislerimiz sigortalı olsaydı araçlardaki zararı sigorta karşılar mıydı?”

ORTAK ALAN SİGORTASI NASIL YAPTIRILIR?

Bu soru ve diğer güncel sorularınızı İstanbul Barosu avukatlarından Özlem Kaya yanıtladı. Kaya’ya yönelttiğim sorularınız ve yanıtları bakın şöyle:

“Binalarda yalnızca deprem sigortasının yaptırılması kanunen zorunludur. Binalarda ve sitelerdeki ortak alanların sigorta ettirilmesi kat maliklerinin bu konuda genel kurulda (GK) oy çokluğuyla karar almasına bağlıdır. Böyle bir karar alınmışsa ve bütçede para varsa yönetici kat maliklerince belirlenen sigorta değeri üzerinden binayı sigortalatmakla yükümlüdür.

YÖNETİCİ NE ZAMAN SORUMLU OLUR?

Kat maliklerince karar alınmış ve sigorta primleri arsa payları oranında tahsil edilmiş ancak buna rağmen yönetici tarafından sigorta sözleşmesi yapılmamışsa ancak o zaman yöneticinin şahsi sorumluluğu doğar. GK’da herhangi bir karar alınmamışsa ve sigorta yapılması için bütçe oluşturulmamışsa, para toplanmamışsa