Evlilik kurtarma sözleşmesi yapılabilir mi?

Okurum E.A., evliliğini kurtarmak için noterde sözleşme yapıp yapamayacağını soruyor. 1 milyon 800 bin TL’lik evini karısına devredip alkole yeniden başlaması halinde tek kuruş talep etmeden boşanmayı kabul etmesini istiyor. Türk hukukuna göre bu mümkün mü?
Okurum E.A.’nın ilginç sorusu şöyle: “11 yıllık evliyim ve bir çocuğumuz var. Eşim yabancı ve yıllardır alkol problemi var. Önceki eşimden de bir çocuk sahibiyim ve nafaka ödemekteyim. Yurtdışında alkol tedavisi gördü ve son iki senedir içmiyordu ancak yeniden içmeye başladı. Herhangi bir malı mülkü yok. Alkole başlamasını kendisini güvensiz hissetmesine bağlıyor. Ama ben biliyorum ki alkol onun için hastalık.
EVLİLİĞİMİ KURTARMAK İÇİN
Evliliğimi kurtarma adına geri dönülemez bir mülk paylaşımı yapacağım ama alkol yüzünden boşanma gerçekleşir ise de daha fazla yükümlülük altına girmek istemiyorum. Yardımınızı isteyeceğim konu şu:
EVİ GERİ ALACAĞIM
Yaklaşık değeri 1 milyon 800 bin TL’lik bir evi onun üzerine yapmayı düşünüyorum. Tek şartım alkol kullanmaması. Alkol kullandığı takdirde, vermiş olduğum evi geri alacağım. Sadece alkole bağlı boşanma olursa, kendisinin boşanmaya bağlı haklarından vazgeçtiğini kabul etmesini de isteyeceğim. Bu şekilde bir noter huzurunda imzalanacak karşılıklı taahhütname kapsamında anlaşma geçerli olur mu? Geçerli ise alkol içip içmediğini fotoğraf ya da video ile ispat etmek benim için yeterli midir?”
AVUKAT: MÜMKÜN DEĞİL
E.A.’nın sorusunu aile hukuku alanında uzman olan emekli Yargıtay üyesi Ankara Barosu avukatlarından Mustafa Ateş şöyle yanıtladı: “Bu şekilde bir anlaşma yapmanız mümkün değil. Böyle bir sözleşme hiçbir şekilde geçerli olmaz. Yapsanız da hukuken geçerli olmaz. Bu sebeple noterde yapılmasının da sonuca bir etkisi yoktur. Örneğin kadına evi verdik. Ama dedik ki, ‘Alkole bağlı boşanmaya sebep olursan boşanmaya bağlı maddi ve manevi tazminat ile yoksulluk nafakası isteyemezsin.’
TAZMİNAT İSTEYEMEZ
Alkol sebebiyle boşanma gerçekleşirse zaten kadın ‘kusurlu’ olacağından boşanmaya bağlı maddi ve manevi tazminat ile yoksulluk nafakası isteyemez. Ancak boşanma kimin ‘kusurlu’ davranışı sebebiyle olursa olsun Medeni Kanun’a göre mal rejimi hükümleri kapsamında dava açabilir.
EV ŞARTLI BAĞIŞ OLABİLİR
Ev verildikten sonra geri alınması ise zor. Ancak şartlı bir bağış şeklinde yapılabilir. Şart ‘alkol kullanmaya devam ederse geri alma’ şeklinde olabilir. Bu kez de kadının alkol kullanmaya devam edip etmediği tartışma konusu olur. O arada kadın aldığı evi satarsa geri alamazsınız.
ALKOL BOŞANMA SEBEBİ Mİ?
Alkol kullanmak tek başına boşanma sebebi değildir. Alkol bağımlısı olması veya alkol kullanmasının, diğeri için evlilik birliğini çekilmez hale getirmesi gerekir. Bu sebeple birinin alkol kullanırken resmini çekmek tek başına boşanma sebebi sayılmaz. Çünkü bir kişinin alkol kullanırken bir veya birden çok resminin çekilmiş olması onun alkol bağımlısı olduğunu veya alkolün etkisi ile evlilik birliğinin diğer eş için çekilmez hale getirdiğini göstermez.
NE ZAMAN BOŞANMA NEDENİ OLUR?
Çekilen resim veya video alkol kullanan kişinin alkolün kişi üzerinde olumsuz etkilerini gösteriyorsa ispat için yeterlidir. Örneğin ‘kişinin alkol almasından sonra alkol aldığı restoranda bağırıp çağırması, sokakta nara atması, yolda sızıp kalması, eşine veya çocuklarına küfretmesi, ev eşyalarına zarar vermesi, çevresini rahatsız etmesi, alkolün etkisi ile işine gidememiş olması veya evlilik birliğinin kendisine yüklediği yükümlükleri yerine getirememesi’ gibi dışa dönük davranışları varsa bunlar boşanma sebebi olur.
‘Sosyal içici’ tabir ettiğimiz şekilde alkol almak boşanma sebebi değildir. Çevreyi rahatsız etmeden eşine romantik şiirler söyleyen birini salt ‘Alkol aldın’ diye boşayamazsınız.”
KRİTER: EVLİLİK BİRLİĞİNİN ÇEKİLMEZ HALE GELMESİ
Ateş’in açıklamaları ışığında “Eşim alkol alıyor, boşanabilir miyim” diye soran okurlarımıza yanıtım; ‘alkol tek başına boşanma nedeni değil’. Ancak Medeni Kanun’un 166/1 maddesine göre “evlilik birliğini diğer eş için çekilmez hale getirmesi halinde” boşanma gerekçesi olabilir.
MASKE CEZASI BAŞLADI
Koronavirüs tehlikesi geçmedi. Temizlik, maske ve mesafeye dikkat. Bugünden itibaren yasağın bulunduğu yerlerde maske takma zorunluluğuna uymayanlara, ülke çapında uygulama birliğine de sağlayacak şekilde Umumi Hıfzısıhha Kanunu’nun 282’nci maddesi uyarınca 900 lira idari para cezası kesilecek. Son bir not: Tüm kahraman ve fedakar babalarımızın Babalar Günü kutlu olsun.
Evlilik kurtarma sözleşmesi yapılabilir mi?
Okurum E.A., evliliğini kurtarmak için noterde sözleşme yapıp yapamayacağını soruyor. 1 milyon 800 bin TL’lik evini karısına devredip alkole yeniden başlaması halinde tek kuruş talep etmeden boşanmayı kabul etmesini istiyor. Türk hukukuna göre bu mümkün mü?
Okurum E.A.’nın ilginç sorusu şöyle: “11 yıllık evliyim ve bir çocuğumuz var. Eşim yabancı ve yıllardır alkol problemi var. Önceki eşimden de bir çocuk sahibiyim ve nafaka ödemekteyim. Yurtdışında alkol tedavisi gördü ve son iki senedir içmiyordu ancak yeniden içmeye başladı. Herhangi bir malı mülkü yok. Alkole başlamasını kendisini güvensiz hissetmesine bağlıyor. Ama ben biliyorum ki alkol onun için hastalık.
EVLİLİĞİMİ KURTARMAK İÇİN
Evliliğimi kurtarma adına geri dönülemez bir mülk paylaşımı yapacağım ama alkol yüzünden boşanma gerçekleşir ise de daha fazla yükümlülük altına girmek istemiyorum. Yardımınızı isteyeceğim konu şu:
EVİ GERİ ALACAĞIM
Yaklaşık değeri 1 milyon 800 bin TL’lik bir evi onun üzerine yapmayı düşünüyorum. Tek şartım alkol kullanmaması. Alkol kullandığı takdirde, vermiş olduğum evi geri alacağım. Sadece alkole bağlı boşanma olursa, kendisinin boşanmaya bağlı haklarından vazgeçtiğini kabul etmesini de isteyeceğim. Bu şekilde bir noter huzurunda imzalanacak karşılıklı taahhütname kapsamında anlaşma geçerli olur mu? Geçerli ise alkol içip içmediğini fotoğraf ya da video ile ispat etmek benim için yeterli midir?”
AVUKAT: MÜMKÜN DEĞİL
E.A.’nın sorusunu aile hukuku alanında uzman olan emekli Yargıtay üyesi Ankara Barosu avukatlarından Mustafa Ateş şöyle yanıtladı: “Bu şekilde bir anlaşma yapmanız mümkün değil. Böyle bir sözleşme hiçbir şekilde geçerli olmaz. Yapsanız da hukuken geçerli olmaz. Bu sebeple noterde yapılmasının da sonuca bir etkisi yoktur. Örneğin kadına evi verdik. Ama dedik ki, ‘Alkole bağlı boşanmaya sebep olursan boşanmaya bağlı maddi ve manevi tazminat ile yoksulluk nafakası isteyemezsin.’
TAZMİNAT İSTEYEMEZ
Alkol sebebiyle boşanma gerçekleşirse zaten kadın ‘kusurlu’ olacağından boşanmaya bağlı maddi ve manevi tazminat ile yoksulluk nafakası isteyemez. Ancak boşanma kimin ‘kusurlu’ davranışı sebebiyle olursa olsun Medeni Kanun’a göre mal rejimi hükümleri kapsamında dava açabilir.
EV ŞARTLI BAĞIŞ OLABİLİR
Ev verildikten sonra geri alınması ise zor. Ancak şartlı bir bağış şeklinde yapılabilir. Şart ‘alkol kullanmaya devam ederse geri alma’ şeklinde olabilir. Bu kez de kadının alkol kullanmaya devam edip etmediği tartışma konusu olur. O arada kadın aldığı evi satarsa geri alamazsınız.
ALKOL BOŞANMA SEBEBİ Mİ?
Alkol kullanmak tek başına boşanma sebebi değildir. Alkol bağımlısı olması veya alkol kullanmasının, diğeri için evlilik birliğini çekilmez hale getirmesi gerekir. Bu sebeple birinin alkol kullanırken resmini çekmek tek başına boşanma sebebi sayılmaz. Çünkü bir kişinin alkol kullanırken bir veya birden çok resminin çekilmiş olması onun alkol bağımlısı olduğunu veya alkolün etkisi ile evlilik birliğinin diğer eş için çekilmez hale getirdiğini göstermez.
NE ZAMAN BOŞANMA NEDENİ OLUR?
Çekilen resim veya video alkol kullanan kişinin alkolün kişi üzerinde olumsuz etkilerini gösteriyorsa ispat için yeterlidir. Örneğin ‘kişinin alkol almasından sonra alkol aldığı restoranda bağırıp çağırması, sokakta nara atması, yolda sızıp kalması, eşine veya çocuklarına küfretmesi, ev eşyalarına zarar vermesi, çevresini rahatsız etmesi, alkolün etkisi ile işine gidememiş olması veya evlilik birliğinin kendisine yüklediği yükümlükleri yerine getirememesi’ gibi dışa dönük davranışları varsa bunlar boşanma sebebi olur.
‘Sosyal içici’ tabir ettiğimiz şekilde alkol almak boşanma sebebi değildir. Çevreyi rahatsız etmeden eşine romantik şiirler söyleyen birini salt ‘Alkol aldın’ diye boşayamazsınız.”
KRİTER: EVLİLİK BİRLİĞİNİN ÇEKİLMEZ HALE GELMESİ
Ateş’in açıklamaları ışığında “Eşim alkol alıyor, boşanabilir miyim” diye soran okurlarımıza yanıtım; ‘alkol tek başına boşanma nedeni değil’. Ancak Medeni Kanun’un 166/1 maddesine göre “evlilik birliğini diğer eş için çekilmez hale getirmesi halinde” boşanma gerekçesi olabilir.
MASKE CEZASI BAŞLADI
Koronavirüs tehlikesi geçmedi. Temizlik, maske ve mesafeye dikkat. Bugünden itibaren yasağın bulunduğu yerlerde maske takma zorunluluğuna uymayanlara, ülke çapında uygulama birliğine de sağlayacak şekilde Umumi Hıfzısıhha Kanunu’nun 282’nci maddesi uyarınca 900 lira idari para cezası kesilecek. Son bir not: Tüm kahraman ve fedakar babalarımızın Babalar Günü kutlu olsun.