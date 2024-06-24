Birden çok ev alıp sattıysanız dikkat... Vergi cezası gelebilir

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1. Okurum B.S., İstanbul, Ankara ve İzmir’de, son 1-2 yılda yatırım amaçlı aldığı 4 ev, 1 yazlık, 5 arsayı sattığını, bu durumun vergi idareleri tarafından ‘ticari kazanç’ gibi değerlendirilip vergi ödemekle yükümlü olup olmayacağını merak ediyor. B.S. ve birkaç okurum da ‘ticari kazanç’ın kriterlerini öğrenmek istiyorlar. Sorularınızı ve bu konuda merak edilenleri vergi uzmanı avukat Dr. Burak Aslanpınar yanıtladı:

“Çok sayıda gayrimenkul satışı olduğu durumlarda vergi idaresince “ticari kazanç” nitelendirmesi ve vergilendirme söz konusu oluyor. Bu gelir veya kurumlar vergisi, gayrimenkul alım satımını devamlı ve ticari olarak yapanların ‘ticari kazanç’ elde ettiği gerekçesiyle doğuyor. Ticari kazanç nitelemesi olduğunda KDV de faizi ve 1 kat cezasıyla birlikte ortaya çıkıyor. Bu noktada dikkat edilecek bir konu var. Gayrimenkul alım satımı konusunda bir şirketin var olması, vergi mükellefi olmak şart değil.

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SADE VATANDAŞA DA GELEBİLİR

Gayrimenkul alım satımı yapan kişi sade vatandaş da olsa vergi idaresi ‘ticari kazanç’ nitelendirmesi yapabiliyor. Bu niteleme için en önemli ölçüt de ‘işlem sayısındaki çokluk’. Bu çokluk, gayrimenkullerin aynı takvim yılı içerisinde birden fazla veya takip eden birden fazla takvim yılında art arda satılmış olmasına göre belirleniyor. Ancak, tek ölçüt bu değil ama bir kişi çok sayıda gayrimenkul alım satımı yapıyorsa ya da yapmışsa dikkatli olmalı. Gelir vergisi, KDV ve cezaları yanında, vergi idaresi tarafından geriye dönük vergi mükellefiyeti açılacağından vergisel yükümlülükleri yerine getirmemek nedeniyle özel usulsüzlük cezası da kesilebilir.

20 YIL GEÇSE DE YÜKÜMLÜLÜK DOĞAR

Eğer durum anlatıldığı şekliyle ‘ticari kazanç’ kapsamındaysa, alımın üstünden 10 yıl hatta 20 yıl geçmiş olsa bile vergi doğuyor. ‘Ticari kazanç’ kapsamına girmeyen gayrimenkul satımları için ise alımın üzerinden 5 yıl geçmişse gelir vergisi ödenmesi gerekmiyor. Ancak satın alınan gayrimenkul, alım tarihinden itibaren 5 yıl geçmeden satıldığı takdirde ‘değer artış kazancı’ sebebiyle gayrimenkulün alım ve satımı arasındaki fark üzerinden gelir vergisi ödenmesi gerekiyor. Burada tapuda değeri düşük göstermenin önemli bir tehlikesi daha ortaya çıkıyor. Alım değeri düşük gösterildiğinde satış değeri ile arasındaki fark daha da açılacağından ödenecek gelir vergisi de artıyor.

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MİRASTA VERGİ YOK

Buradaki 5 yıl süre içinde satışta uygulanan ‘değer artış kazancı’ vergisi, miras veya bağış yoluyla edinilen gayrimenkuller için yok. Yani miras kalan ya da bağışlanan bir gayrimenkulü, edindikten 5 ay hatta 5 gün sonra bile satsanız satış üzerinden gelir vergisi ödenmesi söz konusu değil. Ancak tapu harcı ödenmesi gerekiyor.

2. ÜCRETSİZ KALİTELİ YAŞAM PROJESİ SELF-LEARN

Size bir projeden bahsetmek istiyorum. self-Learn

self-Learn, yetişkinlerin “Okuduğunu Anlama”, “Sayısal” ve “Dijital becerilerini” geliştirmesi için tasarlanmış çokuluslu bir Avrupa Birliği Erasmus + projesi.

Proje koordinatörü Türk POINT Limited Şirketi.Bu projenin bir özelliği de son beş yıl içerisinde Avrupa Komisyonu’nun Türkiye’den yapılan başvurular arasından onayladığı iki projeden birisi olması. Proje ortakları Türkiye, Fransa, İspanya, İtalya, Finlandiya, Slovakya ve Romanya. Tüm proje içeriği eğitim materyalleri ve alıştırmalar da İngilizce dahil 8 dilde.

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ÜCRETSİZ UYGULAMA

Projenin hedefi düşük vasıflı yetişkinlerin temel yaşam becerilerinin geliştirilmesi. Elinde cep telefonu, bilgisayarı ve internet bağlantısı olan ihtiyaç duyan her yetişkin ya da ona yardımcı olmak isteyen bir yakını, oğlu, kızı bu yenilikçi mobil uygulamadan yararlanabiliyor. Uygulama tamamen ücretsiz.

NASIL FAYDALANILIYOR

Bu uygulamadan, http://self-Learn.eu web sitesi, self-Learn Android uygulaması ve iOS işletim sistemli mobil cihazlar için uygulama emülatörü üzerinden giriş yaparak yararlanmak mümkün.



self-Learn’ün nihai amacı uygulamayı kullanan her yetişkinin eksik olduğu alan veya alanlarda kendini bir üst seviyeye taşıması ve günlük hayatta karşılaştığı zorlukları aşması. Örneğin, basit matematik becerileri, bilgisayardan banka işlemleri gibi konularda mobil öğrenme imkânı tanınıyor. Kendilerinin ve yakınlarının becerilerini geliştirmek ve daha kaliteli bir yaşama ulaşmak isteyenler bu uygulamaya girebiliyorlar.

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Proje müfredatı, “Okuduğunu Anlama”, “Sayısal” ve “Dijital Beceriler” başlıkları altında 1. ve 2. seviye olmak üzere iki zorluk derecesinde. Ön testler ile kendi seviyenizi bulup alıştırmalara başlayabiliyorsunuz. Daha sonra geldiğiniz noktayı tespit etmek veya bir sonraki seviyeye geçmek için son testleri çözüp kendinizi geliştirme yolcuğuna devam edebiliyor sunuz. Uygulama avatar destekli ve tüm alıştırmalar açıklamalarıyla birlikte sunulmuş durumda. Uygulamayı kullanırken zorluk yaşama ihtimaline karşı her an ulaşabilecek bir ‘kullanım kılavuzu’ da mevcut. Bunun yanı sıra öğrenme yolculuğunda becerilerini geliştirmek isteyen yetişkinlere yardımcı olabilecek aile bireyleri, arkadaşlar ve rehberler/mentorler için de bir e-Kılavuz var.